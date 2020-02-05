Малая река в зимний период: особенности охоты за щукой Андрей Швец | 5 февраля 2020 г.

Начало нынешней зимы выдалось неожиданно теплым. Днем устойчиво держится плюсовая температура, лишь ночами термометр показывает небольшой морозец – сезон рыбалки по открытой воде можно продолжать. Я с декабря, когда световой день становится совсем коротким, не ловлю на крупных водоемах, открытых холодным ветрам, а практикую лодочную и береговую рыбалку на озерах и малых реках. Особенно нравятся мне легко читаемые для опытного глаза малые реки, где всё очень компактно, локально и понятно, к тому же на многих из них безлюдно и по-домашнему уютно - даже в плохую погоду.

Нечасто удается выбраться на свою малую реку, которую я облюбовал лет десять назад, и каждая такая поездка всегда запоминается. Этот год выдался засушливым – многие водоемы катастрофически обмелели, а некоторые озера даже почти пересохли – то же самое происходило и на малых реках.

Моя река пострадала от засухи, как и все ей подобные, плюс традиционно каждую осень перед ледоставом все водохранилища местного каскада сильно сбрасывают уровень воды. А поскольку речка впадает в одно из водохранилищ, то и она обмелела необычайно сильно – такого экстремально низкого уровня воды я не помню ни в один из предыдущих сезонов.

На перекатах, где раньше насчитывались не менее полутора метров глубины, теперь лодка садилась на мель - и приходилось проталкивать её до более глубокого места. Намного труднее стало преодолевать раскиданные по течению реки стародавние завалы из упавших когда-то деревьев, особенно на поворотах или отмелях - через некоторые лодку приходилось или переносить, или искать хоть какой-то проход, в который можно протиснуть лодку. А если ветки лежащих деревьев оказывались не слишком толстыми, очень хорошо в преодолении таких препятствий помогала небольшая пила-ножовка.

Обнос же лодки с вещами по покрытому труднопроходимым лесом берегу являлся практически невозможным делом – мало того, что береговой склон был крутым, так еще и взбираться на него предстояло по скользкой глине.

Зато ловить стало, безусловно, проще – из-за маловодья хоть сколько-нибудь крупная щука сконцентрировалась в местах поглубже, больших и не очень ямах.

Традиционно самая крупная стояла под самыми дремучими завалами, откуда её выманить еще суметь нужно – и получалось это далеко не всегда. Я вообще давно заметил специфику моей малой реки - водоем этот очень капризный в плане активности населяющей его щуки. Тут можно запросто и пролететь при многодневном стабильном атмосферном давлении и идеальной для рыбалки погоде, и прекрасно отловиться. Но речь даже не об этом, а о величине ловящейся щуки.

Самая распространенная в уловах – это так называемая «спортивная щука», весящая до полутора килограммов максимум. Но бывают такие дни, когда крупные экземпляры - по известным им одним причинам - выходят из завалов поохотиться - и тогда можно поймать несколько щук по 3 – 5 кг: для малой реки это настоящие трофеи. А с учетом силы живущей на течении щуки, тело которой состоит из одних мышц, сопротивляется такой экземпляр на вываживании так, что впечатлений хватит надолго. И что интересно, «спортивная щука» и крупная никогда не ловятся в один день, почему – не могу понять, как ни ломал голову: или мелкая, или трофеи, «ассорти» не случалось ни разу.

В зимнее время на большинстве водоемов утром можно не увидеть ни поклевки, а щука «просыпается» чуть ли не в полдень, когда пригреет солнышко и воздух немного потеплеет. Но на моей речке дело обстоит совершенно по-другому.

Ключевое условие успешной рыбалки – это определенная освещенность водоема: чем она больше, тем менее активна щука, это подтвердили многолетние выезды на эту реку. Причем в любое время года, будь то весна, лето, осень или зима – всегда самыми продуктивными являются ранние утренние часы, когда солнце еще невысоко. Правда, случаются и дневные кратковременные щучьи выходы, но на них еще нужно попасть, т.е. в это время необходимо уже ловить, а не, допустим, с боем преодолевать очередной завал или перекусывать в лодке.

Например, берега речки в том месте, где я чаще всего ловлю, обрывистые, высокие и лесистые: стоит только светилу показаться над лесом и осветить поверхность водоема, как клёв мгновенно сходит на нет. Причем это наблюдается даже в пасмурную погоду – тогда освещенность тоже увеличивается, но едва заметно, однако для щуки это играет, видимо, решающую роль, и она очень чувствительна к этому фактору.

