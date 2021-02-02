Составники не любят бесклевья Андрей Швец | 2 февраля 2021 г.

Хочу поделиться с читателями «СР» многолетними наработками по адаптации спиннинговой ловли к пассивному состоянию щуки – как путём подбора нужных приманок и вариантов их подачи рыбе, так и с помощью пригодных схем облова водоема. Понятно, что конкретные условия ловли у всех у нас разные, но, надеюсь, всё равно будет понятно, в каком направлении двигаться. И хотя материал мой больше касается береговой рыбалки в период холодной воды, но, тем не менее, останется актуальным для любых периодов, когда хищница по каким-то причинам неактивна.

Думаю, каждый спиннингист попадал, и не раз, на провальные по клёву дни, когда щука не хотела реагировать ни на какие приманки, как её ни уговаривай. В такие дни хищница стоит на месте, не двигаясь, так что её тело даже покрывается мелкими зелеными пиявками, и, понятно, не питается. Подобное поведение хищницы бывает обусловлено массой самых разных факторов - как природных, так и антропогенных. К примеру, она может бастовать из-за внезапного скачка атмосферного давления в ту или иную сторону, приближения атмосферного фронта, снижения содержания кислорода в воде, резкого сброса воды на водохранилищах и зарегулированных реках, значительно возросшего рыболовного прессинга и т.п.

Однако особенно часто забастовки происходят в предзимнюю и зимнюю пору, когда еще удается ловить спиннингом по открытой воде: хоть и давление вроде как стабильно, и все остальные природные факторы благоприятствуют, а не клюет щука, хоть ты тресни. Но нельзя забывать, что вода в водоемах - холодная, поэтому щучий метаболизм замедляется, она тратит гораздо больше времени на переваривание проглоченной добычи - следовательно, реже питается.

В такой период щука ловится короткими выходами, которые часто смещены по срокам на вторую половину дня, причем такие пики активности очень непродолжительны по времени, так что их можно запросто проворонить. Да и в эти самые выходы щука реагирует отнюдь не на любую приманку, заброшенную в воду спиннингистом – мало эту самую приманочку точно выбрать, нужно еще и правильно подать её рыбе, чтоб она на неё среагировала и атаковала.

Типичная картина в наших широтах: спиннингист едет на не покрытый льдом водоем - озеро или речку - с надеждой получить несколько щучьих поклевок. Но удачи нет и час, и два, и три, хотя непрерывно меняются воблеры или блёсны, проводки, приходит даже час приманок, годами пылившихся в дальнем углу ящика, но все эти потуги тщетны.

Некоторые не выдерживают многочасового, бессмысленного с их точки зрения хлестания воды - и уезжают домой. И только самые стойкие остаются на водоеме, уповая подобрать ключик к настроению рыбы. Жаль только, что при этом они зачастую действуют бездумно, пытаясь простым перебором искать эффективную приманку и её правильную анимацию, считая, что можно взять рыбу просто упорством – за очень редким исключением такие номера не проходят.

Скажем, я не раз видел, как при нулевой активности щуки кто-то равномерно таскает «колебалку» или «силиконину» – конечно, и таким макаром случается что-то поймать, но вероятность этого очень невысока. Или кто-то чисто по-летнему проводит воблер-минноу рывковой проводкой, агрессивно и практически без пауз. А ведь в этой ситуации наиболее уместными будут одиночные «твичи» и долгие паузы по 10, а иногда – и 15 секунд, а проводка может длиться до нескольких десятков минут. Конечно, не у каждого хватит терпения так делать, но иначе-то вообще не заработаешь ни поклевки.

Что до меня, то при пассивности хищника моей палочкой-выручалочкой уже много сезонов подряд являются различные составные воблеры, причем не суспендеры, а тонущие с той или иной скоростью.

