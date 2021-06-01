Ударим сплавом по белому хищнику! Олег Ляльковский | 1 июня 2021 г.

Издревле человек изобретал всякие-разные транспортные средства - ну не наделила нас природа скоростью, выносливостью или особой ловкостью в передвижениях, а планета большая. Вот и мечтал человек мчаться как рысак, летать как птица, плавать как рыба. А уж если человек этот - не просто человек, а рыболов, а транспортное средство – лодка, то он поистине обретает суперсилу и сверхспособности!

Судите сами: лодочный рыбак залезет в самые непроходимые места, не доступные пешеходу - в заболоченные поймы, карьеры и старицы, водоемы с густо заросшими лесом и крутыми берегами без подъездов и прочее. Сколько можно пройти за день пешком вдоль реки при ходовой рыбалке? Ну, 5 – 7 км максимум. Ладно, пусть особо заряженные и физически подготовленные спиннингисты пропыхтят с десяток километров. В то время как на удобной лодке за день сплава без проблем покрываешь 20 – 30 км реки, а можно и больше, если стоит такая задача.

Есть и еще положительный момент: лодка, плывущая по течению без мотора, обычно не воспринимается рыбой как что-то враждебное или опасное, так что возникает уникальная возможность подобраться к осторожной трофейной рыбе на дистанцию заброса, причем заброса близкого.

Уж и не знаю, что там творится в мозгу у рыбы – может, воспринимает она тихо сплавляющуюся лодку как какое-то дерево, облако или, прости господи, НЛО, но факт налицо: порой к действительно крупной рыбе удается подобраться практически вплотную, на пару-тройку метров. Так я неоднократно на реке наблюдал жерехов категории «под пять», метровых щук, а в прошлом сезоне - целую стаю усачей визуально килограммов по 5 – 6. Ничего подобного при береговой ловле на этих же реках никогда не видел.

А сколько лодка даёт свободы и уверенности при вываживании рыбы – излишне говорить. В любой момент можно причалить к удобному для борьбы берегу, отойти от опасного коряжника или аккуратно пойти против течения, изматывая мощного соперника даже легкой снастью. Так что, думаю, убедил - нужно попробовать сплавную ловлю!

Какая нужна лодка?

Самые распространённые сегодня лодки из ПВХ вполне годятся для сплавной рыбалки. У них только один недостаток – парусность, которая при встречном ветре свыше 7 - 8 м/с мешает двигаться по течению, крутит вокруг себя или прибивает к берегу. Но даже в таких неудобных обстоятельствах есть решение: стоит на моторе или веслах спуститься за следующий поворот реки, а там уже может быть штиль – или под обрывистым берегом, или в лесистом участке этого самого берега, или ветер имеет другое направление относительно течения - не лобовое, а почти попутное.

В общем, маломерный ПВХ-флот отлично годится для сплавной ловли: малая осадка, маневренность и легкость хода, удобство, остойчивость и обитаемость. Всем этим критериям, как по мне, отвечают современные лодки в размере от трех метров.

Движитель

Сплав возможен по разным схемам – из точки «А» в точку «Б» - например, между двумя машинами. В этом случае лодке мотор никакой не нужен – возвращаемся в точку старта на второй машине. Это не совсем удобно, т.к. нельзя рыбачить в одиночку, да и ехать на лоно природы придется на двух автомобилях.

Интереснее, на мой взгляд, сплав на моторной лодке. Это когда уходишь километров на двадцать (предполагаемая дистанция сплава за день) вверх по реке, а далее облавливаешь все приглянувшиеся во время подъема участки, естественным способом приближаясь к точке финиша. Всё в этой схеме хорошо: и скорость, и мобильность, однако в летнюю межень на реках среднего и мелкого калибра встречаются непроходимые для плавсредства перекаты. Они отлично подходят для ловли, но вот на моторе там не проползешь.

