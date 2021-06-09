Поговорим о лососях. Кумжа низкой воды. Кольский Татьяна Соколова | 9 июня 2021 г.

Август на Кольском. Отличное время для рыбалки на кумжу. Рыба за лето отъелась, можно рассчитывать на приличные экземпляры. Плюс мошки уже немного. Но не всё так просто. Полуостров славится капризами погоды. Ярый солнцепек, способный привести в расслабленное чувство пляжного отдыха, внезапно сменяется ливнями, жестокими холодными ветрами, моросящими затяжными дождями. Да еще низкая вода делает рыбалку сложной. В общем, беспечной прогулки не ждите.

Продолжительность полярного лета составляет 2,5 - 3 месяца, охватывая период с середины июня по конец августа, занимая иногда и начало сентября. И природа Ловозерской лесотундры на всю катушку, как в последний раз, буйствует шелками лишайников, мхов, гордо украшенных сиреневыми цветами вереска, пылает огненными листочками медвежьей ягоды (толокнянки альпийской).

Тундра золотеет бескрайними полями морошки, блестят под каплями утренней росы соблазнительные гроздья крупной вороники. То тут, то там торчат рыжие шляпки подосиновиков, а на серебристых мхах уютно, по-домашнему, расположились огромные семейства красношляпных сыроежек.

А нам – марш-бросок! Разменяли не один десяток километров вверх и вниз по сопкам меж березового криволесья, а стелющийся ивняк при этом крепко хватает за одежду. К реке продираешься сквозь плотные стены прибрежного кустарника, спотыкаясь об упавшие деревья, проваливаясь в замаскированные высокой травой ямы, увязая в топких болотинах.

Рыбачили мы в системе «цепь озёр – порожистые реки-перемычки». Сразу скажу: хоть места и знакомые (в прошлом июне буквально на брюхе исползали всё окрест), но Кольский – это секретный секрет, и не советую думать, что сработает тактика «пришел, увидел, победил».

Спиннинги собраны, а с приманками подождем. Но сначала - чай с морошковым вареньем и обстоятельный разговор с нашими гидами. Константин Воробьев, опытный рыболов-таежник: «Танюша, ты же знаешь, что про кумжу много и не расскажешь. Капризная рыба, себе на уме. Сказать так «бросай сюда - будет тебе рыба» - это неправильно.

Каждая рыбалка - как в первый раз. Железных законов нет. Сегодня кумжа не желает стоять в классических местах, а завтра там её навалом. Сегодня просто бодает приманку, а завтра с жадностью хватает. Вот только как разобраться, когда это «сегодня» и где это «завтра»? Искать надо, думать…»

Варенье таяло на глазах, чайник опять шумел струей пара. Щедро подкладывая варенье, Костик продолжал: «Помнишь местечко, недалеко от лагеря, я там всё время по две-три кумжи на уху ловил?

Так вот, последние две недели – ни поклевки. Не пойму, в чём дело? Короче, бери свою коробку с приманками и иди нюхать реку. Речка здорово изменилась. Перебирай свои приманки, набивай руку. До темноты еще часов пять. Успеешь. А я пока за сыроежками для вечерней жарёхи сбегаю. И еще: как увидишь на мелководье заветные места (их я описывать не буду по причине этических соображений – примечание автора) – пропускай. Там «мамки» встают для преднерестового отдыха. А чуть позднее они скатятся на глубокие ямы».

Мой напарник, тоже опытный таежник, еще до отъезда советовал сделать ставку на мелководные плавающие минноу вроде Panish 50 или 70 – на все случаи жизни, а тонущие D-Contact 63 и D-Coax 51 и 65 – для апстрима после порогов, перекатов и для глубоких плёсов. Такой выбор обосновывался низкой воды и обилием водной растительности. Забегая вперед, скажу, что с этими приманками у меня в этот раз совсем не заладилось, а напарник отлично на них отловился.

Как я нюхала речку

Даже на первый взгляд было видно, что низкая вода сделает рыбалку не просто сложной, а приведет буквально к взрыву мозга, сила которого напрямую зависит от вашего профессионализма.

Под профессионализмом я подразумеваю целую кучу способностей: «читать» акваторию, анализировать ситуацию в реке, применять на практике знания об образе жизни конкретной рыбы, использовать законы физики, пусть и на уровне 7-го класса (для простого определения возможностей «игры» приманки) и владеть кастингом.

