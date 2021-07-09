Саблюка, сигова мать Алексей Коломиец | 9 июля 2021 г.

Не подумайте, что кто-то уже в заголовке статьи ругается. Сабанеев в своем бессмертном труде указывал, что эту рыбу на реке Сясь называли «сигова мать», а на Дону – «саблюка». Ну а тем, кто Сабанеева не читал, эта рыба семейства карповых знакома как чехонь, а по-научному - Pelecus cultratus. Не раз разной степени продвинутости рыболовы просили меня совета – как и чем лучше ловить чехонь. Не скажу, что я целенаправленно охочусь за этим белым хищником, но с кое-какими наблюдениями и навыками ловли с удовольствием поделюсь.

Чехонь – рыба умная

Впервые в своей жизни я увидел чехонь, когда отдыхал в пионерском лагере «Артек-на-Ахтубе». Однажды во время купания на речке заметил понтонный мостик, на котором толпились рыболовы. Решился сходить да посмотреть, что там да как. Первым для меня откровением оказался способ ловли солидного мужчины, который бросал горсть прикормки вверх по течению, а ловил ниже понтона длинной удочкой в проводку. В принципе, понятна была схема ловли. И еще мужчина просил нас, пионеров, не прыгать на мостике и не шуметь. А никто и не шумел.

Парочка ребят просто сидела, свесив ноги в воду, и ловила на донки. Ну я и застрял там, наблюдая за процессом. Интересно же! Так вот, один из мальчишек медленно стал поднимать свою донку - и вслед за показавшимися из воды крючками всплыли две больших чехони. Они просто провожали всплывающую наживку, а это были черви, но так и не клюнули. Мальчишки пытались пустить донку вполводы и выше – бесполезно.

Никто больше не выглядывал из реки, не любопытничал. Этот случай до сих пор у меня перед глазами стоит. С тех самых пор я понял, что чехонь ловить очень непросто.

Чехонь – рыба глупая

Второй, достаточно яркий эпизод моего знакомства с чехонью случился на Волге в районе города Ахтубинска. Мы с приятелями жили на одном из островов, ловили рыбу в своё удовольствие - пытались добыть сомов, сазанов и вообще всё что сможем. А пару ночей посвятили ловле чехони донками на длинной песчаной косе.

Главным вдохновителем такой ловли был Генка. У него имелось несколько донных удочек, которые правильнее было бы назвать переметами, ибо на каждой было по 10 крючков. Самое главное, говорил Генка, крючки должны быть блестящими и на берегу должен гореть большой костер.

Основная идея в том, что крючки якобы поблескивают от света костра - и это привлекает чехонь и другую рыбу. Всё связанное с такой рыбалкой оказалось для меня в диковинку. Особенно дико было копать червей пластиковым веслом от резиновой лодки (купленные в Волгограде черви сварились в машине, пока ехали по жаре до Ахтубинска). У меня ловить кузнечиков и то получалось лучше. Но это всё детали.

Самое главное откровение было в другом. Для начала мы разложили на берегу все пять донок, чтобы ночью не запутаться. Ну и парочку забросили, чтобы понять расстояние, на которое всё это сможет заброситься.

Так вот, пока закинули, пока покурили, подождали, как сильно снесет груз течением – на абсолютно голые крючки попалось три чехони, подъязок и судачишко. То есть буквально сидело по рыбе через крючок. Мне казалось, что чехони мы наловим – укладывать будет некуда. Однако в эту же ночь все наши скромные запасы червей и кузнечиков закончились уже после двух забросов. И, собственно, всё… Лично мне этот фокус с голыми крючками показался интересным.

Чехонь - рыба спиннинговая

Можно ли ловить чехонь спиннингом? Один товарищ из Москвы считает, что только случайно поймал чехонь на Дону «вертушкой». Он после той поимки попробовал ловить её целенаправленно - и у него ничего не вышло. Рыба на перекате присутствовала, потому как её успешно ловили многочисленные доночники.

Почему чехонь не реагировала должным образом на его самые, казалось бы, уловистые мелкие «вертушки»? Товарищ заходил в вейдерсах по косе далеко на перекат, явно добрасывал туда, где чехонь себя проявляла, но поклевок так больше и не произошло. Обсуждая с сообществом эту рыбалку, он перебрал почти все способы ловли. И на бомбарду он пробовал, и на мухоблесны, и «мушку» подсаживал ниже поплавка-бомбарды.

Единственное, что он не попробовал – «Отводной поводок». Я бы обязательно смастерил простенький Патерностер с «нимфой» или какой другой «мушкой» и тщательно обловил бы песчаные продольные ямки, намытые течением. Всё же на перекате чехонь неплохо ловится на донные удочки. Ей там особо по горизонтам гулять негде. Ну и обязательно попробовал бы «микрорезину», на какую многие ловят форель.

