Ночной усатый охотник Геннадий Шеляг | 27 января 2021 г.

Усач. Много я слышал историй об этом таинственном и лукавом обитателе кавказских горных рек. Например, друг детства рассказывал, что более полувека назад в небольшой горной речке Хоста один опытный человек на очень грубую снасть с леской не менее 0,5 мм поймал усатого монстра на 9 кг! Возможно, в те времена и ловилась такая рыба – трудно с этим спорить. Лично мне, когда я был совсем неопытным рыбаком, посчастливилось увидеть 35-сантиметровую рыбу, которую добыл мой товарищ в той же речке. Для меня тогда это был просто гигант.

Правдивые истории. В нынешние времена я знаю о поимке усачей на 4 – 5 кг на реке Мзымта, а в реке Кадор, одной из самых больших рек Абхазии, вытащили 6-килограммового. В прошлом сезоне мой хороший знакомый ловил с высокого бетонного бордюра на реке Хоста, там ему попался трофей поменьше - массой около двух килограммов. Он утомил рыбу, но не смог поднять её на 2,5-метровую высоту. Подсачека не было, помочь - некому, а спуск к реке - очень далеко от места ловли. Ну а рыбы от 0,8 кг до 1,5 кг попадались многим.

Время для трофеев. Крупный усач в горных реках – это очень хитрая и почти неуловимая рыба. Только в весеннее время, когда он скатывается с верховьев в доступные для рыбалки места, появляется шанс поймать настоящий трофей. Этот период из года в год может смещаться, но в среднем он длится с середины марта до конца мая. В остальное время усач прячется там, где его никто не видит и даже не знает, что он там есть. В течение лета и осенью усатый попадается и на донные снасти, и на поплавочную проводочную снасть. Однако обычно эти рыбы весят не более 300 г. Поэтому, мои дорогие читатели, очень советую не пропустить важное весеннее время охоты за усатыми монстрами.

Кто в горной реке сильнее форели. Усач - сильная рыба. При вываживании нужно запастись настоящим терпением. Он не прыгает над водой, не делает супербыстрых многометровых забегов. Усатый просто монотонно давит, не давая ни сдвинуть его с места, ни поднять к поверхности. Это здорово щекочет нервы, особенно если ловишь с тонким поводком. Можно даже сказать, что в горных реках усач по силе превосходит даже форель, которая порой сама себя утомляет, активно сопротивляясь и делая длинные пробежки. Могу сказать, что у моего товарища на вываживание килограммового усача с поводком 0,14 мм ушло около 20 минут. И это были непростые минуты, а настоящий экстрим в поисках удобного места для приземления рыбы.

Незамысловатая оснастка. Снасть для донной ловли усача нельзя назвать замысловатой, но она имеет определенные особенности, о которых я и хочу рассказать. Снасть может состоять либо из фидерного удилища с безынерционной катушкой, либо из легкого углепластикового удилища длиной 5 – 6 м с глухой оснасткой. Кроме того, можно использовать любую спиннинговую снасть, даже самую простую – например, короткое (до двух метров) удилище и любую катушку, инерционную или «мясорубку». Но оснастка будет одинаковой для всех вышеперечисленных удочек. Итак, основная леска 0,18 – 0,2 мм, грузило - скользящее по леске, в зависимости от глубины и скорости течения - от 4 до 15 г. Для соединения основной лески и поводка используются микрокарабины длиной 2 – 3 мм. Поводок – диаметром от 0,12 до 0,16 мм и длиной 12 – 16 см. Крючки №№ 10 – 12, предпочтительнее с коротким цевьем на темной проволоке средней толщины.

Что по нраву усачу. Местные рыболовы привыкли к оснастке с одним или двумя крючками. Если с двумя, второй поводок с крючком крепится к основной леске выше грузила. В качестве наживки используют мелких навозных червей, опарышей, личинок поденки и веснянки, а также хлебный мякиш. При ловле на хлеб иногда применяют оснастку, на которой вместо грузила стоит on-line небольшая кормушка, её забивают замешанным с водой до консистенции теста хлебным мякишем. Выбор насадок и наживок происходит опытным путем. Поэтому лучше, если всегда с собой полный их ассортимент. Самой скоропортящейся наживкой, быстро сбиваемой и расклевываемой рыбьей мелочью, являются личинки поденок. Однако надо иметь в виду, что усатый очень любит это лакомство, оно его постоянный естественный корм. Каждые 10 – 15 минут рекомендуется делать перезабросы, контролируя при этом наживки. Гольяны, бычки и плотва-быстрянка будут при такой ловле вашими «друзьями», которые не дадут расслабиться. Их нервные поклевки будут видны по вершинке удилища.

Любитель ночного времени. Места для ловли усача выбираются глубокие, со средним и медленным течением. Искать крупную рыбу рациональнее в глубоких и больших ямах. Фидерную снасть можно забрасывать и устанавливать на берегу произвольно. При ловле на глухую снасть следует выставляь удилище так, чтобы его вершинка находилась низко над водой, непосредственно над местом ловли. Крупные экземпляры очень осторожны и выходят на поиск пищи только в сумерках. Поэтому лучшее время для ловли – с момента наступления темноты и 3 – 4 часа после этого. На рыбалке в темное время вершинки удилищ снабжают сигнализаторами поклевок, оснащенными «светлячками» или колокольчиками. При этом, конечно же, не следует исключать утреннюю и вечернюю ловлю – порой она также преподносит сюрпризы.

Легкое помутнение воды – ваш союзник. Точно определять перспективные точки ловли усача вам поможет только опыт. Никаких четких рекомендаций тут дать невозможно. Усач – это очень интересная и своенравная рыба, и порой выбирает для кормежки места, с виду совершенно неприглядные. Две пары усов, расположенных вокруг его пасти, направленной в сторону дна, помогают ему быстро находить пищу. Его естественными объектами питания в реке кроме личинок поденки и веснянки являются мальки, отметанная икра различных рыб, черви и личинки различных насекомых, смываемые в реку паводками. Обращу ваше внимание на то, что при легком замутнении воды в реке ловить порой даже более эффективно, чем при идеальной её прозрачности. Если же вода в реке становится очень мутной и выглядит как кофе с молоком, то рыбалку стоит прекращать - шансы на поклевки сильно уменьшаются.

Колхидский усач. Стоит отметить, что усач, о ловле которого я рассказал в этой статье, очень широко распространен во всех горных реках Черноморского побережья Кавказа. Этот подвид называется колхидский усач (Barbus tauricus escherichii). Вместе с кубанским усачем (Barbus tauricus kubanicus ), обитающим в верхнем и среднем течении реки Кубани и в её притоках, эти два подвида составляют вид под названием крымский усач (Barbus tauricus). Эта рыба также водится на Крымском полуострове, в Болгарии и Турции. Но под запретом её ловля находится только в Республике Крым, там она внесена в Красную книгу республики.

У вас обязательно всё получится! Рыбалка в горных реках сама по себе очень необычная и полная неожиданностей. Поохотиться за усачем с донной снастью – это интересный процесс, который не оставит вас равнодушным. Это активная и очень даже не скучная ловля. Тем более что на ваши наживки время от времени будут зариться другие достойные представители подводного царства горных рек. Прежде всего - подуст, реже голавль и форель. В этой статье я только приподнял завесу тонкостей этой ловли. Остальное за вами, мои дорогие читатели – пробуйте, дерзайте!