По холодной воде я замечал не раз, что на поклевку щуку часто провоцирует не зависание воблера на паузе в проводке, что характерно для суспендеров, а именно погружение, медленное, а когда-то - и довольно резвое. Более того, тонущие приманки более универсальны, т.к. их можно проводить в любом удобном горизонте, что позволяет приспосабливаться к самым разным условиям, которые могут встретиться на водоеме.

Начнем с лопастных составников – они в моём арсенале присутствуют как с отрицательной плавучестью, так и с положительной. И плавающие составники я тюнингую, превращая их в тонущие: достигается это подвеской вольфрамового ушастого грузила на кольцо для переднего тройника приманки.

Почему именно вольфрамовая «чебурашка»? Она меньше по объему свинцовой аналогичной массы, а это позволяет минимально влиять на родную «игру» приманки. Далее: изменяя массу подвешиваемого грузила, мы можем оперативно менять и скорость погружения воблера. Ловим на мели – ставим подгрузку в один грамм, а в итоге наш составник тонет очень медленно, позволяя выполнять даже на полутора метрах неспешную проводку. Перешли на более глубокую акваторию – ставим 1,5 – 2 г, что позволяет проводить приманку в более низких горизонтах без использования сверхдлинных пауз.

Фабричные же тонущие составники опускаются всегда строго с заданной скоростью, которая неизменна, и приходится для разных глубин подбирать разные модели. Еще один плюс плавающих моделей – это их более активная «игра» на «равномерке», дающая возможность комбинировать проводку, причем это качество сохраняется и после подгрузки воблера.

Есть одно общее (и очень важное) требование к составным воблерам для ловли пассивной зубастой по холодной воде: они должны иметь как можно большую подвижность в шарнирном соединении, и желательно не только в горизонтальной но и вертикальной плоскостях. Только тогда составник будет иметь живую и вёрткую «игру», заводясь от малейшего тычка, выполненного кончиком спиннингового удилища.

Добавлю еще: приманка должна показывать активнейшую «игру» на минимальном отрезке пути, очень медленно при этом продвигаясь вперед. Именно такой живчик, крутящийся на одном месте, создающий своим телом сильные колебания и пускающий во все стороны блики, с наиболее высокой вероятностью уговорит щуку на поклевку во время её короткого выхода.

Среди подгруженных плавающих составников в безоговорочных любимчиках у меня и пассивной щуки ходит Nories Hira Crank Gill S Bill 140F – весящая 40 г крэнкообразная модель с очень высоким телом. Плоские бока воблера во время проводки дают очень мощные колебания, которые боковая линия зубастая улавливает издалека, плюс его крупное тело визуально хорошо заметно, а это тоже немаловажный фактор. Ставлю подгрузку в 1 г для ловли на глубинах до двух с половиной метров, 1,5 г – где глубже.

Весной, летом и ранней осенью, если неактивная щука стоит у берега, буквально «в ногах», это просто лучшее решение: проводка - сверхмедленная, просто кружу составник на одном месте легкими тычками кончика удилища. Вперед он при этом продвигается минимально, да еще я делаю длинные паузы – тут у любой щуки нервы не выдержат, когда у неё перед носом устраивают такое цирковое представление.

Ловля происходит на небольших дистанциях, расстояние заброса часто не превышает и десяти метров, поэтому всю фазу проводки удается наблюдать воочию и при необходимости оперативно вносить свои коррективы. Терпение при такой ловле должно быть поистине дьявольским – приходится порой проводить составник по одной и той же траектории десятки раз, прежде чем хищница всё-таки не выдержит и решит наказать нахальный объект, мельтешащий перед её глазами.

Нужно быть готовым к тому, что пассивная щука часто бодает воблер закрытой пастью, умудряясь не засечься за два тройника, иногда садится - и сразу же сходит, а порой просто выходит поглазеть на приманку. Но если уж состоялась взрывная поклевка у самых ваших ног с последующим бешеным сопротивлением – тут адреналин просто льется рекой, настолько сильны эмоции.

