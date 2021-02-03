Зима, судак и аттрактанты Алексей Коломиец | 3 февраля 2021 г.

Когда, как не зимой мы оказываемся в ситуации, когда судак стоит под нами, подо льдом, а клевать не хочет? Кто-то пытается расшевелить этого апатичного персонажа различными способами – к примеру, изменив игру приманкой, усложнив её проводку, а то и просто заменив другой. Кто-то считает, что корень зла - в поводке из струны, и ставит флуорокарбон. Ну и, конечно же, кто-то использует в хвост и в гриву новомодную «съедобность» приманок. Тогда, может, пора судаку предложить какой-нибудь пахучий аперитив, от которого у него должны потечь слюнки?

Тема запахов и её противоречия

Тема запахов в рыбалке касается всех её видов. Любители ловли плотвы подмешивают валерьянку в тесто, а кто-то в сваренное пшено добавляет анис.

Про карпятников – вообще скромно промолчу. Кажется, на них все алхимики планеты работают. И меня не миновала сия участь. И тесто сдабривал пахучим подсолнечным маслом, и измельченный чеснок в перловку подсыпал. А что касается хищника, в период «поролонового бума», начитавшись К.Кузьмина, я даже носил с собой на рыбалку пузырек с рыбьей кровью, чтобы ловить на смоченную ею пористую «рыбку». Носил, правда, недолго. Пока содержимое этого пузырька не протухло на жаре. Но это было только начало. Дальше пошли эксперименты с рыбьим жиром, о чем подробнее расскажу чуть ниже.

Ну а объективную оценку теме запахов дали рыболовы из других стран. Первым - американец Джон Спрингер, побывавший у меня в гостях на Дону, он акцентировано потёр поролоновую «рыбку» о пойманного мною судака, давая понять, что это достаточно важно, чтобы пренебрегать таким способом привлечения хищника.

Лет через пять я уже сам побывал в Америке, но рыбачил уже с русским эмигрантом. Так вот, у Виктора в катере стояла целая батарея пузырьков с различными запахами. Он ими пользовался постоянно. Правда, ничего конкретного утверждать не стал. Говорил, что это лотерея. Я понял, что тут примерно как у карпятников - каждый сам подбирает запахи для ловли. Последнюю жирную точку поставил всё тот же Константин Кузьмин, который на Ахтубе, недалеко от города, ранней весной, когда мало что ловилось даже в пойме – помазал свою поролоновую «рыбку» штатовским аттрактантом Mega Strike.

Я, было, усомнился в действенности этой затеи, но он парировал просто: «А что, а вдруг? Хуже не будет точно». Ну и буквально со второго заброса с берега поймал щуку под пятерку. Скажу честно, таких я в этом месте не лавливал и не слышал даже, чтобы кто-то хвалился подобными размерами трофея. Ведь это примерно 20 км от города – ну какие там могут быть трофеи? Однако, факт – упрямая вещь. Помазал и поймал. С этого момента я начал интересоваться аттрактантами. Рыбий жир – оно понятно, пошел в аптеку и купил. А вот что рыболовные алхимики пытаются сварганить для ловли хищников?

Запах - или феромон страха?

Да-да, есть и такой феномен – феромон страха. Это какое-то вещество, которое вырабатывает раненая рыбка. Однажды прочитал об этом в каком-то из рыболовных журналов. Спорить с учеными могут только сами ученые.

Нам же, рыболовам, остается только задавать всё больше вопросов. Ведь феромон страха вырабатывает раненая, но покуда еще живая рыбка. А дохлая наживка вряд ли поспособствует оживлению клёва. Сколько раз я сталкивался с ситуацией, когда на мормышку с живым мальком судак клевал, а со снулым - игнорировал.

Помню, это была единственная рыбалка, когда мы, не жалея мальков, израсходовали весь запас за половину дня, но в такой капризный по клёву день остались с хорошим уловом, т.е. практика показывает, что действительно живая рыбка хищнику нравится больше. Тогда почему подавляющее большинство судачатников утверждает, что на тюльку судак клюет охотнее, нежели на какого другого малька? И тюльку-то, как правило, подсаживают дохлую, и, тем не менее, клыкастый берёт на неё лучше. Может, всё же запах играет решающую роль?

