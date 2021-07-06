Голавль в коряжнике Виталий и Анастасия Волковы | 6 июля 2021 г.

Резкий рывок, донельзя изгибающий вершинку спиннинга, рука с трудом смиряет ручку катушки, всё твое тело будто пронзает электрический разряд. Это поклевка голавля – ну просто восторг! И пусть простят нас любимые фидеры, но в летнюю пору мы частенько изменяем им со спиннингами, чтобы вновь и вновь испытать этот волнительный момент дерзкой голавлевой поклевки.

На Волге ниже Волгограда довольно много мест, где вода ежегодно ведет упорное наступление на сушу. Каждый раз во время весеннего паводка течение беспощадно размывает берега. Песчаные разрушаются очень сильно, и часто после того, как вода сходит, они меняются до неузнаваемости. А вот если они глинистые, то способны сопротивляться чуть дольше.

Так или иначе, со временем и песчаные, и глинистые берега становятся более пологими, при этом растет прибрежная отмель. А если на этих берегах растут деревья, то ежегодные паводки подмывают их корни и стволы падают в воду. Какие-то деревья утаскивает течение, но большая их часть остается здесь же, у берега.

Они покрываются речными наносами - и образуется дремучий коряжник, выдающий себя торчащими из воды острыми стволами и ветками, добела облизанными солнцем и ветром. Вот такие прибрежные отмели с хитросплетением утопленных и торчащих над водою коряг и являются нашим полигоном для спиннинговой охоты за голавлем (фото 1).

Подобные места из-за частых зацепов довольно сложны для спиннинговой ловли. Но они так и манят к себе рыболовов, потому что именно здесь наблюдается самая большая концентрация подводных хищников. Среди коряг любят держаться окуни, часто крутится жереховая молодь, а на утренней и вечерней заре могут подойти и взрослые особи белого хищника. Уважает такие коряжники и пятнисто-зубастая. Но больше всего в закоряженных местах голавля. И охота за ним-то привлекает нас с женой больше всего (фото 2).

Многие коряжники буквально кишат мелкими голавлями (фото 3). За ними можно наблюдать с высокого берега, либо стоя на достаточно толстом бревне, упавшем в воду. Понятно, чем привлекают мелочевку такие места: здесь небольшая глубина, поэтому вода хорошо прогревается солнцем, развиваются различные донные организмы, которые являются хорошей кормовой базой для вечно голодных молодых ртов.

Плюс к этому коряги – отличное укрытие от многочисленных хищников, в том числе от своих же старших собратьев (голавль – он ведь известный каннибал, который не прочь закусить собственной молодью).

Рыбалка в «крепких» местах очень интересна. Однако с наскока голавля в корягах не взять. Постоянные потери здесь приманок могут не только существенно проредить драгоценные (во всех смыслах этого слова) запасы, но и быстро отбить желание к рыбалке вообще, и к ловле в коряжнике – в частности.

В общем, каждый коряжник – это маленький мир, который требует особого подхода и тщательного изучения. Как гласит парафраз известной мудрости: уженье рыб не терпит суеты!

Учимся на ошибках

Торчащие из воды коряги – это, так сказать, видимая часть айсберга. Только малая часть деревьев замывается песком таким образом, что позволяет им встать почти вертикально либо под наклоном по течению, возвышаясь над водой.

Основная же масса погубленной водой древесины покоится на дне, и не всегда удается увидеть коряги, которые таят угрозу нашим приманкам. Уровень воды в Волге постоянно гуляет, и подчас - довольно существенно.

Если вода прибыла, то еще вчера торчавшие над поверхностью верхушки коряг сегодня могут быть скрыты полностью. И наоборот: при падении уровня обнажаются все те коряги, которые до этого были совершенно не видны. В таком случае очень полезно запомнить их расположение, чтобы в дальнейшем избегать зацепов.

Ни в одном известном нам коряжнике древесина не лежит на дне сплошным ковром. И в любом месте можно отыскать свободные пространства для полноценной проводки. Вот только поиск этот ведется путем постоянных проб и ошибок (читай – зацепов и обрывов). Увы, другого способа просто нет.

Пара-тройка рыбалок на новом месте даёт более-менее полную картину того, что творится на дне. И уже тогда приходит понимание, где можно беспрепятственно провести приманку, а куда лучше не забрасывать вовсе, иначе – стопроцентный зацеп.

На бумаге сейчас это выглядит легко и гладко, а на деле процесс освоения коряжника может оказаться довольно трудоемким и утомительным. Забросили приманку – угодили в мертвый зацеп. Подплыв к месту зацепа, выяснили, что в полуметре под водной поверхностью находится массивный и почти вертикально стоящий ствол дерева, в который неизбежно утыкается сносимая течением приманка. Значит, в дальнейшем траекторию забросов и проводок выбираем так, чтобы свести к минимуму вероятность встречи с этим препятствием. И мысленно ставим галочку.