Река - Костик прав - здорово изменилась. Вообще, высота воды зависит от температуры воздуха и количества дождей за сезон. Ну а нынешнее жаркое лето безжалостно осушило речку, в то же время заставило подтаять мерзлоту под сопками.

Множество ручейков с сопок и болот стекало в речку, поэтому уровень воды хоть и незначительно, но колебался от плёса к плёсу и в течение дня. Подводные валуны и камни кучерявились коварными прическами из очень крепких зеленых водорослей, которые с большим удовольствием цапали всё, что проплывало мимо.

Отцепить приманку, даже оснащенную одинарником, практически не было никакой возможности. Недаром говорят, что в августе Кольский – рай для нахлыстовиков. А препротивнейшие склизкие нитчатые водоросли на корню губили проводки в «зеркалах» между камнями («зеркало» – это участок спокойной воды между или за препятствиями – камнями, поваленными деревьями, в начале островков/кос).

Некоторые гиды настраивали на классической, многими годами проверенной методе. Пять забросов, собираем активную рыбу - и меняем место. Сначала забросы «под ноги», затем - всё дальше и дальше вглубь акватории. Места стоянки кумжи в условиях низкой воды: сливы озёр в речки, из речек, плёсы, места вокруг валунов, одиноко стоящих камней, перекаты. Короче, прочесывать практически всю речку-перемычку.

А к озёрам я отношусь прохладно - по причине элементарного непонимания ситуации. Где в этих озёрных просторах искать бровки, свалы? Сколько драгоценного времени надо потратить на изучение акватории? Надеяться на удачу? Конечно, приходилось немного походить вокруг озера, но больше так, для очистки совести. Реки – это совсем другой разговор. Речная харизма мне больше по душе. Ну, пора начинать нюхать мою речку.

На первом «понюхе» я успела пройти лишь пару километров. Мелководные минноу летали вверх - вниз по перекатам и порогам, разноритмичным твичингом - вокруг камней, в «зеркалах». Результат – несколько небольших кумжин. А 90% проводок загубили водоросли. На снятие зеленой слизи уходила уйма времени. Это сильно бесило. Минноу – в сторону!

Пятиграммовые «колебалочки» Pure исправно приносили кумжу по 300 - 400 г. После порогов - забросы апстирим в начало струи, за и перед струей. Проводка – спокойная «равномерка». Кумжа брала и на падении, и во время проводки. Глубина от метра до двух, хорошее течение, почти поверхностное движение блесны позволяло миновать водоросли. Уже хорошо. Есть потенциал поработать другими приманками.

Длинный мелководный перекат изгибался струйками, крохотными порожками, светился обилием «зеркал» и, конечно же, грядами камней - сплошь в нитчатых водорослях. Приглядевшись (спасибо поляризационным очкам), увидела, как небольшие кумжинки фланируют между камней. На такой случай, есть у меня одна необычная поверхностная приманка - гибрид воблера и блесны – AR-HD Minnow 45HS, детище легендарного Хиро Мотояма. Этот гибрид не раз выручал по низкой воде на Дальнем Востоке.

Вода, проникая через крохотное отверстие в лепестке, бьется об вольфрамовый противовес, далее обтекает тело блесны и обеспечивает мелкие дополнительные резонансы в колебаниях приманки. Забросы - только апстрим в струйку между двумя камнями. Короткие, деликатные «твичи».

Что тут началось! Малыши кумжинки по несколько зараз наперегонки вылетали за приманкой, расталкивая друг друга жадно её хватали. А что же крупняк, каковой с удовольствием кушал гибрид на Дальнем Востоке? На Кольском - только малыши. Весело, конечно, но мелочь пусть подрастет. Твердо решила, что надо идти в другое место. Забегая вперед, замечу - какой скоропалительный вывод! Как я ошибалась!

…Жареха из сыроежек с отварной картошечкой, растительным маслом и чесночком была просто восхитительной! Потом по традиции - чай со знаменитым Костиным морошковым вареньем. Костик молча выслушал мой невеселый доклад, коротко изрек: «Завтра пойдем туда же, кое-что тебе покажу».

Корону с головы снимите!

