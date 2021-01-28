Кольский. Кумжа начала сезона Максим Коровин | 28 января 2021 г.

С окончанием весны, а точнее - в начале июня, в Мурманской области наступает долгожданное время спортивной ловли лососевых. Весеннее половодье спадает, реки осветляются и теплеют. И на озёрах лед тает, давая возможность половить по открытой воде. С распалением льда с моря заходит семга (атлантический лосось), в реках и озёрах активизируются хариус и кумжа. В это время и начинают съезжаться на Кольский спиннингисты и нахлыстовики со всей страны. И чтобы новичкам заранее как следует подготовиться, нужно знать, что их на водоемах Кольского ожидает. Вот об этом и мой рассказ.

Рыбалка в июне интересна и результативна. Сама природа предоставляет рыболову большой шанс на поимку трофея. Так, кумжа активно кормится после зимы, охотясь на рыб и крупных водяных насекомых, составляющих в это время её основное меню. А полярный день обеспечивает возможность круглосуточной ловли. Удивительно время незаходящего солнца. И хотя ловить можно целый день напролет, всё же есть небольшие пики активности кумжи вечером и ранним утром.

До второй середины июня практически не встретишь кровососущих насекомых. Тот, кто попадал под «раздачи» комаров и мошки в середине лета, поймет, какое это счастье. Но во второй половине месяца их количество плавно возрастает и достигает пика в июле. Правда, погодные капризы могут сдвинуть на неделю-другую массовое появление гнуса, но всё равно оно неизбежно. Поэтому рыбалку во второй половине июня следует планировать с учетом использования надежных репеллентов.

Небольшая ложка дегтя возможна со стороны погоды – известно непостоянство наступления весны и лета на Севере. Уже несколько лет подряд происходят смещения прихода сезона на плюс-минус две недели, и практически нет никаких возможностей для точного прогноза. К слову, стоит всегда помнить, что июнь на Кольском – почти весенний месяц, вероятен снег даже в двадцатых числах. А возможна и жара около тридцати градусов в самом начале июня.

Начало сезона в разных частях Мурманской области может различаться очень существенно. В таежной зоне рыбалка на реках может начинаться и в середине мая, в то время как в тундре в середине июня еще удается успешно ловить со льда.

Кумжу в реках можно разделить на две формы – озимую и проходную. Озимая кумжа после нереста проводит холодную пору в реке на ямах недалеко от нерестилищ. Она еще сохраняет остатки брачного наряда, весьма худа и прогониста. Ей предстоит восстановиться только перед следующим нерестом, который будет через год-другой.

Проходная же форма идет из озёр или водохранилищ в реки. В июне сложно сказать, это нерестовое поведение или она заходит в реки по другим причинам (корм, безопасность). Но её легко узнать по плотно сбитому, упитанному телу и, как правило, серебристой окраске. Именно такая кумжа и является заветной и желанной добычей спиннингиста.

Снасти

На выбор снастей всегда влияют несколько ключевых факторов:

предполагаемый/приоритетный для ловли размер кумжи;

уровень и температура воды;

тип планируемых приманок;

размер водоема (река/озеро).

Но в любом случае спиннинги будут самые мощные в пределах теста по приманкам, которые вы планируете применять для ловли кумжи. Например, если ваши приманки находится в весовом диапазоне 3 - 15 г, то основной упор лучше сделать на спиннинги с тестом 8 - 15 г. Ведь придется искать рыбу по всей толще воды, причем как в озере, так и в реке. И чаще для этого будут уместны более тяжелые приманки, чем в остальное время спиннингового сезона.

В последние годы беру с собой на рыбалку два комплекта снастей - речной и озёрный. Разница между ними не только в сочетании «длина/тест». Озёрный вариант – довольно длинный классический «лососевик» среднебыстрого строя, оснащенный катушкой с передаточным числом 4,8:1 – 5,2:1.

При ловле на озере нужен максимально дальний заброс приманки и работа бланка на протяжении всего вываживания. Логично, что речной комплект короче, при этом спиннинг будет быстрее по строю, а у катушки выше передаточное число. Если по каким-то причинам приходится выбирать между этими двумя комплектами в пользу только одного, то почти всегда я выберу озёрный – запас по мощности и лучший контроль над рыбой при вываживании позволит с высокой долей вероятности решить в мою пользу схватку с крупным экземпляром.

