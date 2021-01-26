Как сохранить живцов между рыбалками Алексей Фалалеев | 26 января 2021 г.

Когда говорят или пишут о живцовой ловле, одна из основных тем - та рыбка, на которую мы пытаемся поймать хищника той или иной снастью. Тут вам и положительные и отрицательные стороны различных видов рыб, используемых в качестве живца, тут и рассуждения об их размерах, оптимальных для наживки. Но я не могу вспомнить хоть что-то о процессе длительного сохранения мелкой рыбы от момента её поимки или покупки и до того времени, когда мы цепляем её на крючок живцовой снасти. Поэтому давайте-ка расскажу, как мы с моим братом сохраняем живцов между рыбалками.

Можно ли сохранить рыбу в домашних условиях живой? Конечно, можно. Привезенная с водоема в ведре или кане с водой, она вполне может протянуть до следующего утра. Так что если назначен утренний выезд за хищником, вы со спокойной душой можете вечером выставить ведро на балкон или веранду, в холодок. Но если следующая рыбалка состоится лишь через два-три дня, а то и неделю, то вот тут уже надо подумать, что сделать, чтобы мелкие рыбки выжили.

Как сделать «правильную» воду

Прикиньте, ведь как с живцом всё происходит? Израсходовав запас кислорода, содержащегося в воде, он начинает задыхаться. И если вы заметили, что рыба то и дело всплывает к поверхности, чтобы глотнуть воздуха, нужно срочно принимать меры. Один вариант – это аквариумный аэратор. Если же у вас его нет – попробуйте подкачать воздух, сунув в емкость с водой шланг насоса-лягушки от резиновой лодки.

Хотя, как показывает наша практика, лучшая профилактика жизнедеятельности живца – это периодическая смена воды в емкости, где они плавают. Полная или хотя бы частичная. Но давайте прикинем, какая вода нам доступна? Это я рассказываю для тех рыболовов, которые живут в городских условиях.

Даже очищенная с помощью дополнительного фильтра, водопроводная вода содержит элементы, на которые рыба реагирует не самым лучшим образом. Не буду углубляться в вопрос, чем обеззараживают воду, которая поступает к нам в дома, просто по нашему опыту скажу – она не очень-то подходит рыбе, чтобы та комфортно себя чувствовала в условиях городской квартиры. Использовать же воду, которую продают в киосках по разливу воды, мне кажется не самой правильной идеей с точки зрения финансовой экономичности.

Хотя, конечно, каждый решает по-своему. Лично я таким способом живца пытался сохранить не так уж и часто. Обычно же всё, что я могу предложить живцам в условиях моей городской квартиры – это частичная замена воды на ту, которую я беру из местного городского прудика. Естественно, она там не самая чистая, город всё-таки, но в целом день-два на такой воде моим живцам протянуть удавалось.

Тут на первое место выходит другой вопрос. Таскать воду в ведрах в квартиру из городского пруда – это значит создавать прецедент непонимания, мягко говоря, со стороны соседей и случайных прохожих. Так что если я когда и решался сохранять живца в городских условиях, то лишь если рыбалка следовала достаточно быстро после того, как был наловлен этот самый живец.

Другое дело, когда вы имеете возможность хранить живца в сельской местности, в деревне или в садоводстве, в общем - в частном доме. Живцовой ловлей мы с братом занимаемся давно, и процесс сохранения живца в условиях частного дома у нас хорошо налажен. Давайте на нашем примере посмотрим, на какие нюансы нужно обратить внимание, чтобы рыбки сохраняли бодрость достаточно продолжительное время.

Начну в первую очередь с воды. Вода из пробуренной на вашем участке (или же коллективной) скважины воспринимается живцами хорошо, тут и говорить нечего. Чуть хуже, но тоже подходит вода из колодца.

Плавательный бассейн для живца

А следующий этап – где и как хранить этого живца. Если у вас есть подвал, погреб или, допустим, отапливаемый гараж с возможностью подведения водоснабжения, то тут можно организовать место для сбережения мелкой рыбы в живом состоянии. Как вы понимаете, речь сейчас в первую очередь идет о зимнем периоде времени, когда нет возможности хранить живца за пределами жилого помещения.

