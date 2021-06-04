Ловля окуня на живца: просто, но эффективно Алексей Фалалеев | 4 июня 2021 г.

Ловля окуня на малька – занятие проще не придумаешь. В основном проходит эта рыбалка с берега. Можно половить окуня на малька и из лодки. Немного трудозатратней, зато имеется более широкий выбор подходящих для рыбалки мест. При этом сама ловля остается такой же незамысловатой и душевной. Давайте-ка рассмотрим все эти варианты подробней.

Прежде рассказа о моей практике – небольшое, но важное, как мне кажется, введение в тему. В современном мире в существующие способы ловли каждый год вносятся корректировки и усовершенствования.

Не скажу, что сами принципы рыбной ловли меняются, нет, но постоянно ищутся какие-то новые технические подходы к оснащению. В итоге любитель фидерной ловли отправляется на водоем, имея с собой пару-тройку фидеров/пикеров, несколько видов новейших прикормок, отдельно набор ароматизаторов и кучу кормушек разных размеров и конфигураций, не говоря уже о всяких подсобных аксессуарах.

Современный спиннингист помимо разнотипных спиннингов тащит с собой кучу коробок с приманками, надеясь, что на месте сможет определиться, какая именно комбинация сработает в этот день. Даже поплавочник приходит на берег с несколькими удилищами различного назначения – «махом» там, «болонкой» и т.п., разными оснастками и кучей приспособлений для ловли.

Таковы реалии современного рыболовного мира, хотя совсем недавно любитель донной ловли обходился на рыбалке одним универсальным удилищем и парой оснасток, спиннингисту хватало коробочки с десятком любимых блесен, а поплавочник шёл на водоем, имея лишь легкую бамбуковую удочку да баночку с червями.

Конечно, нет ничего плохого во всемерной модернизации рыболовного оснащения, но… Но рыбалку из постоянного соревнования непонятно с кем и зачем иногда хочется превратить в расслабляющий отдых, простой и незамысловатый. Мне кажется, многие рыболовы со временем приходят к такому же выводу.

Я вот - любитель живцовой рыбалки, и если хочу порыбачить максимально просто, выхожу на ловлю окуня. Рыбачить «поплавочкой» с помощью малька можно весь период открытой воды. Традиционно считается, что продуктивней это делать осенью, но у меня были отличные результаты и в конце весны, и в течение лета.

Концепция построения снасти

Для ловли окуня на малька с берега я использую телескопическую удочку длиной 4 - 5 м с небольшой проводочной катушкой – элементарным хранилищем лески (фото 1).

В стандартную оснастку входит немного элементов. Это поплавок с заметной антенной и с такой грузоподъемностью, чтобы живец не смог его потопить (просто взвесьте на электронных кухонных весах подготовленного вами малька среднего размера и накиньте сверху пару граммов).

Затем - леска 0,14 - 0,18 мм, грузило-дробина (если надо подрегулировать полное погружение тела поплавка), крючок под размер того окуня, какой предположительно живет на конкретном водоеме. Как видите, никаких наворотов тут нет, всё дело - в определенном подходе к такой ловле. Для меня - это ходовая, поисковая рыбалка. Обычно я отправляюсь на небольшие лесные речки. Есть в них какая-то природная притягательность, что ли. Изредка выхожу на реки побольше, а бывает - на пруды и озера.

Добыть малька для наживки несложно. Помню, в детстве мы с братом выпрашивали у мамы кусок старого тюля для штор, привязывали его к двум палкам - и этим корявеньким малявочником успешно ловили некрупную рыбешку в ближайшем ручье. Собственно, и через много лет, прошедших с тех пор, у нас подход к добыче мелкой рыбки существенно не изменился (фото 2).

Лучшие места для ловли

Запасшись мальком (фото 3), приступаем к поиску окуня. На какие места следует обратить внимание?