Еще один интересный материал лишь подстегнул мой интерес к аттрактантам: я наткнулся на перевод украинской статьи, в которой описывался эксперимент, подтверждающий тот факт, что судак охотнее ловится на приманку с запахом, полученным из кожи и слизи, а не из тела плотвы. Эксперимент проходил на Днепре в 1983 году, длился 5 ночей, ловили на два фидера, в качестве приманки использовали «силикон» без запаха, перед которым ставили, как они писали, «маслину» с тем или иным аттрактантом.

В общем, по описанию эксперимент казался действительно серьезным. Так вот, была получена 121 поклевка хищников различного вида, но конкретно по судаку 70% поклевок пришлось на так называемый феромон тревоги из кожи и слизи. А внизу под статьей - целый список использованной ихтиологической литературы, ну как тут не поверить?!

Однако фокус с тюлькой не даёт мне покоя. Я для себя решил, что наживка морского происхождения пахнет сильнее, нежели сделанная из пресноводных сородичей. Собственно, и рыбий жир «Омега-3» делают из сёмги – поэтому большинство моих экспериментов именно с этим снадобьем.

Случай на Дону

Для меня очень показательной стала летняя рыбалка, когда мы с товарищем отправились ловить судака с лодки на Дону. Я предварительно обзвонил своих знакомых, кто рыбачил в тех местах, и узнал, что судак очень пассивен, и за весь день можно увидеть максимум 3 - 4 поклевки, вымучив одного-двух судачков. И это исключительно на проверенных рабочих точках! Тем не менее, мы всё равно поехали именно в те места (около хутора Вертячий), и уже через три часа ловли убедились, что товарищи по увлечению не лгут.

Действительно, на наших заветных местах мы увидели по одной-две невнятных потычки, и Володя таки засек небольшого судачишку. Мы прошли на лодке достаточно большую часть акватории, пробовали добыть судака и на свалах, и в корягах – всё без толку. Нам оставалось только одно – встать на заведомо рабочей точке и терпеливо дождаться выхода судака. Что мы и сделали.

Заякорившись в заветном месте, мы безуспешно полоскали приманки минут сорок, поглядывая на часы. Ну и когда же судак проголодается? Уже в 10:30 я предложил Володе провести опыт с рыбьим жиром, однако этот эксперимент не мог бы считаться чистым, ибо любой выход судака мы могли бы записать «в пулю» пахнущему «поролону». Мы решили подождать еще и начать пропитывать рыбок в 11:30.

Какого же было наше удивление, когда уже на третьей проводке я подсек судака на 2,5 кг! На следующей проводке я эту «поролонку» оторвал на зацепе. Дальше – еще интереснее! Володя принялся ловить судаков одного за другим, причем его поролоновая «рыбка» не была ничем пропитана. Мы тогда сняли с того места дюжину судаков, и это после того, как наши товарищи видели за весь день везде, включая эту точку, по 3 - 4 поклевки, как мы за полдня! Для меня стало очевидным, что смачивание рыбьим жиром «поролонки» однозначно получилось эффективным.

Случай на Ахтубе

Еще один случай, когда рыбий жир «выстрелил» очень ярко. Повадились как-то мы с соседом ездить на Ахтубу в конце дня - на вечерний выход хищника. Приезжаем, становимся на свои излюбленные пристрелянные места и тупо долбим «поролоном», пытаясь обследовать каждый квадратный дециметр вверенного участка.

Два дня у нас получалось неплохо. Мы ловили минут за сорок своих пару-тройку судачков или щучек – и, довольные, уезжали домой, благо от нашего микрорайона до Ахтубы всего каких-то 20 км. Но однажды случилось так, что мы не увидели на привычных местах своих законных поклевок - и в недоумении сошлись покурить, мучаясь в догадках о причинах бесклевья. Вдруг Валера говорит, что как назло еще и рыбий жир забыл взять с собой.

