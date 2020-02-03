По-простому о несложном Алексей Фалалеев | 3 февраля 2020 г.

Часто наблюдаю, как на интернет-форумах, в рыболовных магазинах или даже непосредственно на водоеме новички (как правило, юные, хотя встречаются и возрастные, решившие освоить для себя новый способ ловли) пытаются узнать простейшую информацию о жерлицах. А что это такое? А как ставить? И на что обращать внимание?

Такие вопросы для опытных рыбаков кажутся элементарными. И настолько примитивными, что они частенько не считают нужным отвечать новичкам. Если дело происходит на форуме, то новоиспеченного любителя ловли на живца отправляют изучать вопрос в сеть – мол, Гугл тебе в помощь, инфы и так много, чего занятых и уважаемых людей отвлекать. Если это рыболовный магазин, то хорошо, если продавец сам разбирается в вопросе и может что-то присоветовать. А ведь бывает, что продавцами работают не совсем-то и компетентные люди.

Я был свидетелем реального случая, когда покупатель и продавец-девушка минут десять крутили-вертели кружок и в итоге пришли к выводу, что при поклевке тот должен переворачиваться красной стороной вверх. Тут я не выдержал и рассказал им всё, что нужно знать. А если дело происходит на льду, то новичку в лучшем случае укажут следить за действиями опытного жерличника. И не отвлекать его от процесса глупыми вопросами. А раз так, давайте я тезисно расскажу, что знаю и что могу посоветовать начинающим рыболовам, которые только открывают для себя зимнюю жерличную рыбалку.

Жерлица как она есть

Прежде всего, что такое жерлица? Это снасть, на крючок которой насаживают живца, на него потом и ловят хищную рыбу. Жерлицы бывают для открытой воды и для льда, т.е. летние и зимние. Состоит зимняя жерлица (как правило – разборная) из площадки-основания (которое устанавливается над лункой), стойки на нём с катушкой для основной лески с грузилом и поводком с крючком, а о поклевке сигнализирует флажок на плоской пружине (фото 1).

Вариаций форм, размеров и видов жерлиц - превеликое множество (фото 2). Опытные рыбаки нередко жерлицы конструируют сами. Менее опытным надежней обратиться в рыболовные магазины, чтобы приобрести жерлицы промышленного изготовления. Но и тут надо быть внимательным, т.к. условия выпуска ширпотреба часто приводят к тому, что качество фабричных снастей оставляет желать лучшего - и их еще нужно будет доводить до ума.

Чтобы с первых рыбалок не разочароваться в жерличной ловле, посоветую сразу брать у проверенного поставщика качественный товар из добротного пластика, который не станет ломаться и трескаться на морозе. Сподручней, если покупные жерлицы уже будут оснащены леской, грузилом и поводком. И если они идут комплектом (обычно – от 5 до 10 шт. в наборе), то в идеале - в качественной сумке (фото 3), в каждом отделении которой находится своя составная часть снасти (фото 4).

Можно, конечно, собрать свой комплект жерлиц поштучно: какие-то самому полностью смастерить, в каких-то использовать готовые детали - катушку или флажок, какие-то купить поштучно. Но когда приходит понимание, что рыбалка – это, в первую очередь, отдых и удовольствие, и если вы не закоренелый любитель самоделок, то покупной вариант комплекта жерлиц – весьма неплохое решение.

Но в любом случае перед выездом на рыбалку жерлицы нужно проверить. Как? Осмотреть леску, попробовать её на разрыв, убедиться, что она надежно закреплена на катушке. Саму катушку следует подкрутить и настроить, чтобы она вращалась как надо, не туго, но в то же время не болтаясь. Также посоветую новичкам попробовать собрать/разобрать жерлицы дома несколько раз, чтобы на рыбалке с этим не возникало вопросов.

Зачастую покупные жерлицы имеют металлическую ножку-стойку - как правило, из толстого алюминия (фото 5). В этом нет ничего плохого, но мой совет – обмотайте стойку изолентой. Поверьте, будет намного комфортней работать с такой жерлицей, если рыбачить в сильный мороз.

Живцовые страсти

Чтобы привлечь хищную рыбу, на жерличный крючок (двойник, тройник) цепляется живец. Купите вы живца в магазине или поймаете на рыбалке – на первых порах не столь важно. Самое основное – чтобы живца у вас было достаточно, он был жизнеспособен и не погибал.

Для этого живцу, находящемуся на рыбалке в ведре или кане, нужно периодически менять воду. Заметили, что рыбки начинают всё чаще всплывать к поверхности и хватать ртом воздух – не поленитесь, слейте старую воду и налейте свежую, взяв её из лунки. Обращаю внимание, что воду нужно брать из тех лунок, вода в которых не пахнет.

