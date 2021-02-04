Спиннинг на окуня Константин Кузьмин | 4 февраля 2021 г.

Едва ли не самые популярные связанные с рыбалкой запросы на Яндексе выглядят примерно так: «блесна на щуку» или «воблер на судака» - без конкретизации условий применения, размера рыбы и т.п. То есть нашему массовому рыболову присуще стремление получить простой и понятный рецепт поимки рыбы. Давайте же сегодня попытаемся дать ответ на один из таких запросов, а именно – на «спиннинг на окуня». С той лишь разницей, что мы не ограничимся одним универсальным ответом, а разберем еще и с полдюжины конкретных ситуаций.

По мотивам «блесны на щуку»

В самом ведь деле, наиболее распространенный типаж любителя рыбной ловли – это «рыболов выходного дня» - не только у нас, кстати, но и во всём мире. Причем не тот, что ловит фанатично каждый нерабочий день, а иногда – по выходным. Ему не хочется самому глубоко вникать как в стратегию и тактику, так и в подбор и компоновку элементов матчасти. Но рыбу-то поймать – ой как хочется! А потому у такого рыболова входит в привычку консультироваться либо у Гугла с Яндексом, либо у более опытных коллег по цеху.

В этой связи вспоминается такая вот история. Город Саратов, середина 00-х. В одном из рыболовных магазинов работал консультантом неоднократный чемпион России Александр Неустроев. Покупатели то и дело приходили с тем самым рейтинговым вопросом – про «блесну на щуку».

И здесь они попадали очень даже по адресу – для Александра Алексеевича эта тема была едва ли не основной в спиннинге. Но самое главное – он знал почти все участки Волги и сопряженных с ней акваторий, что были популярны у спиннингистов города. И потому понимал собеседника с полуслова и предлагал подходящий под условия вариант блесны. И почти всегда предложенная блесна срабатывала!

За что многие были Неустроеву искренне благодарны. Но иногда посетители магазина выражали желание купить такую блесну, которая ловила бы щуку «всегда и везде». На этот случай у мастера имелся отдельный вариант – одна из классических «колебалок» от фирмы DAM. Ну, может, не совсем уж всегда и везде, но та блесна часто оказывалась в числе лучших на самых разных по типажу участках акватории.

К чему это я? А к тому, что частенько примерно так же, как с «блесной на щуку», вопрос ставится при выборе спиннинга на окуня: нужна бывает модель, которой можно было бы ловить полосатых в самом широком диапазоне условий, т.е. максимальный окуневый универсал. В предыдущем номере журнала – в обзоре снастей прошлого года – я привел пример оптимально подходящего на эту роль спиннинга. Это модель из серии Balzer Shirasu длиной 2,3 м, быстрого строя и с тестом до 17 г. Она – с оценкой от «удовлетворительно» до «отлично» - подходит для ловли окуней в, грубо говоря, 95% характерных ситуаций.

Но всё же чаще, когда мы целенаправленно отправляемся на окуня, берём с собою что-то более специализированное. А здесь уже возможен очень широкий разброс по характеристикам.

Опрос общественного мнения

Чтобы сохранить большую объективность, я решил выставить вопрос о выборе окуневого спиннинга «на суд общественности» - провёл в нескольких социальных сетях опрос мнений рыболовов. И получил порядка полутора сотен ответов. Это гораздо больше, чем в среднем собирает комментов пост в тех же сетях. Стало быть, тема многим интересна.

Не институт Гэллапа, конечно, и не ВЦИОМ. Но всё же. Спектр предпочтений оказался в некоторых сегментах не совсем таким, каким он мне виделся изначально. Но давайте обо всём по порядку.

Мормышинг

Два с лишним десятилетия назад в представительстве фирмы DAM я получил на тест одну необычную по тем временам модельку. Мне надлежало её опробовать и дать рекомендации по использованию.

Проблема состояла в том, что тест той модельки был до 5 г, а плетеных лесок, более-менее сочетающихся со спиннингом такого сверхлегкого класса, в те годы еще просто не было. Но я как-то тогда вышел из положения. И ловил тем спиннингом, например, уклейку на «тройные нули». Возможно, вы даже помните мою статью на эту тему.

Но нашел я той ДАМовской модельке и еще одно применение. Не помню уж точно, как я к тому пришел, но у меня получалось ловить ею окуней на «Чёртика». Да, на того самого, что так хорошо знаком многим рыболовам-зимникам. Только ловил я, разумеется, не вертикально, а взаброс. Тогда едва ли можно было себе представить, что что-то подобное, только с гораздо более походящими элементами матчасти, приобретет популярность многие годы спустя.

