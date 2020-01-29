Судак со льда Владислав Сальников | 29 января 2020 г.

Поймать судака со льда можно в любую погоду, будь то январский мороз под тридцать или оттепель в феврале. Этот хищник предпочитает большие просторы, для которых понятие «глухозимье» довольно относительно, а потому надежда на поклевку есть всегда. Главное - при подготовке к рыбалке быть внимательным к деталям.

Последнее время наблюдается какой-то нездоровый ажиотаж вокруг определенных моделей приманок, причем какого-то конкретного цвета. Они выбиваются на раз из всех рыболовных магазинов, вынуждая вспомнить давно забытое понятие – дефицит. Этому, как правило, предшествует ролик в интернете, где дефицитная отныне приманка выступает на бис, соблазняя одного судака за другим.

Всем хочется такую чудо-приманку. И мне, признаться, тоже, но прежде чем скупать горстями всё, что ловит на других водоемах в сотнях километров от дома, я считаю, что стоит хорошо подумать, пригодится ли тяжелый раттлин цвета апельсина на реке, где основная добыча судака – ёрш и пескарь.

Мой опыт привёл меня к тому, что на водохранилищах я предпочитаю один тип приманок, на реках – другой, да и проводка порой разнится, а ведь от водохранилища до реки порой всего час пути. Судак на водоемах с различной структурой и кормовой базой ведет себя по-разному. Поэтому основная задача – понять модель поведения хищника, а уже потом решать, какую приманку пристегнуть к карабину.

На водохранилище

Как-то в середине зимы на одном из подмосковных водохранилищ, выловив с рассвета до полудня всего одного судака с 8-метровой глубины, я решил поискать окуня поближе к берегу. С помощью эхолота довольно быстро нашёл стайку «полосатиков» - и стал развлекаться ловлей некрупных окуней деликатной удочкой. В какой-то момент примерно в полутора метрах от дна на эхолоте появилась крупная рыба, я подмотал леску, приподняв приманку на нужный горизонт, и… тонкая леска едва справилась с приличным судаком (фото 1).

Что он делал средь бела дня на мелководье, разрушая все каноны? Я искал судака на шести - восьми метрах у дна, а он приплыл на четыре, да еще и клюнул вполводы. Тогда я испытал небольшой шок, но последующие рыбалки на водохранилищах дали понять – ничего удивительного в этом нет.

Основная добыча судака на таких водоемах (во всяком случае, там, где ловлю я) – некрупная «бель», в основном - уклейка или тюлька. Она постоянно мигрирует по водоему, занимая различные горизонты. Вместе с ней мигрирует и судак, причем он может охотиться в шести метрах ото льда, когда до дна 15 - 20. Это один из ключевых моментов, который стоит запомнить охотникам за судаком – донный хищник не всегда стоит у дна, и искать на водохранилищах лучше не глубины, а скопление мелочи, которая может оказаться как вполводы, так и на относительно мелководных, ничем на первый взгляд не примечательных участках.

В такой рыбалке незаменимым помощником станет эхолот, не обязательно самый навороченный, лишь бы «бель» показывал. Подводная видеокамера тоже будет к месту, но, на мой взгляд, с ней больше возни, а вопрос большей эффективности остается открытым.

Итак – просверлили лунку, опустили эхолот или камеру, если мелочи на экране нет, приманку опускать не надо, в четырех случаях из пяти это никакого результата не приносит. Двигаемся дальше. Иногда приходится пройти несколько километров. Спешить на самом деле некуда. С наступлением темноты лучше остаться на льду – возможен ночной выход, и лучше ждать его, будучи уверенным в правильно выбранном месте.

Но место – это только половина дела. Нужна подходящая приманка. В таких условиях отлично работают вибы натуральных расцветок (фото 2). Стоячая вода позволяет доставить на необходимую глубину даже легкие объемные приманки размером с верхоплавку. «Дирижерская» проводка таким приманкам противопоказана - резких высоких взмахов судак пугается, и это не домыслы.

Не раз приходилось видеть на экране эхолота, как заинтересовавшийся вибом хищник, подошедший к нему вплотную, после резкого взмаха удильником исчезает с глаз долой. Хватит мягкого короткого взмаха, приманка чуть шевельнулась - и всё, этого достаточно. Также можно применять плавный подъем и медленное опускание с покачиванием приманки, на опускании и происходит поклевка.

