Июльский матч на большой речной арене Николай Линник | 5 июля 2021 г.

Июль - макушка лета. На финал этого месяца традиционно приходятся самые жаркие дни в году. Из-за этого температура воды в водоемах также достигает своего годового максимума. Всё это очень негативно сказывается на физическом состоянии многих водных обитателей - они теряют аппетит и большую часть суток проводят в укрытиях, где хоть чуточку, но прохладнее.

Чем не глухозимье, хоть и посерёдке лета! И что же, пришел июль – на рыбу плюнь? Да ни в коем случае! Если слегка изменить тактику подхода к поиску более-менее активной рыбы и правильно настроить снасть, с уловом можно быть и в это непростое время.

Ну что ж, моё предложение для июля: зимнюю тактику - в массы! Ведь как поступают опытные рыболовы в разгар глухозимья? Правильно, ищут точки, где кислородный режим для рыбы будет наиболее комфортным. Это участки с течением, зоны вокруг родников, свалы в глубокие ямы. Нашел несколько таких точек - и методично их облавливай.

Жди, когда у собравшейся здесь рыбы проявится аппетит. А если знаешь приблизительное расписание выходов рыбы на кормежку, можно приходить на эти точки по времени. Так и силы сэкономишь, и нервы из-за того, что рыба не клюет, будут в порядке.

Летом всё происходит приблизительно так же. Визуально находим максимально удобный для обитания рыбы участок водоема - и планомерно его облавливаем. Известно, что жару рыба предпочитает пережидать у подмытых берегов, на перекатах с сильным течением, вблизи родников. Все эти участки, за исключением разве что подводных родников, отыскать большого труда не составляет. Да и время выхода рыбы на кормежку тоже вычислить несложно: провел парочку разведывательных рыбалок - и картина становится в какой-то степени понятной.

Намного труднее правильно настроить снасть. Так же, как и зимой, в летнюю жару очень важно научиться предлагать рыбе максимально легкую оснастку, чтобы насадка на ней выглядела наиболее правдоподобно.

Если использовать фидер, то добиться такой филигранной подачи насадки на перечисленных выше участках реки крайне сложно. И на перекатах, и у подмытых берегов скорость течения максимальна, так что пытаться рыбачить с легкой кормушкой себе дороже - под напором воды оснастка неминуемо начнет ползти по грунту и, скорее всего, зацепится за какое-нибудь подводное препятствие. И хорошо, если всё закончится обрывом поводка - чаще всего страдает вся оснастка.

К примеру, поначалу, когда я только понял, что в июльскую жару рыбу нужно искать в самых «крепких» местах, но не дошел еще до серьезной модернизации снасти, мои потери фидерных кормушек были колоссальными. Иной раз за рыбалку я их отрывал по 10 - 12 штук.

Еще одной серьезной преградой на пути к стабильным уловам в июльскую жару явилась статичность донной снасти. Поскольку не факт, что одна и та же рассекреченная мною точка способна стабильно выдавать уловы, т.к. на реке постоянно что-нибудь меняется: уровень воды, скорость течения и даже направление ветра – и всё это может оказаться фатальным для того, чтобы точка замолчала. И что, сидеть ждать, когда рыба вновь соизволит вернуться? Зимой мы так не делаем. Не клюет здесь – попробуем в другом месте.

Летом нужно поступать так же. Нет поклевок в течение часа – смело меняйте точку. Вот только с фидером сделать это не так уж и просто: попробуй-ка, забери за раз весь тот вроде как нужный скарб, которым так любят окружать себя современные рыболовы. Но всё стало намного проще, когда я решился на кардинальную смену снасти - и вместо донки начал использовать поплавочную удочку.

Муки творчества

Сначала это был «мах». Но при всех достоинствах этой удочки - легкости удилища, феноменальной управляемости оснасткой, неописуемыми эмоциями при вываживании рыбы - огромным её недостатком является жесткое ограничение по длине проводки. Когда рыбачишь на перекате, проблему с короткой проводкой можно частично решить, если есть возможность зайти в воду.

