От Горской до Кронштадта. Лето на северной ветке Дамбы Максим Перов | 10 июня 2021 г.

Расскажу о рыбалке на Дамбе на самые разные снасти - три вида «поплавочки», фидер, спиннинг с разными оснастками и проводками. Обращаюсь к более-менее умеющим ловить людям, но не знающим Дамбу. Или давно не бывавшим на ней. Или к тем, кто недавно переехал в Петербург. Итак, обо всём - максимально подробно и откровенно.

В интернете в Питере самый частый вопрос, задаваемый новичками - где половить крупную рыбу с берега недалеко от города. Я в таких случаях объясняю, что удобные подходы к берегу на всех реках и озёрах в окрестностях нашего мегаполиса (кроме разве что дальней части востока Ленобласти) очень активно пролавливаются.

Каждый день, зачастую - по несколько раз. И рыба там сильно выбита, а та, что еще осталась, знает все рыболовные обманки наизусть - и при виде их испытывает тоску и глубокое отвращение. Поймать же что-то достойное с удобных мест на реках или озёрах недалеко от города может лишь опытный рыболов. И я советую новичкам ехать на Дамбу.

Это титаническое сооружение для защиты Питера от наводнений было частично построено еще при позднем СССР, в 90-е стройку совершенно забросили, лишь после окончания смутного времени строительство возобновили и закончили к 2010 году.

Так что теперь Петербург/Петроград/Ленинград/Петербург, раньше почти каждую осень в разной степени подтопляемый, стал неуязвим для морской стихии, а наводнения отныне остались только в истории города. В Дамбе есть проходы, соединяющие внутреннюю часть Невской губы с открытым простором Финского залива.

Их называют створы, или водопропускники. Осенью, обычно в предзимнее время, когда дует сильный и долгий ветер с Залива, уровень воды начинает подниматься, течение Невы останавливается и возникает угроза наводнения.

Если подъем воды доходит до определенной критической точки, затворы в водопропускниках Дамбы опускаются - и нагон воды с моря уже не бывает страшен Петербургу.

Описываю всё это – и, каюсь, не могу не вспомнить, что именно хаос 90-х годов, когда недостроенная Дамба от наводнений не защищала, был самым благодатным временем для рыбалки с неё. На недоделанную и заброшенную стройку можно было заехать на автомобиле и остановиться где угодно. А теперь там автострада, часть кольцевой дороги вокруг Петербурга, и с парковкой сложно. На этом заканчиваю краткий экскурс в историю и перехожу к сути дела.

Дамба - просто подарок для питерских рыбаков, она позволяет ловить на глубинах до семи метров (местами даже немного больше) с берега или с миниатюрной и легкой гребной лодочки, на которой, если бы не было Дамбы, далеко в Финский залив уйти не смог бы. Мои рекорды на Дамбе при ловле с берега: лещ на 2,1 кг (поплавок), плотва на 560 г (фидер), густера на 420 г (тоже фидер), окунь на 860 г (спиннинг).

Несколько раз влетала крупная чехонь (к сожалению, не взвешивал), причем случалось это и при поплавочной, и при спиннинговой ловле. Был в 2017-м сижок на 700 г с небольшим на фидер, навсегда запомнился.

Леска-то на фидерной снасти у меня всегда плетеная, монофильный поводок чаще всего 0,12 мм. А сиг сопротивляется мощно и долго, резкими потяжками в глубину. Только фрикцион и спас от обрыва. Адреналинчику тогда хапнул ударную дозу. Это если говорить только о ловле с берега. А если взять с собой самую миниатюрную гребную лодочку, то можно половить и щуку, и судака.

Щуки у Дамбы немного. Держится она кучно в некоторых местах - например, в зарослях водной растительности у Первого Северного форта, но зубастая там в основном некрупная, редко больше двух килограммов.