Точно так же на тех участках реки, где та течет по равнине, а берега покрыты высоченной стеной густого тростника, стоит солнцу подняться над тростниковым лесом - и о клёве сразу можно забыть, разве что кинешь случайно воблер зубастой прямо под нос.

Однако оказаться в нужное время на нужном участке речки - всё равно еще недостаточно для того, чтобы поймать щуку, даже если коробка у вас забита самыми уловистыми приманками. Самое главное – правильно и точно подать её хищнице, подобрав проводку, и вызвать у неё интерес: тогда и щука отзовется, и все ваши старания будут вознаграждены.

У меня с напарником не раз было так: он идет вверх по течению, я – вниз, места одинаково рыбные, т.е. мы находимся приблизительно в равных условиях. И используем часто одни и те же модели воблеров, однако случается так, что я ловлю, а он – нет, или же я облавливаю его с большим счетом. А всё потому, что я вовремя анализирую ситуацию с активностью щуки - и пока её оживленность не упала до нуля, стараюсь подобрать проводку. Вот, например, на рывковую проводку, даже вялую и с большими паузами, рыба по холодной воде ни в какую не хочет реагировать.

Тогда я пробую проводку стоп-энд-гоу - и начинаю ловить. Выходы, удары, реализованные поклевки – жизнь кипит, в то время как напарник ничего в тактике не меняет - и в результате практически ничего не ловит. Да, рыбалка трудовая, и каждую щуку порой приходится вымучивать, но тем приятней осознавать, что ты всё-таки сумел подобрать ключик к щучьему настроению.

Также очень важно по-снайперски точно положить воблер в намеченную точку – это почти половина успеха, т.к. если произойдет зацеп, если вы повесите приманку на нависающие над водой ветки или она наберет на тройники травы, то место будет напрочь испорчено.

Обычно, когда находишь более-менее активную щуку, поклевка случается на первом-втором «твиче», однако бывает и так, что приходится проводить воблер по одному и тому же коридору до десяти раз и более. Иногда только таким образом можно раздраконить пассивную щуку (берешь потом её в руки, а мелкие пиявки буквально сыпятся с тела целыми гроздьями), заставив её решиться на хватку.

В эту пору водоросли давно отмерли и опустились на дно, так что можно беспрепятственно выполнять забросы в любом направлении. На мелководные участки я стараюсь не тратить драгоценного времени – тут щука тоже держится, но обычно совсем мелкая, не представляющая интереса. А вот любые приямки и ямы я стараюсь обловить тщательно, но всё равно делаю ставку на активную рыбу – такая ловля намного динамичнее и в большинстве случаев результативнее.

Вся более-менее крупная щука скатывается на эти глубокие участки, и часто даже в яме небольшого размера можно заработать несколько поклевок. Если щучка спортивного размера держится в основном на бровках и на выходах из ям, то крупные экземпляры всегда тяготеют к коряжникам и завалам, и чем они непроходимей, тем больше шансов поймать здесь трофей. Обычно поклевка происходит, когда методично проводишь воблер множество раз вдоль завала – крупная щука не выдерживает, вылетает из-под него, с ударом хватает воблер и сразу же ныряет под спасительные ветки.

Наша задача в таких случаях – мгновенно среагировать и не дать щуке уйти в крепь, используя всю мощь снасти. А стоит лишь немного замешкаться - и дело заканчивается сходом, при этом можно и приманку потерять. Щука с такой неистовой силой тянет под завал, давя всем весом своего тела, что чуть не в половине случаев выходит победительницей из этого противостояния.

Лучше всего работает тактика с забросами приманки в берег, причем нужно стараться положить воблер прямо у лежащих возле уреза воды коряг, при этом умудрившись не зацепить приманку (хотя и такое случается). Следует прицельно обловить каждую коряжку, каждый «карман» между лежащими в воде стволами – никогда не знаешь, где именно стоит щука и откуда она нападет на наш воблер. Ну а прозрачная вода зимней речки дает возможность наблюдать, как щука атакует – словно кинобоевик смотришь, и это добавляет в ловлю изрядную толику адреналина.

Зимняя щука капризна и ленива, она не станет гоняться за шустро проводимым воблером. Если в теплое время года и проводку можно выполнять более энергичную, и паузы в большинстве случаев делать минимальными, то теперь так просто зубастую не обмануть. И хотя в зимнее время в ходу всё те же минноу длиной 11 - 13 см, но проводка теперь необходима деликатная и заторможенная, с частыми паузами длительностью до десяти секунд. Иногда на такой долгой паузе шнур передает, как щука словно щиплет воблер, пробуя его на зуб, а затем ведет в сторону – и если в этот момент не подсечь, то бывает много сходов.