Это принято называть «мормышингом», или даже, прошу извинить, «мормодрочем». Когда ловят спиннингом окуня (и не только) именно на мормышку. Ну, или на джиг-головку соответствующего размера и массы. А весовые показатели их обычно попадают в рамки 0,2 - 0,6 г. В сумме с приманкой из «съедобной резины» получается общая масса конструкции 0,5 - 1,5 г.

Редко – больше. Шнуры используются чаще - #0.3, но и #0.2 тоже. Это такие тоню-ю-юсенькие ниточки, с которыми «нормальные» спиннингисты никогда, наверное, не стали бы иметь дела. Но мормышеры - привыкли. У них сама идеология ловли такая. Класс - суперультралайт. Соответственно, верх теста спиннингов (мы ведь больше о них сегодня говорим) – 2 - 3 г. А если 4 г, то это в данном контексте уже «хэви». Модели с такими характеристиками берутся чаще из арийных форелевых, реже – из морских рок-фишевых серий спиннингов.

Вот здесь как раз и кроется одно противоречие. Арийные спиннинги чаще всего бывают регулярными по строю. Иногда даже - регулярно-медленными. А мормышинг предполагает не только использование собственно мормышки, но и отвечающую ей технику подачи. То есть анимацию удилищем с подергиванием, потряхиванием и т.п. И в идеале оно для таких типов анимации должно быть несколько более быстрым по строю, чем типичные арийные модели.

Но «быстрые» спиннинги – заметно хуже бросают малые, близкие к нижней границе теста, грузы. В мормышинге это порою бывает критично. Тут уж каждый сам для себя решает, что для него важнее. А некоторые мормышеры носят с собой по два или даже по три отличающихся характеристиками уже собранных спиннинга. Серьезно всё у них.

УЛ и УЛ+ во всём их разнообразии

Это спиннинги с тестом, соответственно, до 7 и до 9 г. Понятно, что этот сегмент среди любителей поохотиться на окуня гораздо популярнее, чем сегмент мормышинга (в цифрах соотношение таких спиннингистов - 29 и 5%). И не удивительно, что предложение спиннингов классов УЛ и УЛ+ очень широкое, т.е., как и положено, вполне отвечает спросу.

Сюда попадают и многие форелевые (но теперь - больше стримовые) модели, значительная часть рок-фишевых и немало тех, у которых нет явно обозначенной специализации, т.е. просто сверхлегкие модели в линейках спиннингов общего назначения.

Здесь есть, из чего выбирать. Надо только, чтобы этот выбор оказался верным. В этой связи мне на форумах задают немало вопросов, а я, как правило, прошу уточнить некоторые детали и прежде всего – предполагаемую «разблюдовку» по приманкам. Например, так: 60% - джиг, 30% – твич и 10% – всё остальное. Может, и не в большинстве случаев, но часто нам хочется подобрать спиннинг «подо всё», т.е. такой, который одинаково хорошо (с акцентом на слове «хорошо») сочетался бы со всеми разновидностями приманок. А их, этих разновидностей, именно в ультралайте - особенно много.

Я в таких ситуациях обычно отвечаю, что совсем уж чудес не бывает. Но, тем не менее, предлагаю один или даже несколько вариантов. На роль окуневого УЛ-универсала подходят рок-фишевые спиннинги с тубулярным кончиком или те, что проходят по назначению как «Aji» (тоже с индексом «Т», tubular, в маркировке), т.е. изначально рассчитанные на ловлю ставриды. Но с этими – всё более или менее сразу понятно – тип строя fast или reg-fast типичен как раз для универсальных удилищ. А вот с теми, чей строй обозначен как «экстра-фаст», порою случается недопонимание.

Речь идет в основном о рок-фишевых спиннингах с японского рынка с монолитной вершинкой (с индексом «S», solid). Дело всё в том, что многие из нас привыкли к иной трактовке понятия «строй», согласно которой экстра-фаст - это такая «злая», с трудом гнущаяся «палка». Так вот, у японцев в рок-фишевых сериях S-типа строй понимается не по скорости возврата, а по кривой изгиба бланка под нагрузкой. Соответственно, экстра-фаст - это в данном контексте спиннинг с очень живой вершинкой.

В чем тогда плюсы и минусы моделей такого типа? Прежде всего, они очень хороши для джига – в разных его вариациях. Многие фанаты микроджига ловят таким УЛ-солидом, причем порою очень недорогим, и не имеют намерений что-либо менять. «На четверочку» солидовые спиннинги справляются с блеснами и воблерами-крэнками. А вот твичить ими выходит просто отвратительно. Нет, коли прижмет, то как-то можно, но это будет далеко от ощущения комфорта.

