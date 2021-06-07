Выбор и тюнинг надувных лодок из ПВХ Владимир Соколов | 7 июня 2021 г.

В последние годы для российского рынка характерен резкий скачок продаж лодок с надувным днищем низкого давления (НДНД). В компаниях, которые изначально специализировались на выпуске различных вариантов лодок с фанерным или алюминиевым пайолом, нынче доля лодок с НДНД доходит до 80% от общего объема производства. А это уже весьма серьезный показатель изменения спроса российских рыболовов.

Говоря об этом поветрии в пневмосудостроении, хочу отметить, что не только гранды расширяют свою линейку за счет НД, но и появляются многочисленные новички, также активно выходящие на рынок со своими моделями. Наверно, это хорошо, когда есть здоровая конкуренция производителей, дающая возможность широкого выбора нашему брату - рыбаку.

Но здесь следует отметить и такой, на мой взгляд, не очень приятный момент. Если у истоков килеватых надувных днищ в РФ стояли два производителя – «Солар» (фото 1) и «Флагман» (фото 2), то сейчас число их конкурентов перевалило уже за три десятка.

И, к сожалению, не все производители соблюдают условия пользования чужой интеллектуальной собственностью. Или, говоря простым языком, забивают на то, что выпускают вещи, которые запатентованы и их серийное изготовление без разрешения правообладателя незаконно.

Выступать в роли судьи я не планирую, не моя это цель, но сам факт, что многие днища, что называется, слизаны под копирку, затрудняет задачу по выбору оптимальной лодки. И говоря о выборе, я сравниваю всех производителей, кто выпускает килеватые, малокилеватые и плоские днища - и выделяю тех разработчиков, кто в создании НДНД привнес какую-то свою изюминку.

К таким находкам я, прежде всего, отношу разработки скеговых конструкций катамаранного типа с аэродинамической разгрузкой (фото 3), тримаранные схемы (фото 4), а также создание надувного днища с формой, напоминающей известные обводы «морской дротик» (фото 5), это также псевдоскеговая конструкция.

Критерии выбора лодки

Ну а теперь начнем более детальный разговор о выборе. И здесь глаза разбегаются от изобилия. Чтобы несколько сузить круг поиска, стоит подойти к этому с четким пониманием ряда ключевых моментов, один из которых - цену - я умышленно опускаю: в моём понимании классическая фраза «за удовольствие надо платить» здесь как нельзя к месту.

Начнем с того, под какую задачу берется лодка. Если это покатушки с семьей, водный туризм по спокойной воде, а не рыбалка, то выбор самый широкий. С такой задачей справится любой корпус, всё дело лишь в размере - длине, ширине и диаметре баллонов. Если же главное - рыбалка, то выбор определяется по более важным для этого характеристикам корпуса. Таким, например, как минимальная валкость, минимальный дрейф и курсовая устойчивость. С такими требованиями можно подходить при выборе лодки для ловли спиннингом взаброс и сплавом, для ловли троллингом или на «дорожку». И тут скеговые или псевдоскеговые корпуса окажутся более приспособленными.

В основу выбора корпуса по размеру можно положить принцип минимально разумной достаточности. Но он будет актуален, если перечень водоемов, для которых планируется лодка, заранее известен и вряд ли будет меняться. Хотя, как показывает моя практика, уже через пару-тройку лет после приобретения небольшой лодки капитану захочется попробовать вкус большой волны, выйти на новые, неизведанные просторы. Начнем рассмотрение с самых маленьких корпусов, с которых возможна спиннинговая рыбалка стоя.

Рекомендации по длине могут носить лишь самый общий характер. Лодки для двоих-троих (покатушечный вариант) начинаются примерно с 2,9 - 3,1 м (фото 6). Всё, что короче, из-за небольших размеров кокпита и невысокой установке банок вызывает постоянное ощущение стесненности. А если в приоритете рыбалка, то вдвоем будет тесновато, если предполагается активная ловля спиннингом взаброс. Ну и, конечно, лодка в таких размерениях может рассматриваться для плавания лишь по небольшим акваториям, где превалирует совсем невысокая волна.

Далее: исходя из типа днища, для покатушек подойдет любая модель с некоторым преимуществом в пользу НД - на нём сидеть мягче и удобнее. А вот для рыбалки стоя я бы однозначно склонялся в пользу пайольной классики - небольшая лодка такой конструкции в статике лежит на воде на баллонах, что делает её заметно менее валкой и верткой. Модели же с НД при таких размерениях значительно более валкие.

