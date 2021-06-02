Цель - щука и судак. Хроники рыбалок на одном интересном водоеме Андрей Швец | 2 июня 2021 г.

Не один год мы с друзьями практикуем береговую ловлю на одном небольшом прудике, расположенном в безлюдном живописном месте в полутора часах езды от нашего шумного и пыльного города.

Глубины в прудике - классические для водоема камерного типа: мелководная вершина, затем средняя часть с глубинами до двух с половиной метров и, наконец, участок возле дамбы с наибольшей глубиной – до четырех метров.

Имеется даже донный рельеф – примерно посередине пруда проходит русло затопленного ручья с довольно пологими бровками, а дальше идёт обширный полутораметровый полив с причудливо очерченными свалами в русло.

Кроме мирной рыбы, прудик населяют щука и в не очень большом количестве судак: пятнистую мы тут ловили до пяти килограммов, судака – до двух с половиной, что, согласитесь, очень неплохо. Окунь тоже присутствует, однако он крайне малочисленен и не блещет размером – видимо, большое количество щуки не даёт окуневой популяции нормально развиваться. Плотность хищной рыбы в водоеме довольно высока, и кому-то может показаться, что ловля здесь легка и незамысловата – дескать, при такой конкуренции будет атакована чуть ли не любая искусственная приманка.

Да, количество поклевок иногда просто поражает в периоды, когда хищник активен, но, увы, такое бывает нечасто, к тому же он в своём поведении абсолютно непредсказуем, в чём мы убеждались не раз и не два. Подчас приезжаешь утром, полный радужных надежд на успешную ловлю, но проходит первый послерассветный, самый продуктивный час, второй, а долгожданных поклевок всё нет и нет.

Тут у некоторых неокрепших душ начинаются судорожные метания и бесконечная смена приманок в надежде подобрать ту, которая понравится сегодня щуке или судаку. Однако делать это нужно тоже с умом, и расскажу о своём алгоритме подбора приманки для хищника в любой произвольно взятый день при невысокой активности рыбы – в большинстве случаев мне всегда удается заработать несколько поклевок даже при самом провальном клёве.

Начнем с того, что щука в прудике (судака это касается в меньшей степени) постоянно перемещается по акватории, и даже в течение дня она может стоять то у самого уреза воды, то на бровках или поливах, то в самом глубоком месте - русле затопленного ручья. Остается только гадать, почему так происходит: то ли хищница следует за перемещающейся кормовой базой, то ли изменившееся атмосферное давление заставляет её менять глубину своих охотничьих стоянок – но факт остается фактом.

Нельзя сбрасывать со счетов и такой вариант, как изменение освещенности водоема в разное время дня – я встречал в своей практике подобную зависимость щучьего стада, и именно на водоемах камерного типа. Здесь очень четко проявляется зависимость: освещение низкое, пасмурно – щука выходит на открытые места и активна, при возрастании же освещенности (например, в ясный солнечный день) рыба забивается в коряжник - и её оттуда никакими коврижками не выманишь. В немалой степени такому поведению способствует и очень высокая прозрачность воды.

Первым делом я стараюсь выявить, где в данный момент стоит щука – для этого нужно заработать хоть пару-тройку поклевок, тогда станет понятно, какие локации нужно облавливать в данный конкретный момент. И вот здесь начинается самая ответственная часть – работа с приманками, а их выбор не такое простое дело. Ведь нужно не только найти в коробках то, что в данный момент по душе зубастой, но и сделать это максимально быстро, т.к. щучья активность - величина непостоянная, и в любой момент хищница способна наглухо закрыть рот.

Сначала я ориентируюсь на гипотетически активную рыбу, поэтому используя приманки, позволяющие пробить акваторию на предмет выявления щуки за максимально короткое время. «Медленные» приманки, требующие проводки с более или менее долгими паузами, здесь не подойдут – сейчас в приоритете скоростная ловля. Веерными забросами облавливаю и прибрежную зону, и полив, и само русло затопленного ручья – я до него добрасываю практически всегда, пытаясь нащупать местоположение щуки.

Первым делом в воду у меня летит поисковый виб. На рыболовном рынке рабочих моделей такого типа среди безлопастных крэнков превеликое множество, у каждого свои фавориты, а у меня это неизменно Level Vib Raid, небольшая 11-граммовая модель (фото 1) – очень хорошо летает, заводится практически с самого начала проводки.