Очередной зацеп – новая операция по спасению приманки. И еще одна мысленная галочка, куда лучше не кидать. Вот это именно тот случай, когда учиться на собственных ошибках – это единственный способ что-то понять.

Порою на рыбалках, особенно в самом начале спиннингового сезона, мы с Настей больше плаваем за приманками и боремся с зацепами, чем ловим рыбу. Но все эти мучения – хороший задел для комфортной рыбалки в будущем. И со временем любой коряжник становится таким знакомым и прям домашним, потому как изучен довольно хорошо - рыбачить в нём теперь можно хоть с закрытыми глазами! Ну, это я, конечно, загибаю. Потому что зацепы и потери приманок всё равно случаются на каждой рыбалке.

Течение принесло откуда-то новую корягу, либо подвинуло-переместило одно из затопленных бревен – вот, пожалуйста, и новое препятствие, еще не получившее отметку в мысленно составленной карте. Поэтому изучение коряжника не прекращается весь сезон. Но с каждой новой рыбалкой он становится понятнее, и для приманок – безопаснее. Мы всё меньше боремся с зацепами, и всё больше ловим.

Беда в том, что в новом сезоне все прошлогодние наработки уже не работают. Весенний паводок снова уронил и утащил в воду деревья, течение унесло старые и уже знакомые бревна, уложив на их место новые, которые еще не видали наших приманок, а потому так жаждут их забрать.

Трудоемкий процесс освоения «закоряженной целины» приходится начинать с нуля. Но тем и привлекательна такая рыбалка, что в ней всегда присутствует элемент новизны и неизбежного поиска. Иначе было бы просто скучно каждый год ловить на одном и том же месте.

Какое-то время назад мы пытались облавливать голавлевые коряжники с лодки. Однако, убедившись, что такая рыбалка трудна и неэффективна, вернулись к береговой ловле. Это только на первый взгляд кажется, что использование лодки могло бы упростить рыбалку. На деле всё совершенно не так! В тех местах, где волжская вода ведет наступление на берег, постепенно размывая его и образуя тот самый симпатичный нам коряжник, всегда сильное течение, делающее рыбалку с лодки практически невозможной.

Во-первых, якорь может намертво застрять в хитросплетениях коряг. А терять его жалко, потому что он тоже денег стоит. Можно, конечно, рыбачить, привязав лодку к одной из торчащих из воды деревяшек. Но таковых попадается не так много, как хотелось бы. К тому же не всегда, привязавшись к имеющимся пенькам или веткам, мы обретаем именно то местоположение, которое удобно для обстрела коряжника.

Во-вторых, сложно на течении привязать либо заякорить плавсредство в нужной позиции, что неизбежно приводит к потере драгоценного времени. В-третьих, лодка, к большому сожалению, не даёт никаких преимуществ при спасении зацепившихся приманок. Дело, опять же, в сильном течении, которое мотает лодку над местом зацепа – всё равно приходится нырять.

С берега же облавливать коряжник получается гораздо эффективнее и разнообразнее. Особенно если учесть, что ловим мы с женой взабродку. Гораздо результативнее получается и спасать приманки: делая поправку на скорость и направление течения, получается заплыть с берега так, чтобы вода сама вынесла тебя к месту зацепа.

К слову, приманки проще спасать, рыбача вдвоем: супруга на берегу держит спиннинг и подсказывает, куда плыть, а я снимаю приманку с коряги. Ну и маска для подводного плавания в такой ситуации не будет лишним атрибутом.

Дуэт боевых приманок

Набор приманок, которые мы применяем для ловли голавля, довольно скромен. А если точнее, то их всего два вида – это вращающиеся блесны №№ 2 и 3, а также воблеры крэнки с заглублением до полуметра.

Подобный выбор объясняется очень просто: именно эти приманки можно проводить над корягами с минимумом зацепов. А если уж зацепились, то за счет малого заглубления при проводке их довольно легко спасти. К тому же и «вертушки», и крэнки отлично соблазняют голавля на поклевку.

Что касается вращающих блесен, то мы принципиально не используем их меньше второго номера. Повторюсь, в коряжнике обычно уйма голавлевой, жереховой и окуневой молоди. Подрастающие рыбки никогда не жалуются на отсутствие аппетита и всегда готовы наброситься на любую, особенно небольшую спиннинговую приманку.

Но снимать мелочь с крючков и отпускать – занятие весьма утомительное, к тому же жадная мелочевка частенько очень глубоко заглатывает приманку - и очень жаль наносить ей травмы. Поэтому лучше сразу укрупниться, и блесны второго - третьего номеров – именно то, что нужно голавлю от полукилограмма и крупнее (фото 4).