Стоящего в воде человека рыба почти не боится: если вести себя смирно, то язи или лещи подходят буквально к самым твоим ногам. Но на речных обрывах «мах» явно окажется коротким. А на близкой дистанции можно рассчитывать лишь на клев мелочи, а для крупной рыбы ну всегда не хватает нескольких дополнительных метров. Так в моем арсенале появилась «болонка». Проводка оснастки теперь сделалась неограниченной, даже появилась возможность использовать специализированные поплавки типа Cralusso Bolo.

Вместе с этим пришли и дополнительные сложности с управлением снастью. Во-первых, при одинаковой с «махом» длине в 7 м болонская снасть тяжелее приблизительно на 300 г, а во-вторых, с непривычки начались частые захлесты основной лески за «тюльпан».

Приблизительно через десяток рыбалок с захлестами этими я стал справляться, а вот излишняя тяжесть снасти комфорта рыбалке по-прежнему не добавляла. Особенно остро ощущалось это в ветреные дни - уже через пару часов рыбалки руки буквально наливались свинцом. Удовольствия от ловли этот факт нисколько не приносил.

Все изменилось после того, как я посмотрел фильм о ноттингемской проводке. Этим способом англичане успешно ловят «белую» рыбу в своих реках. Особо поразила меня применявшаяся снасть - матчевое удилище и большая инерционная катушка с легким ходом. Эта конструкция идеально подходила под мои условия ловли! Оставалось только приспособить оснастку. Англичане вообще-то чаще ловят с поплавками типа Stick.

Да, на малых и средних реках эти поплавки работают великолепно. Но на больших реках совершенно другие условия. Значительная глубина и наличие водоворотов для этих поплавков оказались непреодолимой загвоздкой - на придержках оснастку то и дело выносило к поверхности воды, а в водоворотах поплавок постоянно нырял под воду.

Пробовал я приспособить к матчевому удилищу и стандартные болонские поплавки. На сильном течении они вели себя более предсказуемо, чем стики, но из-за небольшой длины матчевого удилища проводка неизменно получалась по дуге.

Наиболее удачным решением для ловли рыбы на экстремальных участках реки с помощью матчевой удочки явилось применение специальных поплавков типа Cralusso Bolo или Cralusso Surf. И вот уже несколько лет этот способ ловли рыбы является моей палочкой-выручалочкой в самые тяжелые летние дни.

Требования к снасти

Если вы решитесь последовать моему примеру и захотите попробовать ловить с поплавком в «крепких» местах реки, первое, что вам понадобится – это матчевое удилище с быстрым строем. Я в последнее время использую модель Blaxter Match длиной 4,2 м с тестом 5 - 20 г.

Для рек, где мне доводилось рыбачить - это очень хороший вариант, поскольку жесткий бланк данного удилища позволяет комфортно работать с достаточно громоздкими поплавками Cralusso Bolo. А мощности бланка вполне хватает, чтобы справится с любым трофеем.

К катушкам требования более мягкие. Проводка с хорошей инерционной катушкой – это, конечно, классика. Этот вариант я и использую. Но, в принципе, можно взять и любую безынерционную катушку размером от 2500 до 4000. Однако её мощность в этом случае не главное. Намного важнее скорость, с которой катушка выматывает леску.

Можно, конечно взять «безынерционку» с большим передаточным числом, но я советую обратить внимание на модели с увеличенным диаметром шпули. Они кажутся мне более надежными, да и леска на больших шпулях путается намного меньше.

Основных требований, которые я предъявляю к леске для ловли рыбы с матчевой удочкой на течении - два: она должна быть темной и не очень тонкой. Темный цвет лески нужен мне для того, чтобы на ней была лучше видна метка, сделанная белым маркером, им очень удобно отмечать определенную дистанцию ловли. А чем толще леска, тем меньше вероятность её запутывания, при этом толщина основной лески никоим образом не влияет на количество поклевок.