Придется либо лезть в воду и работать бурлаком, либо нужен водометный движитель, который в наших палестинах не очень распространен, хотя крайне удобен на каменистых и мелких реках. Но у кого он есть, этот водомет? Так что всё вполне решаемо и на обычном винтовом моторчике, была бы, как говорится, голова у судоводителя. Кое-где разогнался в глиссер, кое-где – сбросил и прошел на малом ходу, а где-то и вовсе заглушил мотор, поднял «ногу» и протянул руками лодку через мелкий каменный перекат.

Кстати, я всегда имею с собой запасной винт - на случай, если штатный превратится в «розочку» с помощью каменного или деревянного сюрприза со дна речки, а также весь необходимый расходник и минимально достаточный инструмент для ремонта прямо на воде. По этим же мотивам ногу мотора никогда не фиксирую в положении «опущено», чтобы при встрече с препятствием не было жесткого удара - и, случись что, мотор просто подбросит по оси подъема.

Ну и не будем забывать про места со сложным течением, которые так любит всякая рыба. Там лодку обычно прибивает к крутому берегу, где по закону подлости свисают над водой кусты и ветки… Они так и норовят стянуть что-то лежащее в кокпите и спрятать под воду, а то и просто зацепить тебя за воротник или насыпать в лодку листьев, паутины и всяко-разных насекомых. Здесь нужно вовремя скорректировать ход лодки веслами, а лучше и удобнее работать тихим и моментально запускаемым электромотором.

Снаряга

Помимо снастей (о них чуть позже), на лодочной рыбалке непременно нужно иметь комплект теплой, непродуваемой и непромокаемой одежды, а также перчатки, потому как в наших умеренных широтах бывает всякое. Выпадал и снег в мае, и грозовой фронт с градом в теплом июле. Пригодится и горнолыжная маска-очки с самыми светлыми стеклами - она и от ветра защитит в весенне-осенний период, и от роящихся над водой насекомых - летом.

Также нам понадобится вместительный подсак, но с короткой ручкой (чтоб не мешала в кокпите) – очень рекомендую на берегу продумать его крепление к борту, ибо при переходах их потеряно очень много.

В гермосумку (или водонепроницаемый рюкзак) складываем всю электронику, потому как в лодке вода порой появляется ниоткуда (плавали – знаем), а топить почем зря доводилось и фотоаппараты, и телефоны, и видеокамеры.

Хорошо для сохранения аппаратуры подходят и пластиковые коробки с прозрачной герметичной крышкой, они выпускаются объемом от 40 до 60 л, я такие видел во время поездок в скандинавские страны. Мало того, что в них аккуратно помещается и виден снаружи весь скарб, благодаря прямоугольной форме коробки можно запросто поставить одну на другую, оборудовав стол или для перекуса, или рыбацких мелочей, а то и просто присесть. Удобно!

Ну и раз комфорт, то комфорт – беру с собой миниатюрную горелку с газовым баллоном, чай, посуду – приятно, знаете ли, на привале разбавить сухомятку теплым чаем или бодрящим кофейком, да и божественные макароны по-флотски никто не отменял! В последнее время я совсем погряз в комфорте – подглядел в тропиках термоконтейнер, наполненный льдом – напитки в нём просто шикарны на летней жаре! В общем, в лодке – это не на спине тянуть, можно взять с собой много из удобного и приятного.

Так, в мою лодку однажды вместилось два складных кресла, стол, палатка, коврики, спальники, мангал со всеми гриль-причиндалами, тент стояночный, два рюкзака, снасти, пара баков с бензином, канистра с водой, термоконтейнер на 40 л, запас провизии на три дня, плитка для приготовления пищи, многочисленные снасти и еще что-то, что я наверняка в этом длинном списке забыл.

При этом с этого «контейнеровоза» еще вполне комфортно удавалось ловить двум спиннингистам, что мы благополучно и делали на протяжении всего пути к месту намеченного лагеря, останавливаясь в перспективных местах. К слову, организовать пространство сильно помогают утягивающие сетки для багажника авто, а также эластичные жгуты с крючками: скарб складывается на носу лодки аккуратными кучками и утягивается резинками, чтоб не сдуло на ходу и не растрясло по кокпиту. Некоторые используют бортовые сумки и корзины.

