Зимняя форель и донные методы ловли Николай Лебедев | 6 февраля 2020 г.

Постоянно крутясь в интернете на различных рыболовных форумах, я не мог не заметить, что у нас, в России, интерес к арийной ловли форели держится на стабильно высоком уровне. Но, тем не менее, кое-кто из старшего поколения до сих пор считает, что в такой рыбалке нет никакого азарта, поскольку улов, дескать, автоматически обеспечен.

Однако я, опираясь на свой опыт форелевой рыбалки на платных водоемах, могу сказать, что это далеко не самое простое занятие. Форель зимой ну очень капризная. И в успехе рыбалки решающими факторами могут быть как погодные условия, так и обоснованный выбор тактики ловли и приманок.

Рыбалка на «платнике» на неискушенный взгляд представляет собой нечто вроде лотереи. Если сегодня конопатая хорошо брала на приманки определенного типа, еще не значит, что завтра она будет на них ловиться с тем же успехом. Почему? Вот для меня это интересный вопрос для анализа. А как действовать в условиях ледяной воды, когда за окном стабильно минусовая температура и форель держится преимущественно у дна? И на этот вопрос тоже можно ответить, если подумать. Попробую об этом и многом другом рассказать.

Зимняя форель. Работа над ошибками

В статье, которая вышла в прошлогоднем «СР» в ноябре, я делился личным опытом, как гонял форель на «платнике» в Пензенской области поздней осенью. Сейчас же речь пойдет об особенностях ловли конопатой там же по открытой воде на исходе зимы.

Многие могут предположить, что поведение форели в феврале – начале марта ничем не должно отличаться от её образа действий в конце ноября, а основным аргументом тут выступает наличие и там, и там холодной воды. Не могу с этим согласиться, благо есть личные наблюдения.

Так, например, в ноябре после запуска форель активно перемещается по «платнику» первые 15 - 20 минут. Водоем для неё, понятно, незнакомый - и рыба исследует практически каждый его участок. А температура окружающей среды не такая уж низкая. Ну, максимум минус шесть - семь.

И вот пока форель проявляет активность, её с успехом можно ловить на приманки всевозможных типов – и даже у поверхности. Правда, только в самом начале после запуска, а потом она постепенно опускается в горизонте. А морозной зимой – с её, соответственно, более холодной водой у поверхности - она уходит ко дну намного быстрее. И начинается головоломка, которую порой рыболов не в состоянии решить.

Так, на первой по-настоящему зимней рыбалке на «платнике» я, поймав сразу двух крупных рыбин, уж было подумал, что и в зимней ловле нет ничего сложного. Но вот когда потом начал «пролетать» раз за разом, не видя даже поклевки, я понял, что поимка тех двух форелей была случайностью.

После тех неудачных рыбалок я не стал рефлексировать, а, разобравшись, осознал, что у меня оказался совершенно неверный подход к ловле конопатой.

Зимой-то рыба держится преимущественно у дна, а я всё пытался поймать её в среднем горизонте. Еще одной ошибкой являлась зацикленность на одной-единственной модели блесны. Вера только в неё мешала мне использовать другие уловистые приманки. Мало того, я считал, что быстрая проводка поможет раздразнить пассивную рыбу. Но форель лишь апатично наблюдала, как перед её веснушчатым носом проносится что-то непонятное, а я оставался без поклевок, даже в самых принципиально удачных местах.

Например, у аэратора, где всегда хорошая концентрация форели. Жаль, что понимание пришло очень поздно, а нужно всего-то было догадаться употребить максимально медленную анимацию. Ведь хотелось всё делать быстро - быстро провести, быстро вымотать, быстро закинуть в новое место. В общем, я допускал все ошибки, свойственные новичку. Так вот, после этого фиаско я и смог понять, что темп и позиционирование являются очень важными составляющими в зимней ловле форели.

Наблюдая за поведением этой рыбы в пруду, я выяснил несколько интересных нюансов. Например, одной из главных особенностей конопатой является её манера перемещения по водоему. Эта рыба ходит по пруду кругами. И скорость наматывания кругов напрямую зависит от температуры воды. В весенне-осеннее время, когда температура максимально комфортна, а это обычно 15 - 16 °C, конопатая перемещается перманентно, практически не задерживаясь на одном месте - конечно, если это не фундаментальные точки вроде аэратора и различных «бурлилок».

В ноябре же температура падает, форель передвигается уже менее активно. А вот в конце зимы картина и вовсе плачевна - после запуска рыба описывает один, максимум два круга по водоему - и быстренько скатывается на дно. В ледяной воде конопатой приходится тратить больше энергии, поэтому её движения сведены к минимуму. Если в самом начале осени форель была быстрой, как торпеда, то в феврале - марте все её передвижения вальяжны, с неохотцей. И вряд ли она будет реагировать на быстро проводимую приманку.