Хотя нет правил без исключений: известен достоверный случай поимки там «крокодила» на семь с лишним кило. Бывает, но очень редко, когда влетают матёрые хищницы при джиговой ловле напротив створов. Вот с судаком (это тоже лодочная ловля) мне на Дамбе не везет. Лично видел пойманных другими клыкастых монстров за «пятерку», но сам больше двухкилошных не ловил. Я не расстраиваюсь – мои ладожские рекорды по судаку значительно весомей, ну а возле Дамбы - то ли умения не хватило, то ли везения.

До Дамбы близко и удобно добираться, она - часть КАД (Кольцевой АвтоДороги вокруг Петербурга). Причем удобно даже без машины, ведь до остановки «Горская» идёт рейсовый автобус от метро «Старая Деревня», а также маршрутки от станций метро «Черная речка» и «Проспект Просвещения». А поселок Горская - это место, откуда начинается северная ветка Дамбы, идущая до Кронштадта.

Дамба Финского залива - редкий случай, когда отсутствие автомобиля не сужает, а, напротив, расширяет доступ рыболова к уловистым местам. Дело в том, что парковок на северной ветке кот наплакал: у «Горбатого моста» (судопропускное сооружение С-2), на Первом Северном форте, а также возле Горской на расширении перед съездом на Приморское шоссе (более чем сомнительно с точки зрения ПДД).

Ну и в Кронштадте, разумеется, но сейчас мы говорим о Дамбе. Первый северный форт – стоянка всего для нескольких машин, парковка у «Горбатого моста» - на свой страх и риск, там знак «Остановка запрещена» имеется. Хотя эвакуируют нечасто, но всё-таки рыбачить - и думать, увезли твой автомобиль или нет - сомнительное удовольствие. На рыбалку ведь едем за душевным покоем, а не за нервотрепкой.

Периодически проходят панические слухи, что парковки на Дамбе закроют, либо начнут массово увозить машины на эвакуаторе, просто механически перегородив заезд бетонными блоками. Однако годы идут, волн паники по этому вопросу случилось много, но рыбаки как парковались, так и паркуются. Изредка чью-то машину увозят на штрафстоянку, но других это не останавливает.

Еще один вариант, недавно опробованный - такси из Кронштадта до точки ловли. Доезжаете преспокойно до Кронштадта на автобусе, маршрутке или личном авто - и вызываете местное такси, скажем, до «Горбатого моста» или даже до второго створа. Если ехать на рыбалку вдвоём или втроём, вполне бюджетно получается.

Можно попросить у водителя его личный телефон, чтобы забрал вас обратно. Почему-то диспетчерские службы такси в Кронштадте абсолютно спокойно относятся к доставке из Кронштадта к нужной точке на Дамбе, а вот с заказом машины на Дамбу еще бывают проблемы, хотя всё реже и реже. Тамошние службы такси явно привыкают к новым клиентам с удочками.

Доставка в сторону Горской, если дальше «Горбатого моста», стоит 500 рублей, причем водитель может на аварийке остановиться на пару минут в любой точке, где вам надо, только предупредите заранее.

Вариант поездки к «Горбатому мосту» я не рассматриваю, потому что там парковка, много народу, грязно, шумно и т.д. Взяв такси, стоит отъехать подальше от толпы. Переходя к рассказу о рыбалке в разных местах Дамбы, скажу, что накануне вечерних сумерек такси следует притормозить примерно посередине между первым (В-6) и вторым (В-5) створами, а ранним утром - возле второго створа, в идеале - немного не доезжая его. Объясню - почему.

Если говорить о северной ветке Дамбы, то летом ночью лучше с поплавком или фидером ловить между первым и вторым створами, там мелководье, глубина 1,5 – 2,5 м. Днём там мелюзга достает, а ночью её нет, клюет подлещик.

С морской стороны немного глубже, чем с городской, но в сторону города рыбалка стабильнее, клёв есть практически всегда. А с морской стороны случаются абсолютно провальные дни, когда поклевок нет совсем даже у признанных мастеров. Видимо, рыба отходит от Дамбы дальше дистанции самого дальнего заброса. Но когда там клёв есть, шанс на крупного леща при ловле в сторону моря выше.