Одновременно экспериментирую с подачей воблера: порой щука очень избирательно относится к этому моменту, и даже малейшие нюансы проводки решают дело. Начинаю я с простой «равномерки», причем не медленной, а в среднебыстром темпе, ведь ищу ту рыбу, которая более-менее активна и склонна атаковать резво перемещающуюся приманку.

Если контактов с рыбой нет или щука просто тычется в виб закрытой пастью, не решаясь на хватку, я перехожу на джиговую проводку в различных её вариациях. Это и простейшие «два оброта - пауза», и ловля подбросами с помощью кончика удилища, и «длинная ступенька» - 5 - 7 оборотов катушки с последующей паузой.

Если картина не поменялась, перехожу к лопастным крэнкам: здесь выбор по моделям тоже огромный, но нужна именно поисковая приманка с сообразными свойствами, среди которых главные - отличные полетные качества и способность стабильно работать на любой скорости проводки. Я в качестве поисковика постоянно использую еще одну модель от Raid – Level Crank (фото 2): меня всегда поражало в этом небольшом крэнке, на какие рекордные расстояния он забрасывается и как стабильно ловит щуку, даже малоактивную.

Он обладает очень живой «игрой» с широким разбросом хвоста, хорошо держит горизонт проводки, составляющий примерно метр, и работает на самой медленной скорости.

Начинаю с «равномерки» в среднем темпе, пробрасываю весь сектор, а если поклевок нет, принимаюсь играться с подачей приманки: это могут быть замедления - ускорения, минимально короткие паузы и т.д. Нередко поклевку приносят один-два резких коротких «твича» после нескольких метров быстрой равномерной проводки с небольшой последующей паузой. Но если всё это впустую, тогда пробую ловить на минноу.

Подходящих моделей минноу тоже огромное количество, но я практически никогда не беру для этой цели минноу длиной 130 мм, «стодесятка» – самое то. Раньше в дело у меня шёл мой давний любимец – Rerange 110SP Jackall, очень отзывчивый и живой воблер, ну а в этом сезоне в целях эксперимента я сменил былого фаворита на новую модель от той же фирмы – Revoltage Minnow 110 (фото 3), тоже суспендер.

Если тело Rerange 110SP плоское по бокам, то у RV Minnow 110 оно округлее, а более объемное тело, двигаясь в воде, особенно на рывковой проводке, сильней расталкивает воду. При этом оставляет за собой в воде мощный вихревой след, на который и ориентируется хищник при поиске добычи, улавливая его своей боковой линией.

RV Minnow 110 очень отзывчив на малейшее движение кончика удилища – чтобы стронуть его с места, достаточно лишь легкой потяжки: на «твиче» он широко рыскает влево-вправо, двигаясь в метровом горизонте, на паузе мощно покачивая боками.

Воблер оснащен магнитной системой дальнего заброса с одним крупным шаром, уходящим в полете в хвост приманки – это обеспечивает дальний и точный заброс, причем даже в ветреную погоду. С самого начала новый минноу показал себя с лучшей стороны – щука реагировала на него отлично, в работе он оказался прост и неприхотлив, так что после недолгих испытаний RV Minnow 110 прочно занял место в моей рабочей коробке.

Итак, беру минноу – теперь настал черед предложить щуке медленную проводку с паузами: тут открывается такое огромное поле для творчества в плане способа подачи приманки, что только успевай перебирать варианты.

Можно играться силой и резкостью «твичей», выполняя или плавные потяжки, или резкие пинки-удары кончиком удилища, варьировать величину пауз между «твичами» или сериями «твичей», комбинировать проводку, перемежая её различными элементами – всё зависит от фантазии спиннингиста.

Я обычно использую два варианта рывковой проводки, чтобы дать проявить себя рыбе: для совсем пассивной - одиночные несильные потяжки с продолжительной, до семи - восьми секунд паузой, для более активной – короткие серии бодреньких «твичей» с 2 – 3-секундной задержкой между ними. Также обязательно пробую проводку Stop-and-Go: порой на «твич» в любых его проявлениях щука не реагирует, зато на «равномерку» с паузами реагирует очень охотно.

Однако и на минноу щука иногда никак не хочет отзываться. Можно, конечно, выбрать воблер поменьше размером, иногда это приносит свои плоды, но я таким не занимаюсь, а просто перехожу на составники. Составные воблеры – моя давняя любовь, и я в них, что называется, собаку съел: они-то как раз бессчетное количество раз выручали меня в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях. Что же можно показать полупассивной щуке с помощью составного воблера и чем он лучше классического минноу, проводимого рывковой проводкой?