В общем, в период ледяной воды всё наше внимание должно быть сосредоточено на нижнем горизонте. Но не стоит обольщаться: если даже вы знаете, что рыба сейчас «прижата» ко дну, это еще не дает стопроцентного шанса на её поимку. И здесь не обойтись без применения донных методов ловли.

Нестандартные блёсны и их анимация

О большинстве донных методах ловли я узнал из видео японских рыболовов. Так уж получилось, что именно Страна восходящего солнца диктует нам моду на снасти, приманки и методы арийной рыбалки. Под такое направление специально разрабатываются приманки. Так, японцы придумали блёсны, которые могут анимироваться очень медленно, а в условиях ледяной воды медленное перемещение приманки – ключ к успеху.

Так что же это за блёсны? Они имеют небольшой размер, но довольно широкий профиль. Края немного приподняты вверх. Благодаря широкому телу приманка имеет приличное сопротивление водной среде. Такие модели блёсен хорошо работают на самых низких скоростях проводки. В качестве примера приведу модель Nories Masukuroto Boon. А еще я ставлю зимой модель, которая в простонародье называется «Кочерга». Эта блесна, правда, не имеет широкого профиля, но зато её форма обеспечивает очень интересную «игру», плюс к этому «Кочерга» идеально подходит для донных методов ловли.

Теперь возникает главный вопрос: каким образом анимировать эти необычные блёсны и какую технику следует применять? Сама техника не похожа на ту, что мы обычно используем с «микроколебалками», а именно: заброс, даем приманке упасть, потом отрываем от дна и медленно вращаем ручку катушки, делая паузы, чтобы рыба успела атаковать. С донными блёснами всё не так.

Проводка выполняется непосредственно кончиком удилища, а катушкой мы выматываем лишь слабину лески. Опишу, как это выглядит на деле. Спиннинг должен быть обязательно поднят вверх (это важно!), далее следует стандартная схема: заброс, даем приманке упасть на дно, убираем слабину лески (для осуществления максимального контроля над приманкой), потом делаем плавную потяжку вверх (не рывок, а именно потяжку).

Сделали потяжку, опять вымотали леску и кончиком спиннинга плавно провели приманку. Я бы сказал, что эта проводка похожа на плавные подбросы. В этот момент под водой блесна сыпется невероятным образом. И в такой проводке полностью исключено неконтролируемое осыпание. Плюс такой техники проводки в том, что мы максимально медленно и детально облавливаем интересующий нас участок.

Рисунок проводки вы строите, исходя из ситуации: можем сделать две потяжки, а потом паузу, либо три потяжки и затем паузу. Здесь всё зависит от активности рыбы. Что касается окраски блёсен, то я всегда использую яркие, кислотные оттенки - красный, оранжевый, розовый. Дело в том, что такие цвета всегда очень хорошо заметны и провоцируют рыбу. Данный способ принесет свои плоды в случае с «пришибленной» малоактивной форелью.

Вторая техника подачи донных блёсен выглядит иначе. И здесь мы должны понимать, с какой скоростью опускается приманка на дно. Например, на счет «6» блесна упадет, но нам нужно остановить блесну на счет «4» и сделать пару оборотов катушкой. Тогда подача будет выглядеть так: подброс, плавное опускание, перед тем, как приманка коснется дна, делаем два оборота катушкой - и только потом даем блесне упасть. Этот же способ анимации будет уместен в те минуты, когда форель только-только опустится в горизонте.

Раттлины с приставкой микро

Никогда бы не подумал, что зимой я буду ловить малоактивную форель на небольшие раттлины, пока на одной из зимних рыбалок ради эксперимента не поставил приманку этого типа. На третьей проводке чувствую, что рыба повисла, сделал подсечку - и вуаля, килограммовая форель на крючке! Вообще-то, честно говоря, всё воблероподобное в ледяной воде конопатая особо не жалует, а потому сработка раттлина меня очень сильно удивила. Однако здесь тоже есть некоторые нюансы, о которых расскажу.

Не все раттлины одинаково хорошо работают. В моем понимании, идеальный форелевый раттлин должен быть небольших размеров (до 4 - 5 см длиной), а в идеале 3-сантиметровые модели окажутся в самый раз.

