Жизнь под грифом Travel Андрей Великанов | 1 февраля 2021 г.

Если сегодня спросишь среднестатистического рыболова – в чём преимущества спиннингов класса «тревел», то в девяносто девяти случаев из ста получишь ответ – удобство транспортировки. Несомненно, это будет правильный ответ, но лишь наполовину, ведь по сути дела многосекционные спиннинговые и нахлыстовые удилища являются фундаментальным, ни на что не похожим направлением в многоликом рыболовном театре.

После окончания Ленинградского университета меня определили на работу в профильный НИИ, а там тотчас же запулили в творческую командировку на Колыму. Вернее, на правый её приток – реку Берёзовка, в ста двадцати километрах северо-восточнее якутского города Среднеколымска.

Именно там, на моих глазах, был варварски покалечен мой первый спиннинг: при загрузке вертолёта Ми-4 каким-то непонятным образом «железный» дрюк угодил под 200-литровую бочку с горючим.

Но, к счастью, Ленинградское Адмиралтейское объединение баловало рыбаков исключительно неубиваемыми алюминиевыми изделиями - и экспедиционному рабочему Мишке Сиротину удалось, в конце концов, восстановить боевые качества «Адмиралтейца» с помощью молотка и пассатижей. К чему это я? А к тому, что и дальнейшая моя жизнь сложилась таким витиеватым образом, что вопрос безопасности снастей всегда очень остро стоял в графике передвижений по планете.

Знаю не понаслышке: большинство серьезных рыболовов никогда не смешивают свои путешествия с прочими занятиями, доводя своих близких до изнеможения самыми различными путями. И многие попросту не догадываются, что легко можно совместить любимое увлечение с культурным семейным отдыхом. То же относится и к обычным командировкам, экспедициям и прочим поездкам в другие регионы. Именно это и есть одна из ярких сторон рыболовного стиля под именем Travel.

Вряд ли удастся с точностью назвать умельца, создавшего первый удобный хлыст для данной постановки, но назвать двух людей, кто интуитивно предопределил технические требования в этом направлении, довольно легко. Это Джек Хемингуэй (да-да, сын того самого знаменитого писателя), который даже во время десантирования с парашютом на фронтах Второй мировой войны не расставался с нахлыстовой удочкой. А второй – Чак Йегер, летчик, первым в мире преодолевший в 1947 году на самолёте Bell X-1 звуковой барьер.

Он также был отчаянным рыбаком, а вдобавок еще и другом Гари Лумиса, что, в конечном счете, и предопределило появления в восьмидесятых годах прошлого века в каталогах фирмы «G.Loomis» современных 3 - и 4-секционных спиннингов и нахлыстов.

Не буду здесь касаться нахлыстовой темы, ибо, по большому счёту, классический нахлыст – это состояние души. Ниже перескажу некоторые собственные жизненные опыты под грифом Travel. Для кого-то мои заметки расширят горизонты любимого увлечения, кто-то сгоряча обзовет это непродуманной ересью. Но ведь Александр Гумбольдт однажды заметил, что всякая истина проходит через три стадии: сперва – какая чушь!; затем – в этом что-то есть; а в конце концов - ну кто же этого не знает!

…Не станет большим секретом факт – собираясь на рыбалку, вы в большинстве случаев хорошо осведомлены о завтрашнем водоеме и его обитателях. На худой конец – где-то читали о нём или слушали рассказы от бывалых друзей. А вот представьте ситуацию, когда вам предстоит поездка в те края, где со словом «рыболовство» вы в лучшем случае найдете упоминание о сетях или мерёжах. И о состоянии ихтиофауны никто ничего точно сообщить не сможет.

«Язя тут развелось в последние годы ну очень много! - поведал мне в 2014 году директор Тазовского рыбозавода С.З.Саньков. – Но почему-то, чёрт его знает, научников лет пятнадцать у нас не было». Под «научниками» Сергей Зиновьевич подразумевал ихтиологов, что должны были регулярно проводить мониторинг состояния ихтиофауны в Обском регионе.

В конце августа упомянутого выше года в составе группы из Сургутского экстрим-клуба «Андреевский» мы шли на гидроциклах по реке Таз – от соименного поселка через древнюю Мангазею и стройку №53 («Мёртвая дорога») до села Красноселькуп. Триста километров в одну сторону, а затем обратно. Для меня самый вкусный хлеб с маслом - это служебная командировка по журналистской линии и обещанная организаторами пробега рыбалка.

Как я и предполагал, главной спортивной снастью сибирской экспедиции оказался полупрофессиональный невод, забрасываемый с борта катера сопровождения Silver Shark (правда, разрешение на использование такого орудия лова было в наличии).

Гидроцикл – вещь хорошая, но места для хранения багажа, а тем более снастей там практически нет. В основном – это игрушка выходного дня, а для экспедиционных целей их обычно серьезно тюнингуют.

