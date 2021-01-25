Речные орбиты крупной плотвы Владимир Клень | 25 января 2021 г.

Поскольку плотва – это каждый знает - едва ли не самый распространенный в наших водоемах вид рыб, особенности её лова, в том числе и подледного, изучены очень даже прилично. Но вот парадокс: сказанное никак не отнесешь к ловле именно крупной плотвы – извечно загадочной и весьма неохотно открывающей свои секреты. Для большинства вытянуть из-подо льда даже одну трофейную плотвину за зиму – несказанная удача. Вместе с тем регулярная ловля таких рыб – задача хоть и не простая, но выполнимая.

Будет правильно, если в начале изложения темы я сразу отмечу, что понимаю под определением «крупная плотва». Так повелось, что применительно к восприятию размера любой рыбы наряду с исследованиями ученых есть еще и устоявшиеся суждения рыболовного сообщества.

Фактически любителями и профессионалами от рыбалки даже выработан своего рода свод неписаных правил. Безусловно, в каждой из его «норм» существуют свои исключения в зависимости от региона и массовости присутствия рыб в конкретном водном объекте.

Однако в подавляющем большинстве подходы носят согласованный характер, в т.ч. относительно плотвы. Например, её масса в диапазоне от 50 до 150 г считается самой распространенной и потому усредненной. Соответственно, «хвосты» от 200 - 300 г и более нарекаются крупными, с чем я с удовольствием соглашусь.

Выбор и основания

Любопытно, что во многих не таких уж и древних рыболовных справочниках - конца ХХ века - встречаются утверждения, что максимальная масса плотвы не превышает 700 г. Не знаю, то ли тогда в этом вопросе дали маху писатели, то ли в последующие годы эта рыба стала стремительнее расти на фоне изменений климата, но сейчас картина иная.

На моём личном счету, скажем, есть неоднократные поимки 800-граммовых плотвиц, а напарники вытягивали не только таких же (фото 1), но и монстриков до 1 кг 100 г. Причем если удается поймать хоть одну такую особь, в улове неизменно будет еще несколько приближающихся по величине или просто весьма достойных (фото 2). Особенно когда это происходит поздней осенью и зимой, ибо в данные интервалы года трофейная плотва ловится чаще всего.

Что касается самого факта наличия крупной плотвы в водоемах и водотоках, не побоюсь утверждать, что она если и не постоянно, то временно (нерест, заход на кормежку и т.д.) присутствует в каждом. Основная причина редких поимок трофейных рыб, причем в любое время года, заключается не столько в слабых навыках рыбаков, сколько в особенностях образа жизни и питания таких рыб. Поэтому, когда кому-то кажется, что в его домашней реке подобные «лапти» не плавают, уместно вспомнить присказку: если ты чего не видишь – не значит, что этого нет. Ну а развеять любые сомнения можно только на практике, скрупулезно и по уму изучая водные объекты.

Следуя означенному посылу, я давно определил, что в моем регионе из всего спектра водных объектов для ловли крупной плотвы наиболее подходят реки. И не только большие, но и малые. Конечно, в условиях теплых зим, негативно влияющих на образование и прочность льда, сейчас приходится сложнее. С подобной тенденцией скоро может уйти в прошлое такой замечательный метод речной ловли, как «подтяг», связанный с работой на главной струе.

Поэтому я сейчас сосредоточен преимущественно на именуемых ериками речных протоках, заливах, затонах, старицах (сомкнутых с рекой). По сути, все эти водные объекты представляют собой нечто среднее между рекой и озером (фото 3). Они изобилуют разнообразной рыбой, причем крупной, в них благоприятнее, нежели в озерах, кислородный режим, а лед достаточно крепок. К тому же богаче кормовая база, формируемая большим количеством водной растительности с населяющими её беспозвоночными.