Сколько я пробовал вариантов емкостей для хранения, самым удачным мне показался вариант небольшой ванны, пластиковой или металлической (фото 1). Она достаточно компактна, не занимает много полезной площади помещения, но в то же время вмещает в себя хороший объем воды, необходимой для комфортного пребывания в ней живца.

Неплохо показывают себя и большие пластиковые тазы (фото 2), я их использую в том случае, когда живцов привожу с нескольких рыбалок - и в ванне им всем вместе просто не хватает места. Не раз слышал от коллег-жерличников, что живца они хранят в пластиковых бочках, но считаю, что такой вариант не самый удачный, и чуть позже постараюсь объяснить, почему я так думаю.

Как обслуживать живцовый бассейн

Продолжим. Вот вы привезли живца с рыбалки, установили ванну, наполнили её водой и собираетесь пересадить рыбу. Когда-то давно я обратил внимание на репортаж местного телевидения, в котором показывали, как выпускают молодь какой-то рыбы в один из водоемов области. Так вот, тогда мне показалось логичным, что перед тем, как её отпустить на свободу, в емкости с мальком добавляли воду из этого водоема, чтобы не было резкого перепада температур, чтобы рыба могла в какой-то мере акклиматизироваться к новой среде обитания.

Для себя я этот нюанс отметил – и перед тем, как пересадить живца из ведра или кана, я, бывает, сначала добавляю туда какой-то объем воды из ванны, в которой моим живцам придется обитать ближайшее время.

Как часто нужно менять воду? Обычно я делаю это раз в два-три дня, но точного и однозначного ответа дать невозможно, т.к. всё зависит от определенных нюансов. Представьте, в 50-литровой ванне у вас плавает десяток сорожек стандартного живцового размера. Нужно будет им менять воду через день? Конечно же, нет. Нами проверено: они спокойно проживут и неделю - и останутся при этом бодрыми и подвижными. А вот еще пример.

Если живцов у вас более чем предостаточно, или они слегка превышают стандартный живцовый размер (бывает, что мы специально берём крупных рыбешек в надежде на трофейную рыбалку), то тут может получиться, что заменять воду в емкости придется чуть ли не каждый день - а что поделаешь! Обычно после того, как я запускаю живца в ванну, менять воду в ней в первый раз приходится на утро, если приехал с рыбалки накануне вечером. Ну, или через несколько часов после того, как живец поселился в новом месте обитания. Почему? А вот приведу интересное наблюдение.

Рыбешки приезжают с вами, выдернутые из своей привычной среды обитания, в которой они, естественно, с некоторым постоянством поглощают пищу. Так вот, за эти несколько часов они достаточно сильно успевают заполнить место своего нового нахождения, скажем так, продуктами своей естественной жизнедеятельности (фото 3), и поменять воду на более свежую – шаг более чем логичный.

Кормить иль не кормить – вот в чём вопрос

Интересный вопрос – нужно ли подкармливать живцов? С одной стороны, вроде - зачем, если через несколько дней вы с ними поедете на ловлю хищника. С другой, особенно если следующий выезд даже еще не запланирован, добавить корма логично, ведь мы хотим, чтобы живцы оставались бодрыми продолжительное время.

Поделюсь своими наблюдениями. Первое время, дня три-четыре, живец абсолютно не обращает внимания на любое угощение, которое ему предлагается. И это понятно, ведь стрессовая для него ситуация, когда сначала его подцепили крючком, посадили в ведро, а потом выпустили куда-то вместе со своими собратьями по несчастью, вряд ли добавит аппетита. Да и новая обстановка мало располагает к тому, чтобы бросаться на предложенную еду.

Но если живцы у вас больше недели, то кормить их уже можно. Первыми к новой системе питания приспосабливаются пескари и усачи. За ними – плотва, густера и караси. Последними к трапезе приступают такие рыбы, как подъязки и окуньки. А если у меня в качестве потенциальных живцов выступали такие рыбки, как уклейка или небольшие ельчики, то, сколько я ни наблюдал, на предложенное угощение они не набрасывались даже после продолжительного нахождения в ванне. Вполне возможно, что они кормились, когда я уходил, но тут уже что-то точно мне сказать трудно.

