Дедовские снасти Алексей Коломиец | 8 июня 2021 г.

Это заезженное выражение знает каждый рыболов. Употребляя его, мы намекаем не столько на допотопность, сколько на простоту этих самых снастей. И мы отнюдь не смеемся над безыскусностью бамбуковой удочки или, скажем, самодельного поплавка из винной пробки и гусиного пера, а просто стараемся подчеркнуть, что рыбалке все возрасты покорны, и покорны они с любой снастью.

Вы помните свою первую удочку или спиннинг? А я помню, как на дачном участке мы с отцом выращивали побеги сливы для будущих удочек. И я каждый раз с удовольствием ездил на дачу с родителями - ведь там росли мои удочки! Отец не был заядлым рыболовов, но, как все мальчишки послевоенного поколения, был предоставлен сам себе. И без рыбалки не обошлось – на Волге научишься поневоле. Но никаких Сабанеевых мы с ним не читали. А что до удочки, то прутики срезали, высушивали на чердаке.

Ошкуривали и отполировывали битым стеклом. Затем несколько раз покрывали машинным маслом – и снова сушили. Удочки получились красивые. Однако как они ловят рыбу – мне не довелось узнать.

Однажды за невыученные уроки я был выпорот этими самыми удочками, которые сломались на моих глазах. Обидно до сих пор – удочки-то тут при чём?! Порол бы ремнем, как все… Ну, не рыбак он - что ж тут поделаешь. Но, и еще раз - но: родителей не выбирают.

Ну а первая удочка, с которой я отправился на первую же рыбалку, была найдена в чистом поле. В пионерском лагере. Мы, кто сильно отстал от жизни и приехал в лагерь без удочек, бесцельно слонялись по лугам в поисках, чем себя занять.

Возникла идея поиграть в индейцев, для этого нужны были, ясное дело, луки. И вот в поисках прута для лука я наткнулся на готовую удочку, оснащенную леской и поплавком с крючком! Просто в поле, в траве валялась! Смею предположить, что её кто-то случайно обронил, потому как прятать удочку в траве – можно и не найти ведь. Ну а для меня это был подарок судьбы! Мне теперь трудно ответить на вопрос, когда я стал заядлым рыболовом - когда был выпорот сломанными удочками или когда сама судьбы вручила мне в руки удочку и указала путь на озеро.

Еще был момент – я сам сделал удочку, как мы это делали с отцом. Я ездил на рыбалку на спортивном велосипеде. Ну и решил на любимом озере просто спрятать самодельную удочку из сливы. Чтобы её перевозить на велосипеде и лучше прятать, я сделал её двухсоставной с помощью латунных трубок, что раньше продавались в рыболовных отделах магазинов «Спорттовары».

Эта история тоже закончилась очень быстро. В один из приездов я обнаружил свою удочку с выдранными с мясом трубками. До сих пор не понимаю, зачем понадобились просто трубки? Ну забрал бы всю удочку - и пользовался! Нет, не рыбак был, видимо.

И вот настает момент, когда мои сверстники один за другим становятся дедушками. И я даже не берусь прогнозировать, как подрастающие внуки будут характеризовать снасти и приманки, которыми ловим мы сейчас. Это мы можем легко приклеить ярлык к старому спиннингу или приманке - «прошлый век». Нашим внукам надо придумать что-то другое. Ну, например, «снасти ковидного периода»…

Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки?

Так и хочется допеть: «… из плетёнок и поролонок сделаны наши мальчишки». А ведь вполне возможно, что кто-нибудь из внуков однажды воскликнет: «Это плетеная леска из запасов моего деда! В его времена действительно делали крепкие нитки, а не из дерьма, как сейчас».

Кто-то воспримет это как шутку, однако есть в этой шутке и доля правды. Ну, например, за всю свою рыболовную практику через мои руки (и еще одну известную точку под номером пять) прошли пять рыболовных ящиков. Последний, пятый, самый современный, уже перетягиваю широкой резинкой, потому как современная же пластиковая застежка отвалилась. А вот первый мой зимний рыболовный ящик, который отец смастерил из корпуса осциллографа – ему всё нипочём.

