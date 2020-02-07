Удочки спортивного сезона 2019 Сергей Никулин | 7 февраля 2020 г.

…Mescalito согнулся в дугу, надежно парируя мощные рывки трофейной рыбы. Понимание того, что рыба именно трофейного размера пришло сразу после подсечки. Дело за малым – взять! Напарник Володя Русаков уже склонился к борту с подсаком наготове. Нет, тянуть крупную рыбу против течения плохая идея! Оперативно снимаемся с электронного якоря.

Теперь уже по течению мы идем на рыбу. Остается только удерживать натяжение лески. Не форсируя, аккуратно поднимаю «мамку» к борту лодки. Володя заводит подсак, но щука настольно длинная, что полностью не входит в него.

Ручка подсака под весом трофея проворачивается в руках напарника. Рыба в этот момент поперек тела балансирует на дужке. Мгновения решали, куда упадёт трофей. Либо в сетку подсака и в наш зачет, либо в воды Камы раньше взвешивания. В долю секунды реагируя, хватаю подсак свободной рукой за край, и только тогда рыба проваливается в сетку. Есть! Весы показали 12 450 г. Новый рекорд Pro Anglers League взят!

Таким мне запомнилось самое яркое впечатление спортивного сезона 2019. Поимка трофея абсолютно закономерна. Это было нашей тренировочной заготовкой. В этом же туре ловим еще одну щуку порядка 6 кг, а на тренировке в этом месте мы поймали «мамку», весящую около 8 кг. Место очень характерное. Рельеф в стороне от основного течения.

На рельефе крупный лещ. По соседству большие глубины. Леща и поблизости было очень много, но трофейная рыба подходила именно в эту точку. Крупные силуэты трофейных щук четко читались по структурнику Lowrance - и постановку лодки мы делали очень точно. До старта нам удалось сохранить эту наработку в секрете от соперников.

Трофей записан на спиннинг Maximus Mescalito 802H. Спиннинги этой серии в этом сезоне составили основу джиговых удилищ нашего экипажа. Расскажу поподробнее о тех моделях, которыми пользуюсь я.

В целом серию можно охарактеризовать, как мощные и при этом легкие и отлично сбалансированные удочки. Серию Mescalito отличает фурнитура высокого качества. Изготовление и подгонка деталей на очень высоком уровне. Материал бланка – высокомодульный графит. Бланк оснащен, не в ущерб надежности, очень легкими кольцами Korea T-Zirconia Slim Ring с тончайшими вставками из диоксида циркония.

Количество колец увеличено, что обеспечивает идеальное распределение нагрузки на бланк при забросе и вываживании. Диаметр немного больше обычного, что обеспечивает более комфортную ловлю в условиях отрицательных температур. Интересно, что весят удилища из серии Gravity аналогичного теста ниже, но Mescalito в руке кажется легче. Идеальная сбалансированность Mescalito дает о себе знать. Эти удочки спроектированы специально для ловли джигом. Для себя я выбрал несколько моделей, по длине подходящих для ловли с лодки.

Mescalito 782M с заявленным тестом 7 - 35 г. По верху тест реальный. Превышать его совсем не хочется. По низу реальный тест 12 г, иногда 10 г при ловле с лодки. В моей практике это одна из самых часто используемых удочек.

Все заливы и участки водохранилищ со слабым течением её прерогатива. Помимо джига подойдет под твичинг не сильно упористых минноу, а также среднего размера крэнков. Этими возможностями удочки я зачастую пользовался, в том числе и на PAL.

Не совсем идеальной для твичинга её делает немного длинная рукоять и смягченная вершинка. Основная удочка для ловли по заливам на первом этапе PAL под Сызранью и на финальном под Волгоградом.

Mescalito 802MH c тестом 10 - 42 г. Очень жесткая удочка по всей длине. Тест реальный по верху. По низу «в руку» порядка 14 г, иногда 12 г. Очень высокая сенсорика, как и у всех удочек в серии, и хорошие «низы» делают её одной из самых универсальных по тесту на водохранилищах с небольшим течением. Например, моём родном Саратовском, на котором вполне можно обойтись одним этим удилищем. Речь о джиге, конечно. Основная удочка для ловли на русле на первом этапе PAL под Сызранью.

Mescalito 802H с тестом 14 - 50 г. По типажу похоже на предыдущую модель, но с чуть более высоким тестом. По верху соответствует заявленному. По низу он составляет порядка 14 - 16 г «в руку» при ловле с лодки. По применению также аналогично предыдущему, но с чуть более высоким тестом, когда это нужно. Эта удочка была основной на втором этапе PAL на Каме близ Сарапула.

Mescalito 862XH с заявленным тестом 28 - 84 г. «Низы» на удочке с таким высоким тестом рассматривать мало смысла, а вот по верху он значительно выше заявленного и составляет 100 г, а то и более. Весьма специфическое удилище для ловли на сильном течении.

Очень мощное и жесткое по всей длине начиная от комля и заканчивая вершинкой. Ни грамма не проваливается на верхнем тесте и мощном нижневолжском течении, где электромотор уже едва держит лодку. При этом на таком течении легко можно выполнять любые проводки, в том числе резкие подбросы. При огромной мощности и жесткости хорошие «чуйка» в руку и работа на вываживании. Опционально с этим удилищем можно ловить крупными мягкими джерками в проводку. Основное мое удилище для руслового джига на финальном этапе PAL под Волгоградом.

Бывает, что мощность Mescalito 862XH избыточна. Например, если требуется обойтись одной удочкой и на мощном течении, и на среднем, где джиг-головки весят где-то 25 г, и ко всему прочему неблагоприятные погодные условия с волной. Тогда контроль таких грузов по вершинке более удобен. Но у Mescalito 862XH на таких грузах вершинка уже не отрабатывает. В этом случае в дело вступает Gravity 245XH с более мягкой вершинкой.

Таковыми были основные удочки прошедшего спортивного сезона. Время летит быстро. Еще свежи в памяти моменты этого сезона, а уже нужно готовиться к следующему. Засим не прощаюсь. До встречи на этапах турнира Pro Anglers League 2020!