Дальность заброса на озёрах, о которой я писал выше, достигается благодаря использованию плетеной лески. Я предпочитаю 8-жильные «плетенки» в диапазоне диаметров ##0.6 – 1.0 (по японской классификации). Конкретный диаметр из этого диапазона зависит от массы используемых приманок.

Размер #0.8 можно считать «золотой серединой» - прочности шнура хватает, чтобы справиться в спокойной воде и с крупным экземпляром, а вылет приманок массой от пяти граммов можно назвать отличным. Считаю обязательным наличие поводка из флуорокарбона (или, на крайний случай, обычной толстой лески) длиной от метра и более - для предотвращения обрезов шнура об острые грани камней при проводке и вываживании.

Для ловли же на реках и в ручьях я наматываю классическую леску. Её абразивная устойчивость и способность растягиваться, помогая гасить рывки рыбы накоротке - ключевые моменты при выборе. Для визуального контроля над приманкой и рыбой в момент вываживания ярко окрашенные лески подходят просто идеально, при этом они остаются практически не заметными для рыбы.

Озёра

Повторюсь, возможность максимального заброса приманки становится определяющим фактором при выборе длины и строя удилища для озера. Давно известно, что самыми дальнобойными являются «параболики». Ими удобнее ловить на приманки, не требующие изысков анимации – вращающиеся блесны, воблеры и «колебалки» на равномерной проводке или Stop&Go.

Когда приманке требуется придать хаотичное движение – как, например, воблерам при твичинге или при анимации безлопастных приманок (стиков, уокеров) – «быстрые» удилища вне конкуренции. Вот здесь и наступает сложный момент выбора модели, способной и на дальний заброс, и на уверенную работу с приманками разного типа.

Найти такое удилище в бюджетном сегменте крайне сложно – сочетание таких характеристик требует высокотехнологичного исполнения, а это, в свою очередь, удорожает готовое изделие. И стоит признать, что во время рыбалки приходит понимание обоснованности выбора качественного лососевого спиннинга, особенно при ловле в сложных погодных условиях или встрече с крупной рыбой.

Даже если вам нужен спиннинг с небольшим тестом, лучше выбрать его длиной от 2,2 м и больше. Для меня оптимальным ростом удилища является 7’6” – 7’7” в футовом измерении, в метрической системе это где-то 2,3 м. Хотя есть в моём арсенале и модели длиннее, их я использую при ловле на крупных озёрах при ветреной погоде.

Катушка тоже играет важную роль в дальности заброса – чем больше шпуля, тем легче сход шнура с неё при забросе. Масса катушки помогает сбалансировать снасть - при правильно подобранной модели ловля становится комфортной в течении всего дня. Размер 2500 или 3000 (по японской классификации) для ловли на озере я считаю самым обоснованным выбором. Современные катушки таких размеров весят чуть более двухсот граммов и хорошо сочетаются с длинными спиннингами с тестом до 20 г.

Реки и ручьи

Для меня проводка приманки вниз по течению (апстрим) - основная при ловле кумжи на реках и ручьях. И как ни странно, этот метод определяет и выбор снасти. В такой ловле практически всегда я использую катушки с высокой «передаткой» - от 5.8:1 до 6:1. Данный выбор обусловлен двумя важными факторами.

Во-первых, это даёт возможность не терять контроль над приманкой в условиях быстрого течения. Мне не приходится быстро выматывать слабину лески в ситуации, когда приманка, будь то тонущий воблер или колеблющаяся блесна, движется быстро в мою сторону. А малейшая потеря связи с тонущей приманкой чревата зацепом и возможной её потерей.

Во-вторых, при вываживании рыбы в условиях сильного течения быстрая «передатка» позволяет чутко реагировать на стремительные забеги кумжи вниз по струе. Ведь в рыбьем арсенале - это один из лучших приемов по освобождению от приманки! Получив хоть немного свободы действий, кумжа способна и завести леску за камень, и поднырнуть под корягу или спрятаться в притопленных ветвях ивняка, часто растущего здесь по берегам рек и ручьев.