Начнем с того, что его можно проводить как равномерной проводкой, так и рывковой, причем на «равномерке» большинство моделей составных воблеров показывает более или менее активную «игру». Эта опция зависит как от формы тела воблера, так и, в большей мере, от площади заглубляющей лопасти и от угла её установки.

Подчас и на простую «равномерку» составника с его размашистой «игрой» щука реагирует очень охотно, но всё же самая рабочая проводка – это рывковая, в особом, как бы сглаженном варианте: резкие «твичи» тут не пройдут, поскольку передний крючок воблера моментально захлестнется за поводок. Зато короткими и плавными потяжечками удается крутить составник буквально на одном месте – он будет, складываясь почти вдвойне, рыскать попеременно то вправо, то влево, при этом минимально продвигаясь вперед.

В результате получается как раз то, что и требуется для пассивной зубастой: активно играющая приманка, максимально долго находящаяся в поле её зрения – идеальное сочетание. Здесь у меня (и у щуки) в любимцах ходят составники Nories – по вымучиванию пассивной хищницы конкурентов у них пока мало: приманки, конечно, недешевые, но стоят каждой копейки заплаченных за них денег. У меня среди Норисовских составников самый часто используемый – это Hira Crank Gill S-Bill 140F, 40-граммовый воблер с высоким и почти плоским телом (фото 4).

Несмотря на маленькую по площади лопасть, он отбалансирован таким образом, что даже на равномерной проводке очень активно играет, широко раскидывая по сторонам хвост и сильно заваливаясь на бока. Иногда поклевки приносит и такая подача приманки, но всё же его конёк – это именно неспешная рывковая проводка в её смягченном варианте: при ней он крутится на одном месте, бликуя плоскими высокими боками и создавая под водой мощные возмущения.

Из всего семейства Hira Crank Gill эта модель самая медленная – развороты на месте у неё плавные и вальяжные, при этом она еще и боками покачивает. Как поисковая приманка такой составник малопродуктивен – с его помощью акватория сканируется недопустимо медленно, это скорее инструмент для локальных участков и короткого расстояния проводки.

Я использую S-Bill 140F, когда щука на прудике по какой-то причине стоит под самым берегом: короткий маятниковый заброс вдоль береговой линии и медленная проводка – иногда поклевки, порой очень бурные, происходят возле самых ног.

Воблер плавающий, и чтобы сделать его более универсальным, я подгружаю S-Bill 140F до медленно тонущего с помощью 1,5-граммового «ушастика», причем лучше использовать вольфрамовый грузик, т.к. он имеет меньший объем, чем свинцовый. Также в ходу у меня меньшая модель, Hira Crank Gill 110F, она есть и в подгруженном мною, медленно тонущем варианте (фото 5), и в стоковом – плавающем: этот составник имеет широкую лопасть и очень красивую активную «игру» на равномерной проводке, так что иногда я пробую его вести и равномерно, и проводкой Stop-and-Go.

К компании составников для вымучивания щуки в этом сезоне в моей коробке добавилась еще одна новая модель – Jackall Blast Bone SF (фото 6). Честно говоря, это была любовь с первого взгляда: сначала я увидел его роскошную «игру» на видео с канала Jackall, потом всеми правдами и неправдами нашел его, прошерстив десятки японских интернет-магазинов - и всё-таки купил две штуки.

На равномерной проводке составник просто роскошен – его так сильно выворачивает, что он почти заваливается попеременно то на один, то на другой бок, еще и широко раскидывая при этом хвост. Щуке, по большому счету, часто больше ничего и не нужно – от «игры» такого типа она временами просто дуреет, и вполне можно так и ловить - простой незамысловатой равномерной проводкой.

Но Blast Bone SF еще хорошо работает и на рывковой проводке, показывая четкую Walk-the-Dog с завалами на бока в подповерхностном слое - так этот составник можно провести в более медленном темпе, да еще и с паузами. Второй воблер из добытой пары я подгрузил до состояния медленно тонущего, чтобы иметь возможность провести его в более низком горизонте, т.к. стоковый медленно всплывающий вариант я смог загнать всего до метра. Боевое крещение новой приманки состоялось как раз на этом прудике – пару хороших щук я с её помощью поймал и поимел еще три контакта с рыбой – впрочем, это было вполне ожидаемо.