Чем кормить? Тут всё просто. Ни в коем случае нельзя потчевать их хлебом, кашей или какой-то прикормкой. Это всё может просто закиснуть - и вам придется лишний раз проводить полную смену воды в емкости для живца. Червями? Тоже нет. Одно дело, когда живец у вас голодный - и сразу съест этого червя. Но если червь останется нетронутым, утонет, а потом будет просто валяться на дне, подбрасываемый силой движения хвостов и плавников встревоженной рыбы, то это будет нехорошо. Мое мнение однозначно – мотыль (фото 4).

Живой и подвижный мотыль, который остался у вас с очередной рыбалки или, наоборот, которого вы прикупили перед следующим выездом на водоем. Тут всё объясняется так. Если мотыль свеж и активен, то он будет жить в воде до тех пор, пока кто-то из обитающих здесь живцов не захочет его съесть (фото 5). А если вы дадите мотыля неживого, а еще хуже - прокисшего, то он будет, как и червь, валяться на дне, давая определенный процент загрязнения среды обитания ваших живцов.

Как вариант, можно дать мормыша (пресноводного рачка-бокоплава), но его у нас редко когда продают, а добывать его на водоеме с целью накормить им живцов – шаг не совсем логичный, когда есть возможность свободно купить мотыля, в том числе и кормового. Если живец у вас находится больше недели, то, как правило, он съедает предложенное угощение очень быстро.

Живец, кругом враги!

Следующий вопрос – нужно ли закрывать емкость с живцами крышкой? Кто-то может сказать, что не нужно, т.к. перекрывается свободный доступ воздуха к поверхности воды. Я же говорю однозначно – крышка нужна.

Во-первых, даже если вы считаете, что она перекроет доступ воздуха (хотя в любом случае полной герметизации, конечно же, достичь не удастся), лучше наладить вопрос с периодической заменой воды в емкости.

Во-вторых, если у вас есть домашние животные, коты или кошки, то, поверьте, они не преминут пополнить свой рацион свежей рыбкой. И даже если животное сыто или в целом равнодушно к рыбе, то, увидев плавающих живчиков, обязательно попробует выловить их чисто из интереса (фото 6).

И, в-третьих, довольно часто живец просто-напросто выпрыгивает из ванны. Почему так происходит? Новая непривычная среда обитания, стресс от переезда, непонятные шумы в непосредственной близости - и, пожалуйста, обязательно находится несколько рыбешек, которые или в момент загрузки их в ванну, или, особенно, при смене воды, а иногда и просто в тот момент, когда вы бросаете корм или проверяете их состояние, обязательно попробуют ванну покинуть.

Выпрыгнув, а особенно упав куда-то под емкость, они, естественно, могут погибнуть, если мы это вовремя не заметим. Сейчас у меня такого практически нет, но на первых порах случалось. Мой совет тем, кто планирует хранить живца в домашних условиях – не поленитесь сделать крышки для емкостей под хранения рыбешек. Лучше раз заняться этим вопросом и сделать аккуратные, плотно прилегающие, подходящие по размерам крышки (фото 7), чем закрывать емкость как попало - и думать, не выпрыгнет ли у вас живец в случае чего.

К слову, расскажу, как лично я меняю воду. Небольшим ведерком вычерпываю её до половины ванны или чуть больше. Потом через обычный поливочный шланг от системы водоснабжения подаю воду в ванну (фото 8). И, повторюсь, в этот момент нужно быть особенно внимательным, т.к. рыба, возможно, воспринимая струю из шланга как течение реки, идет против него - и нередко старается преодолеть его, выпрыгивая при этом из ванны.

Кто «рекордсмены» в этом вопросе? Говорю уверенно – ельцы. Хорошо, что мы с братом эту рыбу редко используем в качестве живца, но если уж они ловятся, и мы вынуждены их брать, то знаем, что нужно быть более внимательным к ним, нежели к любой другой рыбешке.