Диаметра основной лески 0,18 – 0,2 мм вполне хватает для поплавков грузоподъемностью до 10 г. Ну а если возникает необходимость применения более тяжелых оснасток, я ставлю леску диаметром 0,25 мм.

Конечно, недостатком использования более толстых лесок является уменьшение дальности заброса оснастки, но если мне нужно закинуть подальше, я лучше поставлю более тяжелый поплавок, чем всю рыбалку стану испытывать дискомфорт от постоянно путающейся лески. Да и о корягах и ракушках на дне реки забывать не следует. Это еще одна веская причина для употребления более толстой основной лески, ведь потерять всю оснастку в самый разгар рыбалки - не самое приятное ощущение.

Огрузка поплавка

Самая большая трудность, с которой я столкнулся, огружая свой первый плоский поплавок, заключалась, как ни странно, в точном следовании инструкции производителя. 10 – 30-процентный перегруз, который тот рекомендовал, сыграл со мной злую шутку.

Перегруженный поплавок оказался совершенно неуправляемым! Мои дальнейшие эксперименты с плоскими поплавками показали, что перегружать поплавок Cralusso Bolo нужно только в том случае, если предполагается рыбачить с полной остановкой оснастки. А если использовать его по прямому назначению (ловля с постоянной придержкой), то можно обойтись и вообще без перегруза.

Вообще, в начале рыбалки я огружаю поплавок таким образом, чтобы он скрывался под водой чуть ниже основания антенны. В процессе ловли, если в этом возникнет необходимость, поплавок можно догрузить. А вообще, как уже отмечалось выше, ловля с перегруженным поплавком сложнее технически, да и ложных поклевок в этом случае происходит намного больше.

Для огружения плоских поплавков очень удобно пользоваться штырьковыми грузилами, которые имеются в ассортименте многих фирм. В процессе рыбалки подобные грузила можно легко снимать и добавлять, не деформируя при этом леску.

Следующий вопрос, который может возникнуть у человека, взявшегося осваивать ловлю рыбы с плоским поплавком: какую схему огрузки лучше всего применять? Перепробовав множество схем для этих поплавков, я остановил свой выбор на двухточечном варианте, когда около 90% всех грузил расположено в 30 - 40 см от вертлюжка, а 10% - это «подпасок», идущий возле самого дна или вообще волочащийся по нему.

Попытки перехода на огрузку, состоящую из цепочки убывающих по массе грузил, ни к чему хорошему не привели. Усиления чувствительности поплавка не произошло, а вот количество перехлестов оснастки при забросе возросло многократно.

Размер поплавка

Как бы точно ни был огружен поплавок, но если его размер подобран неправильно, нужной презентации приманки вы не добьетесь. Истина заключается в том, что поплавок нужного размера можно подобрать только методом проб и ошибок в зависимости от скорости течения и глубины в месте ловли.

Понимание того, насколько правильно подобран размер поплавка под существующие условия ловли, обычно приходит после нескольких рыбалок. И поплавок подобран правильно, если в момент придержки оснастки антеннка поплавка будет сохранять свое вертикальное положение (или слегка наклоняться против течения), а тело не покажется из воды. Если же при попытке остановить поплавок антенна поплавка наклоняется по течению, а часть тела выходит на поверхность - значит, он слишком маленький.

При подборе поплавка я всегда начинаю с минимальных по размеру моделей, а по мере необходимости ставлю погабаритнее. С поплавками Cralusso Bolo сделать это довольно просто: и киль, и боковой отвод у них - съёмные. Я просто меняю тело поплавка на более массивное и добавляю на основную леску необходимое количество дополнительных грузил. При использовании штырьковых грузил вся операция по настройке снасти обычно занимает у меня несколько минут.