Когда же кормовая рыба, а вслед за ней и щука отходят от берега, иногда приходится работать этим воблером и на дальних дистанциях – проводка в этом случае занимает неприлично много времени, но ничего не поделаешь, порой только так можно хоть что-то поймать.

Прекрасно ловит воблер и на равномерной проводке – при движении он очень сильно разбрасывает хвост, заваливаясь то на один, то на другой бок – если честно, то это даже сравнить не с чем. Модель достаточно недешевая, как и все японские приманки класса Joint & Big Bait, но у меня в коробке их четыре штуки – во-первых, ловит очень стабильно в любой ситуации, а во-вторых - это достаточно редкая вещь.

Еще один Норисовский составничок, отлично соблазняющий в зимнее время пассивную рыбу – это модель Hira Crank Gill 110F, весящая 30 г - уже не такой плоскобокий, а, скорее, бочкообразный воблер-фэтик. У всех крэнков геометрии fat «игра» и так сама по себе гиперактивна, а тут у нас еще и составник – так что даже на самой медленной «равномерке» он заводится с полуоборота, выкручиваясь на движении всем телом.

Подгрузки в 1 – 1,5 г хватает, чтобы превратить его в медленно тонущий – можно облавливать самые разные горизонты, меняя продолжительность пауз. В точности так же, как и вышеописанную модель, коротенькими легкими тычками кончика спиннинга крутим составник на одном месте: один-два тычка – и пауза, затем повторяем цикл.

Ловить можно как накоротке (лучший вариант), так и «по площадям», но в последнем случае на проводку уходит намного больше времени, т.к. приманка продвигается вперед чрезвычайно медленно (почти вдвое медленнее, чем Hira Crank Gill S Bill 140F), зато воблер более вёрткий.

Тонущие, но уже безлопастные составники тоже числятся среди моих любимцев, в том числе и при отвратительном клёве: продвигаются вперед при проводке они чуть быстрее лопастных, но «глайдят» в таком же узком коридоре.

И вот что интересно: стараясь уговорить щуку, я использую приманки не только небольшого и среднего размера, а и полноценные Big Baits длиной от восемнадцати сантиметров и массой до восьмидесяти граммов. Причем при необходимости такими тяжеловесами без труда можно ловить и на полутора - двухметровых глубинах – например, на неглубоких, но больших по площади пойменных озерах, где всегда обретается много щуки.

После заброса не даём приманке сильно заглубиться, чуть не сразу же начиная проводку – и, как всякий безлопастник, наш ТБС медленно, но верно направляется к поверхности. А ненадолго останавливая протяжку, его легко удается удержать в необходимом горизонте и с небольшими паузами провести даже на неглубоких участках водоема.

Такие крупные приманки очень хороши и в качестве поисковых, т.к. летят далеко и собирают щуку с большого расстояния. Ведь при общей пассивности щучьего стада всегда найдется несколько особей, которые хоть немного, но пошустрее – именно их и можно поискать, активно передвигаясь по берегу водоема.

Нужно отметить такой интересный момент: щука иногда поразительно избирательна к характеру «игры» тонущих безлопастных составников, поэтому нужно иметь несколько разных моделей - и при отсутствии поклевок производить их ротацию.

Напомню, что существуют горизонтально огруженные ТБС, «глайдящие» при проводке строго в горизонтальной плоскости, и огруженные с дифферентом на нос, играющие как в горизонтальной плоскости, так и немного в вертикальной. А какая разновидность в данный конкретный момент придется по нраву хищнице – покажет только эксперимент. Вроде бы такие мелочи, но на рыбалках я не раз попадал в ситуации, когда хищница отдавала предпочтение определенному типу безлопастных составников, совершенно не реагируя на другие.

Из «горизонтальных» моделей по щуке отлично работает ТБС от Savage Gear 3D Roach Shine Glider 180SS – это у меня одна из самых любимых приманок данного класса. Расцветки 3D максимально реалистичны, а массивное высокое тело приманки на «глайдах» сильно расталкивает воду, так что щука реагирует на эту приманку практически всегда, если хоть мало-мальски жива.