Самый верный шаг – это найти явный заливчик, где не чувствуется основное течение реки (фото 4). Рыба здесь часто крутится в огромных количествах. Это объяснимо: мелочь спасается от сильного течения, рыба покрупнее охотится на мелочь или приходит на отдых. Самый оптимальный вариант – это присутствие в таком заливе водной растительности: закинув снасть к её кромке, можно рассчитывать на хороший клёв рыбы, в том числе и окуня.

Поклевка у окуня выразительная. Поплавок или ныряет под воду или, чуть присев, начинает уходить в сторону. Медлить с подсечкой не стоит, поскольку перед полосатым суетится малёк – его естественная кормовая база, поэтому он не будет его обкусывать-обсасывать, как, например, червя, а, скорее всего, одним броском постарается его съесть (фото 5). Нередко бывает так, что, промахнувшись, окунь просто сбивает наживку с крючка, так что запас малька должен быть значительный.

К слову, если вы заметили поклевку или явное движение поплавка, но повременили с подсечкой, а потом вода успокоилась, лучше проверьте своего малька. Вот как раз очень может быть, что полосатый сбил его.

Еще одно перспективное место – участок чуть ниже упавшего в воду дерева, где более спокойное течение и присутствует глубина (фото 6). Подобные места хищник очень любит. Здесь нужно обязательно попробовать половить, но все ваши действия должны быть аккуратными, т.е. подходить нужно тихо, заброс делать без шума, в процессе ловли не совершать резких движений. В этом случае есть реальная возможность поймать с одного места десяток-другой «полосатиков», прежде чем они насторожатся или покинут на время этот участок.

Нередко окунь крутится возле остатков мостов и переправ (фото 7).

Если на вашем пути оказались такие сооружения, обязательно остановитесь и здесь. Понятно, что глубина тут достаточно большая (недаром же когда-то мост строили), поэтому притягательна для самых крупных окуней. Однако у разрушенных строений нередко попадается под водой большое количество хлама, частей тех же переправ, поэтому не удивляйтесь зацепам вашей удочки. А чтобы не пугать рыбу в случае серьезного зацепа, я просто обрываю леску. Легче привязать новый крючок, чем возиться с отцеплением крючка, а потом ждать, когда напуганная шумом рыба вернется в места своего обитания.

Интересны с точки зрения ловли и неровности дна. Если вы знакомы с донным рельефом или, скажем, заметили явный приямок на течении (в этом помогут поляризационные очки, особенно в безветренную погоду), то верным решением станет, если вы закинете вашего малька чуть выше по течению от этого места. Спуск поплавка следует выставить побольше, по прикидкам – равным той глубине, какая есть в этом приямке. И пусть ваша оснастка, увлекаемая течением, волочится по дну, а когда выйдет на ямку – ваш малёк естественным образом окажется перед полосатыми хищниками, которые крутятся возле этого свала в ожидании добычи. Часто выручает вот какой нюанс.

Если вода прозрачная - и рыба вас явно пугается, то оставьте свое удилище на подставке или прибрежных кустах - и отойдите на несколько метров от него (фото 8). Часто хватает нескольких минут, чтобы хищник успокоился и совершил бросок на вашего малька. Да, при подсечке и вываживании вы, вероятно, распугаете остальную стаю, но если место стоящее и у вас есть запас времени, то вполне можно рассчитывать и на следующие поклевки полосатого, пользуясь этой тактикой.

К слову, в принципе неплохо иметь с собой самые простенькие подставки под удилище (фото 9) – они облегчат и подготовку снасти, и позволят отойти от удочки в процессе ловли. Но если магазинных подставок у вас нет или вы забыли их дома – можно срезать веточки-рогульки с ближайшего куста, а лучше взять сухостой.

А поскольку на такой рыбалке вы от одной перспективной точки к другой переходите подчас на далекие расстояния, носите эти рогульки с собой в чехле для удилищ (фото 10) – чтобы каждый раз не вырезать новые и минимально наносить ущерб природе.