Снасти

Из лодки ловить можно совершенно любую рыбу. Из любой лодки и любую рыбу. Я лично обожаю белого хищника – в наших широтах это в основном жерех, язь, голавль. Вот по ним и «стреляю». Отсюда и продиктован мой выбор спиннинга: длина 2,4 м, тест граммов до 18. Прикрутим туда катушку размера 2500 - 3000 по японской шкале, оснастим её шнуром 0.6 PE - и у нас в руках инструмент, которым можно поймать самую разную рыбу. Своего рода «универсальный спиннинг» для любой реки. Вот только не забудем тубус для запасного спиннинга, ибо в лодке удилища ломаются сами собой без должной защиты при транспортировке.

Ловля сплавом очень динамичная и быстрая, подчас есть только один заброс, чтобы пробить интересное место. Поэтому спиннинг нужен быстрого строя, позволяющий точно забрасывать, и в то же время достаточно мощный на выхаживании.

Особые требования к фрикциону катушки – он должен тонко настраиваться для работы со шнурами 0.6 - 0.8 PE (0,128 – 0,148 мм). Ну а в целом всё как всегда: надежность, желательно – легкость, дальнобойность не столь критична, как с берега, но не помешает.

Да, еще: обязательно возьмите с собой толковый отцеп, ведь на лодке удается встать прямо над зацепом - и спасти приманку.

Приманки и их проводка

Ловля с лодки, дрейфующей по течению, не похожа на береговую рыбалку в частности и в том, что при проводке против течения упористости, которую обеспечивает сопротивление потока воды, нет и в помине! Ведь и лодка, и приманка движутся более-менее с одинаковой скоростью.

Выходит, ловим мы будто в стоячей воде. Это раскрывает интересные возможности практически для всех типов приманок, но самые мои любимые - это тонущие воблеры-минноу, крэнки, стикбейты и легкие колеблющиеся блесны. И в такой «разряженной» воде удается эффективно провести даже упористые диповые и пузатые воблеры, которые, забрось их с берега против потока, просто согнули бы легкий спиннинг дугой. Или использовать миниатюрную легкую «колебалочку» на приличной скорости проводки, а сделай это с берега против потока - она бы выскочила на поверхность. Это даёт серьезные преимущества при облове зоны перед лодкой, в которой рыба еще не пугана.

Заброс чаще всего выполняется либо перпендикулярно к интересному берегу, причем впритирку, либо по диагонали вперед по ходу лодки. Практически бесполезно делать забросы за корму: во-первых, там только что прошла лодка - и крупная рыба, скорее всего, ретировалась или, как минимум, насторожилась, а, во-вторых, в этом векторе при проводке приманки образуется такой же упор, как и при ловле против потока с берега, что и неудобно, и непродуктивно.

Описанная тактика предъявляет определенные требования к приманкам. Так, приманка для сплавной ловли должна быть «быстрой» (т.е. позволять скоростную проводку), неупористой, обязана управляемо и точно лететь - ведь, как я уже писал ранее, с дрейфующей лодки есть время только для одного, максимум - двух забросов в интересующее место, ведь лодка, как и время, уходит.

И здесь нет возможности выцеливать или подбирать положение корпуса: увидел - захотел – забросил. По этим же причинам важно, чтобы наша спиннинговая приманка не крутила леску, не захлестывалась при забросах и не рождала «бород» - иначе всю рыбу изловит напарник, пока вы будете расплетать «макраме».

Наиболее популярны лично у меня голавлевые крэнки, форелевого формата тонущие минноу длиной 50 - 70 мм, небольшие универсальные стикбейты и, конечно, «колебалочки». Выделять что-то особо не буду, потому как в зависимости от настроения рыбы, рыбака и погодных кондиций «выстреливают» разные варианты. Скажу лишь, что крэнки менее универсальны, поскольку собирают в первую очередь активную рыбу, лучше работают по теплой воде, а еще жерех на них реагирует объективно слабее.