Уживаются ли разные виды рыб, ставшие теперь живцами, в одной емкости? Да, сколько себя помню, никаких проблем с разными видами рыб в одном месте не наблюдалось. Да, если живцы разных видов приезжают с разных рыбалок, то логично посадить их в разные емкости (фото 9), но в целом никаких разделений «по расовому признаку» мы не делаем и обычно храним всех рыбешек вместе (фото 10).

Поедают ли они друг друга? Тут тоже всё несложно. Даже если это хищник – скажем, окунь, но он-то ведь размера примерно такого же, как плотва или густера, поэтому не будет на них нападать, предпочтя, если проголодается, того же мотыля, которым мы их всех подкармливаем.

Конечно, бывает, что у нас в ванне вместе плавают и более-менее крупные окуньки и мелкие сорожки, но явных признаков поедания (увеличенные животы хищников) наблюдать нам не приходилось. Отдельно – например, в таз или какую-то другую объемную емкость - мы отсаживаем разве что ершей отдельно от другой рыбы, но это и понятно - ведь, выделяя слизь, эти колючки могут не просто доставить неудобство другим живцам, но и запросто создать некомфортные условия для их жизни.

Ерша, правда, мы целенаправленно заготавливаем, если планируем половить налима, а так, на обычные жерлицы и привычных щуку и окуня берём, конечно же, более привлекательных, по нашему мнению, живчиков. Хотя совсем исключать ерша с точки зрения использования его в качестве живца на ту же щуку не нужно - были примеры, когда зубастая ловилась именно на эту неприметную и своеобразную рыбешку.

Борьба за живцовую жизнь

Погибает ли живец во время его хранения? Бывает. Вот, кажется, и воду меняешь, и за её чистотой следишь, и подкармливаешь их, а вдруг – раз! – и рыбка, которая до того была активной и подвижной, перестает вдруг подавать признаки жизни. Почему так происходит - у меня ответа нет. И вот тут я возвращаюсь к вопросу варианта хранения живца в бочках.

Если они плавают в бочке, намного сложнее заметить, что кто-то из живцов погиб. А погибнув, снулые рыбки начинают отравлять собой среду обитания других живцов, что, как я считаю, по цепочке постепенно приводит к гибели других рыбешек. В ванне или в тазу заметить почившую рыбку намного проще.

Остановлюсь еще на одном моменте. Имейте в виду, что, когда вы, вернувшись домой, привозите наловленных живцов, не стоит сразу всех их отпускать в приготовленную емкость. Объясню. При ловле живца бывает, что кого-то вы неудачно подцепили, кому-то, может, повредили жабры. И уже в домашних условиях, когда вы видите, что в кане или ведре, прибывшем с рыбалки, некоторые живчики или плавают на боку, или кверху брюхом, лучше отсадить их в отдельную небольшую емкость и просто понаблюдать за ними.

Не стоит, если вы видите, что малоподвижные рыбки имеются, сразу забирать их на еду или отдавать кошке - дайте им шанс прийти в себя. И кто знает – возможно, именно на одного из таких живцов в последующем на жерличной рыбалке и случится та самая трофейная поклевка.

Если же их поместить вместе с другими бойкими и активными живцами, то велика вероятность, что они погибнут, а вот если они какое-то время посидят отдельно, то да, они зачастую приходят в себя, оживают. Через несколько часов, когда вы увидите, что эти живчики пришли в себя, их уже можно спокойно подсаживать к остальным рыбкам, которые за это пройденное время тоже существенно успокаиваются.

И еще одно. Раньше, как-то не особенно задумываясь, мы вручную набирали живцов из ванны. Просто ловили их руками, пересаживая из большой емкости в ведро или кан. Конечно, иногда было неудобно, нередко это занимало значительное время, но почему-то на этот процесс мы внимания не обращали, потому как казалось, что все так делали всегда. А когда пришло понимание, что можно ловить живца сачком, возник мучительный вопрос, почему же мы не использовали его раньше? В детских магазинах подобные сачки есть сплошь и рядом.

