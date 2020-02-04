Волшебная пауза Константин Кузьмин | 4 февраля 2020 г.

Мы все начинали ловить спиннингом, как бы автоматом предполагая, что приманка должна непременно всё время находиться в движении. Оно ведь очень логично: жертва убегает – хищник её догоняет и хватает. Если же искусственная приманка стоит на месте, то эта схема рушится. В самом деле, какой резон рыбе кусать нечто явно неживое и несъедобное?

Лет двадцать назад и ранее эту логику мало кто из спиннингистов мог поставить под сомнение. Современная же спиннинговая практика не оставляет от неё камня на камне. В одном из недавних номеров журнала я бегло касался темы проводки с остановками. Сегодня мы поговорим об этом подробнее.

Пауза – она не только в джиге

Хорошо известно, что классическая схема «русской» джиговой техники проводки - это «три (плюс - минус) оборота – пауза». Собственно, именно во время остановок и случаются почти все поклевки. Но ведь в данном случае остановка подмотки вовсе не означает остановку приманки. Она в такие моменты просто меняет вектор своего движения с горизонтального на вертикальный. Мы же сегодня коснемся тех случаев, когда приманка в паузу становится неподвижной. Ну, или почти неподвижной.

А начать я бы хотел издалека. С конца 70-х по середину 90-х я ловил не только спиннингом, но еще и блеснил со льда, главным образом – судака на Оке. В первый сезон освоения отвесной блесны я, как вскоре выяснилось, допускал одну малозаметную, но, тем не менее, влиявшую на результат оплошность.

В отличие от более опытных ловцов, я «частил», дергая блесну. Другими словами, делал слишком короткую паузу между взмахами удильником. Мне, правда, казалось, что секунды четыре-пять – это в самый раз: блесна как раз успевает успокоиться в вертикальном положении. Только вот поклевок у меня было ощутимо меньше, чем у ловивших вокруг, поэтому я стал присматриваться к тому, как анимировали блесну «дядьки». И заметил, что они, многие, дают паузу секунд десять или даже более.

Мне непросто было заставить себя поменять свой рисунок техники ловли, ибо «здравый смысл» протестовал против самой идеи, что судак может позариться на неподвижный уже, висящий вертикально «кусок железа». Но я попробовал вдвое - втрое увеличить паузу - и это дало эффект: я стал ловить вровень с матерыми судачатниками! И немало поклевок случалось на седьмой-восьмой секунде после взмаха и даже позже.

Тогда мне вспомнились две мысли из изданной в середине ХХ века книжки М. Никольского «С блесной на хищных рыб». Первая: блесна не обязана напоминать своим видом и поведением настоящую мелкую рыбешку. Потому, собственно, в том, что зимняя блесна висит вертикально, ничего негативного нет. Вторая: дать повисеть можно подольше. Особенно если ловим судака.

И всё-таки – несколько слов о джиге

В связи с поднятой темой мне хотелось бы еще коротко коснуться вот какого момента. Все мы, кто имеет более или менее продолжительную практику лодочной джиговой ловли, сталкивались с тем, что на некоторых рыбалках существенно большая часть поклевок приходится на самую последнюю стадию проводки – когда уходящий в воду шнур близок к вертикали, а приманка находится уже почти под самой лодкой.

Создается даже впечатление, что хищник - судак, берш или щука - где-то около лодки и стоит. Но понятно, что это не так. Рыба реагирует на приманку, сначала сопровождая её на быстрых шагах джиговой проводки.

С приближением к лодке шаги замедляются, джиг с каждым из них всё больше «подвисает». И на одном из этих «подвисаний», когда скорость перемещения приманки падает до минимальной, следует поклевка... Согласитесь, это очень похоже на поклевку на зимнюю блесну на паузе. То есть хищник системно предпочитает нападать на приманки, которые неподвижны или почти неподвижны.

Скажем более того. Нынешние продвинутые средства визуального контроля – подводные камеры и «структурники» последнего поколения – позволяют, можно сказать, воочию наблюдать реакцию рыбы на приманку. Так вот, уже не одним рыболовом замечено, что лишнее шевеление приманки скорее отпугивает вышедшего за нею хищника, чем провоцирует его на атаку. Имейте это в виду.