С середины ночи зарядил бесконечно нудный дождь. Это надолго. Мы с Костей выдвинулись на этот же перекат. Чуть ли не ползком пробирались по мокрому ивняку. В полной тишине - с большой осторожностью! - подошли к последнему камушку на перекате. Костик, аккуратно раздвигая кусты, указал на коротенькую струйку после камня: «Смотри в ямку, чуть-чуть дальше струйки, только из кустов не выглядывай. Что видишь?»

Огромный темно-коричневый кумжак казалось подремывал, покачиваясь в длинных зеленых водорослях. Вот это да! Какой трофей! Весь мой апломб мгновенно улетучился. Как можно было не пробить последнюю перед плёсом струйку? Очевидно, что в той ямке отличная позиция. Да, девушка, корону с головы снимите - косяки надо признавать!

Костик шепчет: «Я его тут уже несколько дней наблюдаю. То походит где-то, то опять возвращается. Крупный самец, под «пятерку» будет. Мелочь-то тебя не боится, она юркая. А вот рыба посолиднее требует уважения и старания. Давай, прицелься хорошенько - и положи свою хитрую приманку ближе к камню, между водорослями. Как воды коснется, чуть поддерни вверх спиннинг. Кумжак этот, если возьмет, то сразу. Второго шанса не будет».

Задача архисложная. Вокруг кусты. Как точно положить приманку, не обнаружив себя? Надо подумать. Слишком уж серьезен трофей. Отползли назад, издалека оценили еще возможные места для заброса.

Дав кругаля, перешли на другую сторону переката. Не вариант. Спустились по плёсу ниже камня, чтобы апстримом забросить. Глубоко, вейдерсы уже воду черпают, не устоять. Вернулись обратно. Надо забрасывать. Прицелилась - и верховым высоким забросом послала AR-HD Minnow. Сдернула шнур, приманка упала точно, спиннинг коротко вверх… А дальше - как на замедленной киносъемке - кумжак носом подбрасывает приманку, делает кульбит и исчезает…

«Танюша, не переживай. Ты всё правильно сделала. Видимо, у него в голове уже одна любовь…» - «Костик, а так разве бывает?» - «Может да, а может - нет. Это же кумжа…»

Всю неделю я ходила на свидание с этим влюблённым кумжаком. Правила конспирации строго соблюдались. Рыбина спокойно оставалась за тем же камнем. Пробовала и «колебалки», и воблеры. Результат неизменный - кумжак не желал меня знать.

Мои размышления

- Какие жизненные цели у августовской кумжи? Хорошо поесть и подготовиться к нересту. Июль и начало августа богаты на насекомых и их личинок, придонных рачков, молодь рыб и даже на леммингов. Кумжа постоянно мигрирует по системе «речка - озеро». Кумжа, как и большинство лососей, проходит вверх по реке со скоростью около 5 км/ч.

Типовая длина речек-перемычек – где-то до 5 км. Вывод: крупные особи кумжи могут набираться сил для перехода в озере, в районе устья речки-перемычки. Любимые места стоянки кумжи позволяют ей спрятаться за камнем. Только вот по причине низкой воды такие места в основном превратились в каменный лес, заросший водорослями. Хотя если найду пару мест поглубже - буду пробовать.

- Перекаты обмельчали, так что охотиться за трофеем по всем перекатам, путаясь в буйстве нитчатых водорослей – наихудший вариант.

- Системы достаточно глубоких порогов с малым количеством «зеркал» за валунами и отбойниками перед валунами (отбойники – места, где струя бьется об камень, отходит назад, образуя небольшой омут, часто покрытый пеной) - очень перспективные места в течение всего сезона.

Кумжа отлично видит и слышит приманку. Если в июне кумжа сильно голодает и может сразу схватить приманку, то в августе она начинает присматриваться, раздумывать - преследовать или нет приманку. Поэтому поклевки возможны на протяжении всей проводки. Как только течение чуть поутихнет, приманку, скорее всего – «колебалочку», надобно вести как можно медленнее.

- Плёсы: тут надо пробивать всю акваторию после порогов, от начала и до конца плёса, до следующего порога. Особое внимание - к середине и концу плёса. Причина – скопление корма. Думаю, для поимки приличной трофейной кумжи главный вопрос будет в скорости подачи приманки: чем медленнее, тем больше шансов.

- Главная задача – поймать кумжу от двух кило и выше. Новую стратегию - в жизнь!