Что касается малых водотоков, то тут требуются пояснения. Долгое время я полагал, что зимой достойным рыбам и, прежде всего, плотве в них делать нечего. Однако в жизни всё оказалось не столь однозначно. Выяснилось, что помимо глубоких ям увесистую плотву в малых реках привлекают еще и устья, участки их впадения в крупные реки (фото 4). Причем речь как о самих устьях, так и примыкающих к ним отрезках выше по течению протяженностью в несколько сотен метров. Плотва пусть по известному только ей расписанию, но регулярно заходит в такие места.

Встречаться с крупной плотвой доводилось и на озерах, а также водохранилищах. Однако там она малочисленна, а размеры всё же проигрывают речной, да и поведение рыбы часто зависит от местных особенностей, порой просто поражая.

К примеру, знаю озеро, где плотва массой до 400 г из-подо льда ловится исключительно на пареную пшеницу, игнорируя даже мотыля! Оказалось, что так она просто приучена рыбаками-завсегдатаями.

Главный вывод из вышесказанного – на ловлю крупной плотвы можно и нужно настраиваться, организуя рыбалку со знанием дела, особенно в части пополнения знаний о её непредсказуемом поведении, на чем остановлюсь подробнее.

Поводы и доводы

Убежден, что редким видом в уловах трофейную плотву делает, прежде всего, непостоянство её характера. Вообще, эта стайная рыба много передвигается по реке, появляясь то на глубоких участках, то на мелководье. В акваториях с минимальным течением или даже с его отсутствием она гостит регулярно. Другое дело, сколь продолжительным становится такое пребывание. Для себя я отметил два верных признака присутствия и активности крупной плотвы в протоке или родственных ей по характеристикам элементах реки.

Первый – это оттепели, в период которых плотва хорошо ловится наряду с иными речными обитателями (фото 5). Причем плотва часто превосходит их по своей численности и, соответственно, может доминировать в уловах. Второй – это время движения льда и шуги по реке.

Такой процесс происходит зимой неоднократно, и не только в пору последнего льда. Пугливая по своей натуре, крупная плотва устремляется в зоны тишины и покоя, присоединяясь к более мелким сородичам-аборигенам.

Доводилось ловить крупную плотву и в морозные дни, однако её появление выглядит как своего рода нашествие. Стая двигается с реки в протоку или залив и начинает по ним курсировать. Подобное поведение рыб в полной мере отвечает такому рыболовному штампу, как «выход», сопровождаемому резким всплеском количества результативных поклевок. Как говорится, только успевай подсекать, и даже вид проводки вместе с типом приманки могут не иметь ключевого значения. Главное - оказаться в нужное время в нужном месте. Но что интересно, отменный клёв обычно прекращается столь же внезапно, как и начался.

У каждого указанного выше водного объекта есть своя протяженность, конфигурация, глубины и т.д., однако в отличие от реки пребывающая в них рыба не придерживается глубоководных координат. У меня вообще сложилось впечатление, что пытаться вычислить самые выигрышные для поимки крупной плотвы конкретные точки – дело неблагодарное. С утра она может чаще попадаться на входе или выходе в протоку или залив, а затем - чаще атаковать приманки на русле или на мелководье.

Впрочем, в любом случае решающее значение имеет наличие на дне растительности. Объяснение этому простое – пищевой рацион трофейных особей образуют бентосные организмы и моллюски. Именно поэтому в заросших протоках, старицах, приустьевых участках (фото 6) рыбаки нередко ловят мирных рыб на родной для них корм, выбирая из вытянутой на лед травы бокоплавов и прочую живность. Этим же обусловлена и привлекательность для крупной плотвы тех безнасадочных приманок, которые имитируют зообентос – нимф, жуков и т.д.

Затопленный пойменный кустарник, деревья, трава, островная акватория – тоже излюбленные пристанища серебристых рыб с оранжевыми плавниками. Причем даже не важно, что глубина в таких местах минимальна и может не превышать полуметра.