Размерность катушки также необходимо учитывать – чем она выше, тем больше лески укладывается на шпулю за один оборот ручки. Добавляем сюда и размер рыбы, которую есть шанс поймать. Я остановился на размерах 2000 - 2500 с разными вариациями глубины шпули. Если предстоит ловля в небольших водоемах некрупной рыбы на спиннинги тестом до 10 г, то 2000-й размер. Для ловли в местах, где ожидается экземпляры «кило плюс» и необходимо использовать приманки массой до 15 г и выше, я ставлю 2500-й размер.

Для реки беру спиннинги быстрого строя - для лучшего контроля над приманкой и анимацией, а также для короткой и надежной подсечки. Размахиваться широким, амплитудным движением в окружении веток и деревьев лучше не стоит. Вдобавок «быстрые» спиннинги точнее кидают приманку. Также на выбор быстрого строя накладывает отпечаток и моя давняя приязнь к ловле кумжи на воблеры.

Важный момент при ловле на реке: если вам привычно ловить на вращающиеся блесны или воблеры-составники, т.е. приманки, подразумевающие равномерную проводку, лучше использовать классические лососевые удилища. Указанные приманки показывают себя лучше всего при проводке против течения, позволяя делать медленную подачу и долгие остановки в наиболее перспективных местах. Проводку этих приманок комфортнее выполнять спиннингами среднебыстрого строя, сглаживающими активную собственную «игру». Ну а все плюсы лососевых удилищ по-полной раскрываются после поклевки кумжи!

Приманки

Если за сезон размер и тип приманок для ловли в озере меняются несильно, то в реке они могут претерпевать существенные изменения. Высокая вода открывает широкие возможности для рыболова в плане применимости разных приманок (в данном контексте под высокой водой подразумевается уровень реки на верхней границе русла, а никак не текущий по лесу поток). Ловля становится результативной и увлекательной именно на участке, начинающегося с места входа реки в русло.

Воблеры я считаю приманкой, уместной в любых условиях. На озёрах эти приманки разной степени плавучести, особенно при наличии системы дальнего заброса или просто обладающие хорошими полетными качествами, позволяют добиться хороших результатов. Чаще всего я использую минноу длиной 65 - 90 мм, ведь именно на некрупную рыбу в этот период кумжа активно охотится.

На реках настает время тонущих моделей. Ими удобно обследовать всю толщу потока, варьировать равномерную проводку или подачу на снос с рывками разной частоты, совершая проводки апстрим и даунстрим. Если у воблера при погружении наблюдается и «роллинг» (покачивание боками), то паузы в проводке становятся обязательными – именно на плавном падении зачастую кумжа атакует воблер. Чередование серии из трех - четырех рывков и небольшой паузы для меня становится базовой подачей воблера в этот период.

Пока вода не прогреется свыше десяти - двенадцати градусов, хорошо работают воблеры кислотных оттенков. Самыми стабильными в течение всего сезона я считаю приманки естественных расцветок – под мелких сиговых, гольяна или небольшую кумжу.

«Колебалки» – мои основные приманки для озёр. Весящие от 6,5 - 7 до 13 - 15 г, они позволяют облавливать любой горизонт даже в ветреную погоду. Критериев для выбора блесны при ловле в озере не так и много: стабильная работа на медленной проводке и выраженная «игра» при осыпании.

При ловле в реках я использую «колебалки» или в качестве разведчиков для незнакомых мест, ведь одинарник, установленный на моих блеснах, помогает избегать зацепов, или в случае, когда важен дальний заброс. Наличие течения требует более узкой формы блесны, во избежание входа в штопор приманки и снижения нагрузки на снасть при проводке против струи.

В цветовых решениях для «колебалок» всё очень похоже на выбор для воблеров. Сочетание серебра с синим, черным или каким-либо ярким цветом очень хорошо провоцирует рыбу на поклевку в период прохладной воды. Небольшим исключением будет сочетание латуни с черным и оранжевым, оно показывает стабильные результаты весь сезон. Эта расцветка хорошо работает и в период ясной погоды, когда излишний блеск и яркость блесны часто отпугивают кумжу.

