А в нашей «луже» водятся акулы! Владимир Клень | 3 июня 2021 г.

Как всё-таки самобытны пруды и крохотные озерки в черте города или в его ближайших окрестностях! На первый взгляд - вроде вовсе не годятся для рыбалки, но в реальности о-го-го как способны удивить! Их снисходительно называют «лужами», но в них водятся не только мелкие, но даже трофейные рыбы, о существовании которых порой не догадывается даже местный люд.

Сначала разберемся с терминологией для объектов моего исследования. Вообще, классическим прудом принято считать искусственный водоем с площадью водного зеркала до одного квадратного километра. Обычно он создается путем перегораживания плотиной малой речки, ручья, балки или оврага (фото 1). Реже – посредством насыпки земляного вала – запруды - в понижениях рельефа, на равнинных участках местности, в искусственных выемках.

Разновидность прудов – копанки, или копани – небольшие котловины, целиком вырытые у сельских населенных пунктов или прямо на подворьях частных домов, дач. Я, к слову, был очень удивлен, когда оказавшись на «фазенде» друга под Санкт-Петербургом, увидел не только у него, но и многих соседей такие копанки. С мостиками, кувшинками, искусственным антуражем и… рыбой. Рыба эта, правда – не для ловли, она как бы услада для души, неотъемлемая часть гармоничного обустройства загородного быта.

Исстари пруды устраивали у каждой деревни, возле которой не лежало озеро с доступным подходом. Они незаменимы для орошения, противопожарных нужд, а также разведения рыбы и птицы, водопоя личного скота, стирки белья и купания. Ну а в городах пруды служат, прежде всего, для украшения парков и иных зон отдыха.

Что касается аналогов прудов среди природных водоемов, то это, безусловно, озёра. В преамбуле я говорил о крохотных озерках, но как вид водных объектов озёра не делятся на категории «малое», «среднее», «большое». Однако подобные характеристики в рыбацком обиходе существуют. Более того, градация может быть еще шире.

Достаточно вспомнить такие смысловые выражения, как «невеликое озерцо», «мелкое озерко», «бескрайнее озеро», «огромное озеро». Для обычного человека они не несут особой смысловой нагрузки, а вот рыбаки даже без дополнительной конкретики способны ориентироваться в плане задач своего увлечения.

Но в целях лучшего восприятия затронутой темы, я всё же сделаю дополнение с учетом выработанного практикой собственного критерия отнесения озера к категории «маленькое». Он очень простой: если озеро можно перекинуть по ширине фидерной оснасткой, а длина его не более двойной ширины – значит, оно маленькое. Вот ориентировочно о таких водоемах (фото 2) сегодня я и буду вести речь.

Это особые миры, со своим укладом и своими секретами. Ловля рыбы в них схожа с прудами, носит свой неповторимый колорит и однозначно заслуживает пристального внимание как с позиции любительской, так и спортивной рыбалки. При этом подчеркну, что «платники» и копанки обхожу вниманием, ибо они – иного поля ягоды.

Городские пруды

Рыболовная практика у всех складывается по-разному, однако многие, если не большинство, делают свои первые шаги, осваивая ловлю карасей-«пятаков» или иной мелочи как раз в небольших прудах (фото 3). В этом есть своя логика. Проще найти рыбу, научиться понимать её поведение, разобраться с глубинами. А если такой прудик расположен рядом с домом – еще и ехать не придется за тридевять земель. Сплошные плюсы.

Так сложилось, что моя рыболовная биография началась с большой реки, однако во времена моей учебы в начальной школе рыбалка ассоциировалась, прежде всего, с прудами. В выходные и на каникулах мы с друзьями отправлялись на велосипедах на городские пруды. Это были детища советских лет, водоемы выкапывались недалеко от школ и промышленных предприятий в эстетических целях.