Если кто-то будет пытаться ловить чехонь с помощью бомбарды – имейте в виду, что при дальних забросах распознать поклевку достаточно сложно. Обычно проводка осуществляется поперек течения, а поклевки чаще случаются, когда «мушку» начинает выносить течением. В этом случае не всегда поклевка ощущается как рывок.

Наоборот, чаще всего это аккуратная потяжка. Если вдруг показалось, как будто какой-то мусор прицепился к приманке – надо обязательно подсечь. Если этого не сделать – чехонь быстро выплюнет «муху».

Второй приятель из Санкт-Петербурга спросил совета, как правильно ловить чехонь на Дону. Он тоже поймал как-то раз одну случайно - и задался целью научиться ловить именно эту саблюку. В его случае чехонь попалась на достаточно глубоком участке. В подобных местах чаще всего чехонь хватает, когда ловишь с лодки - с берега трудно добросить до стаи.

Несколько раз я обнаруживал чехонь, просто ловя джигом судака. Чехонь выдает себя характерными постукиваниям по приманке. Если бланк спиннинга чувствительный, то легко можно отличить контакты рыбы с приманкой от её же контактов с плетеной леской. Но в этом случае есть одна проблема.

Если настроился ловить судака, то на чехонь отвлекаться – только время терять. Но если вдруг выдалось, что стоянка лагеря рядом, и есть чем удивить саблюку – то совет такой: искать горизонты.

Пробовать джиговать на более легкие грузы с мелким «силиконом», практиковать пелагический джиггинг, т.е. в толще воды. Также можно пробовать «Отводник» с мелким воблером или «вертушкой» («мушкой», «силиконом»). Второй вариант - предпочтительней, потому как чехонь смелее берёт, если поводок длиннее метра. Вообще длинные поводки на Дону в моде. И лещ их жалует, и зобан, и чехонь.

Я специально не буду перечислять все ультралайтовые блесны, которые у меня есть в коробке. На некоторые из них я ловил чехонь, а много чего еще хочу попробовать. Скажу только одно: моя практика показывает, что легче извлечь из маленького рта чехони одинарный крючок, чем мелкий тройник, поэтому у меня сформировалась отдельная коробка с блеснами Stinger именно по причине наличия у них одинарного крючка и богатой цветовой гаммы.

Изначально я собирал коллекцию приманок для ловли голавля, но она также вполне по нраву и чехони. Я имею в виду «вертушки» Turba UL и Stinger Innova Pro. Мелкую «колебалочку» с одинарником Phantom TT я в стаю чехони пока не запускал, но, думаю, если голавль её оценил – чехонь тоже не побрезгует. Главное - мелкими колеблющимися блеснами легче искать нужный горизонт.

И обязательно нужно сказать еще вот что. Ловить чехонь ультралайтом очень интересно, но весьма опасно. Всему виной – жерех. Не забывайте, что чехонь любит простор. А простор – это крупный жерех. Из-за него, проклятого, мой хороший знакомый лишился несколько нулевых «МЕППСов», а я лишний раз убедился, что «зубочисткой» ловить на Волге – утопия. Но это было давно.

Сейчас у нас на вооружении стоят тонкие и скользкие крепкие шнуры, хорошие легкие бланки спиннингов. И всё же я бы посоветовал ловить чехонь лайтовым спиннингом типа Stinger Whiter Sensor 862M с тестом 3 – 18 г и ростом 2,59 м, в составе которого есть чувствительная вершинка, её-то и надо в полной мере задействовать при ловле на легкие джиговые монтажи. Разумеется, свет клином на названной мною модели не сошелся. Назвал просто для примера, для ориентира. Назвал то, на что сам ловлю.

Воблеры перечислять не вижу смысла. Чехонь ловится практически на все, если те доныривают до неё. На фото можете видеть мои «саблюковые» модели Usami Purin и Namida. Обратите внимание, что лопаты у воблеров сильно отличаются. Это лишний раз наглядно подтверждает, что чехонь способна ловиться на разных глубинах.

Ну и еще чехонь частенько попадается, когда мы ловим сплавом вдоль берегов с затопленными деревьями. Несколько раз я даже привязывался к одному из них и специально ловил эту шуструю рыбку.

Но есть один фокус. Если забрасывать с привязанной или заякоренной лодки, миниатюрные приманки течением быстро выносит на поверхность - и берёт исключительно мелочь. А когда дрейфуешь по течению, то мелкий воблер или «вертушка» работает глубже - и рыбка попадается крупнее. Правда, и вероятность зацепов возрастает.

Чехонь - рыба фидерная

Что касается ловли чехони фидером – не могу ничего дельного посоветовать. Я однажды ездил с компанией фидеристов, чтобы понять для себя – чем же так фидер увлекает рыболовов? И как раз в тот день неплохо ловилась чехонь. Её в наших уловах оказалось больше, чем подлещиков и густеры. Но это была скорее случайность, стечение обстоятельств.