Ну и самая классическая приманка для кумжи – вращающаяся блесна, она же «вертушка». Простота применения и уловистость сделали её приманкой №1 для многих охотников за кумжей. «Вертушка» сочетает в себе универсальность использования в разных водоемах, высокую заметность для кумжи - как визуальную, так и акустическую.

На рынке сейчас представлено огромное количество производителей, предлагающих разнообразие форм и размеров лепестка, массы сердечника и цветовых решений. Серебристые и яркие цвета, их сочетание – базовые расцветки для прохладной воды. Интересный эффект я отметил при ловле в ясную погоду – стабильно хорошо ловит синий цвет!

Несколько последних сезонов «колебалки» в моем арсенале испытывают сильную конкуренцию со стороны стикбейтов – тонущих безлопастных приманок, внешне похожих на воблер без лопатки или на гибрид «колебалки» и воблера. Они идеально подходят для ловли «по площадям» на плёсах и озёрах. Удивительные полетные качества стиков делают их лучшим выбором для самых дальних забросов, особенно на рыбалках в ветер. Своей собственной «игры» у этих приманок практически нет – при равномерной проводке они лишь слабо покачиваются.

Магия начинается на паузе – большинство моделей стикбейтов обладает ярким «роллингом» при горизонтальном погружении. Частота движений и скорость погружения меняется у разных моделей, что позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант для наших условий ловли. Нужно быстро обловить глубокие участки – ставим наиболее узкие модели, обеспечивающие быстрое активное погружение.

Для мелководий лучше подойдут более «упитанные» варианты с низкой скоростью погружения. Редко, но встречаются и модели совсем без «игры» – они заточены под анимацию исключительно спиннингом.

Проводку стиков можно выполнять двумя способами – «равномерка» с паузами и твичинг. Но стикбейтам - по причине их конструктивных особенностей - противопоказаны чересчур сильные рывки, это грозит перехлестом крючка со шнуром. Деликатные ритмичные рывки, прерываемые паузами, мне видятся лучшей проводкой для приманок этого типа при ловле активной рыбы. Если же рыба вялая и никак не проявляет себя – вот тогда медленная равномерная проводка с длительными паузами способна принести долгожданную поклевку.

Отметил одну закономерность при ловле на стики – кумжа атакует их очень агрессивно. Если «колебалку» или воблер она может подбивать мордой несколько раз, то сыпящийся вниз стик она попросту, как говорится, сносит, такие поклевки очень ярки и надолго запоминаются!

Уокеры – это новое для меня направление в ловле кумжи, над которым надо поработать, но перспективы тут открываются очень хорошие. Они работают как на реке, так и в спокойной воде. В прошлом году на обмелевшей реке этот тип приманок показал себя прекрасно. А еще к возможности провести приманку в любом месте добавляется зрелищная поклевка!

Тактика ловли

Если с прогревом воды кумжа чаще находится в поверхностном слое, где и вся её основная кормовая база – вылетающие насекомые и мелкая рыбешка, то в начале сезона её нужно искать по всем горизонтам. В это время она может искать на дне ручейника или других беспозвоночных, схватить проснувшуюся лягушку у берега или гонять в толще воды ряпушку или другую некрупную кормовую рыбу.

В озере начало ловли сводится к использованию более тяжелых приманок. Это нужно для определения горизонта, в котором сейчас находится рыба. Такие приманки позволяют быстрее пролавливать большие площади по всем глубинам. Как только становится понятно, на какой глубине стоит рыба, можно использовать приманки полегче. Это позволит делать затяжные паузы при ловле на воблеры и «колебалки», т.к. именно в эти моменты кумжа часто и атакует приманку.

Перед ловлей на незнакомом озере стоит заранее изучить его фотографии со спутника, чтобы выявить места перепада глубин, обширные мелководья и береговые свалы. Также это помогает построить наиболее комфортный и рациональный путь к озеру и выбрать схему облова. Для ловли интересны выступающие в озеро мысы с короткими береговыми мелководьями. Как и любой другой хищник, кумжа любит патрулировать свалы в глубину.

