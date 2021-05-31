На речные косы с фидером Николай Линник | 31 мая 2021 г.

Не знаю, как в разных регионах России, а у нас, на юге Беларуси, первый месяц календарного лета традиционно считается временем поплавочной удочки. Судите сами: уровень воды в реках еще высок, травы у берега много - и рыба после нереста прекрасно себя чувствует в этой благоприятной среде обитания. И запуская поплавочную оснастку вдоль травы, мне всегда удавалось великолепно половить «белую» рыбу - леща, язя, крупную густеру. Вот только в наше время истинных любителей этого способа ловли становится всё меньше. Зато многократно выросло число приверженцев фидера. Разберемся – почему.

Причина вроде как очевидна: рыбачить, сидя в фидерном кресле, намного комфортнее, чем махать длинной удочкой, стоя по пояс в воде (фото 1). Но за комфорт часто приходится расплачиваться довольно скудными уловами. В июньских отчетах фидеристов редко когда встретишь информацию о том, что кто-то удачно отловился по лещу - в лентах рыбацких сообществ всё больше фотографии густеры, синца да белоглазки. Но для меня это всё же не совсем фидерная рыба.

Лет десять назад, в поисках более достойных трофеев, с комфортных речных излучин я переселился на подтопленные речные косы - и нисколько об этом не пожалел. Сейчас расскажу, как в июне можно организовать себе великолепную трофейную рыбалку с фидером.

Что такое коса?

Прошу не путать речную косу с перекатом. Перекат – это отмель, расположенная поперек русла реки. Образуется он из-за неровностей грунта, и, как правило, имеет небольшие размеры в ширину. Если дно реки твердое, местоположение переката не меняется годами. А коса – это, чаще всего, образование временное. Механизм рождения (и исчезновения) речных кос связан с плотностью грунта, по которому протекает река, и с высотой её берегов.

В наших краях большинство рек протекает по песчаным грунтам. Грунты эти подвижные, так что русло реки часто меняет своё направление. Обычно такое случается после любого значительного паводка. Одна из сторон речной излучины потоком воды подмывается - и здесь образуется обрыв, а с другой формируется обширная отмель с невыразительным рельефом дна и замедленным течением (фото 2). В течение нескольких лет картина способна кардинально меняться - и где был обрыв, вполне может образоваться коса или даже остров.

Речные отмели порой тянутся на несколько километров, и на первый взгляд ничего примечательного не представляют. Так, рыбий детский сад: здесь всегда много мальков и ракушек. Но именно этот факт и является ключевым моментом в том, что на косах периодически появляется крупная речная рыба.

В первую очередь - язь и сазан. Ведь ракушки составляют значительную часть их рациона. Не прочь они полакомиться и подрастающим мальком. Именно за язем (фото 3) и сазаном (фото 4) я и отправляюсь в июне на речные косы с фидером.

Факторы выбора точки ловли

Любая донная удочка, будь то фидер или пикер, снасть статичная. И очень-то с ней, как с «болонкой» или «махом», по берегу не побегаешь. Так что выбирать точку ловли с фидерной снастью всегда нужно очень тщательно. Да и рыба, о которой шла речь чуть выше, с кавалерийского наскока не ловится.

Порой её подхода приходится ждать часами. И при этом стараться не шуметь на берегу: любое лишнее сотрясение грунта, которое покажется рыбе подозрительным, может запросто испортить рыбалку. А поскольку особых привязок к рельефу дна - типа крутых бровок или препятствий в виде лежащих на дне камней - на косах нет, точку ловли я всегда стараюсь выбрать вдалеке от шумных людских компаний.

Тишина на берегу – едва ли не основное условие успешной рыбалки. Более того, все вспомогательные манипуляции по установке и раскладыванию снаряжения лучше проводить в периоды, когда крупной рыбы на косе нет. Иногда бывает и так, что снаряжение выставляется с вечера, а к ловле я приступаю только на рассвете.

Еще одним важным фактором, влияющим на выбор точки ловли, является возможность дотянуться снастью до свала в глубину. Если удается такую точку найти, время результативной рыбалки увеличивается приблизительно на час. Дело в том, что большую часть дня крупная рыба находится на глубине вблизи русла реки - и лишь на час-полтора выходит на мель. Если закормить точку вблизи рыбьей тропы, то можно надеяться на дополнительные поклевки при миграции рыбы с глубины на мель, и обратно.