Глубина их обычно не достигала двух метров, останавливаясь на отметках в 1 - 1,5 м, а то и меньше. С течением времени в таких «лужах» благодаря птицам и людям появлялась рыба. При этом наибольший вклад вносили именно рыбаки, которые, возвращаясь домой после посещения рек и озер, специально выпускали часть заботливо сохраненного улова.

Все подводные новоселы росли довольно стремительно за счет неплохой кормовой базы прудов, обусловленной заиленным дном, водными растениями и, соответственно, бентосом с планктоном. Кроме того, рыб постоянно подкармливали люди, бросающие в воду хлеб и прочую снедь.

С тех пор минуло много лет. Множество городских прудов моего детства сильно обмелели и заросли, какие-то - вообще исчезли. Давно переключившись на рыбалки иного формата, я фактически позабыл об этих «лужах».

Всё изменилось несколько лет назад, когда прямо на моих глазах из такого невзрачного на вид водоемчика один рыбак вытянул не пескарика или ротана, а упитанного карася где-то под килограмм (фото 4). Серебристый крепыш польстился на галушку с добавлением ароматики. Вырос ли карась до столь приятных размеров в пруду или его туда выпустили уже взрослым - история умалчивает.

Заинтересовавшись данной темой, я выяснил у счастливого рыбака, что сейчас в пруду водятся не только караси. Есть карпы, красноперки, окуни, плотва, густера и даже голавли со щуками. Причем подчас весьма приличные. Но что интересно, подводные обитатели довольно капризны - и рыбакам приходится подбирать к ним ключик в конкретный день и час. При этом на самые простейшие насадки – тесто, катыши из хлеба (фото 5), булки или размоченного печенья рыбы клюют охотнее - ставший им привычным корм всегда в приоритете.

Неоспоримое преимущество у такой рыбалки в том, что в суете рабочих будней можно выкроить час-другой и комфортно провести время с удочкой или спиннингом в руках.

Согласитесь, вопросы активного отдыха, занятости детей увлекательным и полезным делом – не последние в ряду наших городских забот. Особенно если пруд расположен рядом с домом. Кроме того, хорошую тему подкинули мальчишки, которые частенько стебают на хлебный мякиш мелких карасиков (фото 6). Оказалось, они часто ловят их не для котов, а в качестве живцов на щук, которых ездят ловить на реку. Как говорится – двойной эффект. Мудро не по годам!

Разобрался я и с вопросом, можно ли употреблять в пищу обитающую в таких прудах рыбу. Красноречивый ответ на него дали раки, которые массово развелись в ряде таких водоемчиков, а также цветущие кувшинки.

Общеизвестно, что именно эти представители фауны и флоры считаются индикаторами чистоты водоемов. Значит, жизнь в прудах будет продолжаться, и рыбы в них вполне пригодны даже для употребления в пищу. Другое дело, надо ли их изымать из родной стихии. Более рациональной представляется ловля по принципу «поймал - отпусти». Тогда после трудового дня и вправду будет интересно скоротать вечерок с удочкой.

Доказано рыбой

В отличие от меня, лишь спустя долгое время решившего вернуться к теме детства, ряд моих знакомых сделали это гораздо раньше - и не прогадали. Скажу больше: некоторые отметились подлинными трофеями. Один ловил на пареный горох - и бахнул сначала 11-, а затем почти 13-килограммового карпа (фото 7), собрав возле себя восторженных жителей половины квартала. Шутка ли, ведь при вываживании ему даже пришлось заходить по грудь в воду.

Второй прямо в центре своего городка отметился поимкой щуки массой около 8 кг. Причем сделать это у него получилось вечером по-тихому. Использовал спиннинг со шнуром, приманка – поппер. Едва он произвел несколько потяжек, как щука буквально вылетела из воды и схватила добычу.

Завязалось противоборство, продолжавшееся с десяток минут. За это время щука умудрилась заволочь приманку в траву, почти разогнула заводное кольцо, чуть не сломала карабин, однако спиннингисту хватило выдержки, терпения и хладнокровия. Он сумел подвести зубастую бестию к урезу воды, а потом вытянуть её на берег. Чтобы не раскрывать секретов, даже фото не сделал.

