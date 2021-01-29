С летними снастями в феврале Николай Линник | 29 января 2021 г.

Февраль. В белорусском языке он называется «Люты», и я еще помню время, когда это название месяца полностью соответствовало действительности. Лютые морозы, сильные ветры, глубокий и плотный снег делали февраль очень некомфортным для рыбалки. Но теперь в природе всё изменилось, и вот уже лет десять на юге Белоруссии последний месяц календарной зимы по погоде больше напоминает старинный классический март - с продолжительными оттепелями и кратковременными похолоданиями. А раз это так, то и цепляться за зимние способы ловли рыбы не резон. Зачем, рискуя жизнью, лезть на непрочный последний лед, когда можно и с берега очень удачно порыбачить с летними снастями?

Февраль, особенно вторая его половина – самое время для того, чтобы красиво открыть сезон мокрой воды. И делать это лучше всего с поплавочной удочкой или легким фидером. Можно, конечно, отправиться на какую-нибудь малую реку, и попытаться обнаружить там что-то вроде весеннего хода рыбы.

Не спорю, рыбалка эта увлекательная, и я не раз писал о ней в периодической печати. Но чтобы всё точно срослось, а первые выезды на водоем с любимой снастью не превратились в многокилометровую банальную прогулку по раскисшим от воды берегам, нужно иметь очень хорошую информационную поддержку от местных жителей, для которых регулярные наведывания на реку минимально накладны по затраченным ресурсам и времени.

А еще из-за малоснежных зим многие малые реки, которые ранее радовали стабильными уловами плотвы и ельца, превратились в ручейки - и рыба туда не заходит. Так что в последние годы за тридевять земель я не езжу, а предпочитаю открывать рыбалку на каком-нибудь глубоком водоеме, который чуть раньше остальных освобождается от ледяного панциря. Главное, чтобы глубина начиналась недалеко от берега, плюс не было сильного течения.

Зима – это не всегда уклейка

Некоторый опыт ловли рыбы зимой на летние поплавочные снасти у меня был. Но раньше чаще всего он был связан с уклейкой. Эта рыбка образуют большие стаи, зимует на глубоких ямах без течения, так что найти её не составляет большого труда.

Но ловить рыбью мелочь быстро надоедает, и я понемногу начал присматриваться к более достойным трофеям - плотве, густере и подлещикам. Забегая вперед, скажу, что быстрее всего мне удалось наладить контакт с плотвой. А вот подлещик и густера первое время попадались лишь периодически.

Активный поиск стоянок крупной плотвы неожиданно привел меня еще к одной интересной рыбке – ельцу. Оказалось, что в конце календарной зимы елец пока что не выходит на песчаные перекаты, а предпочитает отсиживаться на речных плесах с медленным течением и глубиной в 3 - 4 м, где и обитает рядом с плотвой. Весьма необычной оказалась и тактика ловли этой рыбы на глубине.

Поначалу, делая упор на ловлю плотвы, я рыбачил по наработанной годами методике - с тщательным промером дна глубиномером и обязательным поиском нижней бровки. Потом следовал умеренный стартовый закорм точки ловли порцией из четырех – пяти небольших плотно склеенных шаров прикормки, а затем - методичное облавливание всего кормового следа.

В отличие от лета или ранней осени, четко на прикормку плотва не вставала, и её поклевки могли произойти как на метр выше, так и на несколько метров ниже лежащих на дне шаров прикормки. Главное было научиться проводить насадку чуть медленнее потока воды, но так, чтобы исключить полные остановки оснастки. При ловле плотвы производить дополнительный докорм требовалось очень аккуратно и с интервалом не менее часа.

Так вот, иногда сразу после докорма (в первые две - три проводки) на крючок садились вполне упитанные ельцы. Поначалу этот факт я принимал как приятную случайность, но стоило чуть изменить тактику подачи прикормки в точку ловли, как эта рыба сразу же составила хорошую конкуренцию плотве. В начале рыбалки я прикармливал точку «как для плотвы», а потом, приблизительно через полчаса, начинал с интервалом в 5 - 7 минут подбрасывать под кончик удилища по одному небольшому (размером со сливу) шарику неплотно слепленной прикормки. Претерпел изменения и сам состав прикормки.