В таких условиях тактика ловли может быть разной. Первая – выжидательная, когда находишься на одном месте и рассчитываешь, что траектория миграции рыб пересечется с точкой ловли. Ну и вторая, которая видится предпочтительной – активные передвижения рыболова по наиболее перспективным точкам акватории, особенно в составе команды.

Не один, так другой или третий рыбак быстрее обнаружат место нахождения рыб. Пусть не всегда плотвы, а густеры, окуней или еще кого, но всё же. А там и до плотвы дело дойдет. И не стоит грезить о большой стае: даже если из одной лунки удастся вытянуть одну-две увесистые рыбины – это очень хороший результат.

Эффектны и эффективны

Отводя много времени ловле в протоках, устьях, старицах и заливах, я пришел к выводу, что у трофейной плотвы в приоритете безнасадочные приманки темного окраса (фото 7).

Прежде всего - черного, коричневого, темно-зеленого, темно-красного цветов или их комбинаций с яркими вкраплениями бисера, пайеток, кембриков (фото 8). Причем размер приманок не оказывает прямого влияния на размер вылавливаемой плотвы. Принцип – чем крупнее приманка, тем крупнее рыба – не просматривается. Скорее, наоборот - в приоритете оказываются мелкие имитации.

Интересен вывод о том, что есть водные объекты, в которых для настроя на трофейную плотву разновидности применяемых безнасадочных приманок не имеет решающего значения. Это могут быть «Козы», «Черти», «Дьяволы», «Клопы», «Бананы» и иные виды, включая фантазийные вариации. Рыбы способны одинаково хорошо реагировать на любую из них. Но есть и такие водные объекты, где для крупной плотвы только один-два вида приманок – например, «Козы» и «Черти» - оказываются привлекательными, остальные она чаще всего игнорирует.

Знающие подобную тенденцию рыболовы даже изготавливают для себя отдельный набор приманок под плотву-ледянку (или ольховку, как у нас её порой называют). Скорее всего, разгадка формирования такой тенденции находится в преобладании определенного вида водных беспозвоночных в конкретном месте и их схожести с указанными имитациями.

Отмечу и еще одну интересную комбинацию приманок, которая отлично себя зарекомендовала в ловле разных крупных рыб. Речь о «догонялке», представляющей собой оснастку с основной приманкой – «Чёртом» или «Козой» - и дополнительным маленьким крючком (№№ 12 - 14).

Последний оснащен бисеринкой желтого или оранжевого цвета и свободно передвигается по леске выше главной приманки. Такой крючок выполняет двоякую роль – выступает в роли миниатюрной безнасадочной приманки, а также как раздражитель для рыб, привлекающий их внимание (фото 9).

В результате работают обе приманки, причем вторая немногим уступает в уловистости первой. В последние годы я формирую такую оснастку, располагая обе приманки в одной петле (фото 10). Добавлю, что в дни слабой активности рыб на крючок можно надевать мотылей.

Вообще, применение натуральных наживок и насадок для ловли крупной плотвы возможно и порой даже на статичной оснастке они выдают хороший результат, однако ставка на приманки безнасадочного ряда всё же предпочтительнее - и рыб попадается больше, и по размерам они крупнее.

Тонко и звонко

Особенности ловли крупной плотвы заставляют обращать особое внимание на конструкцию оснастки. Леска требуется тонкая – не толще 0,10 мм, а рыбу она должна выдерживать серьезную, да еще и хорошо сопротивляющуюся.

В связи с этим обрывы оснастки происходят регулярно. В моей практике был случай, когда я отошел от лунки, оставив на её краю удочку с опущенным в воду «Чёртом» - и снасть после чьей-то поклевки целиком ушла под лед. Прошло несколько часов - и метрах в ста от злополучной точки мой друг своей приманкой зацепил при проводке какую-то леску, потянул за неё - и выяснилось, что это мой удильник, причем с крючка не сошла крупная плотва! Как говорится – повезло, но интересно не столько чудесное возвращение удильника, сколько поклевка трофея на неподвижного «Чёрта».