Я сознательно не рассматриваю лодки с длинами в диапазоне 3,1 – 3,6 м, а среди них довольно много самых разнообразных и интересных моделей, т.к. они всё же больше для небольшой воды. Реки и средние озера – вот их ареал обитания. Водохранилища же на наших главных водных артериях я отношу именно к серьезным водоемам, вполне сопоставимым по характеру волны с Ладогой.

Ну и для безопасного выхода на такой серьезный водоем стоит взглянуть в сторону лодок длиной 3,6 – 3,8 м (фото 7). Это минимальная длина для данной задачи, и при этом следует учитывать диаметр баллона и форму носовой части лодки - насколько она приподнята и возвышается над водой. И надо понимать, что диаметр баллона должен быть в гармонии с общим профилем лодки, т.к. излишнее увеличение его диаметра делает весьма затруднительной работу веслами и приводит к экспоненциальному увеличению парусности и очень заметному ухудшению управляемости. Короче, всё хорошо в меру.

В последние годы на Севере получила активное развитие морская рыбалка в прибрежной зоне. А это реально Северный Ледовитый океан со всеми вытекающими последствиями. Так вот, для рыбалки в Баренцевом море лодка длиной менее 4,7 - 5 м воспринимается, как легкомысленный выбор. Здесь всё должно быть уже по-взрослому, по максимуму (фото 8) – и длина, и диаметр баллона, и «докатка» на всякий случай.

Значимость элементов оснащения лодки

Вообще, за всю мою лодочную практику довелось опробовать на воде довольно много разных надувных лодок, начиная от еще резиновой архаики «Нырка» и до 7-метрового эксклюзивного custom boat компании «Посейдон» (фото 9). С какими-то моделями я знакомился в режиме тест-драйва, какие-то использовал на своих рыбалках, а какие-то помогал тюнинговать друзьям, что называется, под себя. И спустя годы могу уже определенно говорить, что в лодочном оснащении прижилось, а что не очень.

У разных производителей лодка в стоковом состоянии может быть как в довольно простом, так сказать - бюджетном оснащении, так и люксовом.

Что же выбрать? Какова значимость того или иного элемента в конструкции? Стоит ли выбирать сразу лодку с «полным фаршем»? Для удобства анализа этих вопросов я разделил все лодки на несколько условных групп, в каждой из них значимость одного и того же элемента, одной и той же дальнейшей доработки может заметно отличаться.

Итак, небольшие лодки - совсем маленькие и чуть побольше (до 3,6 м). Здесь комплекс работ по улучшению обитаемости ограничен конструкцией и размерами кокпита. Как говорила одна особа в замечательном фильме: «Королевство маловато, разгуляться негде». И, тем не менее - поле для деятельности всё-таки найдется.

1. Начну с тентов. Их известно несколько видов, что-то, на мой взгляд, логично на маленьких лодках, а что-то не очень. Вопрос ходового/полного тента, думаю, нелогичен из-за большого его объема в свернутом виде - он явно загромоздит и без того, небольшой объем кокпита.

Совсем другое дело - носовой тент-обтекатель (фото 10): тот и от брызг при ходе против волны в некоторой степени оберегает, и создает относительно укрытый и защищенный объем, куда можно положить часть вещей. Особенно, если для дополнительной страховки эти вещи зафиксированы сеткой из амортизаторов или неэластичной накидкой, фиксирующейся на дополнительно установленных пряжках или ремнях (фото 11).

Кстати, подобный способ фиксации различных вещей в лодке вполне уместен по всей внутренней длине баллона. Но так, чтобы закрепленные вещи не попадались под ноги и не мешались в пути и в процессе рыбалки.

2. Далее у нас может активно использоваться ликтрос. Не только на штатных банках, но и на нём удается надежно зафиксировать УКБ (универсальный крепежный блок), на котором можно размещать специальные держатели для удочек (фото 12). Легко монтируется и небольшой столик, на котором встанут и навигационные приборы, и коробки с приманками и насадками.

Встречаются и попытки, используя ликтрос, сделать более жесткую фиксацию штатной банки или даже установить на штатную банку поворотную платформу, а сверху уже небольшое кресло со складной спинкой (фото 13).

Идея, на мой взгляд, неплохая, но штатная банка, фиксируясь только на одной секции пластины ликпаза, основа достаточно шаткая. Поэтому, стоило бы поставить двойную пластину (или две подряд), менять 18-миллиметровую банку на более толстую и широкую. И при этом иметь в виду, что ликтрос может не выдержать длительных нагрузок, трения и тычков углом банки.