На отечественном рынке, увы, не так много моделей раттлинов, которые бы хорошо подошли для форелевой рыбалки. В моем арсенале пока одна приманка подобного рода, внутри неё располагается небольшая шумовая камера. И зимой в безветренную погоду, когда вокруг нет никаких посторонних звуков, отчетливо слышно, как раттлин гремит под водой. Именно этот звук и будет являться основным привлекающим элементом. Я использую раттлин в первые минуты после того, как форель опустилась в горизонте. И не стоит забывать, что со скоростью проводки лучше не переусердствовать.

Первый способ анимации раттлина чем-то похож на тот, что я использую при ловле на донные блёсны, но если там я выполнял плавные потяжки, то здесь уместны легкие короткие рывочки, при этом приманку продолжаем провожать кончиком спиннинга в момент падения. Раттлин обладает высокочастотной «игрой» и минимально отклоняется от линии проводки. Плюс приманки в том, что с помощью неё рыбалка получается более динамичной.

Второй способ анимации – это прямая монотонная проводка над самым дном. В этот момент нос раттлина наклонен вниз, а хвостовая часть поднята вверх. Опять же, чтобы провести его на нужном горизонте, посчитайте, на какой секунде он касается дна, и уже исходя из этого, приступайте к проводке. Ситуация с цветами такая же, как и с блёснами – использую самые яркие. Они ничуть не панацея, просто зимой на фоне низкой освещенности заметны под водой лучше всего.

«Отводной поводок»

Это, пожалуй, самый нестандартный способ ловли форели. В Японии с неохотой ловят на «резину», а уж «Отводной поводок» и подавно ставить не будут. Но мы не в Японии живем, поэтому для нашей зимы в условиях любительской рыбалки все способы хороши, особенно, когда рыба бастует. «Отводной поводок» – это самое настоящее чудо, если речь заходит о ловле пассивной рыбы. Но голове всегда держим негласное правило: «Чем пассивнее рыба, тем медленнее проводка».

О том, как я монтирую эту оснастку, я рассказал в декабрьском номере журнала, не буду повторяться. Но в «Отводнике» для арийной ловли есть несколько отличий. Поводок для груза я делаю сантиметров десять, не больше, а флуорокарбоновый поводок для приманки – не метровый, как, скажем, для окуня, а в 30 см. Почему для условий форелевой рыбалки я урезал длину поводков? Всё просто: если «резина» у нас плавающая, то она поднимается в толще воды на длину поводка, а мне-то нужно, чтобы приманка была максимально прижата ко дну.

Если говорить о применяемом «силиконе», то здесь у меня есть две любимые приманки, без которых я никогда не отправляюсь на форелевую рыбалку. Во-первых, «червь» LureMax Esmeralda, для меня - лучшая в своём классе. На коротких аккуратных рывках Esmeralda, подрагивая хвостиком, демонстрирует очень аппетитную и выразительную «игру». Вследствие того, что с помощью «Отводника» можно играть приманкой практически на одном месте, удается соблазнить самую пассивную форель.

Во-вторых, я часто использую на «Отводнике» Trout Zone Nymph. Благодаря дрожанию маленьких конечностей-лапок, «игра» приманки выходит очень реалистичной, к тому же данный «силикон» пропитан аттрактантом. Когда чувствую, что рыба начала зажевывать приманку, я не тороплюсь подсекать, а даю глубже заглотить - и только потом делаю подсечку.

Два основных инструмента

Каждый опытный рыболов понимает, что без специализированного удилища не получится качественной анимации. За то время, что ловлю прудовую форель, я пришел к выводу, что мне для комфортной рыбалки нужно всего две модели, которые кардинально отличаются друг от друга.

Первый спиннинг - для ловли на «микроколебалки», он должен обладать следующими параметрами: длина не менее 210 см, тест – 4 - 5 г. Строй - регулярный, даже - regular fast, а не медленный. «Сопливые» спиннинги хороши для равномерной проводки, но когда речь заходит о всевозможных потяжках и рывках, то об удилищах медленного строя нужно забыть, т.к. они начинают «проваливаться» в верхней части. И здесь у меня есть любимец от фирмы Maximus под названием Legend Ultras.

А под раттлины и «Отводной поводок я выбираю другое удилище, которое имеет быстрый (fast) строй и жесткую вершинку. Поскольку раттлины очень упористые приманки, то спиннинг должен не только уверенно их забрасывать, но и качественно анимировать. Опять же, «сопливые» модели здесь не подойдут. Всеми необходимыми параметрами обладает удилище Egoist Z от той же фирмы Maximus.

А на этом, пожалуй, всё. Я рассказал о трех методах донной ловли, которые применяю чаще всего. Надеюсь, мой опыт пригодится тем, который собирается отправиться на рыбалку за зимней форелью.