Естественно, в таком преферансе мой выбор при подготовке к поездке пал на 4-секционный тревел – штекерный спиннинг ростом 210 см в надежном чехле (fast action, длина тубуса 60 см), а также телескопический ультралайт с твердым пластиковым чехлом-нашлёпкой на все кольца в собранном состоянии. Обе модельки вроде как надежно лежали в переднем рундуке аквабайка.

Не знаю, как это произошло, но на третий день путешествия, когда дело дошло до спиннинговых забросов, я с удивлением обнаружил, что «тюльпан» телескопа отломился, что называется, с мясом. Наверное, от тряски, тут ничего не попишешь – но инвалида тотчас пришлось списать на берег.

Сама рыбалка была нарисована организаторами в очень красивых тонах – «самая язёво-щучье-нельмовая симфония грандиозного масштаба». Так оно и вышло на самом деле, но лишь у двух участников путешествия, хотя, честно признаться, ловить было архисложно. Река в нижнем течении методично петляет среди болот Тазо-Пуровской низменности, и порою от одного берега с трудом можно различить противоположный. Где тут искать рыбу и куда забрасывать в отведенные тебе два часа? Всё серьезно, почти как на чемпионатах мира.

Вот тут и помогли, во-первых, скоростные качества Ямаховского гидроцикла Cruiser (максимальная скорость 105 км/ч), и, во-вторых, конечно же, многолетний рыболовный опыт – с гидами я пересекаюсь лишь за праздничным столом, предпочитая самостоятельно «читать» незнакомые водоемы.

Нельмушка (в Якутии его называют «рыба-масло») тогда соблазнялась исключительно на здоровенные легкие «колебалки» светлых тонов типа Nils Master Trolling spoon (15 см, 45 г), что шло наперекор всем «заветам Ильича» – местного рыболовного аксакала и капитана маломерного судна Валеры Судницына. Вышеназванную блесну я прихватил с собой совершенно случайно. И вот тут мы подходим к самой сокровенной теме жизни в стиле Travel – выбору экспедиционного удилища и приманок.

Как вы уже, наверное, догадались, проблемы путешественника-рыболова в душещипательных сериалах на другие темы всегда многообразны. Тут и недостаток времени на сами забросы, и сложность транспортировки оборудования, и логистика задуманного мероприятия, и ограниченный набор необходимых «винтовок и патронов». Расскажу сейчас случай, который мгновенно объяснит главное правило выбора «нужного штыка» для тревел-поездки.

В 2009 году Гари Лумис напрочь рассорился с семьей Шимано, начал создавать очередную «удочную» мануфактуру, и я находился в самом центре спиннингового проекта GLT/Gary Loomis (в дальнейшем он уже без моего участия превратился в NFC, а затем - в Edge/Gary Loomis).

Живущие в теперь бывшем СССР рыболовы невероятно технически грамотны и очень щепетильно относятся к самым несущественным мелочам. Порою модулю углеткани, массе колец и катушкодержателю придается гораздо больше значения, нежели рабочим качествам хлыста. «Посылистая удочка», - любил говорить нахлысто-спиннинговый патриарх советских времен Лёва Строгин. И этим было всё сказано!

Исходя из такой вводной, мы стремились сделать надписи на спиннингах GLT (расшифровывается как Gary Loomis Trading) максимально приближенными к техническим характеристикам бланка. Но очень часто вместо конкретных цифирек по тесту нового бланка (рекомендованная масса блесны) мы получали от Лумиса странный ответ: «Приблизительно…» Ну и что прикажете в таком случае писать на спиннинговом комле?

«Да пиши ты там, что хочешь, только в разумных пределах! – однажды сказал раздраженный моей нерешительностью Гари. – Умелый рыболов должен свободно работать блесной массой на 30% меньше или больше, чем указано на удилище!» - «А если покупатель не очень неграмотный? – тихо спросил я. – «Такие покупают Shimano», – безапелляционно отрезал Лумис.

То есть, так выходит, что мы должны самостоятельно расширять горизонты применения спиннинга. В этом и состоит главный принцип подбора снасти для путешествия в стиле тревел. С приманками – то же самое. Редко, когда удается взять с собой более десяти имен во всех весовых и цветовых категориях. Любимые в России и ближайших окрестностях «джиг-колья» в таком Голливуде в большинстве случаев не прокатят!

…Португальский остров Мадейра расположен в Атлантическом океане, в трехстах километрах западнее марокканской Касабланки. Географически – самая настоящая Африка. Его еще называют «Островом вечной весны», ведь температура воздуха здесь весь год колеблется в пределах 17 – 25 по Цельсию. Здесь прекрасно можно совместить отдых в традиционном стиле «культуриш» с увлекательной форелевой рыбалкой. Да-да, вы не ослышались, и на этих широтах обитает самая настоящая форель!

Лицензия стоит два евро на год, разрешено использовать только искусственные приманки и брать на котел конопатых принцесс, выросших больше 18 см. Форелей много, особенно под водопадами, в левадах и в гидронакопителях (на местных картах надо искать надписи Canala de Сarga и Central Electrica). В этих резервуарах обычно и жируют рыбины почти под кило. Левада – это многокилометровые искусственно построенные водные каналы, сбегающие вниз с самой макушки скалистого острова.