Выйдя на место ловли, не стоит совершать сразу дальний заброс к центру озера, лучше обловите последовательно береговую зону. Вот после этого и смещайте забросы к середине озера. А затем снова начните забрасывать всё ближе и ближе к берегу по другую сторону от вас. Такие веерные забросы надежнее дадут результат, чем просто дальние забросы к центру озера. Если точка не сработала, я обычно перехожу на 50 – 70 м - и повторяю.

По моим наблюдениям, кумжа замечает приманку с пяти - семи и даже более метров, поэтому сдвигаем точку следующего заброса метров на десять. Если она ей интересна, рыба проявит себя атакой, в крайнем случае - тычками в приманку, либо сопровождением её до берега. В последнем случае часто выручает пауза в проводке. Правда, такой прием не сработает при ловле на вращающиеся блесны, с ними нужно изменить скорость проводки. Если и это не спровоцировало рыбу на поклевку, лучше поменять тип приманки, часто именно такая смена приносит успех.

Все свои рыболовные маршруты по рекам или ручьям я стараюсь выстраивать с движением вверх по течению. У этого есть два неоспоримых плюса. Первый заключается в незаметности для рыбы – кумжа стоит головой против течения, поэтому мы можем подойти к рыбе достаточно близко, чтобы сделать прицельный заброс в интересующую точку. Порой поклевка может произойти буквально в паре метров от рыболова.

Поэтому не стоит торопиться кинуть приманку как можно дальше. Здесь важно начать с облова перспективных мест, расположенных от вас недалеко: это участки спокойной воды за камнями рядом с основной струей; береговые «обратки»; узкие и глубокие плёсы; локальные глубокие приямки после порогов. Напомню, что способность «читать» стоянки кумжи в реке нарабатывается с опытом ловли.

После проводок в самых «кумжевых» точках обязательно стоит сделать несколько забросов в, так сказать, вторичные места: быстрые и мелкие шиверы, подмывы в берегах, русловые канавы. Неизвестно почему, но случается, что кумжа стоит в месте, которое ну никак нельзя назвать стопроцентным вариантом. Возможно, именно там массово скопился какой-то кормовой объект, с этой точки хорошо удается просматривать весь поток или есть хорошее укрытие.

Второй момент заключается в том, что подача приманки, движущейся со скоростью потока или чуть быстрее, выглядит для кумжи очень естественно. Стоя в укрытии, рыба контролирует поток и поверхность на предмет проплывающего корма. Добавим сюда и тот факт, что у кумжи не так много времени для атаки объекта, движущегося достаточно быстро.

Долгое же преследование добычи в быстрой реке для кумжи не характерно. Она не любит удаляться от места стоянки более чем на два-три метра, и чем меньше формат водоема, тем короче это расстояние. Поэтому кумжа решительно атакует приманку при такой подаче. При ловле на участках, где течение ровное на протяжении длинного отрезка, кумжа может преследовать и атаковать приманку на всей дистанции проводки. Такое поведение не встретишь в местах, где поток разделяется на отдельные струи, размежеванные камнями.

Интерес к приманке ограничивается участком относительно чистой воды, и если атака не получается, кумжа возвращается обратно. Для молоди характерно более легкомысленное поведение, когда увлеченная атакой кумжинка нередко сваливается в перекат со спокойного слива.

Июнь с его наполненными водой реками и ручьями – отличное время для ловли на тонущие воблеры апстримом. Эти приманки раскрывают свой потенциал лучше всего в условиях быстрого течения. Отсутствие водорослей на камнях позволяет проводить тонущие модели близко ко дну, провоцируя рыбу, и не опасаясь зацепов.

Первые проводки на интересном участке я делаю в поверхностном слое с динамичной анимацией - таким образом ищу активную рыбу. Если реакции не следует, даю воблеру больше заглубиться и добавляю короткие паузы. Выбор степени погружения воблера зависит от глубины в месте ловли. Медленнотонущие варианты хороши для глубин до метра или чуть более при наличии большого количества камней в реке. Быстротонущие воблеры использую в узких и глубоких местах - например, в русловой канаве или локальной ямке. Также их черёд настает и при ловле на протяженных и глубоких плёсовых участках рек и ручьев.