Оказывается, он с некоторых пор постоянно его с собой носит и не ленится уснащать им «рыбок». Что до меня, то рыбий жир всегда со мной, но в этот день я пока не пропитывал им приманку. Я поделился с Валерой заветными капсулами, мы одновременно смочили жиром своих «рыбок» - и уже на втором забросе тандемом вываживали по судаку. Сказать, что изумлению нашему не было предела – это чересчур сильно, но радость нам это принесло.

Как разбудить корягу

Так же, т.е. с помощью рыбьего жира, иногда удается пробудить к жизни «молчаливую» корягу. Спросите у любого спортсмена или продвинутого спиннингиста – они вам скажут, что рыбу они всегда делят на активную и пассивную. Обычно принято для достижения наибольшего результата вылавливать активного хищника, а потом уж браться за пассивного.

Так вот, когда я с одного места вылавливаю двух-трех судаков, а потом место – скажем, тот же коряжник - неожиданно «замолкает», я пытаюсь его тут же расшевелить запахом рыбьего жира. Иногда у меня это получается, иногда - нет, но когда находишься на уже пристрелянной точке, совсем не спешишь с неё уходить, а делаешь 5 – 6 контрольных проводок «поролонкой» с рыбьим жиром.

Что же касается других спиннингистов, кто пробовал использовать рыбий жир – мнения разделились. Некоторые скептически к нему относятся, но считают, что рыбий жир никак не сказывается на клёве, а, соответственно, и не вредит. Другие приняли капсулы с аптечным аттрактантом на вооружение - и с успехом его используют, называя моим интернетовским никнеймом - «Мамбины шарики».

В реальности же эти шарики носят имя «Янтарная капля», а их удобство заключается еще и в том, что достаточно достать одну желтую капсулку, проколоть её крючком и выдавить содержимое на приманку. Всё! Это гораздо удобнее всяких стеклянных пузырьков, в которые обычно разливают рыбий жир.

Эксперименты с аттрактантами

Аттрактант Mega Strike я уже упоминал. Он у многих рыболовов есть, и статистику по нему, думаю, легко можно найти в интернете. У меня от К.Кузьмина остался пробник этого аттрактанта, который я всё время ношу в рыболовном ящике - и всё никак не решусь использовать. Его же надо сравнить с чем-то, но покуда не с чем. Но с моей нынешней аперитивной теорией – ему недолго лежать запакованным. А вот об аттрактанте Sensas могу рассказать пару историй, как говорится, из первых рук.

Однажды рыбачили мы с моим товарищем Андреем, и я заметил, что на свои «поролонки» он брызгает каким-то спреем. Естественно, я тут же учинил допрос с пристрастием - мол, что это за аттрактант, давно ли он им пользуется и с каким успехом. Андрей - опытный спиннингист, и у меня нет оснований ему не доверять. Однозначного ответа, естественно, я не получил, но у Андрея создалось впечатление, что этот аттрактант избирательно привлекает судака, т.е. наряду с окунем и щукой, на его взгляд, чаще будет клевать именно судак.

Согласитесь, странный эффект. Однако пару раз я сам был свидетелем этой странности. Уже вечером этого же дня мы джиговали на «стрелке» Банный – Митинка - Харабалык в Астраханской области. Непонятно по какой причине на мои «поролонки» вешались исключительно окуни, а у Андрея - сплошь судаки. Надобно отметить, что «поролонки» у нас обоих - одного производителя, мои.

Где-то через две недели мы с ним же оказались на Волге в районе Солёного Займища, опять в Астраханской области, и нашли щучье место. У нас уже насчитывалось три поклевки и плавало две щуки на кукане, когда Андрей опять спрыснул свою «поролонку» спреем Sensas. Удивительно, но на этом щучьем месте единственного судака поймал тогда именно Андрей.

Однако все перечисленные случаи произошли по открытой воде. А подо льдом что, аттрактанты не работают?

Итак - зима

Беготня по бескрайним просторам Волгоградского водохранилища – радость сомнительная. Тем более, когда некоторые места изучены летом эхолотом с лодки, уточнены эхолотом со льда, а некоторые места еще и просмотрены с помощью подводной камеры. Зачем куда-то ходить, если понимаешь, что судак здесь, подо льдом, просто клевать не хочет? А не тот ли это случай, когда судаку надо не столько попасть приманкой под нос, сколько сунуть её буквально под нос - понюхать?