В начале рыбалки я щедро сыпал в неё обваренную кипятком пинку (особо мелкого опарыша). А вот для докорма больше пользовался прикормкой с добавлением перезрелых кастеров: при формировании шаров часть куколок лопалась, а вытекающая из них жидкость очень нравилась ельцам. Рыбалка получалась очень азартной.

В отличие от плотвы, елец четко стоял на шарах прикормки, и чтобы спровоцировать на поклевку очередную рыбку, достаточно было в нужной точке слегка притормозить оснастку. А если поклевки ельца не происходило, тогда я отпускал оснастку в свободное плавание и начинал притормаживать её в трех - четырех метрах ниже по течению. При этом на крючок часто садилась мерная плотва. В общем, такая комбинированная ельцово-плотвиная рыбалка выходила очень веселой. А в иные дни за 2 - 3 часа удавалось поймать и несколько килограммов рыбы.

Но вот в ветреные дни, когда о правильной проводке насадки не могло вестись и речи, вместо поплавочной удочки я брал пикер. И что интересно, на тех же самых местах, с такой же насадкой на крючке и похожей по составу прикормкой основными рыбами в уловах становились подлещики и густера.

Традиционно рыбалка начиналась с поимки нескольких плотвиц, но потом подходил подлещик, оттеснял от прикормки «красноглазую» и с небольшими перерывами клевал до самого вечера. Видимо, неподвижно лежащая на дне реки приманка более подходила к зимнему настроению этой рыбы.

Густера чаще всего выходила на кормежку ближе к вечеру, и лучше реагировала на так называемый «доночный джиг» - способ ловли, когда через определенные промежутки времени оснастка на несколько сантиметров подтаскивалась к берегу. Получалось, что применяя различные схемы презентации приманки, даже зимой удавалось сильно разнообразить улов по количеству выловленных видов рыбы.

Зимние снасти

Зимой, повторюсь, я чаще всего рыбачил с маховой удочкой или легким фидером – в зависимости от условий ловли. Разница между летним и зимним оснащением была небольшая, но некоторые моменты, которые делали рыбалку более продуктивной, всё-таки имелись.

Так, например, в поплавочной удочке зимой я отказался от использования массивных «оливок» в огрузке поплавка. А вместо них монтировал на леску цепочку из грузил-дробинок. «Подпасок» у меня всегда сдвоенный, состоящий из пары равных по массе дробинок. Делается это для того, чтобы иметь возможность более тонко управлять движением насадки.

В безветренную погоду, когда рыба всегда делается особенно осторожной, эти дробинки раздвигаются по леске - и насадка на крючке получает дополнительную свободу движения. В ветреные дни, наоборот, дрейф насадки нужно замедлять. Тогда я сдвигаю дробинки вместе - и получаю малочувствительную к ветровому течению оснастку.

Наиболее удачными для зимы поплавками оказались модели со смещенным вниз центром тяжести и тонкой 1 – 1,5-миллиметровой антенной. Ветровое течение очень часто является серьезной преградой для того, чтобы сделать качественную проводку приманки по кормовому следу.

Летом или ранней осенью проблему в ветреные дни можно решить увеличением массы оснастки до 2,5 - 3 граммов. Зимой подобный фокус не проходит. С тяжелыми - более двух граммов - поплавками большинство поклевок делаются незаметными. Вот и приходится выкручиваться, загоняя самую толстую часть поплавка как можно глубже в воду.

Поэкспериментировав с различной длиной поводков, я пришел к убеждению, что зимой очень важно научиться выбирать золотую середину: ставить поводок такой длины, чтобы и рыба его не очень опасалась, и поклевку можно было бы заметить вовремя. Рыба зимой инертная, и на длинном поводке её поклевку часто можно и не заметить.