«Дорожка» по-старофински

Для начала отметим, что способ ловли, именуемый троллингом, запрещен во многих странах. Был он вне закона и у нас. Потом троллинг, по непонятным причинам, легализовали. Печально это. Но сегодня не об этом речь. Тот же метод ловли, только осуществляемый не с помощью мотора, а посредством гребли веслами, известный как «дорожка», - к нему нет никаких претензий. Более того, «дорожка» допускает некоторые технические изыски, один из которых интересен в контексте темы нашего обсуждения.

Есть информация, что метод этот зародился в Финляндии в 30-х годах прошлого века. Тогда редко кто из рыболовов имел спиннинговую снасть, а вот хотя бы небольшая лодчонка была у многих. Поэтому финны активно «дорожили».

Рыбы в озерах этой страны и сейчас изрядно, а в те годы – было еще больше. Вроде бы от добра добра не ищут. Греби себе размеренно и неспешно веслами – щука рано или поздно заметит и атакует монотонно плывущий позади лодки воблер… Но однажды какому-то рыболову пришла в голову идея, как бы мы сейчас сказали, поэкспериментировать с техникой.

Он попробовал разные варианты. И один из них, что называется, «выстрелил». Сработало следующее. После некоторого количества прямых гребков следовал один гребок обратный, который останавливал продвижение лодки. Понятно, что останавливался и воблер. Остановка длилась всего секунду-другую. А с возобновлением движения лодки обнаруживалось, что на крючках уже сидит щука!

Разумеется, говорить о том, что поклевок на таких остановках случалось какое-то неимоверное количество, не приходилось. Но их было достаточно много, чтобы в том усматривалась система. Порою даже больше, чем в фазе равномерного движения лодки. Потому не удивительно, что «техника обратного гребка» вскоре завоевала популярность.

Две воблерные техники

Давайте всё же вернемся в наши современные реалии. «Дорожка» как способ ловли давно утратила свои позиции. И сейчас практически любой мало-мальски продвинутый спиннингист имеет представление о способах анимации воблеров, которые известны как «стоп-энд-гоу» и «твичинг с паузами».

Хронологически первый – появился раньше, зато в наши дни второй – применяется значительно чаще. Наверное, этот перекос в существенной мере обусловлен влиянием моды – ведь твичинг вообще в последние лет десять переживает настоящий бум. А когда исполнитель рывковой проводки умеет вкраплять в схему анимации остановки, и оно приносит свой результат, это считается отражением высокого класса рыболова в целом.

Впрочем, игнорировать стоп-энд-гоу я тоже, мягко говоря, не советовал бы. Но давайте – обо всём по порядку.

Вариации плавучести

Много лет назад, когда воблеры находились на ранней стадии своей эволюции, они делились только на плавающие (их было большинство) и тонущие. При ловле по принципу «бросил – тяни» это различие мало на что влияло. Но вот постепенно стала обретать поклонников проводка воблеров с остановками. И тут пришло понимание, что для такой схемы анимации не очень годятся сильно плавающие и сильно тонущие воблеры. Точнее, с теми и другими тоже можно было добиться каких-то результатов в виде поклевок и поимок. Но это уже несколько иная тема.

Кто из производителей первым начал системно (т.е. осознанно) выпускать воблеры с нейтральной плавучестью, я уверенно сказать не готов. Возможно, это был Smithwick. Но не суть. Важно, что суспендеры в какой-то момент появились на рынке, и довольно скоро их предложение стало массовым.

Не приходится сомневаться, что разработчики и изготовители воблеров этого типа с самого начала понимали, какая цель диктует достижение нейтральной плавучести. Это именно «правильная» работа на проводке с паузами. Но вот в чём вышла заковыка – реализация этой самой нейтральности стала получаться с заметным плюс-минусом.

Вы наверняка сами много раз сталкивались с тем, что воблеры-минноу, заявленные как «Su» (т.е. нейтральные), по факту – или тонут, или всплывают. Оно, правда, зависит от температуры воды и от солености, но зависит слабенько. Поэтому можно в таких случаях говорить пусть и о незначительном, но всё ж о производственном браке.