Чехонь - стайная рыба и любит простор. Встретить её в малых реках, например, впадающих в Дон – большая редкость. Я подозреваю, что у этой рыбы есть какой-то коллективный разум, который любит именно раздолье.

Как мне кажется, стая не может себе позволить растянуться в длинный шлейф, чтобы зайти в малую речку. Стае надо передвигаться именно пятном. Но это лишь мои догадки. Селедка, например, тоже не заходит в малые реки. По этой причине я усматриваю некоторое сходство в поведении стай чехони и селедки.

Нередко они соседствуют, и часто бывает, что ловятся вперемежку. Еще один общий нюанс поведения сельди и чехони – это постоянная смена горизонта своего обитания, а может быть - питания. На донные удочки она ловится достаточно редко, и чаще всего на песчаных косах.

Но песчаные косы – это отдельная тема. На них ловят практически любую рыбу, включая стерлядь. Но если стая чехони оккупировала какую-либо яму или глубокий «карман» с обратным течением – вот тут нужно постараться найти горизонт ловли. Если же таковой найден, и удалось поймать несколько «хвостов» - будь готов снова повторить поиск. Чехонь не стоит на месте.

Чехонь - рыба нахлыстовая

Больше всего мне нравится ловить чехонь нахлыстом. Лучше всего получается это делать в глубоких «карманах» у подмытого берега. Чехонь обожает такие места. Жалко, что не всегда я беру с собой нахлыст в качестве запасного варианта ловли. Но когда случаются рыбалки с немалой степенью импровизации – получаю несказанное удовольствие.

Больше, чем от ловли язей воблерами или «вертушками». В подобных местах дальний заброс и не нужен вовсе. Важно найти всё тот же волшебный горизонт. Конечно, чехонь отлично ловится на сухие «мушки», но чаще всего поверхность контролирует мелочь. Крупная чехонь пасется где-то на глубине. Я это понял, когда просто учился ловить на «нимфы».

Увидеть поклевку сложнее, но и особи попадались значительно крупнее. Вот тут как раз и кроется истинное удовольствие от ловли нахлыстом более-менее крупных рыб. Очень напоминает ловлю форели, с одним уточнением – вода отнюдь не прозрачная и рыбу не видно. Но присутствие последней выдает именно мелочь, резвящаяся на поверхности, и остается лишь соблазнить более крупных особей. А это непросто.

Когда-то давно один нахлыстовик из Америки показал мне, как можно подвязать легкий передвижной поплавочек, с помощью которого легче удерживать «нимфу» на нужной глубине и увидеть поклевку. Это такие липучие «таблетки». А есть еще специальные съемные поплавки для этих целей. Но, пожалуй, не буду учить фанатов нахлыста премудростям.

Сам я нахлыстом только лишь балуюсь с удовольствием, поэтому и использую всё, что облегчает ловлю. Больше всего в нахлысте меня радует то, что сама ловля рыбу никак не настораживает. Если воблером или блесной можно легко отпугнуть или насторожить стаю, то с нахлыстом можно стоять на одном месте - и ловить очень долго, лишь меняя «мушки» и «нимфы».

Чехонь – рыба нежная

В заключение хочу обязательно сказать о том, что чехонь – рыба не только вкусная, но и нежная. Её трудно сохранить, особенно в летнюю жару. Лучше всего сразу её присаливать. Тело чехони плоское, быстро нагревается. Чехонь нельзя придавливать другой рыбой – её пузо лопается. Даже если в улове одна только чехонь – нижние слои тушек тоже передавливаются.

Нужно предусмотреть что-то типа корзин и перекладывать слои рыбы сеном или травой. Если я решил наловить чехони на засолку к пиву, обязательно кладу улов в отдельный пакет – и в ящик со льдом, причем обязательно поверх всей остальной рыбы.

Лучше всего прямо на рыбалке всухую обработать солью рыбу и держать её до дальнейших кулинарных мероприятий в холодном месте. На рыболовной базе или в диком лагере – необходимо найти самое прохладное место.

В идеале – переносной холодильник. А однажды я неплохо засолил чехонь в полиэтиленовом пакете, который положил на берегу речки в родник, придавив камнем. Непосредственно при засолке опять важно не переусердствовать с гнетом.

Крупных чехоней перед засолкой я чищу только от чешуи, мелких – вообще никак. В таком виде тушка быстро набирает соль, быстро отмачивается и быстрее вялится. Ну и без чешуи её вкусная жирная спинка будто просвечивает.

Надеюсь, мои скромные советы по ловле чухони (иногда и так называем) пригодятся не только тем, кто любит пить пиво.