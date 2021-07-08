Капризная мадам Щука Андрей Швец | 8 июля 2021 г.

Думаю, многие со мной согласятся, если я скажу, что самая непредсказуемая и трудная в ловле хищная рыба – это щука. Я даже после нескольких десятков лет тотального увлечения спиннингом (причем объектом охоты практически всегда выступала щука) не могу с полной уверенностью сказать, что поведение этой хищницы является для меня открытой книгой.

Тот же судак или окунь в большинстве случаев намного более предсказуемы, чем пятнистая хозяйка наших вод, и именно поэтому её ловля так интересна – она никогда не бывает простой и понятной.

Щука постоянно задает какие-то немыслимые задачи, которые спиннингисту приходится решать, используя весь свой опыт, смекалку и фантазию. Причем настроение зубастой практически никогда не удается предугадать заранее, даже если ты знаком с каким-то водоемом очень много лет и, казалось бы, знаешь от А до Я все повадки местного щучьего племени.

Короче говоря, пятнистая хищница умеет преподносить рыболову сюрпризы, и к этому всегда нужно быть готовым – ведь именно из умения быстро приспосабливаться к текущей степени активности и поведению рыбы и складывается мастерство спиннингиста.

Второе важное качество, позволяющее выйти победителем из поединка с хищницей – это способность никогда не сдаваться, а продолжать искать выход из сложившейся ситуации. Наиболее наглядно можно рассмотреть эти темы на конкретных примерах - рыбалках из моей спиннинговой практики.

…Старое русло большой реки. Выбираться сюда сложно, т.к. находится оно далеко от больших городов, зато каждая рыбалка тут интересна и обязательно чем-нибудь запоминается.

Старица не очень большая и петляет по лугу среди дубовых рощ вдали от населенных пунктов – из основной реки в неё заходит самая разнообразная рыба, поэтому тут можно рассчитывать на поклевку и щуки, и окуня, и судака, и даже сомик нет-нет да и соблазнится нашей приманкой.

Местная щука не очень привередлива, обычно всё прекрасно проходило по шаблону: или срабатывали минноу, проводимые рывковой проводкой, или «выстреливали» вибы или крэнки – словом, ничего экстраординарного в поведении населяющей водоем зубастой не отмечалось.

Та раннелетняя рыбалка мне запомнится надолго. Мы с двумя напарниками приехали на старое русло на рассвете. Погоду синоптики обещали отличную, давление почти неделю держалось постоянным, так что рыбалка обещала быть интересной.

Мы на берегу оказались единственными рыболовами – эти места в принципе малолюдны, поэтому мы в самом радужном настроении собрали снасти и приступили к ловле. Я первым поймал килограммовую щучку – та соблазнилась минноу на «твиче» возле поднимающихся со дна молодых листьев кувшинки, поклевка была злой и решительной - стало быть, рыба активна.

Товарищи тоже довольно быстро поймали по паре рыб – казалось, ничто не предвещало беды. Однако последующие часы быстро выбили из нас всё хорошее настроение: поклевки внезапно как ножом обрезало, мы вхолостую хлестали воду самыми разными приманками. В ход шли самые проверенные воблеры, менялись проводки, подача приманок, однако водоем в одночасье словно вымер. И о причинах такого бесклевья оставалось только гадать. Решили половить еще пару часов в надежде всё же уговорить щуку, а при отсутствии результата возвращаться домой.

У меня уже вошло в хорошую привычку при затихании клёва что-то менять, причем делать это кардинально – или приманку, или саму тактику ловли, но я решил попробовать еще один вариант. Я сменил локацию – и отправился к окончанию старицы в мелководный тупик, где глубина не превышала метра и уже значительно поднялась со дна водяная крапивка.

Идти нужно было километра полтора, плюс по пути преодолеть вброд две неширокие канавы – пришлось раздеваться, т.к. уровень воды был еще высокий, так что высоты забродных сапог не хватало. Товарищи же брести по пояс, а где и по грудь в холодной воде отказались, в итоге в тупик старицы я побрел один - и чутьё меня не подвело.