Трудовые радости и горести

Широкое устье речки горбилось множеством валунов. Под голым берегом кружилась пена. Ну хоть какая-то маскировка! Около часа пробрасывала все валуны на медленной проводке даунстрим, последние метры проводила воблер под пеной. Кумжа под «двушку» схватила под берегом и рванула между валунами, вниз. Никакого форсирования! Лишь поднимала спиннинг, чтобы обвести камни. Один ноль в мою пользу!

Система глубоких порогов заканчивалась камнем-великаном. Мощная струя, разбиваясь, пенилась, облетала вокруг камня. За камнем – спокойный небольшой кусочек. Отмечаем место. Струя между двумя камнями успокаивалась в короткое «зеркало» - и опять змеилась между камнями. Еще место.

Для заброса выбираю точку ниже по течению. Почему? Кумжу, даже небольших размеров, нахрапом не возьмешь. Её вываживание - дело непростое. Кумжа славится каскадами прыжков, длинными непредсказуемыми забегами. Вообще, кумжа – виртуоз по выплевыванию приманок. Кроме того, не забываем, что это август, кумжа стала разборчивей – значит, способна долго преследовать приманку и взять у самых ног.

Мои снасти: проверенный многолетними боями Смитовский спиннинг быстрого строя длиной 2,07 м с тестом до 16 г, катушка размера 2500, шнур до 18 Lb, карабин Cross-lock Rolling Swivel № 2. О приманках с самым медленным ходом, благодаря которым и состоялась моя рыбалка, надо сказать особо.

- «Колебалочка» Drop Dia 5,5 г. Используя особый стиль «алмазной насечки», дизайнеры добились удивительного эффекта - постоянного мерцания металла. Световая энергия разновекторных лучей увеличивает оптический образ блесны, делая приманку заметно-раздражающей для хищника.

Блесна оснащена одинарным крючком с небольшой бородкой, который отлично держит рыбу, в то же время позволяет благополучно проходить через редкую водную растительность и другие подводные препятствия. Мягкий изгиб тела блесны, медленная проводка - Drop Dia неспешно сыплется в струе, сверкая боками, как бы соблазняя и в то же время - провоцируя хищника. Пауза, во время которой блесна, мерцая, подрагивает – и вот она, заветная секунда атаки.

Приманка обладает стабильной низкоамплитудной «игрой». Широкий профиль обеспечивает плавные крадущиеся движения, при разноритмичной проводке с длительными паузами – важнейший фактор для ловли лососей. Блесны отличают долговечность и неубиваемость рифления внешней стороны. Выполненные непосредственно в теле блесны, алмазные насечки не стираются и не повреждаются при контакте с камнями.

- «Колебалка» Back&Forth 5,5 и 7 грамм по кличке «Кочерга». Back&Forth в переводе означает «назад и вперед», это авторская приманка известного японского дизайнера и рыболова-эксперта Нори Икеа.

Главное назначение приманки – ловля в условиях низкой воды и пассивности хищника. Блесны оснащены одинарными крючками Assist Hook на гибком подвесе, что в разы уменьшает количество зацепов и обеспечивает полную свободу движения приманке. Такой крючок не будет рычагом, облегчающим сход трофея, и минимально травмирует рыбу.

Обмотка крючка – провоцирующего красного цвета. Нори Икеа не рекомендует менять одинарный крючок на своей приманке на тройник, иначе изменяется геометрия анимации приманки, что может привести к снижению числа поклевок. Проводка - достаточно медленная, хаотичная, без определенно заданного темпа - неритмичное чередования деликатных протяжек и пауз. Спиннинг при проводке может находиться как в вертикальном положении, так и параллельно воде – это зависит от течения. Вертикальными подбросами можно удержать блесну на одном месте целых несколько секунд.

Приманка на паузе подается назад - для более яркой «игры» при планировании вниз. Блесна опускается по спирали, переваливается, кружится, бликует гранями. Масса блесны и её форма тела со смещенным центром тяжести позволяют забрасывать приманку на дальние расстояния, при этом «игра» начинается уже на падении в воду.

Особо стоит отметить резкую смену направления движения приманки при падении, т.е. на паузе. За счет узкой формы и низкоамплитудной «игры» удается виртуозно провести блесну между корягами и камнями, поваленными деревьями, пробить ямы после перекатов – это наиболее труднодоступные места в реках. И не забываем, что они же - наиболее вероятные для стоянок крупных экземпляров!