Минимально необходимое оснащение

Я не большой любитель всевозможных дополнительных прибамбасов, так что стараюсь всегда обходиться минимумом снаряжения. Тем более что в начале лета автомашину близко к точке ловли не подгонишь, а весь необходимый скарб приходится таскать за сотни метров на собственных плечах. Но есть вещи, без которых на трофейной рыбалке действительно не обойтись. И номером один в моем списке необходимого снаряжения является удобное фидерное кресло со столиком для мелочей (фото 5).

К исключительной важности этого аксессуара меня приучили ночные рыбалки. Действительно, когда заветной поклевки приходится ждать несколько часов, затекшие ноги или спина могут, мягко говоря, сильно повлиять на полученное от рыбалки удовольствие. Хорошо, кстати, если у такого кресла будет регулироваться наклон спинки.

Еще среди аксессуаров, без которых не обходится трофейная рыбалка, числятся надежные подставки под удилище (фото 6). Что это будет - тренога или стойка - не столь важно. Главное, чтобы удилище было надежно зафиксировано. Поклевка речного сазана, да и язя тоже - резкая, без предварительных подергиваний квивертипа. Если подставка под удилище окажется недостаточно надежной, снасть может и в воду улететь.

Третьим номером в списке необходимых аксессуаров для таких рыбалок у меня значится надежный подсак с длинной (не менее трех метров) ручкой (фото 7). Каким у ручки будет соединение колен - личное дело каждого рыболова, мне так больше по душе модели со штекерным соединением: по сравнению с телескопами, при одинаковой длине штекер более жесткий. Да и управляться с отчаянно сопротивляющейся у самого берега рыбой, быстро отсоединив одно из колен ручки подсака, намного удобнее.

Ну и, конечно же, нужен длинный садок с мягкой сеткой (как на фото 2). В моем понимании, трофейная рыба заслужила к себе уважительного отношения со стороны рыболова, так что в конце рыбалки, после фотосессии, большая часть улова обязательно отправляется обратно в реку. И длинный просторный садок, не травмирующий рыбу, просто необходим.

Все остальное снаряжение, будь то зонты, дополнительные удилища и подставки под них, а также наборы красивых коробочек под насадку, которые так часто демонстрируют на фото продвинутые фидеристы, я считаю второстепенными.

Посылистое удилище

Для рыбалок на речных косах самыми удобными удилищами оказались фидера класса «экстра хэви». Причина такого выбора не в том, что я сознательно настраиваюсь на ловлю сильной трофейной рыбы (с удилищем более легкого класса удовольствия при вываживании рыбы получаешь намного больше). Всё намного проще: длинные мощные удилища обладают исключительной дальнобойностью. А для рыбалок на речных косах это является едва ли не основным фактором успеха.

Здесь чаще всего приходится рыбачить с тяжелыми кормушками на дистанции 70 плюс-минус метров. И я очень обрадовался, когда несколько лет назад приобрел 4,5-метровый фидер с тестом до 150 г. Параметры этого удилища идеально подошли под мои условия рыбалки, а слишком грубый, на первый взгляд, тест компенсировался длиной удилища, так что оно не оказалось этакой «дубиной».

Еще одним преимуществом удилища явилась его способность без проблем работать с беспроводным эхолотом (масса забрасываемого датчика моего эхолота 100 г). Теперь, нащупав точку ловли, я просто снимаю эхолот, креплю к основной леске оснастку - и начинаю рыбачить.

Мощная катушка

Главное требование, которое я предъявляю к катушкам для ловли рыбы на косах – это их тяговитость. Скорость выматывания лески на трофейных рыбалках не главное. Для развлечения в период отсутствия на косе основной рыбы можно и второе, более легкое удилище приспособить. А вот с доставкой тяжелых кормушек на дальние расстояния и их возвращением обратно мощные катушки справляются лучше других (фото 8). Ну и что, если масса некоторых моделей тяжелых катушек приближается к полукилограмму? Всё равно большую часть времени удилище лежит на подставке.

Сам я чаще всего рыбачу с двумя моделями катушек, предназначенных специально для силовых дальних забросов: первая модель лучше всего работает с «плетенкой», а вторую я использую под монофильную леску.