Лично я выбираю стабильность и ловлю с городской стороны. Давно уж перешёл на фидер, хотя между первым и вторым фортом вполне удобно ловить на «мах». С городской стороны достаточно «семёрки», с морской же нужна «девятка». Однако нет гарантии, что ночью ветер стихнет, а на волне и так-то непросто заметить поклевку, а в темноте, когда видишь лишь «светлячок», вставленный на место антенны поплавка, тем более.

Днём лучше рыбачить между вторым и третьим (В-4) створами, опять-таки в сторону города. Оптимально садиться напротив Шестого Северного форта - так, чтобы напротив вас был правый край форта, самый-самый край. Известно, что лещ любит ракушечник. Не секрет, что он держится в местах с перепадами глубины. А там как раз такое место, где эти два фактора сочетаются.

Дистанция ловли - всего около 30 м. Можно в том же месте очень успешно ловить и на поплавок, если погода тихая. Но между вторым и третьим створами глубоко, 6 - 7 м. Чтобы перебросить подводную часть отсыпки камней и ловить на ровном дне сразу за ними, нужен «мах» длиной минимум 10 м, а лучше - 11.

Такие удилища дороги, их делают только гранды мирового удочкостроения. Так, Maver 10 м стоит сейчас около 45 тысяч рублей, а 11-метровое удилище - дороже 50 тысяч. В наличии в магазинах их нет, т.к. из-за высокой цены спрос очень невелик. Заказать можно, если, конечно, у вас уже есть платформа - без неё с такими длинными «махами» не управиться.

Я пробовал заменить длинный «мах» 8-метровым болонским удилищем, что позволяло ловить с глухим креплением поплавка. Не люблю и не очень умею ловить со скользящим поплавком, нервы не выдерживают частых запутываний оснастки. Поэтому нашел-таки возможность даже при глубине около 6,5 м ловить с глухим поплавком. Но забросить легкую оснастку через множество колец непросто, ведь нужно попасть в точку закорма.

Приходилось ставить избыточно грузоподъемный поплавок с соответствующей огрузкой. Это, естественно, не лучшим образом отражалось на клёве, особенно заметно было уменьшение количества крупных экземпляров. А знакомый с 11-метровым «махом» стабильно меня облавливал. Накопив довольно большой опыт поплавочной ловли, я перешел на фидер из-за его гораздо большей устойчивости к ветру и волне.

Лещ на Дамбе обычно некрупный, в основном это подлещик 0,5 - 1 кг. Зато его много, а зная клёвые точки и обладая достаточным мастерством, можно легко наловить лишь за вечерний выезд килограммов 10.

Лучшие месяцы для лещовой рыбалки на Дамбе - июль и август. Кстати, на Финском заливе действует запрет на ловлю леща и судака с 20 мая по 30 июня. Редкий случай, когда окончание запретного периода совпадает с началом наилучшего клёва. Честно говоря, рыбача с берега, да еще на порядочном удалении от парковок, я за 18 лет рыбалки на Дамбе не встречал там рыбинспектора. А я в любой сезон беру только ту рыбу, которая глубоко заглотила и сильно травмировалась при извлечении крючка, хотя нужные инструменты у меня всегда с собой, разумеется.

Обычно это не более двух - трех подлещиков из пойманных нескольких десятков - мне в самый раз, больше не требуется. Имея длинный спортивный садок из мягкого материала, практически всегда оставляю его дома. По-моему, когда заранее знаешь, что рыба будет отпущена, незачем мучить её часами в садке.

Спортсменам (а на Дамбе часто проходят соревнования) приходится идти на это, ведь после турнира будет взвешивание. А я просто считаю отпущенных рыбин, прикидывая размер итогового улова. Самых крупных взвешиваю перед возвращением на волю, но это редко.

По информации от знакомых, возле парковок инспекторы иногда появляются, но я там не ловлю. Вовсе не из-за страха перед инспекцией, ведь я только что сказал, что отпускаю рыбу даже тогда, когда запретов нет. Просто не люблю ловить в толпе, где полно кондовых доночников, по недоразумению считающих себя фидеристами.