Наиболее летучие – стикибейты и «колебалки», но при сплаве особых требований по дальнобойности нет. Умело маневрируя, всегда можно прижаться к интересному берегу поближе, а рыба, как я уже говорил, не так пугается и подпускает на убойную дистанцию.

Ультралайт? Нет, не слышал

Лодка многое позволяет, так что рука спиннингиста непроизвольно тянется к легчайшему классу снастей. И с позиции универсальности ловли это объективно оправдано. Но мы, беспросветные оптимисты, всегда надеемся на возможный бонусный улов, шальной трофей.

Так, скажем, ловили мы и сомиков килограммов до восьми голавлевыми снастями, и щук за «пятерку», и жерехов около того. В общем, я беру с собой спиннинги лайт- и медиум-классов, потому как не склонен недооценивать соперника. Да и скажу слова, которые мне, еще каких-то лет десять назад закоренелому ультралайтщику, дались непросто и нелегко: на микрушные приманки чаще берет микрушная рыба, в то время как куску побольше всё-таки и рот радуется объективно побольше.

Тактика

Основной вопрос, который встает при сплавной рыбалке: а можно ли, как говорится, повторить в самых перспективных местах? То есть - стоит ли возвращаться и еще раз проходить участок, где только что была поймана рыба - или лучше посетить за день побольше свежих мест, сняв там активную рыбу. Мой ответ: у меня нет ответа!

Я не раз попадал и в ситуации, когда возврат в точку поклевки оказывался пустым, и когда удавалось поймать еще и еще на пройденном ранее участке. Однако заметил и такую закономерность: чем крупнее река, тем лучшие результаты даёт второй и последующий проходы на уже обловленном участке. Так, однажды на Днепре мы буквально целый день провели на локальном участке, где державшийся там голавль всё время отзывался на спиннинговые приманки.

Триста метров вниз по течению - и на малом ходу обратно, в точку старта. Тогда сделали десятки таких вот камбэков, поймав в итоге с другом по доброму десятку красивых голавлей. Ширина реки там была метров сто, с приличной фоновой глубиной на фарватере. А вот на 30-метровых притоках, куда мы тоже любим втиснуться с лодкой, в начале лета рыбьи стаи не столь многочисленны и более пугливы – там лучше подошел принцип «одно место - один заброс».

После того, как я занялся сплавной ловлей, откровением стало, насколько перспективен облов прибрежной зоны. Поклевки случаются частенько у самого уреза воды у обрывистого берега, под кустами или у самой стенки осоки, лишь бы там имелся хоть легкий намек на струйку и подходящая глубина.

Идя по берегу, мы часто пугаем рыбу, если она стоит буквально у наших ног. На лодке же мы движемся ближе к середине русла, что выгодно для облова именно прибрежных районов, там и раскрываются в полной мере все преимущества, что обеспечивает нам лодка – подкрадываемся к самым уединенным местам и делаем рыбе предложение, от которого она не может отказаться.

Стоит ли время от времени становиться на якорь? Тоже интересный момент. Встал на якорь – потерял все те «плюшки» с течением, что даёт лодка в дрейфе. Будто бы ловишь с берега, а в местах с мощным течением - еще и с довольно зычным шумовым сопровождением, что производит речная струя, бьющая в корпус лодки. В общем, у меня пока рыбалка с лодки, привязанной к какой-то точке, не сложилась, но, знаю, что многие практикуют это успешно.

Отпускай!

Ну и в завершении традиционно напомню, что рыбу нужно отпускать, потому как наши «вооружения» постоянно совершенствуются и множатся, нас, рыбаков, становится больше и больше, чего не скажешь о рыбе, к сожалению. Поэтому сочная фотография или захватывающее видео сегодня куда вкуснее, чем рыбные котлеты.