Впоследствии этот приятель поведал, что в том пруду водятся еще карпы, караси, лини, подлещики, красноперки, плотва, окуни и даже сомы. Однако ловить их крайне сложно, ибо водоем в теплое время года сильно зарастает. Но если поплавочники еще худо-бедно приноравливаются, то спиннингистам в разы сложнее. Для выполнения проводки или заброса живцовой оснастки имеется всего несколько подходящих «просек». Но поимка столь крупной щуки убеждает, что приноравливаться к условиям точно стоит.

Аналогичного мнения придерживается еще один мой знакомый, который в своем домашнем пруду, где обычно таскали бойких «матросиков», поймал на джиговую оснастку замечательного горбача (фото 8). При этом днём ранее на глазах сбежавшегося народа он «возил» по тому же водоему нечто еще более весомое, вот только воочию лицезреть триумф спиннингиста зевакам не удалось - рыба оказалась искушенной и сумела сойти.

Приведенных выше убедительных доводов уделять больше внимания городским «лужам» для меня оказалось предостаточно. Правда, в плане трофейных рыб я пока не преуспел, зато прямо как в далеком детстве исправно гоняю карасиков (фото 9) в одном из прудиков на окраине города.

Маленькие, да удаленькие

Что касается деревенских прудов и малых природных озер, то мои отношения с ними фактически не прерывались. Менялась разве что периодичность посещения в разные годы. Их месторасположение, природа происхождения и характеристики были разные, однако наполняемость рыбами, и не мелкими притом, всегда оказывалась на высоте.

Без предварительной разведки тут, конечно, не обходится, но в контексте данной темы это неотъемлемая часть рыбалки. Основное же рыбонаселение – одичавшие карпы (фото 10), которые ранее запускались какими-то людьми, караси, красноперки, плотва, окуни и изредка лини. Поделюсь основными выводами, сделанными на основании таких выездов.

Оснастки можно успешно использовать разные, хотя на расположенных вблизи сел водоемах местные жители традиционно уповают исключительно на «поплавочки». Я тоже беру с собой пару-тройку поплавочных удилищ, но не забываю и легкий фидер.

Причем несколько раз комбинировал рыбалки. Никогда не ловлю на английскую донку и «болонку» либо «матч» одновременно. Зато практикую смену снастей в течение суток: на вечерней зорьке и ночью, скажем, любуюсь поплавком со светящийся насадкой на антенне, а с утра переключаюсь исключительно на пикер. Тут дело не в эстетике рыбалки, а в рационализме подхода. То же относится к ситуации на конкретно выбранном месте рыбалки: если водное зеркало покрыто растительностью – «поплавочка», а вот на чистом – вполне оправдан фидер (фото 11).

Основной толк донной оснастки – в фиксации приманки у противоположного берега или в удаленной глубоководной точке, в нацеленности её на крупных рыб, в большой надежности и в вариативности формы презентации приманки. Днём, с учетом малой площади водоема, рыбы сторонятся «рыбацкого» берега и жмутся к противолежащему.

Кроме того, если с вечера и ночью ловля велась на минимальной глубине, то жарким днём это редко себя оправдывает. Да, в моей практике бывали случаи, когда в зной те же карпы выходили на мель или «плавились» поверху, периодически поклевывая, однако уповать на такие варианты не стоит. Поэтому даже на пруду днём я ориентируюсь на наиболее глубоководные уголки, дамбу, русло или место впадения в него речушки либо ручья, если водоем проточный.

Приток свежей прохладной воды привлекает рыб. И чем в большем удалении сам находишься от сектора заброса – тем лучше. Ну а положив приманку, да еще и объемную, на дно, практически гарантированно отсекаем красноперок, плотву и иных небольших рыб. Обеспечивается продуманная нацеленность на карпов, увесистых карасей и линей (фото 12).