Если же из лунки неприятно пахнет – это значит, что в этом месте слишком сильно разлагается водная растительность. Поищите более глубокие места - как правило, здесь вода у поверхности бывает чище. В крайнем случае, если вы попали на водоем, где в целом такая неприятная подводная атмосфера, в ведро к живцу можно добавить снега со льда. Он охладит и насытит воду кислородом.

Расскажу про еще один аспект обращения с живцом. Бывает, что на водоем мы выезжаем в достаточно сильный мороз. Помню, сначала мы с братом не понимали, почему у нас гибнет живец. Воду ему меняли, смотрели за ним, а дно ведра всё больше заполнялось живчиками, лежащими на боку и не подающими признаков жизни. Ведро покрывалось изнутри слоем льда (как снаружи по поверхности, так и с боков по периметру), живец засыпал, рыбалка была на грани провала.

Потом мы додумались, что живец просто замерзал. Не вмерзал в лед, а именно замерзал. Это было в силу того, что снаружи ведра стоял хороший мороз явно за минус двадцать, вода в ведре стремительно остывала, живец чувствовал себя не так комфортно, теряя при этом подвижность и активность. Поэтому – вот вам лайфхак: если рыбачите в холодную погоду, обязательно старайтесь утеплить свою емкость с живцами.

Я видел, как кое-кто обертывает свои ведра в изофол или изолон в несколько слоев - правильное решение. Знаю, что в продаже есть специальные каны из вспененного теплоизоляционного материала типа ЭВА – почему бы и нет. Но если вы традиционно используете привычные ведра и каны из простенького пластика, то в сильный мороз на ведро или кан нагребайте снег по периметру и сверху, эдакой защитной горкой (фото 6).

Этот снежный слой не позволит холоду проникнуть внутрь, живцы останутся бодрыми на всю рыбалку. Есть необходимость использовать живца (например, произошла сработка) – достали ведро, сходили к жерлице, вернули емкость с живцами на место, подправили холм из снега (фото 7).

Освещу новичкам вот еще какой момент. Хорошо и удобно, если в жерличной ловле вы используете кан, состоящий из двух частей – наружного корпуса и вставляемого в него внутреннего решетчатого ведра (фото 8). В этом случае есть возможность взять для насаживания живца, вытянув за ручку внутреннее ведро, при этом практически не замочить своих рук. А это очень важный момент при ловле при минусовой температуре окружающего воздуха, ведь именно через открытые участки тела и происходит охлаждение нашего организма.

Я уже не говорю про сами руки, которым можно нанести весомый урон, если они будут постоянно мокрыми. Ну а если в своей ловле вы используете простое ведро или любую другую емкость, то используйте небольшие сачки для ловли и извлечения из тары живца. Это может быть сачок для аквариумных рыбок (продаются в зоомагазинах), в детских магазинах можно поискать что-то подобное, ну или самый доступный вариант – сделать такой сачок самостоятельно из подручных материалов. Тут даже не нужна эстетика, главное – практичность.

Жерличные лайфхаки

Когда вы рыбачите на жерлицы в очень студеную пору, не забывайте утеплять и лунку, на которую установлена жерлица. Если нет с собой специальных жерлиц, предназначенных для ловли именно на хорошем морозе (фото 9), то о том, чтобы леска снасти не вмерзла в лед, следует позаботиться. Для этого нагребите снег на основание жерлицы - так, чтобы получился небольшой холмик (фото 10).

О том, достаточное ли вы использовали количество снега, вы поймете, когда будете потом проверять жерлицу. Если вода в лунке не подернулась ледовой корочкой, то снега достаточно. Если же на поверхности образовался пусть и не толстый, но ледок, количества нагребаемого снега нужно увеличить. Но обратите внимание, что при этом снег не должен мешать свободному ходу катушки, иначе, почувствовав сопротивление своему движению, хищник, скорее всего, выплюнет живца.

Еще один нюанс. Если в течение вашей ловли поднялся сильный ветер (или изначально погода была ветреная), то уместным было бы придавить края площадки жерлицы кусочками снега или льда (фото 11). Если этого не сделать, то при каждом сильном порыве вы будете вынуждены смотреть, не свалились ли ваши снасти набок.

Бурим лед

Очень важный элемент рыбалки, и не только жерличной, это ледобур. Без него рыбалка не рыбалка, а тем более жерличная, когда за день приходится сделать немало лунок, особенно если вы ищете активного хищника, переставляя жерлицы с места на место. Я особо не стану распространяться по поводу вида или формы ножей для бура.