Можно сделать его самому, в этом нет ничего сложного. Лично у меня на изготовление рукодельного сачка (фото 11) ушло меньше часа, но сколько зато времени стало экономиться в процессе поимки рыбешек перед выездом на рыбалку – это подсчитать невозможно.

Поэтому категорический совет: используйте сачки, чтобы отлавливать живца, которого вы планируете применить на рыбалке (фото 12). Кстати, если вы решили полностью заменить воду в емкости, или почистить её, то этот сачок также выручит вас как нельзя лучше. Пересадили живца в ведро, слили воду с ванны, вымыли её, наполнили свежей водой, запустили живца, опять же пересадив его при помощи сачка.

Живцовое бюро прогнозов

Уверен, любители разведения рыбок в домашних условиях согласятся со мной, что по поведению обитателей аквариума можно судить, как почувствуют они себя и на естественных водоемах в настоящий момент.

Поясню применительно к нашему вопросу. Если рыбки в домашней ванне активны, бодры, набрасываются на предложенное угощение, то вполне вероятно, что если выбраться сейчас на рыбалку, то можно вернуться с неё с хорошим уловом, мы не раз убеждались в этом.

Если же временные обитатели ванны вялые и неактивные, стоят на дне почти неподвижно, то, скорее всего, на них влияет атмосферное давление, приближающийся перелом погоды или какая-то другая погодная аномалия, и в этот день и на водоемах наблюдается в целом слабый клёв. Не Гидрометцентр, конечно, но дополнительный источник информации для размышления и анализа.

Как долго мы храним живца?

По большому счету, одна партия живчиков находится в наших домашних емкостях одну-две недели. Если, скажем, вмешиваются погодные условия или какие-то другие причины, то, может, чуть дольше, но обычно в одни выходные мы ловим живца, а в следующие выезжаем за щукой. Бывают вариации, но в целом картина выглядит примерно так.

Самый продолжительный период нахождения живца дома – порядка месяца, иногда полутора, - это осеннее межсезонье, когда мы заготавливаем живца еще по открытой воде и выезжаем с ним на первый лед.

Вроде бы, перволедок – это время активности всей рыбы, и мелкой, и крупной, но, поверьте, намного комфортней приехать на место уже с заготовленным живцом, чем пытаться поймать его, особенно когда твои коллеги-жерличники уже заняли точки ловли и снимают первые трофеи наступившего сезона твердой воды. Да, получается немного хлопотней. Да, приходится этого межсезонного живца кормить, но, говорю однозначно, радость от возможности беспрепятственной расстановки жерлиц сразу по приезду на водоем – это очень дорогого стоит. Уверен, бывало такое и у вас, когда вроде и активна хищная рыба, а живец как назло не клюет…

Создавайте живцу комфортные условия

Живцовая рыбалка, естественно, невозможна без использования живца. За этой рыбкой вы отдельно выезжаете на водоем, за этой рыбкой, возможно, идете в магазин и покупаете её. Но, в любом случае, живец - это основа такой рыбалки. Поэтому создавайте живцу комфортные условия, старайтесь его сохранять как дома, так и во время ловли. И, отдельно проговорю, давайте живцу шанс.

Что это значит? Объясню. Если я еду с жерлицами и везу с собой запас живцов, то как бы потом ни сложилась рыбалка в плане активности хищника, перед сборами домой я обычно живца отпускаю (фото 13). Ну что я, не наловлю живца к следующей рыбалке? Конечно же, наловлю. А эти рыбешки останутся в живых, потому что они заслужили шанс на свободу. Когда-то в одном видеосюжете по ловле на жерлицы рыболов рассказывал, что, мол, вот у этого вот живца уже шесть дырок в спине, на него было две поклевки - и такого героя, конечно же, он обязательно отпустит в конце этой рыбалки.

Но выживет ли такая рыбка и стоит ли её вообще выпускать? Каждый решает по-своему, но я, хоть и люблю живцовую ловлю, стараюсь выпускать и неиспользованного живца, и попавшегося мелкого хищника, чего и вам желаю.