Отец при жизни любил говаривать: «Сынок, не смотри, что он из дюраля и тяжеловат. Ты же сильный! А вот если вдруг война?! Ты наполнишь его песком и сможешь долгое время отстреливаться из-за него…». Сейчас это дюралевое чудо служит мне резервным ящиком для зимних гостей, в нём хранится эхолот, на него я встаю, чтобы с антресолей что-то достать. И, конечно же, это и память об отце.

Есть еще одно хитрое приспособление, его я вставлял в сырой валенок, раздвигал - и в таком положении сушил. Вряд ли это устройство пригодится моим внукам, но рука не поднимается выбросить. Да даже ради того, чтобы внук спросил: «Дедуля, что это?», а я бы ему рассказал историю этого «девайса» от его прадеда.

Ну а он бы в инстаграме хайпанул тучу лайков - и был бы счастлив. И пока что я вставляю эту раздвижную колодку в резиновый сапог, когда нужно качественно приклеить латку. Ну а внук что подложит в сапог? Понятно что – несколько устаревших смартфонов, не иначе.

Когда я то и дело натыкаюсь на старые вещи - патефон, логарифмическую линейку или еще чего раритетнее, в голове рождается вопрос - мол, а что я оставлю ценного своим потомкам – одноразовую маску и телефон Nokia? Ну уж нет! Если кто-то из внуков или внучек заболеет рыбалкой, им будет интересно покопаться в дедовских снастях «ковидного периода». Да одни мои чёрные «поролонки» чего стоят!

Встану на защиту современности

Как бы мы ни восхищались своим и своих предков рукоделием и смекалкой, прогресс не стоит на месте. Мой отец на даче валил деревья с помощью ручной пилы и топорика и мечтал о бензопиле. У меня – есть бензопила. Держа в руках удочку из сливы – я завидовал тем, у кого были удочки из бамбука.

Завидовал, пока сам не купил и не понял, что функциональность та же, но за деньги. Зато не стыдно перед товарищами на рыбалке. Но это всё в прошлом. Сейчас, на современном этапе чуть ли не всё наоборот. Даже дорогим спиннингом как-то неудобно хвастаться.

Тем не менее, детям своим стараемся купить что-то новое, современное. Если дочка – значит, термос для лагеря должен быть розовым и красивым! Да-да, туристические и рыболовные фирмы начали выпускать товары для детей. Детские спасательные жилеты, например, которые потом переходят из одной семьи в другую, потому как дети растут быстро.

Ну а про рыболовные снасти для детей – это, как говорится, вишенка на торте. Вот, например, где вы в детстве хранили свои грузила, крючки и поплавки с парой блесен? Лично у меня это была коробочка из-под зубного порошка.

Потом - более объемная жестяная коробка из-под китайского чая, которую на рыбалку уже носить было тяжеловато. А посмотрите, какие оригинальные красивые рыболовные ящики предлагает детям (а также их родителям) торговая марка River Band!

Эх, много бы я отдал в детстве за такой ящичек! Даже коллекцию своих самых красивых марок не пожалел бы. И уж поверьте, сам бы его наполнил нужными в рыбалке вещицами. Кстати сказать, под торговой маркой River Band выпускаются и удочки с катушками. Легкие, красивые – таким и рыбу ловить можно, и покрасоваться перед сверстниками. Я однажды с выставки привез своему приятелю удочку для его сына.

До сих пор он считает, что его сын от такого подарка был счастливее всех на свете. Не поверить этому невозможно. Мой приятель быстро отыскал в интернете сайт этого бренда - и теперь сыну каждый год или на праздник какой покупает что-то еще. От поплавков до одежды.

Я пока еще не стал дедом, но у меня всё для этого есть: прекрасная дочь - чтобы внуки появились, дача – чтобы удочку им вырастить, и интернет – чтобы побаловать чем-то красивым, оригинальным и функциональным. Даже титановый ледобур я покупал с таким прицелом, чтобы этим прочным и легким инструментом когда-нибудь дырявили лед мои потомки. А что может быть главнее и прекрасней в нашей жизни, нежели детское счастье!