При ловле в зимнее время я подметил еще одну интересную особенность: щука на точке может присутствовать, но пока ей не подашь приманку под определенным углом, она на неё не среагирует. Например, можно облавливать завал, проводя множество раз воблер параллельно лежащим в воде стволам, но не увидеть и поклевки, а стоит точным перпендикулярным забросом подать приманку точно к стволу, как щука тут же атакует ее.

Прорыбачив на этой речке много сезонов, я наработал множество точек, где гарантированно стоит одна-две дежурных щуки, но иногда хищница клюет в совершенно неожиданных местах – и это является приятным бонусом.

Зимний день скоротечен, поэтому возить с собой множество коробок с приманками не стоит: всё равно всего не перепробуешь – лучше упереться в старые проверенные модели. Обычно мне хватает небольшой двусторонней коробки, а в ней - пара минноу с метровым заглублением, пара - с полутораметровым, одна-две диповые «миннохи» для облова ям, пара-тройка составников с разным заглублением и два-три тонущих минноу для мест с течением.

Этого набора воблеров с головой хватает, чтобы подстроиться под все ситуации, возникающие на рыбалке – большее количество приманок ничего хорошего не дает, кроме соблазна необдуманно менять одну модель на другую. При этом мы теряем драгоценное время и ловим с минимальным эффектом.

С недавних пор я увлекся хэндмэйд-воблерами одного мастера, очень качественно сделанными и отлично ловящими щуку, и на паре рыбалок решил провести эксперимент, используя только его модели. Интересно, что играясь с фурнитурой, удавалось превращать эти воблеры в медленно всплывающие, суспендеры или тонущие, подстраивая их под условия ловли: например, два плавающих минноу я огрузил под нейтральную плавучесть, а составник сделал тонущим.

Узкотелый минноу имел на рывковой проводке очень живую трехмерную «игру», высокотелая модель (гибрид минноу и шеда) играла при твичинге повальяжней, а составник на «твичах» переламывался всем телом, заваливаясь то на один, то на другой бок.

Самые большие надежды я возлагал именно на составной минноу: во-первых, тонущие модели на быстрине или в местах с меняющейся по ходу проводки глубиной наиболее универсальны. К тому же именно составники отлично работают по малоактивной рыбе – на «твиче» они очень медленно продвигаются вперед, давая щуке больше времени на раздумья, а если еще и с паузами, то это вообще страшное оружие при плохом клёве.

…Приехали мы с напарником на место едва лишь начало светать – как я уже упоминал выше, утренние часы на речке самые продуктивные вне зависимости от времени года. Быстро сбросили лодки на воду и разъехались в разные стороны: я - вниз по течению, а напарник – вверх. Пристегиваю к поводку составной минноу и делаю пяток традиционных забросов в небольшой заводи чуть ниже места нашего сброса – там всегда стояла некрупная щучка.

Со второго заброса зарабатываю сход докилошной щучки, немного ниже еще одна рыба атаковала воблер, но промахнулась. Вывод – щука есть, но малоактивная: следовательно, снова трудовая рыбалка – придется попотеть, чтобы что-то поймать. Уровень воды оказался необычайно низким, поэтому сложности начались буквально с первого же завала: там, где лодка раньше проходила без особых усилий, теперь её надо было протискивать в узкий коридорчик между толстенной веткой и крутым берегом. С грехом пополам сделав это, я столкнулся еще с одним препятствием – на мелководном прогоне с течением, где раньше наблюдалась приличная глубина, умудрился посадить лодку на брюхо.

Столкнув суденышко на более глубокое место, плыву дальше – немного ниже по течению начинаются интересные места, там череда небольших приямков и есть пара более-менее глубоких ям. Якорь здесь я практически никогда не использую, хоть он всегда со мной в лодке: или я ловлю, приткнув борт к одному из берегов, или упираюсь в какой-нибудь завал. Древесные стволы хорошо держат лодку, тем более течение в зимний период еле заметное, а якорюсь я только на больших ямах, обычно на центре или на бровке.

Вот и первый приямок длиной метров двадцать пять, сверху и снизу по течению перегороженный упавшими стволами деревьев: под одним берегом проходит течение, а под другим - потише и в воде лежит нагромождение коряг.

Притыкаю лодку к берегу с течением и забрасываю составник под противоположный, стараясь положить воблер четко к лежащему в воде стволу. Первые пара «твичей» – и вот на тройниках щука до килограмма: рыба почти не сопротивляется и вся покрыта мелкими зелеными пиявками, которые говорят о том, что она пассивна и почти не двигается. Но хоть и так, а подкинутый под нос воблер её все-таки соблазнил на атаку – значит, надежда на поклевки есть.