Признаюсь честно, у меня самого практики пользования аттрактантами при ловле со льда – минимум. Причин тому несколько. Мой положительный опыт с рыбьим жиром в «поролоне» не работает по одной простой причине: при переходах от лунки к лунке «рыбка» моя замерзает - и у меня нет абсолютно никакой уверенности, что она успевает оттаять за время следующего опускания ко дну. И даже если она сподобится отмерзнуть, всё равно, скорее всего, её температура может быть ниже окружающей его воды. Мало кому из нас зимой хочется съесть мороженое, не правда ли?

Однако наши зимы изобилуют оттепелями. Это время, когда и судак нагло капризничает, и «поролон» не успевает замерзнуть. Но тут возникает дилемма – попытаться ловить на проверенные, заведомо рабочие приманки или начинать эксперименты с запахами? Дело в том, что рядом с вами ходят судачатники, использующие мормышку с мальком или тюлькой – и у них та же грустная картина с клёвом.

В такой ситуации я стараюсь предложить судаку не плавные покачивания приманки, а активную игру вибом или энергичную подачу «Чёрта». То есть, максимально разнообразить соблазны для него. Ну и частенько прибегаю к тандемам. Например, ловлю на вибы, но либо пропитываю опушку нижнего тройника рыбьим жиром, либо обмазываю всю приманку аттрактантом. Много раз я видел видеокадры, как хищная рыба подплывает к дергающейся приманке, недоуменно смотрит на неё - и уплывает прочь. Почему? Может, не хочет? А если добавить запаху? Мне самому пока еще ни разу не удалось поймать в кадр момент присутствия судака рядом с приманкой.

Но все свои вибы я оснастил тройником с опушкой. Отчасти, чтобы он привлекал хищника цветом, отчасти, чтобы дольше источал запах предложенного снадобья, будь то рыбий жир или фирменный аттрактант. Но пока что статистики очень мало. Часто бывает, что ходишь по своим уловистым точкам в одиночку, и даже если хорошо поймал – сравнить этот улов не с чем. Ведь, может, у всех хорошо ловилось в этот день на всё что попало.

Последние два года я пользуюсь аттрактантом Berkley Power Bait Walleye. Но пока не могу с уверенностью сказать, что он однозначно положительно влияет на клёв. Но пропитываю им приманки с Кузьминскими мыслями, что хуже не будет.

Другой способ, который я использую – это рыбалка на силиконовые приманки. Некоторое время я практиковал такую ловлю, но в основном на течении и с обыкновенным «силиконом». Мне думалось, что твистер лучше играет на течении, нежели малёк.

Можно поэкспериментировать с цветом и размером искусственной приманки. Но в итоге поклевок у меня выходило в среднем столько же, сколько и у тех, кто использовал малька. Оно и понятно - на Дону судака в первую очередь надо найти. И на течении судак себя ведет иначе. А вот на слабом течении водохранилища – совсем другое дело. У судака есть время, не спеша, подплыть и изучить объект, издали напоминающий что-то съедобное. Вот тут, думаю, вполне может сработать «съедобка», которая, естественно, имеет запах.

Вроде настал тот момент, когда надо подвести какой-то итог. Однако делать этого я не буду. Это всё равно, как подводить итог одной из рыбалок. Поймал рыбу? Много? А мог больше? А мог крупнее? И тому подобные вопросы будут возникать после каждой рыбалки. Моя практика пользования рыбьим жиром говорит о том, что лососевый запах зимой отнюдь не является панацеей от бесклевья.

Размер приманки, правильная её подача, скорость проводки – намного эффективнее сказываются на результативности, чем запах. В остальном рыбий жир помогает иногда расшевелить неактивного судака на рабочей точке, т.е. там, где обычно судак ловился, но по каким-то причинам стал к приманкам равнодушен. И есть смысл попробовать пробудить у него аппетит пахнущей рыбьим жиром приманкой. А если говорить за все доступные мне аттрактанты – скажу так: рыбалка – это интересный, растянутый во времени процесс, в котором я нахожу место для экспериментов с запахами. Чем я хуже американцев?