По моему скромному мнению, человек, ловящий на несколько снастей и перезабрасывающий только после поклевки, что приводит порой к неподвижному стоянию удилища по полчаса, а то и больше, рыбу практически не прикармливает (с учетом малых габаритов фидерной кормушки). А снасть «фидер» названа от английского глагола feed, т.е. кормить.

Я вовсе не сноб и не отношусь к таким псевдофидеристам высокомерно. Может, человек просто отдыхает, а снасти так, чтоб было чем руки занять. Но есть проблема: увидев, что через час после начала рыбалки я начинаю таскать подлещиков одного за другим, они думают, что мною случайно найдено какое-то особо клёвое место. И пытаются кидать туда же, в итоге начинается путаница, нервотрепка.

Объяснять им, что это «клёвое место» создал я сам, найдя «пятно» ракушки маркерным грузом, заклипсовав шнур и т.д. (читающие статью фидеристы понимают, о чём я) - желания нет. Вообще-то я не скрытен и легко передаю свои знания, ведь сам их когда-то получил от спортсменов - либо лично, посещая их тренировки, либо прочитав статьи в том же «Спортивном рыболовстве».

Но, увы, очень много людей убеждены, что главное на рыбалке - везение, а умение ловить - дело десятое. И когда я говорю им, что спортсмен-фидерист на серьезных соревнованиях действует так же продуманно и технично, не тратя ни секунды на лишние движения, как, например, лыжник на Олимпиаде, мне не верят, лишь усмехаются.

Ну что ж, каждому своё, а кто не хочет учиться - того не научишь. Но ловлю я по вышеописанным причинам днём на участке между вторым и третьим створами, а если собираюсь в ночное - тогда между первым и вторым.

Между вторым и третьим створами есть интересное место для спиннинговой ловли окуня с берега. Оно недалеко от второго створа, причем, хотя лучше работает точка с городской стороны, окунь берёт и строго напротив со стороны моря. Правда, со стороны моря часто стоит сеть, отмеченная хорошо заметными буйками - видимо, какая-то рыбартель ставит.

Поэтому расскажу про городскую сторону. Я уже говорил о глубине между вторым и третьим створами. Но вблизи самих створов мелко. Подход ко всем водопропускникам на Дамбе огорожен проволочной сеткой.

Второй створ не исключение, но пытаться проникнуть за ограждение незачем. Уже метрах в тридцати от сетки спиннинговый заброс простейшего «Отводного поводка» с грузилом-палочкой и мелким твистером на длинном поводке даёт понимание, что на дальнем выбросе еще глубоко, но по мере приближения к берегу глубина резко падает, и чем ближе к створу, тем ближе к берегу бровка.

Я там немало половил, и выяснил, что движения удилищем ни к чему: дно каменистое, хотя не из таких камней-гигантов, какими выложена сама Дамба, но и не мелкая галька. Грузило скачет по ним, то и дело застревает, высвобождается, застревает - и снова продолжает скакать.

Этой неравномерности достаточно, чтобы «завести» окуня. Берёт тот у бровки, причем в основном в верхней её части, на подходе к береговым камням. Если поклевки не случилось, нужно вовремя ускорить подмотку, чтобы поднять оснастку в верхние слои воды, а не оставить её в береговой отсыпке неровных камней.

Важный момент: лучше всего работают мелкие твистеры - 4, максимум - 5 см. У меня великолепно ловят «полуторадюймовики» YUM на одинарном крючке. Впрочем, и дешевые твистерки уступают ненамного.

Главная проблема - вот какая: окунь стоит на довольно коротком участке свала, метров 15, максимум - 20. Дальше влево или вправо - поклевок нет совсем. Искать его вдали от берега, пуляя туда, где 6 - 7 м глубины, бесполезно, нет там полосатого. Поэтому прочесываешь короткий участок свала проводками в метре одна от другой. В первый проход клюет, во второй - заметно хуже, в третий - гораздо хуже, и всё, дальше вымучивание одиночных поклевок.