Прикормка

Для рыбалок на труднодоступных речных участках лучше всего подойдет прикормка, не имеющая своего яркого запаха. В качестве основы обычно я использую какой-нибудь отечественный «Уникорм», панировочные сухари или даже протертый через сито подсохший белый хлеб.

Если возникает желание как-то ароматизировать готовую смесь, то можно добавить в неё молотого кориандра, молотой жареной конопли или аттрактант с рыбным или креветочным запахом. По моим наблюдениям, обитающая в завалах рыба как-то настороженно относится к сладким и цветочным ароматам.

Обязательным компонентом прикормки в это время должен стать достаточно вязкий грунт. Что это будет - земля из кротовины или грунт, купленный в магазине, разницы нет. Главное, чтобы он хорошо связывал не только компоненты прикормки, но и крупные пищевые частицы, которых в такой прикормке должно быть много. На одну рыбалку я обычно расходую где-то 8 л готовой смеси, в которой не менее половины объема занимает земля.

В уже увлажненную и просеянную через сито смесь я добавляю не менее двух стаканов пареного гороха, столько же пареной пшеницы и 1 стакан мертвых опарышей. Мертвые опарыши, понятно, не шевелятся, так что шары с прикормкой более длительное время остаются нераспавшимися. А если я хочу, чтобы моя прикормка начала работать быстрее, часть из приготовленных к забросу в воду шаров делаю более рыхлыми. (К слову, чтобы умертвить личинок, их можно обдать кипятком из термоса или предварительно поместить в морозильник, только в последнем случае потребуется некоторое время, чтобы опарыши разморозились.)

Стартовый закорм – это 8 - 10 шаров, которые я стараюсь забросить в воду прямо напротив себя на дистанцию, чуть меньшую той, что отмечена на леске маркером. Для тяжелых дней это очень хорошая тактика, поскольку понравившаяся вам точка может оказаться пустой, так что тратить прикормку на массированный стартовый закорм не придется. Если поклевок нет в течение получаса, дальнейший докорм точки результата не принесет. Проще сменить дислокацию.

Ловля

На рыбалках в «крепких» местах глубиномер - плохой помощник. Пущенная по самому дну приманка станет постоянно за что-либо цепляться. Так что спуск поплавка всегда выставляется приблизительно. А глубина, на которой начинаются поклевки, потом отмечается на бланке удилища маркером. Это нужно для того, чтобы не потерять глубину, поскольку в процессе ловли поплавок всё время стремится сползти вниз.

Ловлю я начинаю сразу после закорма точки. Забросив снасть напротив себя, корректирую по метке на леске дальность проводки и стараюсь провести приманку так, чтобы она как можно дольше находилась бы в прикормочном следе. Проводку поплавка осуществляю при постоянно натянутой леске. Для этого выключаю трещотку катушки и, контролируя барабан пальцем, сдаю леску по мере удаления поплавка.

В качестве приманки в «крепких» местах лучше других работают пареные злаки (горох, пшеница), мякиш белого хлеба и опарыши. Причем растительные насадки в жару работают лучше. Опарышей я чаще всего использую в роли разведчиков, а потом, когда начались поклевки, можно предложить рыбе и пареные злаки. С объемом приманки весной мельчить не стоит: 4 - 5 опарышей, поданных на крючке № 10, одна горошина или 2 - 3 зерна пшеницы будут для рыбы более заметными.

Если всё сделано правильно, поклевки начинаются на первых же проводках. И следуют одна за другой. Рыба берет приманку жадно, сходов практически не бывает. Однако рассчитывать на грандиозную раздачу рыбы не следует. И если поклевки внезапно прекратились, рекомендую подумать о смене точки.

И еще: какой бы азартной ни оказалась рыбалка – пожалуйста, не забывайте о том, что рыба – друг, который заслуживает намного большего, чем оказаться простым куском мяса на сковороде. Отпускайте её! И рыбачьте в удовольствие!