В местах с непостоянной глубиной лучше использовать плавающие воблеры с заглублением до метра. Проводкой по течению такие модели не загнать до заявленной глубины, но это и не нужно – их «игра» на рывках хорошо провоцирует рыбу на относительно мелких участках. От плавающих моделей нужна невысокая скорость всплытия, чтобы они задерживались в потоке на паузе достаточно долго, а не поднимались быстро к поверхности.

В начале сезона на крупных реках, впадающих в большие озёра и водохранилища, ловить кумжу можно разными тактическими приемами. Как и в ход лосося, можно рыбачить часами, стоя на одном месте и прокидывая точку разными приманками в ожидании подхода кумжи.

Можно много перемещаться по реке, уделяя внимание самым ярко выраженным местам, где способна стоять активная рыба. У такой ловли достаточно простой алгоритм: несколько забросов приманки, в которой рыболов уверен более всего, и движение на другую точку.

Третьим вариантом будет сочетание вышеописанных тактик. Методичный облов точки разными приманками позволяет не только добиться поклевки активной рыбы, но и подобрать ключ к пассивной.

Все три подхода вполне результативны, на каком из них остановиться – каждый решает сам. В этом случае выбор способа лова определяется характером и темпераментом рыбака. Кому-то нужно постоянное движение и смена обстановки, а кто-то нацелен на изучение всех нюансов места и перебор приманок для ловли пассивно настроенной рыбы.

Наиболее распространенная ошибка начинающих после поклевки кумжи, особенно если рыба попалась достаточно крупная – форсированное вываживание. На озёрах фрикционный тормоз следует расслаблять сильнее, чем при ловле на реках. При этом не нужно торопиться с подтаскиванием рыбы к берегу - прибрежные камни, коряги и водоросли кумжа может с легкостью использовать, чтобы спрятаться в них и таким образом усложнить вываживание.

Сильная и выносливая рыба на короткой дистанции способна устроить настоящий аттракцион с кульбитами, прыжками и ускорениями. Порой ни рыболов, ни удилище, ни катушка не успевают отреагировать на все действия рыбы накоротке - и всё заканчивается досадным сходом или обрывом.

Дайте рыбе успокоиться после поклевки, утомите её на средней дистанции - и лишь за тем аккуратно заводите её в подсак. Для меня подсачек – обязательный атрибут кумжевой рыбалки.

Брать руками рыбу с приманкой в пасти – не лучшее решение, высоки шансы загнать крючок в руку или одежду. Ведь кумжа, как и лосось, борется до последнего, и всегда нужно быть готовым к тому, что вроде бы уставшая рыба совершит на мелководье могучий рывок к свободе.

Эпилог

В Мурманской области нет весеннего нерестового запрета на ловлю в реках и озёрах, как это принято в средней полосе страны. Как раз в июне начинается массовый ход лосося в реки из моря, активно берёт и кумжа. Эстетика ловли, красота водоемов и заветность трофеев притягивает многих рыболовов со всей страны.

Хочу напомнить, что ловля семги осуществляется исключительно по лицензиям, а кумжу, хариуса и других рыб можно ловить свободно, соблюдая размерный ряд и нормы вылова. Для кумжи теперь он составляет 30 см, его не так давно снизили. Возможно, это продиктовано растущим прессингом на водоемы, где рыбы свыше 40 см становится всё меньше и меньше. На мой взгляд, куда оправданнее было бы продвижение принципа «поймал-отпустил» при ловле этой удивительной и красивой рыбы.

Многообразие ландшафтов позволяет рыболову выбрать самые красивые места для ловли, ведь кумжу можно найти как в тундре, так и на таежных водоемах. Множество ручьев и небольших рек привлекают настоящую армию любителей ультралайтовой ловли.

Увы, но на крупных озёрах и водохранилищах с каждым годом становится всё больше поклонников троллинга. В рамках такого прессинга на всех водоемах (вкупе с растущей доступностью удаленных мест) важно напомнить, что в Заполярье рыба растет очень долго. И если не относиться с бережностью и заботой не только к кумже, но и к северной природе, за несколько лет размер как рыбы, так и её популяции очень сильно сократится…