Если судить по шкуре, то мадейровская рыбка - сильно потемневшая радужка, но вот абсолютно белый цвет мяса и желтого цвета икра наводит на смутные мысли о каких-то неизвестных африканских гибридах в лососевом семействе (нерест тут происходит в январе). Естественно, вся такая рыбалка происходит в горах, у меня - в основном на ультралайтовый тревел-спиннинг.

Если вы пойдете здесь за форелью в засушливые годы, то кроме привычных снастей следует с собою прихватить пару альпинистских карабинов и метров десять надежной веревки – в некоторых местах без этого нюанса к воде будет просто не подойти. В списке необходимых рыболовных мелочей должен значиться и налобный фонарик, ведь на Мадейре многие левадные тропинки пробиты в скалах - и порою минут 10 – 15 приходится шарашиться в кромешной темноте вдоль журчащей холодной воды.

Эти пикантные подробности приводят к тому, что в год на острове выписывают всего 150 пресноводных рыболовных лицензий, зато ни одного спиннингиста или нахлыстовика мы с женой Леной на Мадейре так и не встретили.

…Следующая зарисовка позволит понять невероятные возможности тревел-ловли, и коснется она холодного Сибирского севера - Карского моря. Месячная экспедиция на катере на край Земли по «морю смерти» - не самые приятные воспоминания в моей биографии. Холодно, сыро, недружелюбно и некомфортно. Вдобавок и опасно: оступился – верная смерть. Зона ответственности подразделения МЧС на Диксоне простирается от Новой Земли до Берингова пролива, а связи никакой.

В ходовой рубке катера сидят четыре человека, но спальных мест - всего два. Тесно и постоянный шурум-бурум. Если спиннинг без тубуса – то сразу скажи «прощай, друг». Количество личных вещей на минимуме, снастей – тем более. Совершенно не понимая, какую ожидать рыбалку, я прихватил в дорогу 4-секционный Maximus с обозначенным тестом по приманкам 3 - 14 г и ростом 210 см. Но вдобавок к «безынерционке» взял на всякий случай еще и нахлыстовую катушку с тонущим шнуром пятого класса и с десяток «мушек», в основном - стримеров.

Мы много дней прятались от шторма, урагана и снега по островам Енисейского залива. Вроде и времени выходило предостаточно, но рыбалка получилась лишь в трех местах – рядом с поселком Диксон, в бухте Ефремова на Таймыре, ну и на острове Шокальского, это плоский тридцатикилометровый осколок кочкастой тундры у самого севера Гыданского полуострова.

Три речки, белые медведи, нерпы, гуси с утками. И летняя база природного заповедника. Во всех местах из карского рыбонаселения, моими блёснами интересовались только два вида – омуль и горбуша. Интересно, что местная горбуша родом из Мурманской области! Вот какие «замечательные» результаты дала интродукция в советское время дальневосточных лососевых на Кольский полуостров.

Привереды омули заставили меня ставить самые крохотные «вертушки», а на Шокальского и вовсе пришлось орудовать псевдонахлыстовой снастью! И тревел-спиннинг сдал экзамен по back casting на верную тройку с плюсом. Да просят меня за такие безбожные выходки торговцы бижутерией по нахлыстовому делу и, конечно же, благопристойные спортсмены-муховязы и гордые кастингисты. Зато я лично убедился, что имея в загашнике спиннинги класса moderate и slow action, можно смело записываться в нахлыстовую гвардию батьки Махно.

…Последний штрих, дополняющий портрет стиля тревел, относится к США, где рекреационная политика в рыболовной сфере позволяет развивать самые невероятные зоны человеческой активности.

Коротко говоря – там существуют государственные программы, нацеленные на развитие многодневной ходовой рыбалки. Рейнджеры тебе заранее прокладывают тропы, оборудывают бивуаки для палаток, а иногда и туалеты сооружают. То есть - с рюкзаком, палаткой и запасом еды топаешь к заветным речкам или высокогорным озёрам. В каковых работниками соответствующих ведомств или поддерживается собственная популяция лососевых, или же интродуцируются перспективные с точки зрения спортивной рыбалки виды рыб. Правда, и здесь бывают казусы: идешь за бассом – получаешь форель, и наоборот.

Естественно, в картине, когда тащишь всё барахло за плечами, весь рыболовный боекомплект, в первую очередь всё проходит отбор по весовому признаку, так что спиннинг приходится нести без тубуса. Но это не мешает воевать с матёрыми гвардейцами в тяжелой весовой категории, и при тесте спиннинга в 3 – 14 г укротить трофей, весящий 6 кг! И, в конце концов, поломать удочку! Кто ж знал, что в этой Америке по рыболовной части всё так серьезно…

Так что тревел-спиннинги - это не обычные рыболовные принадлежности, стиль Travel расширяет кругозор и даёт возможность общаться с природой почти на одном языке. Рекомендую попробовать – не пожалеете.