Еще издали я заметил на самой мели периодические всплески и выходы какой-то рыбы, от которых близлежащие водоросли аж ходуном ходили – я сначала подумал, что нерестится какая-то крупная рыба вроде леща или сазана. Но когда после очередного выхода во все стороны брызнул веером малек, стало понятно, что это хищник. Однако беда была в том, что для метровой глубины у меня в коробках лежал всего один воблер – 8-сантиметровый шедик ручной работы.

Пристегиваю его к поводку, заброс – и веду его твичингом с минимальными паузами, сериями по два-три тычка, выполняя их кончиком удилища. И тут, как говорится, понеслась – практически на каждом забросе поклевки, сходы, выходы щук, причем экземпляры все были крупными, от полутора до четырех килограммов.

Такого я давненько не видел, причем сопротивление щук оказалось таким бешеным, они настолько сильно выворачивались, что удавалось их подвести к берегу далеко не с первого раза. Кульминацией стал влетевший на «твиче» судачок под килограмм и еще один, килограмма на полтора, сумевший каким-то образом упаковать немаленький воблер себе прямиком, что называется, «в шахту».

Пока фотографировал добычу на берегу, перед тем как отправить хищников в родную стихию, оценил их силу – уж не знаю, как я сподобился удержать таких в руках.

Позвонил товарищам, те мигом примчались, чтобы тоже вдоволь наловиться – и не пожалели: щука клевала как сумасшедшая с перерывами в 5 - 10 минут, её активность то стихала, то снова выходила на пик. Уезжали мы с клёва – сил не осталось, настолько переполняли эмоции и впечатления от такой «раздачи». Этот пример относится к правилу «никогда не сдаваться»: если бы я остался вместе с товарищами на прежних местах и не решился проверить неблизкое мелководье, так никогда и не попал бы на такой праздник.

Причин же такой вакханалии мне представлялись две: либо весь хищник скопился на мели, загнав туда кормовую рыбу, либо на небольшой глубине нерестилась какая-то мирная рыба - и щуки с судаками массово подошли на пиршество.

Расскажу о ломке еще одного стереотипа, когда ты уверен, что знаешь какой-либо водоем, как говорится, вдоль и поперек, а местная щучья братия преподносит тебе сюрприз за сюрпризом, ломая все привычные и наработанные схемы ловли, да так, что просто голова кругом идёт. Ведь от сезона к сезону рыба ведет себя совершенно по-разному, заставляя снова и снова экспериментировать с различными приманками и техникой их подачи. Иногда такая смена поведения случается и в течение дня, плюс рыба постоянно меняет место своей дислокации.

Взять к примеру хотя бы лесной прудик, на котором я часто рыбачу. В прошлом сезоне зубастая предпочитала крэнки и вибы, однако и от минноу, проводимых рывковой проводкой, не отказывалась, причем размер «минношек» доходил до 160 мм. Также она не гнушалась атаковать свимбейты немаленького размера – до 210 мм, причем как на рывковой, так и на равномерной проводке, и среднего размера джеркбейты.

В этом же сезоне свимы и джерки - в полном игноре, если не считать пары холостых ударов за много рыбалок, биг-минноу тоже. Но крэнки и вибы по-прежнему в почете, хотя весьма избирательно, причем явственно прослеживается привыкание щуки к определенным приманкам: 5 - 7 поимок на какую-то модель – и всё, её нужно менять на что-то новое.

То же самое с подачей, к примеру, вибов: то давай щуке только равномерную проводку в придонном слое, то она реагирует на джиговую «ступеньку», то на проводку подрывами кончиком удилища. А то и вообще замолкает, и никакие самые проверенные приманки и проводки не могут расшевелить её – только лишь иногда она бодает назойливый объект, проходящий мимо, закрытой пастью.

Ты гадаешь, в чём дело – а щука поднялась в приповерхностные слои воды и преспокойно атакует какой-нибудь плавающий крэнк на первом-втором обороте катушки, когда он еще не успел заглубиться на свою паспортную глубину.