Учитывая подобные ситуации, большое значение имеют отлаженный ход ослабленной шпули и шестик, играющий роль амортизатора. С учетом этого я внес в конструкцию своих удильников изменения. В заводские отверстия для пропуска лески в корпусе я с помощью толстой швейной иглы установил дополнительные кембрики. Снаружи они выступают из корпуса примерно на 2 мм, что оберегает натянутую леску от нежелательного трения о края отверстия. А внутрь корпуса кембрик заходит на 10 - 12 мм и играет роль направляющей, что помогает лучше укладываться леске на шпуле (фото 11).

Однако еще более важной стала замена заводских жестких шестиков на более мягкие, в которых используются, например, части стеклопластиковых квивертипов от пикера или фидера (0,25 - 0,75 oz, т.е. от 7 до 21 г). Цель такой операции – получение более тонких, а значит - гибких, хорошо вяжущих рыбу шестиков, облегчающих вываживание крупных экземпляров. И немаловажно, что такие шестики подходят для корпусов фабричных удочек.

При выполнении подобной работы есть некоторые тонкости, на которых заострю внимание. Сначала необходимо подобрать устраивающий по толщине и жесткости квивертип (можно даже взять сломанный на фидерной рыбалке), подходит и монолитный кончик маховой удочки типа «китовый ус» (фото 12). Учитывая, что стандартный шестик зимнего удильника короче квивертипа, ориентируюсь на ту часть последнего, которая самая тонкая, т.е. ближняя к «тюльпану».

При этом держу в уме, что чем квивертип тоньше, тем короче может быть отрезаемый от него кусок, ибо чем длиннее шестик, тем хуже он противостоит сильному ветру и может выдавать самостоятельные колебания, негативно влияя на игру и делая её менее зависимой от действий рыбака. У меня усредненная длина изготавливаемого шестика – 20 - 30 см. Спиливаю необходимую для работы часть «квивера». Срезаю квивертипные кольца, зачищаю места их крепления и подкрашиваю черным лаком.

Следующая операция: вставляю заводской шестик (он обычно имеет комель, обточенный или отлитый на конус – для плотности посадки) полностью в крепежное отверстие в корпусе удильника и делаю риску для определения глубины посадочного отверстия. По этой отметке осуществляю распил шестика. Верхняя его часть становится ненужной, а вот кусочек длиной порядка 15 - 20 мм идет в дальнейшую работу, превращаясь в переходник (фото 13).

Замеряю штангенциркулем в комлевой части диаметр идущей на замену углепластиковой вершинки (она тоже конусной формы) и сверлом чуть-чуть меньшего диаметра просверливаю сквозное отверстие в переходнике. Остается лишь насадить до упора переходник нижним концом на подготовленный квивертип (фото 14). Склеивать эти два элемента обычно не требуется – посадка получается достаточно плотной.

Последней операцией будет вставка полученного составного шестика в отверстие корпуса удильника (фото 15). Учитывая, что удерживаться внутри шестик будет благодаря плотности «заводского» вхождения переходника, фиксация окажется надежной. Правда, такие удильники не рекомендую лишний раз подвергать сборке и разборке.

Всё-таки новый шестик получается довольно нежный - и потому частые вытягивания, да еще на холоде и морозе, могут привести к его надлому. Ну и еще одно небольшое дополнение – это необходимость чуть утолщить кончик вершинки шестика посредством натяжки кембрика, чтобы не проворачивались фабричные кивки. Ведь новый шестик тоньше прежнего, а именно на диаметр последнего и ориентируются производители кивков.

В заключение приведу высказывание английского писателя Сомерсета Моэма. Он утверждал, что разгадка не имеет никакого смысла, если вы не нашли её сами. Разделяя его посыл, рекомендую уделить внимание повышению эффективности ловли именно крупной плотвы – и полученное удовольствие от этого процесса сполна окупит любые труды.