Надо признать, что голавль весьма разборчив к цвету приманок. По нашим наблюдениям, неплохо эту рыбу соблазняет классика – блесны с лепестками медного, золотистого и серебристого цветов, а также черные с яркими точками. И особенно теряет голову голавль, если «вертушка» имеет сердечник ярко-алого цвета.

Прошлым летом на нескольких рыбалках подряд улов у нас приносила одна-единственная модель - блесна второго номера с золотистым лепестком и алым сердечником. Голавль бросался на неё как сумасшедший, причем буквально на каждом забросе (фото 5). А попутно с голавлем блесну пытались скушать молодые жерешки и окуни.

Но в случае с голавлем еще очень ярко проявляется эффект привыкания рыбы к приманке. Мы как раз заново осваивали один коряжник, рыбача там пару раз в неделю. И спустя три рыбалки та блесна, производившая ранее фурор, стала работать очень и очень посредственно. Зато голавль переключился на крэнкбейты.

Кстати, такая ситуация наблюдалась у нас и в предыдущие годы: на одних рыбалках голавль избирательно клюет только на вращающиеся блесны, игнорируя всё остальное. В другой раз на том же месте он вообще не воспринимает «вертушки» как кормовой объект, зато бросается на крэнки, причем берет их очень жадно – взаглот. С чем связаны такие перемены в предпочтениях голавля – нам неизвестно. Зато мы знаем, что, если голавль отказывается есть блёсны, нужно всего лишь предложить ему воблер (фото 6). И наоборот (фото 7).

Что касается воблеров, то тут избирательность голавля относительно цвета приманки проявилась во всей красе. Лет семь-восемь назад в одном местном магазине продавались китайские крэнки «ноу нейм» длиной 4 см и с заглублением до полуметра. Как раз именно то, что нам было нужно для ловли в коряжнике.

Мы взяли несколько штук на пробу - и убедились, что воблеры добросовестно работают: хорошо держат струю, активно вихляют пузатым пластиковым телом при проводке и не заваливаются набок. И голавль отзывается на них очень хорошо.

Поскольку воблеры те продавались за совсем уж смешную цену, мы сразу же купили еще десятка два разных цветов. И тут уж смогли развернуться в экспериментах, сделав в итоге любопытные выводы.

Воблеры каких-то цветов голавль прям принципиально игнорировал, в то же время на какие-то бросался как ошалелый. (Надо отметить, что мы испытывали воблеры в коряжниках, находящихся на разных участках реки, так что это сводило статистическую погрешность к минимуму.)

Воблеры, привлекающие голавля лучше всего, рано или поздно оставались на зацепах, и на их место мы покупали еще два-три таких же. Так за пару сезонов в нашей коробке прописался десяток проверенных воблеров, а четверку самых уловистых цветов можно увидеть на фото 8. И возглавляет этот шорт-лист воблер с ярко-розовой спинкой, светлыми боками и брюшком (фото 9). Когда-то такую расцветку выбрала Настя, как и многие женщины охочая до всего яркого.

Я отнесся к розовому гламуру скептически, но возражать не стал, поскольку воблер стоил копейки. Но отношение к этой приманке мне пришлось резко поменять, когда на ближайшей рыбалке Настя наловила на своего любимчика отборных голавлей, а еще щук, которые до покупки этого воблера редко попадались нам в коряжнике.

Доходило до того, что голавль брал только на эту розовизну, отворачивая нос от приманок иных расцветок. Немного уступает в уловистости менее броский воблер с красноватой спинкой, переходящей в золотистые бока (на фото 8 - второй слева). А бывают дни, когда голавль не проявляет интереса к ярким воблерам вообще (обычно такое случается на сломе погоды – при похолодании и сильном ветре), и в такой ситуации соблазнить рыбу на поклевку удается с помощью воблеров, расцветка которых максимально приближена к натуральной (фото 10).

На воблеры других расцветок тоже удавалось ловить голавлей, однако ничем выдающимся они себя пока не проявили и в поклевках на них мы не обнаружили системы. Вот, к примеру, есть у нас воблер с сиреневой спинкой и боками и розовым брюшком. Я его брал в полной уверенности, что голавлям эта расцветка приглянется.

Но, увы, раз за разом воблерок купался впустую, так что мы положили его в дальний угол коробки с приманками, и забыли на несколько лет. Но на одной из вечерних рыбалок в конце прошлого августа он неожиданно выстрелил – поймал самого крупного за вечер голавля (фото 11). Так что его мы теперь тоже будем иметь в виду.

Таинство проводки

Утверждение, что нет неуловистых приманок – есть плохое настроение голавля, в свете вышесказанного будет отчасти верным. Но дело в том, что на голавлевую рыбалку мы обычно выбираемся либо рано утром, либо вечером – после работы и до заката. Такая рыбалка требует минимума снаряжения, и можно пару часов душевно порыбачить, снять рыболовный зуд и получить удовольствие от поклевок.