Толстая основная леска

Я хоть и не большой любитель плетеных лесок, но на дистанциях более полустотни метров их минимальная растяжимость очень даже облегчает рыбалку. И дело даже не в лучшей регистрации поклевок. Как отмечалось выше, у язя и сазана поклевки резкие. С «плетенкой» намного лучше чувствуется дно - где песок, ил, ракушка.

Протягивая по дну кормушку, удается дополнительно получить массу полезной информации и сделать оперативные поправки в выборе точки ловли. Однако в моменты резкого подъема или падения уровня воды река несет много мусора. Этот мусор цепляется за «плетенку» - и при выматывании оснастки часто забиваются пропускные кольца.

Хорошо, если есть время на то, чтобы кольца освободить, а потом потребуется простой перезаброс. А если на крючке уже сидит рыба, поклевку которой ждал несколько часов? Тут или рисковать квивертипом, продолжая выматывать леску, или отступать от уреза воды, держа удилище в руках. Так что в дни, когда река несет много мусора, лучше рыбачить с монофильной леской – на неё меньше мусора цепляется.

С диаметром основной лески мельчить не следует. Кроме того, что с более толстой леской намного увереннее чувствуешь себя при вываживании рыбы, так еще и стойкость к абразивному истиранию у таких лесок повыше.

Ведь при ловле рыбы на больших расстояниях и малой глубине леска почти по всей длине соприкасается с грунтом, так что получается множество задиров и царапин на поверхности. Причем, проверено, установкой шок-лидера проблему не решишь. Вот и приходится жертвовать некоторой изящностью снасти в угоду её сохранности. Для себя оптимальным я считаю диаметр 0,28 – 0,3 мм (фото 9). А поскольку на речных косах леска в принципе долго не живет, дорогими брендами стараюсь не пользоваться.

Зацепистая кормушка

Для успешной ловли рыбы на речных косах подбор правильной кормушки - очень тонкий вопрос. Удилище мощное, с тестом до 150 г, основная леска - толстая.

На первый взгляд, всё ведет к тому, что и масса кормушки тоже должна быть не менее 100 г. Но в этой задачке есть еще один важный параметр, который непременно нужно учитывать - малая глубина: очень часто приходится рыбачить на глубинах где-то в метр, так что тяжелая кормушка будет производить непозволительно много шума при забросе. Но и держать расчетную дистанцию заброса оснастка должна хорошо. Иначе потеряется весь смысл прикармливания точки.

Выйти из положения мне помогли грунтозацепы на кормушке и грамотная форма её огрузки, у которой центр тяжести смещен ближе к нижнему краю (фото 10). Применив подобные кормушки, при всех одинаковых параметрах с другими моделями я смог уменьшить общую массу оснастки в среднем на 20 г.

Спасибо Гарднеру - придумал наш монтаж

На любительских рыбалках, где нет жестких ограничений по схемам монтажа оснастки, я предпочитаю использовать проверенную временем, очень простую и надежную Петлю Гарднера (фото 11).

При резких и уверенных поклевках рыбы это очень удачный вариант, имеющий практически 100% реализации поклевок. Что особенно важно, когда ждешь этой поклевки длительное время и есть большой соблазн сделать подсечку при первом же дрожании квивертипа.

Очень важной деталью оснастки является эластичная вставка из фидер-гама (фото 12). И пусть некоторые спортсмены считают эту вставку лишней деталью монтажа, она сильно выручает меня на рыбалках, где возможным трофеем может быть сазан. В первые моменты после подсечки, когда рыба, почувствовав боль, резко бросается в сторону, эластичная вставка хорошо гасит этот рывок и помогает избежать досадного схода.

Вертлюжком для крепления поводка не пользуюсь - креплю его к основной леске способом «петля в петлю». Это очень простое и надежное крепление, которое еще ни разу меня не подвело. Тем более что при вываживании рыбы на ракушечниках поводок чаще всего рвется посередине – видимо, рыба перетирает леску об острые края ракушек. Диаметр лески для поводка обычно 0,2 – 0,22 мм.

Мощные крючки

И язь, и сазан - соперники сильные. Эти рыбы отчаянно борются за свою жизнь до самой дужки подсака. И даже попав в подсак, они предпринимают попытки к освобождению. Так что крючки должны быть очень надежными.