Нюансы береговой ловли на малька

Останавливаться на том, что помимо окуня мальком может заинтересоваться, например, язь, голавль, мелкий судачок или налим – не буду. Это случаи нечастые, можно сказать - эксклюзивные. Да и, в принципе, их поклевки не привнесут в картину ловли ничего кроме дополнительного оживления. Но вот о том, что интересным, но не всегда приятным сюрпризом может оказаться поклевка щуки, я сказать должен.

Ну, пускай не щуки, а зачастую щуренка (фото 11). Почему неприятным? Слишком велика вероятность, что, покусившись на вашего живчика, щуренок с легкостью перекусит леску, ведь, напомню, вы ловите окуня, не используя никаких дополнительных поводков.

Можно, конечно, обезопасится на случай поклевки зубастой - и добавить в оснастку поводок, но, проверено, в этом случае количество поклевок окуня катастрофически сократится. Поэтому – совет: лучше имейте в своем арсенале побольше запасных крючков. Как показала практика, не каждая щучья поклевка заканчивается перекусом лески – бывает, что щуренок или цепляется за край губы, или просто не успевает это сделать.

Если щука не успела леску перекусить – не поленитесь, отцепив добычу, перевязать крючок, убрав участок уже перетертой лески. Да, отмечу, поклевка пусть даже небольшой щуки на поплавочную удочку – это всегда яркий и запоминающийся момент в процессе ловли окуня на малька, приносящий новые эмоции рыболовного дня.

Как правило, шуму при этом создается порядочно, поэтому, поймав щучку в одном месте, можете смело переходить в следующее. Даже если тут крутилась стая полосатых, они, при приближении зубастой, скорее всего, покинут это место. Ждать их возвращения или поискать другой участок ловли – решать вам. Лично я предпочитаю больше перемещаться по берегу и искать новые точки ловли.

Еще один штрих. От места к месту я перехожу, не складывая удилище лишь в том случае, если вижу это новое перспективное место и делаю переход по открытому берегу. Если на моем пути есть пусть небольшой, но лес или кустарник, я складываю удочку и убираю её в чехол. Приготовиться к ловле – дело одной минуты, а вот перемещаться с разложенным удилищем по лесу, через кусты, когда каждая ветка пытается зацепить вашу леску – то еще удовольствие.

Еще нюанс по мальку. Лучше всего ловить его на песчаных отмелях, куда он сбивается, спасаясь от хищника, поджидающего добычу на глубине. Лучший малёк при ловле окуня – это некрупный пескарик (фото 12). Неплохо показывают себя верховка, плотва и некрупный ельчик.

Кому-то может показаться, что ходовая рыбалка утомительна. Вовсе нет. Если ваш маршрут спланирован грамотно, и вы рассчитываете собственные силы, то даже длительный переход с остановками в перспективных местах не будет слишком трудным, а окажется еще и интересным. Не факт, что рыба с берега будет попадаться очень крупной (фото 13) - главное, что, если вы нашли интересную точку и не нашумели при этом, она будет клевать активно, зрелищно и доставит массу положительных впечатлений от своих поклевок.

Живцовая рыбалка из лодки

Если вы решили ловить окуня на малька на крупной реке, есть смысл сделать это из лодки. Когда я рыбачу на небольших речушках, с лодкой возиться не всегда хочется, но если передо мной обширная акватория полноводной реки, здесь использование плавательного средства более чем оправдано.

Стайный окунь, особенно ближе к осени, любит держаться достаточно глубоких участков, которые не всегда доступны береговым рыболовам. Перспективные места, как правило, видно невооруженным взглядом: поваленные деревья, торчащие над водой коряги, явные омуты (фото 14).

Основное отличие такой ловли – это поиск мест без течения. Здесь расчет сделан на то, что окунь, стоя в интересном месте, со временем выходит из своего укрытия - и атакует вашего малька. Вы не ловите самых активных и голодных, как это бывает на микроречках, переходя от одного места к другому, а планомерно пополняете свой улов с одной перспективной точки.

Естественно, в течение дня я перемещаюсь от одного места к другому, но делаю это нечасто, всё же акцентируясь на продолжительном ожидании рыбы в каждом. И это оправданно. Даже если вы нашумели, когда вставали на якорь или привязывались к торчащему дереву, есть большой шанс, что окунь успокоится и начнет планомерно клевать.