…Течение вокруг камня-великана сильное, мой выбор – блесенка Drop Dia. Заброс - в «зеркало» за камнем, проводка - медленная. Стоя на камне, поднимаю спиннинг как дирижерскую палочку, обвожу блесну вокруг камней, проводя по «зеркалам» ниже по течению.

Кумжа вылетает из-под ног, на лету хватая блесну. Отлично! Фрикцион распущен, пусть кумжа побегает. Спешить нельзя! Лососевый спиннинг отлично амортизирует, утомляя рыбу. Балансируя на одной ноге, кружась со спиннингом, будто танцую вальс на камне. Хорошенькое зрелище! За полчаса три килошные кумжи - как на подбор! Спасибо Drop Dia! Пора двигаться ниже - на единственный глубокий плёс на реке.

…Мы с гидом осторожно крадемся по берегу. Прошли порог. Пора начинать. Уцепившись за березу, просовываю руку со спиннингом сквозь густой кустарник, простые забросы вправо и влево. Небольшие кумжи вылетали аж на ветки - я такого еще не видела! Вот из-под кустов достаю одну, вторую, третью. Казалось бы, вот оно - Эльдорадо! Но нет, больше - ни поклевки. Активная рыба собрана, потихоньку спускаемся ниже.

Всё красиво, эмоционально, на адреналине, но хотелось всё же трофея. Еще час тщательнейшим образом пробиваю векторными забросами плёс, меняю скорость проводки, паузы. В середине плёса нащупала гряду валунов. Именно это я и искала. Drop Dia медленно, но верно вышла на тропу войны. Закрываю глаза - спиннинг рассказывает мне всё, что творится в подводном царстве.

Вот блесна парит в нирване – значит, глубоко. Вот начала чуть истерить – значит, проходит над валуном. Пауза на раз-два-три - пара оборотов катушки - снова пауза, уже длиннее.

Звуковые волны – показательная штука. Чем глубже – тем дольше они идут от приманки до дна и обратно, слегка задевая приманку. Любое препятствие - корч/камень/бровка - сокращает длину звуковых волн, и эти волны чаще ударяют в приманку. Так можно пробить любую незнакомую акваторию. Нужен лишь очень чувствительный спиннинг и полная сосредоточенность. Конечно же, надо отложить в памяти рельеф дна. Но есть нюанс.

Паводки и наводнения запросто могут поменять рельеф дна, нанести корчей, камней, намыть ямы или отмели. Поэтому после половодья или сильных затяжных дождей важно потратить время на определение состояния акватории.

На следующей проводке удлиняю паузы. Где-то между валунов может отстаиваться хороший трофей. Поклевка! Подсечка! Кумжа! Хорошая! Ну наконец-то! Забеги! Прыжки! Ярко-золотая кумжа с красными кольцами! Какая красота! Рыбина понеслась петлять по струе. Несколько минут борьбы. Кумжа успокоилась. Подвожу к берегу, гид без подсачека - считает, что и так справится. Не справился. Кумжа на твердую «трешку» уходит…

День реванша

Наконец-то солнышко! До начала речки-перемычки к озеру решили пройти ходом. Не получилось - наливные янтарные ягоды морошки не давали прохода. Какая-то сказочная феерия красоты и вкуса - устоять невозможно! Как муравьи ползали по кочкарнику. Набаловали себя вдоволь.

Довольные и счастливые вышли к озеру. Усиленно бросали блесны, воблеры. Ни поклевки. Честно говоря, не очень-то и хотелось, но галочку поставила. На вчерашний плёс, где гид упустил мою кумжу, думали пойти ближе к вечеру. Предвкушение поимки трофейной кумжи не покидало меня с самого утра. Но счастье поймать крупняка еще надо заработать.

Будем бомбить реку, не пропуская ни одного перспективного места. Сначала - ставший уже традиционным поход к моему влюбленному кумжаку, благо это рядом. От наших ежедневных ползаний в кустах уже образовался приличный проход. Осторожно заглянули в просвет.

О чудо! За соседним камнем стоял еще один богатырь-кумжак! Меня осенило: а вдруг они караулят какую-то особую самку? Если она подойдет, будет настоящая битва. Лучше уйти, оставить их в покое, на милость природы. Такие достойнейшие экземпляры – большая редкость, надо их беречь. И почему я раньше не догадалась?