То же самое касается и местонахождения щуки, которое изменяется даже в течение одного дня: то она стоит на бровках, то на самом глубоком месте, а то и под берегом, чуть ли не у самого уреза воды.

Время наибольшей активности также постоянно меняется – то наиболее продуктивным будет раннее утро, пара первых послерассветных часов, то пик хорошенько сдвигается вперед и лучший клёв начинается часов в девять утра. То утром активность вообще отсутствует, днём случаются по два-три очень непродолжительных её всплеска, а кушать пятнистая мадам основательно начинает в шестнадцать часов. Причем практически всегда наиболее крупная щука выходит питаться попозже, в районе восемнадцати часов – исключения из этого правила очень редки.

Получается еще та шарада с постоянно меняющимися составными частями, так что нужно постоянно экспериментировать, чтобы быть с уловом.

Иногда зубастая напрочь отказывается от любой предложенной приманки, кроме самых необычных – это именно тот случай, когда в подходящий момент вытаскиваешь из рукава джокера. На одной из рыбалок на этом прудике мы с товарищами ловили щуку – рыбка поклевывала, и неплохо, но часов в десять утра всякую активность как обрезало. Изощрялись мы изо всех сил, но ни одной щуки вымучить за пару часов так и не смогли – не помогал ни перебор приманок, ни самые чудодейственные проводки. Пока я не достал из загашника спиннербейт.

Водоем у меня словно ожил – поклевки пошли одна за другой: эта сказка продолжалась около полутора часов, потом щука захлопнула рот окончательно. За это время я просто устал таскать рыбу за рыбой, в то время как товарищи мои были вынужденными статистами – спиннербейт приманка у нас непопулярная, и ни у кого его просто не оказалось.

Другой раз такую же провальную ситуацию спас кроулер, выполненный в форме огромной мухи – это была приманка DUO Dekashinmushi. Неспешная равномерная проводка вдоль береговой линии, почти впритирку к урезу воды, - и щука хватала кроулер как сумасшедшая, причем попадались очень неплохие экземпляры. К тому же, как и при ловле на любые поверхностные приманки, на кроулер взрывные поклевки у вас на глазах заставляют замирать сердце.

Мои многолетние попытки ловить в прудике джигом на «мандулу» никогда не приносили успеха, хоть я старался изо всех сил. Причем пытался я пустить её в дело и весной, и летом, и осенью, но постоянно с нулевым результатом. И лишь этой весной с прудовой щукой что-то произошло – она стала реагировать на «мандулу», причем попались еще и пара судаков, и даже сомик килограммов на пять. Правда, с подачей приманки нужно было угодить, т.к. щука постоянно капризничала – то простую джиговую «ступеньку» ей подавай, то подбросы кончиком удилища, а то и подобие волочения по дну, которое в большинстве мест было чистым. Что поменялось, почему она стала реагировать на эту приманку – ума не приложу, однако факт остается фактом.

Интересные наблюдения сделал я однажды во время совместной рыбалки с моим товарищем – это случилось во время пика щучьей активности, называемого в народе жором. Очень часто слышишь, что, дескать, во время щучьего жора что ни забрось в воду, то зубастая и сожрет, т.е. любая приманка обеспечит её поклевку. Но пятнистая бестия и тут задает задачки: даже на пике активности она может крайне избирательно относиться к предлагаемым ей приманкам - и примерам того несть числа в моей многолетней практике.

В тот раз мы с товарищем рыбачили на обширных мелководных плавнях – я на свою любимую колебалку «Шторлек», товарищ - на очень похожую на него и по форме, и по «игре» блесну «Норвега». С утра поймали по щучке, и на этом дело застопорилось, хотя и погодка вроде была подходящая, и давление стабильно, но не хотела рыба ловиться просто ни в какую. В районе обеда на солнце набежали легкие облачка, слабый ветерок заметно усилился - и тут как по мановению волшебной палочки щелкнул включатель щучьего клёва.