Насколько это критично? Если вы не намерены ловить с затяжными паузами, то небольшой положительной или отрицательной плавучестью можно пренебречь. «Небольшая» - это когда предоставленный сам себе воблер всплывает или тонет со скоростью до сантиметра в секунду. Воблер же с прицелом на проводку с длительными остановками надлежало бы максимально приблизить к суспендеру. Либо с помощью свинцовых стикеров, либо, если задача обратная, посредством облегчения фурнитуры.

Частота, продолжительность и общая мотивация

Если вы что-то слышали о проводке с остановками – ну, или, как вариант, хотя бы прочли изложенное выше, но сами этой техникой ловить не пробовали, то перед вами неизбежно встанет ряд вопросов. Касающихся как количественных характеристик схем анимации, так и самих оснований для их применения. Начнем, наверное, с последнего, т.е. обозначим ситуации, в которых есть резон вести воблер, не постоянно сообщая ему движение, а с «заминками».

Ситуация 1. Вы дергаете «минношку», как привыкли это делать, но почему-то с поклевками дело не складывается. Потому возникает естественное желание что-то да поменять. Можно, конечно, поставить воблер, отличающийся по цвету, модели, размеру… А можно – изменить рисунок проводки, включив в него паузы. Гарантии тут, конечно, нет, но бывает, что срабатывает. Причем поклевки идут не только собственно в паузу, но и в движении после них.

Ситуация 2. Студеная вода. Это, можно сказать, классика жанра. Чем ниже температура воды, тем менее охотно хищник отзывается на «шустрые» приманки. Среднеактивный твичинг молчит. Пробуем тормозить воблер на месте – и начинаются поклевки. Более того, стоит попробовать - и вовсе отказаться от твичинга, перейдя на стоп-энд-гоу. В предледоставной ситуации такой переход очень часто предопределяет результат.

Ситуация 3. Противоположная предыдущей: «горячая» вода. В разгар лета, особенно на неглубоких южных водоемах, температура воды оказывается сильно выше комфортной для щуки. Та делается более вялой и проявляет активность главным образом в ранние утренние часы, когда водичка становится чуть прохладнее. Как поймать щуку днём? Самый, пожалуй, эффективный путь к достижению этой цели – ловить мягким твичингом с довольно продолжительными паузами. Срабатывало не раз.

Ситуация 4. Ночной «воблерный» судак. Тема – сверхпопулярная в последние годы. Что характерно, в разные дни и в разных местах работают разные варианты техники. Часто – это банальная равномерная проводка – без всякого твичинга и остановок. Но бывает и наоборот: ведем воблер с паузами - и три четверти поклевок приходится именно на эти моменты.

От одной – до пятнадцати

Это и про количество остановок воблера, и про их продолжительность в секундах…

Одна остановка за проводку… - какой тут, подумаете вы, смысл? А вот какой. Хищник нередко ведь как бы из чувства любопытства пристраивается за приманкой и довольно долго сопровождает её. Если ничего не делать, то шансы на то, что последует реальная атака, грубо говоря, один процент. Делать же можно одно из двух: либо резко ускорить проводку, либо, наоборот, её остановить.

По опыту, чаще срабатывает второе. «Опыт» - это в данном случае в основном наблюдения за щукой на мелководье. Как оно происходит, когда мы не видим непосредственно идущего за воблером хищника, можно только предположения строить. Это ловля ночного судака или той же щуки на глубине. Но скорее всего, бывает очень похоже – потому что масса случаев, когда после заброса проводишь воблер метров десять-пятнадцать, останавливаешь вращение катушки – и тут же ощущаешь «тук!». Это, заметьте, при одной остановке за проводку…

Вы спросите: а что, если остановок делать много – ну, как в той же джиговой «ступеньке», через каждые три оборота? И всего тогда остановок наберется более дюжины за проводку.