Если щука не хочет кушать составники на медленной подаче или на «равномерке», я обязательно уделяю немного времени, как я их для себя называю, твичевым составникам: «игра» на «равномерке» у них менее выражена, зато они прекрасно работают на рывковой проводке. Причем на «твичах» они ведут себя совершенно иначе, чем классические минноу – их выворачивает в сочленениях, а иногда такая приманка чуть не переворачивается, показывая брюшко.

У меня есть пара любимых моделей – это работы одного из мастеров хэндмэйда (фото 7), за долгие годы поймавшие для меня огромное количество щук. Проводку применяю самую незамысловатую – один-два резких отрывистых «твича» с последующей паузой до пяти секунд: приманки эти мастерятся медленно тонущими, т.к. такая степень плавучести делает их более универсальными. Клиент для этого хэндмейда - только щука, причем попадается она на него даже тогда, когда минноу совсем не работают – видимо, притягательно действует подвижность приманки в сочленениях.

Однако иногда бывает так, что любые, самые рабочие модели воблеров перепробованы, а щука или совсем не отзывается, или только тычется в них закрытой пастью, реагируя на них не как на пищевой объект, а как на конкурента, которого нужно отогнать. Тогда в дело всегда идут небольшие «колебалочки», которыми я ловлю не «равномеркой», а джиговой проводкой в её простейшем варианте – без всяких подбросов: два оборота - пауза.

У меня подобраны модели, которые красиво играют на падении, покачивая боками, причем львиная доля щучьих поклевок приходится именно на эту фазу проводки. Глубина в прудике небольшая, поэтому идеально подходят колеблющиеся блесенки массой 11 - 13 г: они небыстро падают на дно на паузе – сама фаза падения занимает две-три секунды, и приманка успевает отыграть.

Судак тоже очень любит атаковать некрупные «колебалки» в фазе падения, причем иногда попадаются довольно неплохие экземпляры (фото 8) – именно поэтому в последние несколько лет блёсны прочно заняли место в моей рабочей коробке. Также очень хорошо работает Кастмастер, и тоже на джиговой проводке – у меня это наряду с «колебалками» одна из лучших приманок для джиговой проводки.

Часто очень красиво «выстреливает» такая приманка, как «мандула», делая результат всей рыбалки – её тоже можно отнести к разряду поисковиков, т.к. она и дальнобойная, и акватория с её помощью пробивается очень быстро.

По вариантам окраски «мандулы» у каждого свои предпочтения, поэтому я скажу только о способах её подачи – это, конечно, джиговая проводка, причем иногда хищник отзывается только на какой-то определенный её вариант. Иногда работает старая проверенная классика, два оборота - пауза, но часто рыба только бьет по «мандуле», не засекаясь: в таком случае обычно выручает проводка подбросами, выполняемым кончиком удилища.

Чаще всего это одиночный подброс с последующими тремя - четырьмя оборотами рукоятки катушки и паузой: в отдельных случаях после падения «мандулы» на дно нужно делать паузу до трех - пяти секунд, давая плавающей приманке побыть неподвижной. Щука нередко, что называется, подбирает «мандулу» прямо со дна (фото 9), атакуя приманку именно на длинной паузе, судак тоже ловится (фото 10) – всё зависит от конкретной ситуации.

Попадается и некрупный сом (фото 11), неизвестно как оказавшийся в моём прудике.

Я всегда проверяю и мелководные верховья пруда – бывает, там сбивается кормовая рыба, а за ней подтягивается и хищник: если попадаешь на такое собрание, то можно очень хорошо отловиться. Поскольку глубина в вершине составляет метр-полтора максимум, то в ход идут всевозможные воблеры с небольшим заглублением, а в теплое время года, когда вода уже достаточно прогреется – и поверхностные приманки.

Представленная схема, наработанная мной за многолетнюю практику, в большинстве случаев приносит свои плоды в виде поклевок хищника и, главное, позволяет быстро выявить предпочтения рыбы на сегодняшний день. Но даже в самые неклёвые дни, когда хищная рыба не поддается ни на какие уговоры, всё равно рыбачить на этом отдаленном прудике приятно – просто побыть в одиночестве на природе, посмотреть на утренний туман над водой, послушать в лесной тиши пение птиц. Ведь большинство из нас рыбачат не ради мешков рыбы – общение с природой не заменит ничто.