Особенно, если шкипер за центнер весом. Более надежной видится конструкция, когда подиум (основа сиденья) изготовлен из металлической трубы или профиля и установлен на баллон (фото 14) с одновременной опорой на палубу.

Если же в лодке шкипер сидит на штатной банке и подолгу, то мягкие накладки на банку заметно повысят комфорт плавания (фото 15). В некоторых конструкциях предусмотрено очень, на мой взгляд, грамотное решение - герметичная сумка под банку, которая крепится непосредственно к накладке (фото 16).

3. Транец для установки мотора: в зависимости от того, как далеко от воды будет накачиваться лодка, могут быть вполне актуальны транцевые колеса в откидном или съемном варианте (фото 17).

При любом конструктивном решении их стойки или узлы крепления вполне могут стать местом крепления штанги датчика эхолота. При установке колес некоторые производители предлагают уже внутри кокпита поставить на крепежных болтах стаканы – держатели для удилищ. На мой взгляд, идея не очень удачная, особенно если их использовать как троллинговые.

Постоянное отвлечение на спиннинги, когда отворачиваешься и в итоге сбиваешься курса, чревато всякими неожиданностями, в том числе и неприятными. А если там перевозить уже оснащенные спиннинги, то на волне есть повышенный риск зацепить приманкой себя за спину. Когда мне доводилось ходить на лодках с таким оборудованием, мы обычно ставили в такой стакан только разобранный и приготовленный подсачек.

4. Комфорт в кокпите. Я стараюсь, чтобы палуба ПВХ-лодки, вне зависимости от того, что под ногами – пайол, НДНД или эйрдек - должна быть закрыта и защищена. Это может быть и что-то вроде коврика на синтетической основе (фото 18), и «пенка», и просто некая низкобортная литая формочка-вкладыш.

Такое решение оберегает днище и баллоны от крючков приманок и игл, допустим, судаков. Это и защита от грязи и острых предметов, попавших в протектор подошвы обуви при посадке в лодку. Да и в теплую погоду всегда приятно снять обувь и поставить ноги на мягкую и не очень горячую поверхность. А поздней осенью, наоборот, шероховатая поверхность вкладыша не превращается в ледяной каток - по крайней мере, так быстро, как это происходит с гладкой поверхностью палубы. Вкладыш еще и заметно упрощает уборку лодки после рыбалки.

5. Усиление днища и баллона дополнительными защитными элементами (фото 19).

Подобная доработка, на мой взгляд, целесообразна лишь в том случае, если не планируется использование транцевых колес, а производитель в стоке поставил по килю и в качестве привала (привального бруса) очень тонкие литые ленты (делает он это для минимизации массы и объема сложенной лодки). Любая лишняя наклейка утяжелит, конечно, но немного, зато при сворачивании, особенно в условиях низких температур, добавит лодке некоторое количество ненужного объема.

Если же увеличение объема не принципиально, то следует усиление проводить в носовой части – со всеми препятствиями идущая по воде лодка контактирует в основном там. И для пайольных лодок - в области транца, там ткань днища обычно страдает больше всего: нижнюю часть концевиков имеет смысл усиливать, если лодка часто из воды вытаскивается волоком и именно на этих самых концевиках. При плавании вероятность повреждения данных участков незначительна.

Привал имеет смысл ставить (если его нет в стоке), когда лодка либо длительно хранится на воде, где неизбежен контакт борта с чем-то плавающим рядом, либо возможны эпизодические контакты с причальными сооружениями.

6. А вот чего на маленьких лодках я не стал бы устанавливать, так это любое дополнительное якорное устройство - вроде роульса - к уже имеющейся якорной рым-рукоятке или рым-петле. А просто бы вязал якорный канат к якорю и к этой рым-петле - и, как говорится, не парился.

Мне могут возразить – а как же, мол, всякие манипуляции с якорем, ведь придется тогда вставать. Нет, вставать и даже сдвигаться с места шкипера не надо, если воспользоваться старинным приспособлением, которое называется шпринг.

Кто не знает, это кусок троса, один конец которого находится в руках шкипера или фиксируется в непосредственной близости от него, а на другом конце троса имеется огон, связанная петля или металлический карабин, свободно перемещающийся по якорному канату. Всё это позволяет, не сходя с места шкипера, не только опускать и поднимать якорь, но и менять положение судна относительно направления ветра/волны и течения.