Получается, что в конце проводки просто начинаешь вынимать из воды снасть - и чувствуешь, что на крючке сидит рыба. Но из-за того, что подсечки не производилось, чаще всего такое вываживание заканчивается сходом, что надолго портит рыбалку. Теперь в поисках оптимального варианта я часто перевязываю поводки. А чтобы процесс этот был менее затратным по времени, постоянно ношу с собой снаряженную поводочницу.

Повышенное внимание я уделяю и подбору крючка. Зимой, когда рыбачить приходится на самые деликатные насадки, стараюсь ставить крючки из тонкой проволоки. Чаще всего – это покрашенные красным лаком мотыльные модели.

Пока лаковое покрытие целое, это очень хорошие крючки. Но стоит лаку немного ободраться, как своим металлическим блеском крючок начинает настораживать рыбу. Спасает от этого только его своевременная замена. Очень удобными являются крючки с длинным цевьем. На холоде пальцы рук моментально становятся неповоротливыми - и длинное цевье очень выручает при извлечении крючка из пасти рыбы. А поклевки взаглот у ельцов случаются очень часто.

Для фидера основной зимней «фишкой» является подбор наиболее оптимального монтажа оснастки. Самым чувствительным вариантом является так называемый in-line монтаж, когда кормушка на клипсе свободно скользит по основной леске. Но это не всегда самое верное решение. Поклевки зимой настолько осторожные, что отличить их от колебания вершинки ветром очень трудно, и in-line монтаж не всегда справляется с поставленной задачей. В этом случае выручает Несимметричная петля, связанная на флуорокарбоновом шок-лидере.

Верхний узел петли ограничивает ход кормушки, так что поклевка рыбы делается более отчетливой. Нужно только научиться правильно подбирать длину петли. С короткой петлей рыба не успевает заглотить насадку - и, почувствовав тяжесть кормушки, часто выплевывает крючок. А с длинной петлей поклевку можно и не заметить.

Определить, какая длина петли сегодня окажется оптимальной, можно только экспериментальным путем. Для этого я заранее вяжу петли различной длины и храню их на специальном мотовиле. Такая домашняя заготовка сильно экономит время на рыбалке.

Зимняя прикормка

Я не открою Америку, если скажу, что в успехе зимней рыбалки очень многое зависит от правильно приготовленной прикормки. И дело не в том, что нужно искать специальные зимние составы сухих растительных смесей. Я давно уже не заморачиваюсь по этому поводу, а вполне осознанно «доедаю» оставшиеся с лета запасы.

Любая прикормка, просеянная через мелкое сито, может считаться хорошей основой для приготовления зимней смеси. Даже если она желтого цвета и имеет отчетливый фруктовый аромат. Всё это можно исправить с помощью земли. А её в моих зимних прикормках много: от 50 до 80%. Землю с берега я не беру. Кротовины на поле тоже обхожу стороной - этот грунт может оказаться очень кислым и запросто испортить прикормку. Лучшая для зимы земля заготавливается мною в лиственных лесах с осени.

При заготовке она должна иметь легкий аромат перепрелой листвы. На одну зимнюю рыбалку я замачиваю треть килограммовой пачки растительной прикормки. А когда прикормка пропитается водой, добавляю к ней около двух литров просеянной через сито земли.

Для экономии времени все эти операции провожу дома, накануне рыбалки. А на берегу мне только остается добавить в прикормку животный компонент. Обычно это смесь опарышей, кастеров и мотыля, что даёт мне возможность экспериментировать с различными вариантами насадки в процессе рыбалки.

Насадки

Здесь всё просто. До самой весны наиболее универсальной насадкой является опарыш. В самые тяжелые дни может выручить репейник или какая-нибудь намытая у берега живность (личинки стрекоз, рачки-бокоплавы и т.д.). А вот популярный в других регионах мотыль на Полесье не так популярен. Я много раз пытался ловить на эту насадку, но опарыш и даже тесто из манки оказывались намного уловистее.

В общем, если зима - уже не зима, сидеть дома в ожидании календарной весны не нужно. Берите любимые летние снасти и отправляйтесь на ближайший водоем, где у берега можно найти глубины в 3 - 4 м. Рыба здесь есть всегда, и её можно и нужно ловить. Рыбачьте в удовольствие!