Простреливаю веерными забросами приямок, но хищник молчит. Переставляю лодку чуть ниже по течению - и сразу же вытаскиваю такую же щуку, и тоже на первых «твичах». Красотка тоже покрыта мелкими пиявками – фотографирую рыбину и отпускаю восвояси: надо плыть дальше, где есть еще много интересных мест. Но с преодолением нижнего дерева, ограничивающего приямок, возникли проблемы: ствол был узким, но прохода между ним и берегом не наблюдалось – пришлось вылезти на сушу и перетащить лодку через преграду.

Можете себе представить, каково это: забраться на скользкий тонкий ствол и, балансируя на нём как заправский акробат, перетащить через него лодку, каждую секунду рискуя свалиться в ледяную воду. Но всё прошло благополучно – правда, от меня аж пар шел. Зато невдалеке меня ждал поворот с небольшой ямкой и живописным завалом, из-под него мой воблер атаковала здоровенная щука, которая, правда, ушла, смяв как игрушку два мощных японских тройника.

Становлюсь у берега, под которым проходит слабое течение, и делаю заброс к завалу: весь фокус в том, чтоб не зацепить воблер за невидимые под водой стволы, которых тут навалено в избытке. И запоминание того, где то или иное дерево лежит под водой, тут не спасает – каждую весну бурное половодье перемещает стволы по дну, так что начеку нужно быть всегда.

За годы ловли в таких «дровах» я научился обходиться без отцепа – знаю одну маленькую хитрость. Ведешь воблер, и как только почувствуешь, что он во что-то уткнулся, мгновенно прекращаешь проводку – при этом надо отучиться автоматически реагировать подсечкой. Если это щука – она сразу даст о себе знать сопротивлением, и здесь уже можно подсечь, хотя можно и не делать этого: приманка, снабженная двумя или тремя тройниками, дает рыбе мало шансов на сход. Ну а если уж не повезло, к этому нужно относиться по-философски – значит, это просто была не твоя рыба.

Если же при контакте с препятствием выполнить сильную подсечку, то тройник автоматически загонится в древесину еще глубже, что крайне нежелательно. Но если заплыть на лодке за место зацепа и дернуть в противоположную сторону – воблер обычно легко освобождается из подводного плена.

Обработав завал под разными углами десятком-другим забросов, перемещаюсь к другому берегу и забрасываю к выходу из ямы, на вершину бровки – обычно это беспроигрышный вариант. Так и случается – щука хватает воблер на свале: короткая борьба, затем фотосессия - и красотка плывет домой нагуливать жирок. Плыву дальше, минуя мелководный участок с быстрым течением, но по пути делаю пробный заброс в маленький приямок среди метровой глубины. Проводка – никакой реакции, я уж было вытащил воблер из воды - и тут за ним вдогонку на поверхность выходит приличная щука, а затем с брызгами скрывается в приямке.

Наконец я на компактной яме, заваленной деревьями – здесь я всегда ловил от одной до трех щук, нужно только позиции лодки менять и простреливать яму воблерами под разными углами. И снова сработал выход из ямы – щука килограмма на полтора схватила минноу на паузе, причем села без удара, совершенно незаметно: и снова целые полчища пиявок на теле хищницы. Плыву на самую большую яму на своем пути – тут нужно половить подольше, т.к. щуки здесь всегда стоит много, в основном - под полузатопленными стволами деревьев.

У входа в яму зарабатываю приличный сход, немного дальше еще один – сразу видно, что активность щуки очень низка, потому как она просто бодает приманку закрытой пастью. Спускаюсь ниже, но там путь оказался закрыт – я подошел к таким завалам, что только от одной мысли об их преодолении стало плохо, поэтому принял решение не спеша, с ловлей, подниматься обратно вверх по течению. Обкидывая по пути все приямки и ямы, достаю еще четырех щук и зарабатываю сход у самого борта лодки рыбины килограмма на три – досадно, конечно, но что поделаешь.

Подплывая к месту нашего сброса, встречаю напарника – у него в активе всего-то пара мелких щучек: он ловил примерно на такие же модели воблеров, что и я, но дело-то тут не в приманках, а в том, как их подать рыбе…

В зимний период каждая рыбалка на этой малой речке получается трудовой – и пусть здешние трофеи не очень крупны, но этот водоем всё равно притягивает к себе как магнитом красотой и безлюдностью. А местная щука каждый раз задает новые загадки, решать которые безумно интересно!