Немного продлить ловлю помогает смена цвета приманки, её типа (вместо твистерка – скажем, микровиброхвост), изредка срабатывает изменение характера проводки. Но по любому, часа через полтора-два окунь уже ни на что не реагирует, выключается.

Можно сбегать на морскую сторону, и если там нет сети - повезло, еще половишь «полосатиков». Окунь, кстати, там идёт разнокалиберный, от 50 до 800 г - что с городской, что с морской стороны.

Но увеличение размеров приманки ведет не к укрупнению окуня, а к резкому снижению числа поклевок. Я «на окуня» начинаю ездить в августе, когда за июль подлещиком пресытился, поднадоел. К тому же подлещик начинает капризничать уже в конце августа, в сентябре ловится откровенно слабо по сравнению с июлем-августом, а в октябре о нём можно забыть до следующего лета. Зато окунь ловится и летом, и в сентябре, а если октябрь не холодный, то и в этом месяце.

Теперь расскажу об интересном участке дальше по северной ветке, у Первого Северного форта. Туда можно проехать на машине, но съезда с Дамбы нет, надо ехать через Кронштадт. Я не буду описывать все хитросплетения маршрута, его лучше всего посмотреть на встроенном в любой смартфон навигаторе.

Возможна рыбалка прямо с форта - клюет красноперка, крупные густера и плотва, изредка влетает очень солидный карась. Там неглубоко, вдоль берега тянутся заросли водной растительности. В ней самые интересные трофеи - это щука и крупный, реально очень крупный карась. Для ловли в этой траве нужна лодочка, и чем она меньше, тем лучше.

Во-первых, действительно маленькую лодочку вполне реально привезти с собой в рюкзаке, добираясь до Кронштадта на общественном транспорте, а оттуда до форта на такси. Во-вторых, в зарослях есть «окна», именно там и держатся щука и карась. Точнее, щука есть и на внешней кромке травы, её реально выманить агрессивным твичингом крупного воблера. А вот к карасю особый подход нужен.

Самые заядлые карасятники выкашивают траву, расширяя окна, чтобы создать пространство для вываживания. Потом неделю и даже больше приваживают место - и лишь затем, на самой ранней зорьке, выходят на рыбалку. Поскольку в этих зарослях кишит колюшка, ловят на растительные насадки - тесто, хлебный мякиш, наматывают на крючок манку из шприца. В общем, рыбалка сложная, но зато даже килограммовый карась в этом месте - далеко не предел.

Заканчиваю статью рассказом о любимой рыбалке многих завсегдатаев Дамбы - ловле судака. Напомню еще раз, что на его ловлю запрет с 20 мая по 30 июня. И минимальный размер, разрешенный к изъятию - 40 см, а у Дамбы такого судака немного, преобладает мелкий пикалёк и зубарёк.

Судак держится возле створов, там течение и много мелкой рыбешки, кормовая база хорошая. Но зацепов у любого створа - бешеное количество. Поэтому это лодочная ловля. С лодки можно выбрать направление заброса, где зацепов нет. А если приманка засела-таки где-то на дне, можно сняться с якоря и потянуть в другую сторону, чаще всего это спасает ваш твистер, виброхвост или «поролонку». Ловят либо на джиг, либо на «Отводной поводок».

Второй вариант предпочтительнее - в случае мертвого зацепа теряется только грузило-палочка. Да и клёв активнее при свободно планирующей приманке, нежели при огруженной, т.е. при джиге. Но в любом случае - хоть твистер, хоть виброхвост, хоть «поролонка» - используются только в защищённом от зацепа варианте.

Я в последнее время ловлю в основном на «поролон», потому что створы пролавливаются ежедневно и многократно, так что «силикон» любых видов местной рыбе примелькался, а «поролон» у питерских рыболовов почему-то не в почете, и очень зря. Вместе с судаком очень часто ловится и окунь, нередко крупный. Приманки и оснастка - те же.

На этом я вынужден остановиться. Первоначальным замыслом было описать всю Дамбу, а не только северную ветку, но статья и так получилась большая, надо и меру знать. Ни хвоста вам, ни чешуйки, уважаемые рыбаки и рыбачки!