Переходим к лодкам средней категории, используя тот же алгоритм для возможных инсталляций и тюнинга. Будет довольно много совпадающих позиций, но основной акцент я сделаю на том, что отличается и почему.

1. Тенты. Касательно носового можно добавить, что для таких лодок есть множество конструкций, различающихся как по форме и методу крепления, так и по используемому материалу, а также наличию прозрачной вставки. К слову, у прозрачного пластика есть такое не очень приятное свойство, как способность запотевать или собирать на поверхности капли росы и дождя - и после этого становиться малопрозрачным или совсем непрозрачным.

Выход из ситуации есть – смотреть вперед поверх этого тента. Но «слепая зона» не должна превышать 7 - 10 м - и тогда езда в режиме глиссирования становится уже относительно безопасной. А учитывая, что средняя лодка имеет более-менее приличный размер и не очень валкая, то и место шкипера можно чуть приподнять, чтобы сократить эту самую «слепую зону».

Как правило, лодки таких размерений уже позволяют в тихую погоду, не отходя далеко от берега, бороздить просторы морей. Например, Финский залив в погоне за судаком. А поскольку это в основном ловля в сумерках и ночью, то на лодке должны быть установлены ходовые огни в соответствии с МППСС-72. Пусть они не будут так дальнобойны, как требует закон, но обозначить себя на воде, чтобы окружающие видели и понимали все твои маневры, это вопрос личной безопасности. И П-образная опора носового тента (фото 20) - самое подходящее для огней место.

И второй вид тентов, которые могут быть установлены на такой корпус – это стояночные в различных вариантах исполнения.

Особенно, если лодка используется одним человеком для дальних походов и возможен ночлег на воде, чтобы не связываться с палатками (фото 21). При выборе такого тента следует иметь в виду, что у него должна быть оборудована вентиляция. В противном случае отдохнуть в «парилке» вряд ли удастся.

2. Ликтрос: в целом - всё так же, но я бы включил для этих лодок возможность инсталляции поворотно-откидного кресла для второго члена экипажа. Размеры кокпита это сделать уже позволят, а комфорт особо почувствуется при длительных переходах или при ловле на «дорожку». Обычно второе кресло ставится так, чтобы, сидя на нём, удобно было грести.

3. По транцу - всё одинаково с «малышами», но колеса я бы рекомендовал устанавливать в обязательном порядке. Даже вдвоем перемещать такую лодку без помощи колес, а тем более - снаряженную, довольно сложно.

4. В принципах обустройства кокпита отличий нет.

5. Какие-либо усиления сверх того, что рекомендованы для небольших лодок, я бы делал только на пайольных конструкциях. Обычно пайол - 12-миллиметровая фанера с полноценными стрингерами и алюминиевыми элементами сопряжения секций пайола.

Дополнительное усиление может быть как внутри кокпита – защита от стыков пайола и углов стрингеров, так и снаружи по днищу. Обычно – это полосы из литого ПВХ – защита от стрингеров. А для лодок со вставкой эйрдек такая защита может быть в местах, где вкладыш страхуется полосами фанеры.

Скеговые конструкции лодок с НДНД можно дополнительно защитить по оконечностям скег, если планируется частые стоянки в вытащенном состоянии на необорудованных берегах.

6. По якорному устройству всё идентично.

Далее рассмотрим большие лодки. Эти лодки, особенно в пайольном варианте, частенько можно встретить в полностью собранном виде на прицепах, специальных лодочных трейлерах (фото 22). На мой взгляд, вполне разумное решение, особенно, если есть место для летнего хранения лодки на прицепе. Иногда можно услышать и такое мнение – мол, зачем лодку из ПВХ возить на прицепе, если её можно сложить, а раз уже есть прицеп и условия для его хранения, то стоит приобрести жесткий корпус.

Дело в том, что по некоторым мореходным качествам, особо важным на больших акваториях, одноразмерные жесткие корпуса заметно проигрывают пневматике. Например, они значительно более валкие, ощутимо хуже всходят на волну. Хотя, конечно, внутреннее пространство кокпита у них значительно больше. Но выходя в Ладогу на ПВХ-лодке длиной 4,2 м, я себя чувствовал значительно увереннее, чем на «Прогрессах» и «Казанках» длиной под 4,7 м.