Твичить окуня можно универсалом, но если для вас воблеры класса минноу – приоритетный тип приманок, то лучше – чем-то более специализированным. Начиналось всё когда-то с «окуневых» моделей в сериях Norstream Dynamic-II Twitch Special и Extreme Fishing Dash. Из более современных спиннингов с акцентом на твичинг окуня я бы назвал Mottomo Eleganza 662UL или 602L. Они оптимальны для среднежесткой рывковой анимации воблеров в рамках теста, вполне сочетаются с джигом. Разве что с блеснами и крэнками – чуть хуже (но приемлемо), но подобное – свойственно всем специализированным спиннингам.

От лайта и выше. Вопрос длины и сенсорики

Вы, конечно же, обращали внимание на то, что почти все спиннинги УЛ-класса ограничены по длине семью – семью с половиной футами. В основном это потому, что чисто технически, без негативных побочных эффектов, исполнить более длинный ультралайт значительно сложнее.

А вот с лайтом эта проблема уже гораздо менее актуальна, не говоря уже про модели класса ML. В береговой ловле окуня на Большой воде длина спиннинга желательна от 8 футов и выше, а верх теста – примерно от 12 до 20 г. То есть класс – как раз L или ML. Предложений спиннингов с такими характеристиками в магазинах более чем достаточно. Поэтому и в этом сегменте встает вопрос правильного выбора.

Результаты опроса подтверждают мысль о том, что основным (причем со значительным отрывом) типом приманок в ловле длинными береговыми спиннингами выступает джиг. Поэтому наиболее востребованы модели именно джиговой направленности. Например, Maximus Dreamer-X 832ML, которым я пару лет назад успешно ловил окуней-«задвушников» в Стране Басков…

Часто, когда завязывается обсуждение темы «окунь – джиг», встает вопрос о сенсорике спиннинга. Ведь поклевка окуня почти всегда слабее щучьей или судачьей джиговой поклевки. И её можно просто не почувствовать. Поэтому более дорогое и сенсорное удилище в нашем случае приветствуется. Однако роль его не стоит переоценивать.

Помнится, в середине 00-х на Москве-реке системно ловился крупный, порою за кило, окунь. Так вот, до половины всех поимок приходилось на случаи, когда окунь садился сам – без ощутимой поклевки и потому – без подсечки.

Просто начинаешь после очередной остановки джиговой проводки вращать ручку катушки – а окунь уже сидит. А удочка-то у меня тогда была серии Talon Professional – одной из самых сенсорных на тот момент. Это я к тому, что всё-таки нет особого резона гнаться за максимальной сенсорикой, отдавая за соответствующий спиннинг большие деньги. Рациональнее – остановиться на спиннинге среднего уровня с подходящими характеристиками.

Для меня основным из таковых уже несколько лет выступает Zertix Avalanche 852ML. Что здесь стоит отметить, эта модель – она не «радикально джиговая», а с некоторым джиговым приоритетом. То есть, если надо, то ею можно и потвичить, и «вертушки» с крэнками погонять. Твичинг, может, выходит менее идеальным, чем с более короткой специализированной моделью, но всё же более комфортным, чем с большинством других длинных спиннингов.

Если же рыбалка предполагает использование самых разных типов приманок – без акцента на какой-то один из них (характерная ситуация для летней Москвы-реки), то более уместен полный универсал – строя регуляр-фаст. У меня это чаще старенькая бюджетная Mottomo Distancia 802L. Она – без особых претензий на тактильную сенсорику, зато очень бросковая и, опять же, лояльна ко всяким видам приманок.

«Щучий» диапазон

Не менее 90% всех окуневых спиннингов укладываются в те рамки, что мы обозначили выше. Но иногда окуня ловят и более тяжелыми снастями. Речь здесь не и том, когда окунь попадается как прилов при ловле более серьезных хищников, а о тех случаях, где именно он является основной целью.

Таких случаев два. Первый – дальнобойные поводковые оснастки – «Отводник» или «Каролина» с увесистым грузилом. Благодаря блямбе, весящей 25 - 30 г, небольшая силиконовая приманка доставляется, грубо говоря, к фарватеру, и с этого «дальняка» ловится окунь среднего размера. Модель, понятно, должна по тесту соответствовать общей массе оснастки. Единственное пожелание: вершинку лучше бы иметь помягче – с нею больше шансов не пропустить на грубой в целом снасти деликатную окуневую поклевку.

Второй случай – это когда крупные окуни массово занимают типично щучьи места обитания. Такое время от времени наблюдается на разных участках волжских водохранилищ. Тогда мы именно их ловим щучьими же снастями и приманками – например, твичим воблерами до 130-х включительно. Ну а как прилов воспринимаем теперь уже щуку.