Награда за выбор

Как и в случае с городскими прудами, рыбы водоемов в сельской местности приучены природой и местными рыбаками к самому простому корму (фото 13). Не раз убедившись в этом, я так и готовлюсь к рыбалкам. Если основной ориентир – карась, то помимо других приманок обязательно беру с собой червей, опарышей, перловку, манку.

Эти насадки уважают и многие другие рыбы. Ну а для карпов кладу в сумку не только сладкую кукурузу, но и как в старые добрые годы вареный картофель. К слову, самый лучший вариант – варить до полуготовности мелкие клубни, размером с грецкий орех. Уже на месте нарезать их кубиками и насаживать на крючок (фото 14).

Дополнительно для надежности я подсаживаю на цевье еще и опарышей. Именно на такую комбинированную приманку прошлым летом мне удалось установить собственный рекорд в карповой ловле. Ранним утром на «матчевку» вытащил водного поросенка массой 12,25 кг (фото 15).

Примечательно, что на поимку карпов вообще не рассчитывал, полагаясь на карасей. Однако последние, да и иные рыбы, не считая красноперок, в тот выезд бастовали. Это была единственная стоящая поклевка - и вот такой результат, украсивший, казалось бы, не складывающуюся рыбалку.

Моей самой нетипичной пойманной в пруду рыбой является ручьевая форель. Когда ночью во время поклевки поплавок «поехал», я подумал – карп, но вытянул мелкую серебристую красотку с пятнистым телом (фото 16). Удивительно, что она полностью проглотила кукурузину с тремя опарышами. Ну а когда рассвело, я и мой напарник поймали еще по две форельки. Оказалось, питавший карпово-карасевое озеро ручей является обителью пятнистых красавиц, которые постоянно курсируют еще и по водоему.

Что касается прикорма, то тут тоже можно не уповать на полюбившиеся в последнее время готовые смеси. Подойдут беспроигрышные во все времена вареное пшено, хлеб, жмых, панировочные сухари, рубленые черви и прочие проверенные временем простейшие ингредиенты (фото 17). Не стоит недооценивать такой тривиальный набор. Практика убеждает, что скорее заводские смеси выглядят для рыб менее убедительными, нежели он.

Затерянный мир

Зачастую несмотря на довольно разнообразное представительство рыб в маленьких водоемах, особенно некогда контролировавшихся людьми, ситуация бывает и кардинально иной. В удаленных, затерявшихся в глуши природных озерках может быть представлен всего один-два вида подводных обитателей. Знаю одно такое, которое облюбовали только окуни, страдающие каннибализмом в силу отсутствия иного корма. В другом вычислил лишь окуней и линей.

Больше всего понравилось микроозерко, расположенное среди болотистой местности. Обнаружили его с другом случайно. Жерди через трясину дали понять, что ходоки там до нас были. По этим слегам и вышли к воде. Оказалось, что берег там достаточно надежен, так что кто-то даже оборудовал место для ловли. Попробовали ловить на червей - и с первых забросов пошли золотые карасики.

Среди мелких рыбешек проскочила парочка вполне пристойных. Впоследствии мы изучили это озерко тщательнее, отыскали возможность выйти на воду в лодке. Каждый раз некрупные золотые караси клевали – только забрасывай. Для удобства даже меняли короткие «болонки» на бортовые удочки.

Версию о том, что в водоемчике есть еще и крупные караси, озвучил знакомый. Но результативно ловить их лучше всего ночью (фото 18). Более того, оказалось, что в этой же лесной купели водятся приличные щуки. Учитывая, что осенью или зимой их запросто можно за день перещелкать на кружки или жерлицы, приятель ловит там рыбу редко и практически всегда отпускает на волю.

В общем, открытия на маленьких водоемчиках могут оказаться весьма интересными, подтверждая, что даже небольшие «лужи» способны быть отличным плацдармом для большой рыбалки.