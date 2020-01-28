Мормышка с взъерошенным характером Николай Линник | 28 января 2020 г.

На календаре - февраль. Месяц кривых дорог и абсолютной неразберихи в клёве рыбы. Именно на февраль у нас в Беларуси приходится разгар глухозимья. Чтобы в эту пору увидеть поклевку, недостаточно одного лишь умения просверлить много лунок. Намного важнее способность грамотно и вдумчиво облавливать каждую перспективную точку. А в этом вопросе без проверенных и надежнейших приманок не обойтись. Ими дорожат, пуская в ход только в самых исключительных случаях. Такие «секретные» приманки имеет каждый опытный рыболов, есть они и у меня – и это мохнатые мормышки.

В прошлом номере журнала я писал про мохнатые мормышки с покрытием Shaggy Skin. Сейчас же расскажу вам о мухомормышках. Но не обо всех, а только о тех, что имитируют рачка-бокоплава. Судьба у этих мормышек непростая. Как и мормышки с покрытием Shaggy Skin, широкой популярности у наших рыболовов «Бокоплавы» не завоевали - и быстро сгинули с прилавков рыболовных магазинов.

Причина, как мне кажется, проста. Мормышка эта - с характером, и оказывается наиболее востребованной в дни наивысшей активности подводных рачков. В остальные же дни – это скорее статист, ждущий своего часа. Так что те рыболовы, кто сделал на неё ставку как на мормышку для каждого дня, в «Бокоплавах» быстро разочаровались. Однако полностью «умереть» этим мормышкам не дали народные умельцы. Лично я знаю нескольких рыболовов, которые вяжут эти мормышки для себя и для узкого круга друзей. Это настоящие гурманы в безнасадочной ловле. А они-то знают толк в уловистых приманках! Итак – «Бокоплавы».

О мормышке

По форме тела – это достаточно крупный классический «Банан», выполненный из вольфрамового или оловянно-свинцового сплава. Сходство с рачком-бокоплавом этой мормышке придает обмотка из ниток с маленькой опушкой возле самого крючка – имитацией грудных ног. Верхняя часть мормышки - головка - выполнена в другом цвете, в большинстве своём красном или черном (мормышки с черными головками рыба почему-то съедает в первую очередь).

В процессе эксплуатации, особенно после многочисленных контактов с окуневыми зубами, нить начинает слегка лохматиться. Но это только придает мормышке дополнительного шарма. И она в движении начинает сильно напоминать стример, что только увеличивает её привлекательность для хищников. Привязывается к леске эта мормышка только за колечко крючка. Пробовал я вязать её по-спортивному, т.е. за цевье крючка – не понравилось: приманка сильно потеряла в частоте колебаний.

Первый успешный опыт

Момент, благодаря которому я поверил в уникальные возможности мормышки-бокоплава, произошел, как это чаще всего бывает, совершенно случайно. Рыбачил я как-то с друзьями в конце января на одном более-менее глубоком канале, созданном мелиораторами из небольшой речушки.

Едва заметное течение, ярко выраженные бровки по берегам и средняя глубина около трех метров. И ни одного серьезного переката. Так, небольшие перепады глубины, которые остались в наследство от работы земляной машины. И вода - немного мутноватая, с легким коричневым оттенком. Зимой эта речка бывает интересной для рыбалки лишь периодами. День-два великолепного клёва, а потом недели практически нулевых рыбалок. И никто не может сказать точно, отчего так происходит и когда рыба проклюнется опять. В тот день мы явно попали в фазу тотального бесклевья.

Разрозненные рыбаки расположились вдоль берегов канала и развлекались ловлей «матросиков». Бегали в поисках поклевки и мы. К обеду, просверлив уже с полсотни лунок, я оказался в нижней части канала. Здесь начиналась обширная травяная отмель. Это уже был конец маршрута: чуть ниже начиналось сильное течение - и рыбачить с мормышкой не представлялось возможным. Но и уходить со льда раньше срока мне не хотелось. Я занялся экспериментами с приманкой. Поначалу перебрал все цвета «Лесоток», потом прошелся по «Нимфам» с дисками. И, наконец, добрался до «Бокоплавов».

Опустив мормышку в лунку, я стал задавать ей плавную, с медленным подъемом, игру. На второй проводке фиксирую легкое прикосновение рыбы. Но дальше - ничего. Я уже готов был закончить с этой лункой, и, остановив игру, начал присматриваться, куда можно переместиться. И тут резкий удар по мормышке прямо-таки ошеломил меня. От неожиданности подсечка получилась излишне резкой, а зимой такой номер не проходит.

Солидная плотвица (я её отчетливо видел у нижней кромки льда) сошла на финальной стадии вываживания. Сместившись на метр в сторону, я в следующей лунке пытаюсь повторить счастливую проводку: пауза в самой верхней точке подъема мормышки с последующим медленным её опусканием вниз на несколько сантиметров. Поклевка (а в этот раз это был плавный прижим кивка) не заставила себя долго ждать. Мягко подсекаю. И вот он, первый настоящий горбач этой рыбалки, тяжело ворочается на льду!