Просто изначально они должны быть острыми (фото 12). А также априори у вас должна быть с собой пара запасных комплектов этих ножей, чтобы можно было их оперативно сменить в случае, если те затупились. И, соответственно, отвертка именно под те винты, которыми ножи крепятся. Я больше хочу проговорить о конструкции самого ледобура - она обязана быть надежной и качественной!

А еще хорошо бы, чтоб бур оказался нетяжелым. Однако сменив в своё время тяжелые советские буры на более современные, мы с братом и подумать не могли, что бур в принципе может сломаться. Вот так вот просто, на рыбалке, во время расстановки жерлиц. Сырой ли слоистый лед, недостаточно ли острые ножи или же чрезмерно приложенная сила – не помню, как мы тогда пытались оправдаться за то, что наш бур просто крякнул.

Но факт оставался фактом – штанга нашего бура переломилась в районе нижней рукоятки. Мы, конечно, штангу потом заварили (фото 13) и впоследствии бур использовали, но когда и второй бур (точно такой же, вместе с братом закупали) лопнул прямо в этом же месте, мы задумались – а стоит ли использовать такие ледобуры, которые могут подвести в самый неподходящий момент? Поэтому однозначная рекомендация новичкам: используйте только надежные буры – вроде этого «Аллигатора» (фото 14).

Буры для жерличной ловли должны быть подходящего диаметра. Мы с вами ищем не окуня и не гоняемся за мелким подлещиком, поэтому буры диаметром 80 мм и 100 мм даже не рассматриваем. А идём за зубастым хищником, иногда довольно крупным (фото 15). Поэтому бур должен быть не менее 120 мм, а лучше - 130 мм в диаметре.

Нет, если кто-то планирует ловить совсем уж крупную щуку, то, конечно, он может взять 150 мм и больше, но, как показывает практика, 7 – 8-килограммовая щука легко заходит в лунку 130 мм. Однако согласитесь, что рыба таких размеров – очень нечастый гость в наших уловах. Одним словом – берите бур по размеру.

Цепляем добычу

Еще один важный элемент в снаряжении жерличника – это качественный надежный багорик. Он не должен быть из тонкого прутка, а также желательно, чтобы был цельный, как вариант - телескопический. Приведу пример из собственного опыта. Несколько лет назад мне по случаю подарили раздвижной тонкий багорик производства соседней республики.

Верхняя часть крючка была на резьбовом соединении, съемная. Так мало того, что она постоянно раскручивалась, так что приходилось следить за её полным соединением, так еще и пару раз рыба срывалась из-за того, что она просто разгибала багорик своими мощными рывками (фото 16). После этого я купил хороший багорик, в качестве и характеристиках которого сомневаться не приходится (фото 17).

Когда вы подходите к сработавшей снасти, желательно, чтобы багорик ваш был уже разложен и готов к использованию (я сознательно здесь умалчиваю про вариант, когда багорик цельный и его не нужно раздвигать – в этом случае, хоть он и габаритней, но всегда готов к работе). Разумеется, точно мы не знаем, крупная хищница соблазнилась вашим живцом или небольшой «шнурок» атаковал его, но нужно быть готовым к любому повороту событий.

Почему я делаю акцент на этом? Было в моей рыболовной практике пара сработок, когда рыба клевала достойная - и завести её в лунку без багорика оказалось проблематично по причине её буйного нрава и неплохих габаритов. Как я при первой сработке готовил багорик – это нужно было видеть: одной рукой удерживал на леске беснующуюся рыбину, второй пытался разложить багор, прижимая его при этом ногой ко льду – цирк! Некомфортно и несподручно, должен вам сказать. А когда во вторую такую сработку от промедления еще и рыба сорвалась, я решил, что любая поклевка – это повод заранее подготовить инструмент. Разумеется, в большинстве случаев он не пригождается, но бывали сработки, когда он был весьма кстати.

Со свистом по снежку

Подскажу вот еще что. У жерличника (как и у всякого «пингвина»), как правило, на рыбалке набирается достаточно поклажи: жерлицы, живец в кане, ящик с удочками (подловить живца в перерывах клёва на жерлицы), продукты на день ловли, бур (а то и не один) и прочее. И нести всё это на плечах или в руках, особенно если точка ловли находится вдалеке, очень и очень тяжело. Видел неоднократно, как рыболовы, нагруженные своими снастями и вещами, буквально валились с ног, достигнув места, обливаясь при этом потом. Купите санки! Естественно, не алюминиевые, на каких еще в детстве с горок катались, а пластиковые, представляющие собой цельный короб (фото 18).

