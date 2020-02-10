Абхазская ставрида, рок-фишинг и «мушки» Геннадий Шеляг | 10 февраля 2020 г.

В Абхазии на побережье Черного моря есть удивительно интересные места, куда ставрида, стайная хищная рыба, подходит во время охоты на рыбью мелочь. Такие точки есть в районе городов Пицунда, Сухум и ряда других населенных пунктов республики. Малонаселенность и нетронутость многих участков на побережье делает их лакомым куском для рыбаков-спортсменов.

До недавнего времени я считал ловлю ставриды не очень-то неинтересным, да еще и примитивным занятием. С детства помню, как её добывали оснасткой «ставок» (типа самодура), состоящей из лески со свинцовым грузилом на конце и восьми - десяти серебристых крючков с длинным цевьем, расположенных между грузом и удилищем.

Крючки на очень коротких поводках (1 - 2 см) привязывались к основной леске на расстоянии 15 - 20 см друг от друга. Эта рыбалка заключалась в хождении по причалу, волнорезу или его бунам и подергивании удилищем этой оснастки на определенной глубине. Знаю, что с такой же снастью выходили на катерах и простых лодках в море и таскали ставриду ведрами.

Так было до тех пор, пока я не пообщался с сочинскими и абхазскими рок-фишерами. Я увидел большое количество разнообразных оснасток и способов ловли этой интересной, как оказалось, рыбы. И не так-то просто иногда её поймать, и не бросается она на все приманки подряд. Кроме того, нужно подбирать правильные и зачастую сложные проводки под каждую конкретную оснастку и разные виды приманок.

Когда же мне посчастливилось поймать первых своих ставрид нахлыстом, я понял, как сильно я заблуждался в отношении этой рыбы. Так получилось, что самая успешная моя морская ловля нахлыстом и именно по ставриде состоялась в солнечной Абхазии, недалеко от города Сухум.

Спиннинговая снасть

Вообще, ставриду можно ловить, начиная с середины февраля до ноября, но с переменным успехом. Её косяки в течение этого периода то подходят близко к берегу, то отдаляются, становясь недоступными для любых забросов спортивными снастями. Впрочем, всегда существуют шанс на успех, особенно в свете изменяющегося климата.

Для ловли на спиннинговые приманки здешние рыболовы берут удилища от ультралайтового типа до легкого (с тестом до 30 г) и длиной от двух до трех метров. Используемые катушки - типоразмера от 2000 до 3000 по японской классификации. Наматываются шнуры 0,07 - 0,15 мм (#0,15 - 0,8 по японской классификации). Любители «монофила» и флуорокарбона выбирают их в диаметрах 0,18 - 0,22 мм. Заполнение шпули - до 150 м шнура или лески, обязательным условием является зазор в 2 мм до бортика.

Виды приманок

Для ловли ставриды пригодны практически все виды спиннинговых приманок. К ним относятся и воблеры, и «колебалки», и пилкеры, и микроджиг. Реже, правда, ставят «вертушки» - из-за невозможности дальних забросов с нужными их размерами. Кроме того, в ходу оснастки с тонущими Бомбардами и «Тирольскими палочками», в таких оснастках обычно используются силиконовые приманки.

Качество современного так называемого съедобного «силикона» такое, что позволяет спровоцировать на поклевку самую привередливую рыбу. Нередко в темное время суток актуален «силикон», тело которого изготовлено с добавлением светонакопительных материалов. Для большей эффективности таких приманок их между забросами следует подсвечивать фонариком («заряжать»).

Где охотится ставрида

Ставрида может стоять в разных водных слоях в зависимости от времени года, времени суток, волнения моря, температуры и прозрачности воды и некоторых других факторов. Чаще всего она питается в придонном пространстве, изредка поднимаясь к поверхности. При небольшом морском волнении ставрида перед закатом солнца прижимает малька к берегу.

Это время является одним из самых эффективных для её ловли. Самой легкой в смысле незамысловатости проводки является ловля с тонущими Бомбардами. Длина поводка после Бомбарды - 0,5 - 1 м, диаметр лески 0,15 – 0,18 мм, привязан офсетный или обычный крючок с длинным цевьем №№ 4 - 6 из тонкой проволоки. Силиконовые «черви» размера «M» и «L» применяются самые различные - в зависимости от предпочтений рыбы к тому или иному цвету и форме на данной рыбалке.