В небольшом заливчике с островком листьев кувшинки посередине, который я до этого прокидал вдоль и поперек, щуки стали бросаться на мою блесну как очумелые. Поклевки следовали на каждом втором забросе: поимки, сходы бурно сопротивляющейся рыбы, выходы на приманку – такого я давно не видел. Вся щука была в среднем под килограмм, изредка попадались полуторакилограммовые, но активность её клёва была очень высока. Между тем товарищ мой со своей «Норвегой» оказался на этом празднике жизни просто статистом – не хотела щука кушать его блесну, как он ни старался.

Видя, как я таскаю рыбу за рыбой, он очень переживал – пришлось ему дать свой запасной «Шторлек» - и только тогда он начал ловить. Этот пример прекрасно демонстрирует, насколько капризна бывает мадам Щука, и как она привередлива порой к приманкам или их подаче, даже когда очень активна.

Капризы щуки к способам подачи ей приманки известны каждому рыболову, ловящему спиннингом: не угадал с проводкой – и водоем как будто вымер. Если не экспериментировать с подачей и продолжать в том же духе, то и закончится рыбалка с нулевым результатом, зато если угадаешь, что хищнице в данный момент по душе, можно просто обловиться.

Например, ведешь виб в придонном слое равномерной проводкой – поклевок нет, разнообразишь «равномерку» замедлениями-ускорениями – пусто, переходишь на джиговую классику «два оборота - пауза» - тоже никакой реакции. Но ты не сдаешься: проводка подрывами со дна – лишь редкие невнятные контакты, зато с проводкой резкими потяжками, чтобы виб аж яростно завибрировал, попадаешь в точку – и поклевка следует за поклевкой. Вот это и называется вытащить из колоды козырного туза.

С минноу случаются точно такие же истории. Особенно ярко проявляется это при ловле по холодной воде, когда хищник малоактивен – например, у меня такие случаи чаще всего бывали при ловле щуки ранней весной или осенью, в предзимье.

Летом, когда вода теплая, зубастую легче раздраконить тем же прогонистым воблером – чаще всего срабатывает твичинг с минимальными паузами, причем порой в довольно быстром темпе. По холодной же воде щука, даже относительно активная, на рывковую проводку в любом её виде практически не реагирует – я не раз облавливал с разгромным счетом своих напарников, которые меняли проводку, но недостаточно кардинально.

Например, поклевок нет – уменьшаем и количество потяжек в серии, и паузы между ними. По-прежнему ловим вхолостую – переходим на одиночные потяжки, перемежаемыми очень длинными паузами (иногда их продолжительность доходит до десяти - пятнадцати секунд). А если поклевок всё же нет, то большинство так и продолжает ловить - дескать, бывает, такой день выпал, что не клюет. Я же при подобном раскладе обычно быстро ориентируюсь - и перехожу на проводку потяжками длиной по 30 - 50 см, выполняемыми или удилищем, или катушкой, причем с паузами средней длины. Иногда такая смена подачи дает просто поразительный эффект.

Похожая история и с еще одним классом приманок – тонущими безлопастными составниками (ТБС): когда щука мало-мальски активна, хорошо работает рывковая проводка, помягче или поагрессивнее – тут уже нужно смотреть по текущему настроению рыбы. Но когда хищница пассивна, в том числе при рыбалке по холодной воде, работает только катушечная техника, и секрет тут прост. Ведь на потяжках, выполняемых кончиком удилища, ТБС широко «глайдит» по сторонам, а при увеличении силы потяжки может еще и заваливаться на бок.

При катушечной же технике «глайд» получается очень компактным, приманка продвигается вперед очень медленно – как раз такая подача и нужна малоактивной рыбе, которая ни в коем случае не станет гоняться за шустро перемещающимся объектом.

Как видите, в арсенале у щуки предостаточно средств, чтобы порой поставить в тупик даже самого опытного спиннингиста. И в том, сумеем ли мы решить щучьи шарады, и если «да», то как быстро - и проявляется класс думающего рыболова.