Вариантов саней в рыболовных магазинах представлено много, да и стоят они не так уж дорого. Но, поверьте, вы не раз с благодарностью вспомните этот совет. Лучше легко тащить по снегу или льду свою поклажу, чем таранить её за плечами, особенно если путь до места ловли предстоит непростой (фото 19).

Кстати, веревку, за которую вы тянете сани, лучше сделать длинной, в несколько метров (фото 20). Спросите, зачем? В целях безопасности. Если человек, который тянет санки, проваливается под лед, другие рыболовы могут вытащить его за веревку от санок, не подходя к опасному участку. Естественно, веревка обязана быть прочной и надежной, думаю это и так понятно.

Тактика жерличника на водоеме

Когда новичок жерличной ловли оказывается со своими снастями на водоеме, то самый распространенный вопрос – где и как расставлять их. Кратко – пробуйте везде. Уже после, с опытом, придёт понимание порядка расстановки или процесса ловли в целом, но сейчас, на первых порах, достаточно расставить ваши жерлицы и смотреть за их работой.

В идеале – хорошо привязаться к какому-то явному ориентиру, будь то поваленное дерево, вмерзшее в лед, или торчащая трава. Но даже если перед вами ровная ледовая гладь водоема – не отчаивайтесь и пробуйте поставить жерлицы, а уже затем, когда наметится тенденция клёва, можно начинать искать наиболее удачные площадки для рыбалки.

Клюнуло на одну жерлицу – перенесите и поставьте рядом с ней еще парочку, которые до этого смолчали. Не клюнуло вообще? Не беда. Попробуйте часть снастей взять и перенести в другую часть водоема - и посмотрите, будут ли поклевки там. Жерлица – это поиск. Поиск активного хищника и перспективных точек.

По поклевке хищника тоже скажу кратко: как правило, рыба, схватив живца, отходит от места атаки (скажем так, в более укромное местечко - типа водной растительности), заглатывает его и затем продолжает свой маршрут движения. А ваша задача – поймать момент для подсечки. Сработка – флажок взметнулся в воздух (фото 21), катушка сделала несколько оборотов и замерла – хищник остановился и заглатывает вашего живчика.

Катушка начала разматываться вновь – можно делать подсечку. Разумеется, по факту всё может быть как угодно, но в целом картина поклевки и подсечки выглядит, как я написал. У меня были случаи, когда трофейные щуки не разматывали леску, а стояли под лункой, лишь по сантиметру стравливая её. А было и так, что катушка после поклевки без остановки выматывалась полностью - и рыба засекалась сама.

Случаи, когда ты ждешь, а после возобновления вращения катушки получаешь лишь резаного живца – тоже нередки. Значит, рыба осторожна - и, простояв в укрытии с живцом в зубах, она так и не решилась его заглотить, а поплыла дальше. Одним словом, ситуаций с развитием поклевки может быть уйма, но в целом картина «поклевка-подсечка» достаточно единообразна.

Да, еще лайфхак: нанесите на катушку жерлицы краской заметную точку, полоску (фото 22), ну или приклейте кусочек яркой изоленты – и по ней вы издали будете видеть, разматывается ли ваша катушка при сработке и стоит ли спешить к ней. Или вполне еще можно размерено идти к сработавшей снасти, давая попавшейся рыбе время на заглатывание вашего живца.

Жерличная рыбалка, кому бы как со стороны не казалось, очень активный и подвижный способ ловли. Про поиск и перестановку снастей я уже писал выше. Плюс к этому не забывайте про периодические проверки состояния живца и смену горизонтов ловли (т.е. если поклевок долгое время нет, то есть смысл расположить живца чуть ближе ко дну или, наоборот, повыше ко льду).

Плюс - в обязательном порядке - не забывайте о создании шума возле снастей. Я не говорю о том, что рядом с жерлицами нужно постоянно плясать и петь, нет. Но иногда стоит пробежать рядом с жерлицами, чтобы выгнать из укрытий хищника, который, заметив живца, нередко решается на поклевку.

Да, и обязательно выпускайте мелкого хищника (фото 23). Если он при поклевке не повредил жабры, не сильно заглотил, то самый верный шаг – вернуть его в родную стихию. Я даже не говорю про то, что есть минимальные размеры рыбы, которую можно брать, но тут я сделаю акцент, что очень некрасиво выглядят фотографии с рыбой явно непроходного размера, и ваши снимки с мелочью ничего кроме недовольства со стороны более опытных рыболовов не вызовут.

Одним словом, жерличная ловля – не такой уж и сложный вариант рыбалки, особенно если её заранее изучить, понять и быть готовым к любым рыболовным ситуациям.