Нахлыстовое удилище и катушка

Теперь, продолжая тему ловли с искусственными приманками, расскажу о ловле ставриды нахлыстом. Для этого применяют удилища 5-го – 6-го классов. Вы скажете, что для некрупной рыбы это будет слишком тяжелый класс. Однако необходимость делать дальние забросы в сложных условиях поднятой у береговой линии мути делает это просто необходимостью. Кроме того, установка тяжелых лидеров также обуславливает использование класса 5 - 6 минимально допустимым. Катушка обязательно выбирается на класс выше класса удилища.

Свободный зазор на шпуле должен составлять 5 - 7 мм из-за частой необходимости ловли в ночное время и невозможности контролировать равномерность намотки шнура на катушку. Кроме шнура с лидером, катушка должна вмещать 100 м бэкинга 20 lb на случай поимки непредвиденного гостя – кумжи, горбыля или саргана.

Шнуры, лидеры и поводки

Шнуры предпочтительно брать плавающие, короткотелые с утяжеленной торпедой. Такие шнуры имеют в своем названии такие слова как Pike, Streamer, Shooting Head и Short Head. Чаще других при ловле ставриды применяются тонущие лидеры Fast Sink, Super Fast Sink длиной 8 - 9 футов (2,4 - 2,7 м).

Флуорокарбоновый поводок ставится диаметром 0,15 - 0,18 мм и длиной 1,5 - 2 м. Большинство подходящих для ловли «мушек» имитируют мелких рыбок или креветок. Но предпочтение всё ж отдается имитациям мальков. Такие «мушки» вяжутся на морских крючках №№ 4 - 8 на серебристой проволоке.

Тактика ловли

Тактически ловля обычно очень простая, хотя иногда и несколько замысловатая. С каждой новой точки можно делать забросы во все стороны, однако нужно учитывать направление течения вдоль берега - бросать против течения нерационально, т.к. шнур быстро сносит на вас.

В данном случае мы говорим о ловле нахлыстом с берега. Однако там, где есть возможность ловить с волнорезов и бун, нужно обязательно пользоваться возможностями веерного заброса. Самой эффективной является тактика, при которой после заброса шнур перебрасывается в одну или другую сторону, чтобы создалась дуга.

В нахлыстовом сленге такой переброс называют «менд». Далее следует стрипами разной длины и скорости выбирать шнур на себя. При такой проводке ставрида успевает схватить «мушку» и, не уколовшись о крючок, развернуться с ней. После таких поклевок подсечки становятся намного более эффективными, чем когда вы выбираете шнур по ровной линии к себе.

Зачем нужна корзина для шнура

Неплохо использовать для ловли поясную корзину для укладывания шнура. Это приспособление значительно облегчает ваше перемещение по берегу. Кроме того, нет необходимости держать в руке большое количество шнура после его подбора во время стрипов. В зимнее, весеннее и осеннее время, когда температура воды достаточно низкая, рыбачить удается только в вейдерсах.

Если рок-фишеры со спиннинговыми снастями могут забрасывать, не приближаясь к воде, то ловить нахлыстом так не получится - обязательно время от времени придется заходить в воду.

Геометрия положения удилища

Очень важно поймать правильное направление заброса в сочетании с длиной и скоростью стрипов. Стоит пользоваться прибрежным течением, которое должно помогать игре вашей «мушки», делая её более соблазнительной для ставриды. Если во время проводок ощущаются только нерезультативные щипки, то необходимо ускорить проводку. Не стоит делать монотонные стрипы одной и той же длины с одинаковой скоростью. Рыба быстро привыкает к такому однообразию и перестает реагировать на «мушку».

Следует использовать рваные, сдвоенные, строенные из-за такта стрипы. В таком случае движение нахлыстовой приманки больше напоминает движение живой рыбки. Для того чтобы каждое движение руки, держащей шнур, передавалось «мушке», нужно соблюдать геометрию правильного положения удилища в руке. Во-первых, направление удилища должно совпадать с направлением шнура после заброса. Во-вторых, во время стрипов кончик вашего удилища должен находиться как можно ниже к поверхности воды и даже касаться её.

За культуру рыбной ловли

Ставрида – это только один представитель из множества подводных обитателей моря, которых можно ловить с искусственными приманками. Уверен, что у рок-фишинга и нахлыста в Черном море есть светлое будущее. Давайте строить его вместе, повышая культуру рыбной ловли и воспитывая цивилизованное отношение к рыбным запасам рек, озер и морей!