Я видел, как другие ловят ночного судака именно таким методом – стоп-энд-гоу с частым «стопом». Сам – тоже не раз пробовал, но результаты выходили ниже средних. Но и сделал для себя вывод (не уверен, что он верный), что слишком много пауз – получается как бы «приторно» для рыбы. Я вот определяю разумно максимальную частоту остановок как после каждых семи-восьми оборотов катушки, что при среднем по дальности забросе составляет шесть-семь остановок за проводку.

С продолжительностью паузы – всё еще сложнее. Когда мы рассчитываем на поклевку сопровождающего воблер хищника (этот случай описан выше), обычно поклевка следует сразу же после остановки – можно сказать, на первой секунде. Но давайте более предметно остановимся на случае противоположном.

О пользе несвоевременных звонков

Я не очень бываю рад, когда на рыбалке где-то во внутреннем кармане начинает трезвонить телефон. Мало того что от важного дела отвлекает, так еще ведь, доставая мобильник, можно его и в воду уронить. Но вот что получается – такой не вовремя раздавшийся звонок косвенным образом провоцирует поклевки! И со мною самим подобное случалось, и минимум от двоих знакомых слышал то же – слово в слово. Звонок, воблер в воде, лезем в карман, отвечаем… И вдруг на вершинку спиннинга передается отчетливый дерг! Воблер к тому моменту оставался без движения порядка полуминуты. Тем не менее…

Самое любопытное, что когда я намеренно пытаюсь давать столь длинную паузу, мне это быстро надоедает, потому что я люблю динамичную рыбалку. Но вам, если у вас хватит терпения, всё же порекомендовал бы попрактиковать проводку с сильно затяжными остановками. Может, и не в полминуты, но хотя бы секунд до пятнадцати.

Что происходит с воблером на длительной паузе? Нет, он не застывает намертво, подобно реликтовой мухе в куске янтаря. Воблер – пусть и едва заметно, но перемещается и пошевеливается. Это происходит, даже если мы ловим в штиль в стоячей воде. Просто обратите внимание на то, что бывает со шнуром сразу после остановки. Он заметно провисает – под собственной очень небольшой, но тяжестью. Потому что хоть и слабенькое, но его натяжение продолжает тянуть воблер, и тот – очень медленно, но перемещается. На течении же и тем паче – при значительной силе ветре пауза получается еще более «живой».

От «подвисания» до «удара молотком»

Возможно, вы обращали внимание, что при выборе спиннингов для ловли на рывковые воблеры я стараюсь рекомендовать бюджетные модели. Мотивация следующая: когда мы ловим твичингом, такое качество удилища, как тактильная сенсорика (которая, понятно, выше у более дорогих спиннингов), играет второстепенную роль.

Однако именно в формате нашего сегодняшнего разговора приоритет сенсорики несколько выше, чем для воблерной рыбалки в целом. Ибо поклевка хищника в паузу, в отличие от поклевки на движении, определяет немаловажность своевременной подсечки. Соответственно, эту самую поклевку очень желательно почувствовать.

Впрочем, когда рыба активна и агрессивна, с этим проблем нет. Мы ощущаем четкий, акцентированный удар (примерно как смачную поклевку в джиговой ловле) - и автоматом делаем подсечку. Но часто ощущение от поклевки бывает от «слабого» (тогда подсекаем скорее «на всякий случай») – до «никакого» (просто чувствуем «подвисшую» рыбу с началом подмотки).

Последний вариант чаще всего реализуется при ловле на глубоководные воблеры по очень холодной воде. Просто начинаем после более или менее длительной паузы вращать ручку катушки, а щука или судак уже сидит на крючках. А ведь воблер – это отнюдь не «съедобная резина». Хищник не мусолит его во рту, а почти сразу старается от него избавиться. Можно только догадываться, сколько мы теряем таких неощутимых поклевок в паузу.

Мне вот не раз случалось неожиданно для себя, осматривая «нецелованный» прежде воблер, находить на нём явные задиры от зубов – хотя вроде бы ничего подозрительного и близко не было. Это оно самое – следы от «крайне деликатных» поклевок, очень значительная часть которых приходится как раз на затяжную паузу.

С этими издержками, конечно, приходится считаться. Но лучше, когда поклевок много, и часть из них мы пропускаем, чем когда их откровенно мало, так ведь?