Хуже всего, если в процессе вываживания рыбы «сыграет» поддев крючка. Перебрав множество вариантов, свой выбор я остановил на двух моделях: Kamasan B512 (фото 13) и Owner 53104 (фото 14).

Оба крючка достаточно мощные, выдерживают большие нагрузки. Первый крючок я использую во время ожидания выхода основной рыбы, когда приходится довольствоваться приловом в виде синцов, густеры и чехони. А второй я ставлю в моменты, когда клёв сопутствующей рыбы прекратился - и самое время переключиться на ожидание поклевки язя или сазана.

Стратегия рыбалки

Собираясь на речные косы с фидером, нужно четко понимать: постоянно рыба здесь не живет, а лишь периодически подходит, чтобы подкормиться. Методическое и неторопливое закармливание точки ловли, как на лещовой рыбалке, вряд ли приведет к желаемому результату.

Если время появления рыбы на косе вам приблизительно известно, обильно кормить нужно непосредственно перед самим её выходом. В остальное время следует изредка подкармливать точку, лишь обозначая своё присутствие. Для такого прикорма я запариваю около килограмма сухого гороха (фото 15) и столько же пшеницы (фото 16). До рыбалки не смешиваю каши между собой - держу их в охлажденном виде в отдельных термоконтейнерах.

Сухая магазинная прикормка (обычно это уникорм, содержащий большое количество поджаренной кукурузной крупы) тоже замешивается непосредственно перед рыбалкой. В последнее время, когда на прилавках магазинов появилось большое количество всевозможных ароматических добавок, я предпочитаю покупать не сильно пахнущие сорта сухой прикормки, а моделировать их аромат непосредственно на рыбалке. Причем делаю это небольшими порциями - так мне легче понять вкусовые предпочтения рыбы. Скормил один литровый контейнер прикормки с одним ароматом – перехожу к другому.

Пареные злаки и животный компонент (обычно это рубленые черви, толченая ракушка и мертвые опарыши) я добавляю порционно в каждую кормушку. И чем ближе время предполагаемого выхода крупной рыбы, тем больше кладу в кормушку пареных злаков и ракушек.

Когда поклевки мелочи резко прекращаются, есть смысл отправить в воду несколько порций смеси гороха, пшеницы и толченой ракушки. Так же я поступаю после того, как начались поклевки интересующей меня рыбы: убираю базовую прикормку в сторону - и перехожу исключительно на крупный корм. И язь, и сазан любят много и вкусно кушать. Вот я и стараюсь приготовить к их подходу угощение, от которого им трудно отказаться.

Расход высококалорийного корма при таком подходе большой, но и ожидать того, что рыба встанет стеной на прикормку, не следует. За один выход мне редко удавалось поймать более пяти рыб. Но зато это были настоящие трофеи, ради поклевки которых действительно стоило стараться.

Насадки для дальних забросов

Опарыш, мотыль, кастеры и другие популярные в среде спортсменов насадки для трофейной рыбалки малопригодны. Когда в реке полно другого корма, крупная рыба может соблазниться на них лишь случайно. Для того чтобы насадка на вашем крючке оказалась для рыбы интересной, она обязана быть калорийной и чуть-чуть более доступной, чем природный корм, которым привыкла питаться рыба.

На таких рыбалках я использую всего три вида насадки: земляных червей (фото 17), твердую часть мяса ракушки и гороховую мастырку. Почему на фидерных рыбалках я не пользуюсь пареным горохом, который готовить намного проще, чем мастырку? Ответ очень прост: горох - это очень нежная для фидерной ловли насадка. И если в поплавочной ловле его нежность компенсируется чувствительностью снасти, то на донной удочке горошина может слететь с крючка еще при забросе.

Время выхода рыбы на косы

Ну и, напоследок, самое интересное: когда на косах можно ожидать выхода интересной рыбы. Согласно моим наблюдениям, максимальное количество поклевок язя или речного сазана приходится на первые два часа после восхода солнца и в послеобеденное время - в промежутке между 16-ю и 18-ю часами. Всё остальное время я откладываю тяжелый фидер в сторону - и с удовольствием занимаюсь ловлей синца, белоглазки и чехони.

Попробуйте и вы как-нибудь разнообразить свои фидерные рыбалки в начале лета. Уверен, эта перемена придется вам по вкусу. Рыбачьте в удовольствие!