При ловле с берега я в основном рыбачу на одну удочку, выставляя вторую разве что в минуты отдыха или обеда. С одной удочкой проще переходить от места к месту, с ней легче управляться. Когда же я на лодке, то обычно выставляю две удочки, чтобы увеличить вероятность поклевки. Бывает, правда, что окунь клюет очень хорошо - и тогда приходится одну удочку убирать.

Как я уже отметил, при ловле на небольших речках я стараюсь рыбачить с берега. Но в случае, если на дикой речке нет нормальных подходов к точкам ловли, если берега её представляют сплошные заросли кустов или мелкого леса (фото 15), я сажусь в лодку.

Да, иной раз бывает непросто сплавляться из-за обилия поваленных деревьев или нависающих над водой кустов, но даже такие трудности не замечаются, когда удается выплыть на интересный, непосещаемый рыболовами участок этой речки. Явный подводный завал или интересный заливчик нередко приносят очень интересные и достойные результаты.

Теперь к вопросу выбора плавательного средства. Бесспорным лидером тут будет ПВХ-лодка (фото 16). И самый распространенный вариант в наше время, и достаточно мобильный, и, что немаловажно, вполне бесшумный.

В крайнем случае, можно пользоваться деревянными лодками (фото 17). Но что касается дюралюминиевой лодки, из которой я тоже ловил, но значительно меньше, могу с уверенностью сказать, что боится окунь таких лодок. Они и крупнее, и заметнее, и любой стук в лодке отражается в воде явным испугом подводных обитателей.

На металлических лодках хорошо выходить на Большую воду, на значительную глубину и ловить дистанционно рыбу на спиннинг, но, если вы хотите деликатной ловли полосатого – лучше гребной лодки из ПВХ нет. Я не случайно прописал слово «гребную». Естественно, удобней, когда вы на моторе оплываете интересные места, но опять же, как показывает практика, лучше заплыть (пусть на моторе) выше по течению и, выключив движок и сплавляясь на веслах, останавливаться возле интересных мест и облавливать их.

Согласен, в пик активности окуня он может и не обратить сильного внимания на шум от винта и после некоторой передышки начать ловиться. Но попробуйте соблюдать режим тишины - и, уверяю вас, результат по итогу рыбалки может вас весьма порадовать.

Время ловить

Расскажу о наиболее оптимальном времени ловли окуня на малька. Как я уже ранее писал, таким способом можно ловить полосатого во весь период открытой воды, начиная с весны и заканчивая поздней осенью. Но что касается наибольшей эффективности ловли в течение дня, то тут, я считаю, есть значительные расхождения, исходя из времени года.

В конце весны и летом, вплоть до второй половины августа, наиболее результативными являются утренние и вечерние часы, ведь именно тогда рыба проявляет наибольшую активность. Особенно в начале лета, в июне, приходится приезжать на водоем еще затемно, чтобы успеть захватить эту активность (фото 18).

Чем ближе к осени, чем больше остывает вода, тем длиннее становится период активной ловли окуня - и его вполне комфортно можно ловить в течение всего светового дня. Может быть, не так стабильно, выжидая пики его активности, но всё же достаточно успешно.

Ловля окуня на малька – рыбалка зрелищная, интересная и нередко весьма добычливая. Это не сидение на одном месте в ожидании подхода хищника. Это – поиск. Поиск новых перспективных мест, новых глубин, рельефов и условий ловли. Это на самом деле захватывающе. Поэтому я советую каждому рыболову попробовать себя в ловле окуня на малька.

Должен отметить, если рыболовов, ловящих окуня на удочку на малька из лодок, я встречаю периодически, то вот тех, кто охотится на полосатого с берега методом поиска - не попадались мне ни разу. И это удивительно. Ведь если бы люди знали, в каком удовольствии они себе отказывают, то непременно бы взяли удочку, поймали мелкого живчика и поспешили на берег за окунем.