Тонет воблер не слишком медленно, но и не быстро – как раз с такой скоростью, которая позволяет комфортно ловить им и на небольших, до двух метров, глубинах, и на ямах до пяти - шести метров. Правда, высокое тело этого ТБС иногда прилично парусит в полете, но этому в большей или меньшей степени подвержены все составные приманки, причем как с лопастью, так и без таковой.

Снятая сейчас с производства модель Megabass XS Limberlamber выпускалась в двух версиях: медленно тонущая (SS), огруженная горизонтально, и немного более тяжелая быстротонущая (FS), которая в спокойном состоянии углубляется с приличным дифферентом на нос.

У меня по щуке часто «выстреливала» вторая модель, причем, что интересно, при ловле на совсем небольших глубинах – до полутора-двух метров. А поскольку приманка тонет с приличной скоростью, то чтобы выдержать правильный горизонт проводки приходилось вести её с минимальными паузами. Тем не менее, обычно не проявляющая до этого активности щука начинала поклевывать, причем ловились экземпляры по 1 – 3 кг, мелочи вообще не попадалось.

«Глайдит» XS Limberlamber FS в трехмерном пространстве, перемещаясь по горизонтали с небольшими заходами в вертикаль – для человеческого глаза это выглядит очень красиво, да и щуке, как видно, нравится. Сравнительно небольшая масса в 45 г позволяет работать с безлопастником без тяжелых мощных спиннингов, каковые применяют для ТБС массой в 70 – 90 г.

Открытием сезона стал для меня японский ТБС IMA Glide Fluke – приманка с уникальной «игрой»: при анимации короткими тычками удилища составник хаотично рыскает, складываясь практически пополам и бликуя своими плоскими боками. Представляю, какие он создает под водой возмущения, если щука реагирует на него с расстояния в несколько метров – я не раз наблюдал в прозрачной воде, как хищница несется к Glide Fluke из укрытия, оставляя на поверхности воды килевую волну.

При длине почти в 18 см, безлопастник выпускается в тонущем или плавающем варианте. Правда, тонущий погружается довольно быстро, поэтому на небольших глубинах приманку приходится вести с минимальными паузами, что не всегда хорошо, особенно при ловле пассивной рыбы.

Я люблю поиграться с подгрузкой и тюнингом приманок, потому купил плавающую версию и подгрузил её до состояния очень медленно тонущей – получился отличный вариант для облова небольших глубин. Причем приманку можно подавать щуке очень медленно, да еще и с продолжительными паузами – при охоте за неактивной хищницей такое всегда идёт только на пользу.

К слову, интересна реакция других рыболов, когда они видят висящую на моём спиннинге приманку такого размера – под двадцать сантиметров длиной: тут и недоумение с недоверием, и скрытая насмешка. И только когда ловишь у них на глазах на этого гиганта щуку-килошку, прежний скепсис сменяется интересом…

При подборе приманок при отсутствии клёва составные воблеры с носовой лопастью всегда выходят на первое место – стоит только вспомнить хотя бы легендарные Tiny Magallon, Magallon Jackall или Rider от TsuYoki. Виляющее тело плюс очень медленная подача и анимация практически на одном месте – это неразрывные части успеха, поэтому это направление очень перспективно для думающего спиннингиста. Как мне видится, некрупные составники соблазняют пассивную щуку еще и благодаря своей вёрткости.

С тонущими безлопастными моделями немного другая история – я думаю, они сподвигают неактивную рыбу на поклевку всё-таки из-за своего немаленького размера - конечно, вкупе с подходящей «игрой» и правильной подачей приманки спиннингистом.

В общем, работа с приманками всегда интересна, а наша задача состоит в том, чтобы подобрать такую анимацию, чтобы даже пассивная хищница не смогла против неё устоять. И самый главный результат – не мешок пойманных щук, нет – а именно осознание того, что ты смог перехитрить рыбу в самый провальный по клёву день.