В тот день из трех лунок я поймал более двух десятков отменных окуней и плотвиц. Уверенные прижимы кивка и отчаянное сопротивление сильной рыбы – всё это еще долго стояло перед моими глазами. Причина же данного неистовства рыбы обнаружилась в самом конце счастливого дня: в пасти одного из окуней я обнаружил непереваренного водяного ослика (Asellus aquaticus) – мелкого рачка, который большую часть жизни живет в зарослях травы, но иногда выходит из них погулять.

Видимо, местная рыба занималась поеданием сплывающих по течению рачков - и моя мормышка оказалась очень кстати. А вот товарищи мои в тот день ушли со льда ни с чем. Получается, что «Бокоплав» обыграл их приманки всухую.

Особенности игры

Проводка, оказавшаяся счастливой на той памятной рыбалке, не единственный способ презентации этой мормышки. Как и всякая другая мормышка, лишенная дополнительных украшений, «Бокоплав» легко выдерживает любую, даже очень активную (с малой амплитудой и высокой частотой) игру.

Кстати, именно такая презентация мормышки чаще всего и соблазняет окуня. Казалось бы, в самый разгар глухозимья пассивный хищник должен остерегаться активно движущейся приманки, но факты говорят об обратном: активно играющего «Бокоплава» остерегаются разве что несерьезные «матросики». Кстати, это еще одна причина, почему эти мормышки так и не нашли широкой поддержки у рыболовов - на привычных для многих коллег полигонах с засильем мелкого окуня на «Бокоплава» за день можно и поклевки не увидеть.

А вот плотве, особенно в период продолжительных оттепелей, больше по душе плавная игра приманки с медленным подъемом и длительными остановками. На участках водоемов, где плотва и окунь могут обитать рядом, очень часто срабатывает тактика смены игры мормышкой. Периодически, переходя от быстрой игры на медленную, из одной лунки на «Бокоплава» можно успешно ловить и окуней, и плотву.

В зависимости от того, на какой глубине в этот день предпочитает кормиться рыба, в основном я применяю два основных варианта проводки мормышки. Вначале проверяю нижние горизонты. Для этого мормышка опускается на грунт, а после нескольких ударов по дну она медленно приподнимается всего на 3 - 5 см выше, плавно шевелится в этом горизонте - и так же медленно опускается. Очень важно постоянно держать кивок в рабочем положении. Видя копошащегося на дне «рачка» окунь просто прижимает его к земле, поэтому-то редко подсекается за губу, а чаще – подбородком и даже за жаберную крышку.

Второй, активный вариант проводки «Бокоплава» я применяю в моменты, когда рыба кормится, и задача приманки состоит в том, чтобы оказаться более заметной. Мормышка опускается на дно, а после паузы в 3 - 5 секунд начинается активная, высокочастотная игра с одновременным поднятием её до высоты в 15 - 20 см. Потом – опять пауза, и снова подъем вверх на 15 - 20 см с высокой частотой колебаний. И так до высоты около метра. В конце проводки снова продолжительная (5 - 7 секунд) пауза - и медленное опускание мормышки на грунт. Как и в первом варианте проводки, кивок нужно постоянно держать в рабочем положении, ведь поклевки чаще всего происходят в момент остановки «Бокоплава»

Щука тоже неравнодушна к мохнатым «Бокоплавам». Чаще всего зубастая соблазняется этой мормышкой после того, как окуни разлохматят на ней обмотку - и приманка станет отдаленно напоминать стример. Но такой интерес чаще всего заканчивается обрывом мормышки. Доля отрезанных щуками «Бокоплавов» всегда больше, чем у других мормышек.

О дополнительных аксессуарах

Разговор об уловистости любой мормышки окажется совершенно бесполезным, если не учитывать два дополнительных аксессуара: кивок и леску. Кивок выбирается исключительно по массе мормышки.

Лучший вариант - если масса приманки будет находиться где-нибудь в середине крайних значений теста кивка. Скажем, для «Бокоплавов», масса которых колеблется в пределах 0,4 – 0,42 г, очень хорошим вариантом будет кивок с тестом 0,3 – 0,5 г. Длина кивка и материал, из которого он изготовлен – вторичны. Это дело привычки каждого рыболова. Лично мне больше по душе длинные металлические кивки. Именно с этими кивками мне удавалось добиться с «Бокоплавами» нужной мне игры.

О леске могу сказать одно: для достаточно крупных мормышек, вроде нашего «Бокоплава», она должна быть достаточно мощная. Спортивные диаметры (0,08 мм и тоньше) даже не стоит рассматривать. Мой любимый диаметр мормышечных лесок лежит в пределах 0,1 – 0,11 мм. Иногда, когда охочусь на мелководье за крупным окунем или язем, диаметр лески увеличиваю до 0,12 мм.

Как видите, ловля рыбы на «Бокоплава» довольно проста и эффективна. И я рекомендую постоянно иметь в арсенале оснащенную этой мормышкой удочку. Вдруг в водоеме случится выход подводных рачков, а вы окажетесь к нему готовы! Рыбачьте в удовольствие!