1. Носовой тент, понятное дело, обязателен, но уже в несколько ином виде. Добавляются функции и для тарги, т.е. делается несколько иная, более прочная конструкция П-образной опоры, и на ней, помимо ходовых огней, можно разместить спиннинговые держатели-стаканы (фото 23).

Их число определяется Правилами рыболовства и акваторией, на которой может быть использована эта лодка. А там, где это Правилами разрешено, помимо спиннингов на тарге могут быть установлены и специальные катушки для шнура полноценной планерной системы. Но для этого тарга должна иметь повышенную прочность и дополнительное усиление.

При перевозке на прицепе желательно лодку закрывать транспортировочным тентом. А если на транце возится еще и мотор, особенно большой мощности, что, на мой взгляд, не есть хорошо для ПВХ-лодок, то и его желательно упаковать в соответствующий чехол.

2. Говоря о работах в кокпите, я бы особо выделил тему дистанционного управления мотором, потому как она за собой тянет еще целый пласт доработок. На мой взгляд, для подобных инсталляций подходят моторы, которые в стоке имеют возможность подключения дистанционного управления (фото 24) - и ничего не надо «колхозить».

Кроме этого, на такой мотор должен быть установлен стартер и тримм – гидравлическая система регулировки угла наклона мотора. Обычно ставится еще и генератор либо катушка, позволяющие с мотора на ходу снимать небольшой ток для работы судовой электрики.

Когда мне доводилось устанавливать такое дистанционное управлением, то обычно на двигатели мощностью от 30 л.с. и выше. Вешая мотор на транец своего судна, надо представлять, где и как разместится шкипер. Какой размер будет иметь рулевая консоль с выведенными на неё системами управления и приборами контроля над работой движка. И насколько она загромоздит и без того небольшое пространство в кокпите ПВХ-лодки. Ведь в комплект мотора нужно будет включить и аккумулятор.

Все остальные пункты (3, 4, 5 и 6) для лодок этой размерности актуальны в той же степени, что и для более мелких.

И некоторые соображения по ПВХ-лодкам для морской рыбалки. На мой взгляд, в значительно большей степени для данной задачи подходят пайольные конструкции. Причем не просто пайольные, а с усиленным набором, когда вместо надувного кильсона используется составной кильсон из дерева или из пластмассы. Получается, что у лодки такой конструкции весьма жесткий каркас и формообразующая основа.

Баллон «морской» лодки может иметь максимально разумную величину, т.к. увеличенная парусность уже не так критична - веслами в море на таких плавсредствах обычно не гребут. А с учетом глубины под килем, активно пользуются плавучими якорями (кое-кто его называет «водяной парашют»).

Понятно, что носовой тент на «морской» лодке также не будет лишним, но его высота не должна мешать шкиперу, делая очень большой «слепую зону». Такую лодку обычно собирают весной, а складывают уже осенью. Поэтому и транспортировка - на прицепе. А это значит и надежный транспортировочный тент, и чехол для мотора.

Как-то раз мне довелось поучаствовать в тюнинге лодки, предназначающейся для рыбалки экипажа из трех человек. И для каждого предусмотрели своё поворотное кресло - правда, надо сказать, они фиксировались не на баллоне, а на пайоле, секции которого были усилены.

Вдоль всей поверхности баллона в кокпите установили рым-кольца для фиксации отдельных вещей, оборудования и снаряжения, а такового на борту оказалось довольно много. Это и емкости для рыбы, и сумки для снастей, и аккумуляторы для спиннинговых электрокатушек.

Баллоны и днище лодки в носовой части, в местах стыка с баллонами и вдоль киля дополнительно укрепили мощными лентами из ПВХ - масса и сворачиваемость лодки отходят здесь уже на второй план. Транец лодки был высотой 508 мм, т.е. под «ногу» L основного мощного мотора, чтобы снизить вероятность заливания через транец. И, вместе с этим, справа от основного мотора установили складной транец для «докатки» с помощью электромотора, без которого выходить в море рискованно.

Я обозначил лишь общие направления работ по улучшению обитаемости и эксплуатационных характеристик лодок, изготовленных из ПВХ-тканей. Что-то из этих работ можно выполнить и самостоятельно, а по каким-то вопросам лучше обратиться к специалистам и их опыту.

Главное, чтобы эта работа делалась осознанно, когда уже есть опыт эксплуатации и идея, что называется, созрела - чтобы потом к этому вопросу уже не возвращаться и, тем более, не переделывать. Зато как приятно ходить на судне, которое всеми параметрами соответствует личным требованиям, которое сделано исключительно под тебя!