И вот в подобном формате, когда времени в обрез, лучше ловить на проверенные приманки, которые наверняка придутся голавлю по вкусу. Иначе можно долго пропахивать коряжник, а эффекта получить по-минимуму.

Забросы мы осуществляем строго поперек течения, потому что эффективная фаза проводки возможна только тогда, когда ведешь приманку под углом против струи. После заброса, пока захлопываешь дужку лесоукладывателя, течение уже успевает на пару метров снести приманку - и поэтому та заводится с первого оборота катушки.

Если же сделать заброс выше по течению, то проводка всё равно не начнется, пока приманка не окажется ниже рыболова. Её просто будет сносить течением, поэтому «вертушка» не включится, а крэнк не начнет соблазнительно вилять боками.

Для удобства управления приманками мы выбираем спиннинги длиной 2,7 м. Каких-то еще требований к голавлевым удилищам у нас немного: они должны иметь тест до 20 г и быстрый строй. «Быстрое» удилище позволяет вести приманку против течения, не теряя контроля над ней.

Если воблер упирается в корягу, удилище с хорошей «чуйкой» добросовестно передает этот момент. И потому бывает достаточно всего лишь на секунду остановить вращение катушки – воблер немного всплывает и сам минует опасное препятствие.

С «вертушками» в этом плане посложнее. Однако качественная блесна, лепесток которой стабильно работает на сильной струе и не залипает, часто сама себя отбивает от коряг благодаря большой скорости вращения лепестка. Вот почему на правильных моделях «вертушек» лучше не экономить – чтобы потом не тратить время и силы на заплывы и не пугать тем самым осторожную рыбу.

Удилища быстрого строя позволяют лучше реагировать на поклевку голавля. Как ни ждешь её, она всегда происходит неожиданно. Поклевка у голавля хоть и резкая, но очень короткая, так что отвечать на неё подсечкой следует незамедлительно. Полсекунды замешательства – и уже поздно. Удилище быстрого строя немного прощает замедленную реакцию.

Ну и длина – наше всё! Мы с Настей всегда ловим взабродку, зайдя в воду хотя бы по колено, а то и по пояс. Так, во-первых, мы сводим к минимуму зацепы, увеличивая горизонт проводки приманок, во-вторых, лучше дотягиваемся до голавлей, если легкая приманка и ветер не позволяют совершать дальние забросы.

Хотя чаще всего забросы на большую дистанцию не требуются, гораздо важнее постоянный контроль над приманкой в течение всей проводки. В иных местах коряги образуют такое хитросплетение, что приходится изрядно поманипулировать удилищем, чтобы провести приманку без зацепов. Длинное удилище нам в этом деле только в помощь.

Особенно тяжко становится, когда в конце лета вода в реке резко падает - и все коряги оказываются практически под самой поверхностью. Тогда приходится не только заходить в воду по грудь, но и поднимать удилище высоко над головой, чтобы вести приманку строго в подповерхностном слое. Хотя это не очень удобно, когда стоишь в воде, да еще и задираешь руки выше головы. Но это ничего, главное – чтоб голавль оценил. Удилища ростом меньше 2,7 м в такой ситуации не котируются вовсе, зацепы с ними практически обеспечены.

Лучшее время для ловли голавля – классическое, т.е. раннее утро и вечером перед закатом (фото 12). Днём голавль в коряжнике тоже попадается, но рыбалка в это время сильно на любителя. Поскольку очень жарко (фото 13) и поклевки редки.

На зорях охотящийся голавль выдает себя характерными всплесками. Но так бывает не всегда, порой эта рыба никак не обозначает свою охоту. Обычно в течение дня и до вечера в коряжнике громко чавкают, загоняя малька, мелкие окуни. И косвенным признаком того, что началась охота крупного голавля, является прекращение окуневого чавканья.

«Полосатики» быстро и здраво оценивают ситуацию - и убираются подальше, чтоб самим не стать чьим-то ужином или завтраком. Обычно пик активности голавля умещается в пару часов после рассвета и пару часов перед закатом. Это – период самого активного клёва, а в целом же клёв может продолжаться и дольше.

Голавли в коряжнике нам попадались даже в глубоких сумерках, плавно перетекающих в ночь (фото 14). Вот только в это время ловить приходится практически вслепую, не видя ни самой приманки, ни её проводки. А если случается зацеп - с приманкой приходится расставаться навсегда.

Впрочем, к потерям приманок в коряжниках мы стараемся относиться философски – как к специфике такой рыбалки. Ведь, как ни крути, любая спиннинговая приманка, даже самая дорогая, является расходным материалом. Как и всегда в жизни, в рыбалке мы что-то теряем, а что-то приобретаем. И когда случается очередная голавлевая поклевка, этот короткий миг затмевает собой все утраты!