Не менее результативной бывает ловля на блёсны из тонкого металла, которые долго сыпятся. Образцом могут служить знаменитые Williams, но зацикливаться именно на них не стоит – на рынке сейчас много чего похожего (фото 3). Здесь уже работают классические взмахи, но тоже плавные, и, как в случае с вибами, результат порой приносит периодическая смена горизонта.

Рыбалка на водохранилищах, конечно же, не исключает применение балансиров, блёсен-бокоплавов и тяжелых судачьих блёсен – кому что нравится. В этой главе я акцентировал внимание на приманках, которые использую исключительно в стоячей воде, и не только в виду их технических характеристик (небольшая масса при большом объеме), но и по причине их высокой эффективности при ловле судака, преследующего стаю некрупной «бели».

На реке

Река реке рознь, но в моих условиях судак от дна не поднимается, атакует приманку, играющую впритирку к нему, а потому на реке я ищу не «бель», а ярко выраженную бровку, которую можно легко найти без эхолота, двигаясь от берега к руслу. Эхолот, правда, существенно облегчает задачу.

На водохранилищах, играя приманкой в полуметре от дна, я постоянно вижу в эхолоте, как судак ею интересуется. На течении же сколько приманку не поднимал, ни разу не видел выхода за ней хищника, разве только в затонах. При этом судак клевал у самого дна, причем в приоритете у него – темные балансиры. Напрашивается вывод, что питается он придонными рыбами – ершами, бычками и пескарями. Вопрос кислотных приманок при ловле судака со льда для меня пока открыт, срабатывают они без всякой системы и крайне редко, а может - редко ставлю, предпочитая то, что гарантированно работает.

Итак, на реке приманка номер один – балансир, в основном – от 18 до 32 г (фото 4). Проводка – впритирку ко дну. Короткий резкий взмах буквально в 3 – 5 см. Никаких «восьмерок» балансир рисовать не должен – не щуку ловим.

Такое поведение приманки, безусловно, привлекает хищника, а её положение в одной точке не предполагает игры в догонялки. Судак атакует балансир так резко, что порой еле удается удержать в руках удильник. Никакого творчества, правда, в такой проводке нет, но результат налицо.

По тому же принципу можно ловить блеснами-бокоплавами, лучше узкотелыми (фото 5) – их меньше сносит течением, ну а если тяга совсем уж критическая, а рыба на данной точке точно есть, в ход идут тяжелые блёсны.

На умеренном и среднебыстром течении первую скрипку играют вибы, но проводка опять же придонная. Иногда это просто стук по дну вибом с креном на нос. Здесь образцом для меня является Jackall TN Slim 8 (фото 6).

Стремление к универсализму

Кстати, вышеупомянутый TN Slim 8 приобретался в своё время для ловли со дна в стоячей воде, т.к. его масса в 12 г при таком объеме не вписывалась в рамки речной рыбалки. Однако один мой знакомый расхваливал его для ловли на течении, и я сначала был в недоумении, пока он не подсказал мне один лайфхак. Он просто надевал на основную леску 15-граммовую «оливку» - и доставал приманкой до дна даже на русле. Вот действительно, век живи - век учись.

Тяжелую судачью блесну при необходимости тоже можно заставить сыпаться медленнее, если надеть на крючок кусочек пенки, но главное здесь - не сбить игру. Такая фишка выручила меня на водохранилище, когда судак ни на какие приманки не выходил (судя по эхолоту), а блесной интересовался, но не атаковал. Подсадка замедлила падение блесны - и я поймал двух клыкастых в 30-градусный мороз, когда немногочисленные соседи остались без улова. На некоторую универсальность также претендуют силиконовые приманки (фото 7): меняй массу груза и лови в любых условиях.

Но это всё частности. Лучше всё делать заранее: подготовить наиболее подходящие приманки и разработать продуктивную тактику поиска. И еще нужно помнить о том, что у судака всплески активности бывают в течение всего периода ледостава, а это существенно укрепит веру в успех, без которой рыбалка – пустая трата времени.

Автор благодарит Александра Гурова – коллегу и наставника в подледной ловле судака.