За перекатом раскинулся спокойный плёс с одиноким камнем. Пропустить такое место нельзя. Да и открытые берега обеспечивали комфорт для забросов. Сначала посмотрим, что под ногами. Короткие забросы под небольшую струйку косопузым воблерком «Камион» принесли симпатичных кумжачков в элегантных черных пятнышках. Пора укрупняться. Ставлю Drop Dia. Заброс перед камнем, неспешная поверхностная «равномерка». И яростная поклевка! На солнце сверкнуло ярко-красное золото. Точь в точь как вчерашняя!

Кумжа выдавала феерию забегов, прыжков, метаний - неподражаемое зрелище! Дважды мне удавалось подвести трофей близко к берегу. Но кумжа не сдавалась! Знаменитая непредсказуемость кумжи: над водой торчала маленькая коряжка, кумжа стрелой ринулась в коряжку, вылетела между веток, мощно затрясла головой - и была такова. «Дроп Диа» печально закачалась на коряжке. Прощай, моя удачливая блесна.

Настал черёд «Кочерги». Плёс спокойный – самое для неё место. Блесна полетела за камень. Я подождала три секунды, чтобы блесна спиралькой опустилась - и начала медленную проводку. Но полноценно довести её не получилось - кумжа с моей «Кочергой» уже неслась вверх к перекату. По ощущениям - некрупная, но бойкая.

Хвала лососевым спиннингам - великолепная амортизация! Гид, стоя по пояс в воде, легко принял красотку. «Таня, всё-таки с одинарника рыба легко снимается, не травмируется. А крючок не жидковат? Есть у меня сомнения. «Четверка» может и разогнуть…» - «Не переживай.

Фрикцион на катушке в достаточно свободном роспуске, спин - лососевый, погасит все выкрутасы кумжи. Да и с вываживанием, сам видишь, не тороплюсь». Гид похлопал меня по плечу: «Татьяна, есть идея. Чувствую, ты в полушаге от трофея. Пойдем на тот плёс. Сейчас. Откладывать не будем».

Вышли в конец глубокого плёса. Тот резко сужался, метров до двадцати. На противоположном берегу - высокие кусты ивы. До переката - метров пятнадцать. Под водой - гряда крупных валунов. Хорошее место для скопления корма. Думаю, именно здесь прячется мой трофей. Вода спокойная, проводку можно сделать очень медленную. Одна незадача: к воде трудно спуститься, придется бросать с высокого берега. «Татьяна, не переживай, если сядет кумжак, я в воду спрыгну, там плоский камень, на него и встану».

«Кочерга» полетела под кусты. Первая проводка почти по поверхности – надо разобраться с глубиной над валунами. Блесна заистерила ближе к середине плёса, и так почти до берега. Понятно. Следующий заброс опять под кусты - и сразу длинная пауза. Легкая потяжка. Пауза. Есть! Точно трофей! Кумжак неспешно давил вверх по течению. Видимо, обходил валуны.

Фрикцион жалобно замяукал. Гид прыгнул в воду. Как удачно, что я наверху. Если бы стояла внизу, на подводном камне, даже «спиннинг вверх» не помогло бы. Не обвести было бы валуны. Кумжак кружит между валунами. Только бы застрял в камнях, такое у меня уже было, но с сёмгой. Гид - в боевой готовности.

Тихонечко, спиннингом, подтягиваю рыбину к берегу, отхожу чуть назад и… падаю в овражек! Главное – спиннинг вверх, руки-ноги потом проверим. Гид кидается на кумжака. Ура, мы сделали это! Вся грязная, свитер порван, да и бог с ним! Четыре кило мощи и красоты! Мы молодцы!

Завершающий вывод

По моему мнению, очень низкая вода – всегда шок для рыбы. Меняется рельеф акватории, а вместе с этим места стоянок для отдыха лососей и нахождение кормовой базы. Как итог - пассивность рыбы или вообще её отказ питаться.

Мелочь не беру в расчет, это другой разговор. В случае с кумжей, которая готовится к нересту и должна продолжать питаться, низкая вода отрицательно влияет на качество генофонда кумжи. Поэтому достойные экземпляры должны быть обязательно отпущены - бережно и с великой осторожностью. Давайте думать о будущем!