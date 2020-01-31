Поплавок в лунке Виталий и Анастасия Волковы | 31 января 2020 г.

Говорят, все наши психологические травмы родом из детства. Вот и моё неудачное знакомство с зимним поплавком состоялось, когда я учился в третьем классе. Тогда весна была затяжной, надежный ледовый панцирь на пруду рядом с моим поселком продержался до середины апреля. Многочисленный прудовой карась не стал дожидаться прихода весеннего тепла, а начал клевать из-подо льда. О небывалом карасином жоре сразу стало известно по всей округе, и в выходные дни окрестности пруда были плотно уставлены рыбацкими автомобилями.

На льду - не продохнуть от желающих поймать серебряного карася, и, что удивительно, каждый имел улов, да еще и неплохой. Как же мне было остаться в стороне от рыбацкого праздника?! Хоть я еще не обзавелся нужными зимними снастями, но в летней рыбалке на карася был вроде как подкован, а потому решил, что в уженье этой рыбы из-подо льда нет ничего сложного, разве что удочки требуются покороче.

За пару вечеров соорудил себе снасть - 40-сантиметровый отрезок ровной кленовой ветки, в нём два самореза - типа мотовило, пустой стержень от шариковой ручки, примотанный изолентой – для пропуска лески.

Летом в качестве поплавка на карасиной снасти мы использовали гусиное перо, но готовясь к ловле со льда, я подошел к процессу творчески, выстругав из твердого пенопласта бочонок сантиметра три высотой и полтора в диаметре. Пропущенная сквозь него спичка служила фиксатором перемещения по леске и довершала картину. Но, увы, в ту рыбалку я на поплавок не поймал ни одной рыбки, даже поклевки не увидел. Зато вдоволь повеселил своей снастью многочисленных рыбаков…

С тех пор к зимней рыбалке я не охладел, скорее даже наоборот. Но вот к поплавку в зимнем его обличии до последнего времени относился настороженно. Долгое время поплавочных снастей в моём, а затем в нашем с супругой арсенале не было вовсе. Для стационарной ловли мирной рыбы мы использовали удочки, на которых для сигнализации о поклевке стояли чуткие кивки из металла или лавсана.

Свою функцию они выполняли исправно, а чего большего еще желать. Встречая рыбаков-поплавочников, мы относились к ним с непониманием. Думали, что они просто настолько любят поплавочную ловлю, что и зимой смотреть на плавающий в лунке кусок пенопласта им приятнее, чем на тонко настроенный кивок, чутко реагирующий на каждую, даже самую осторожную поклевку.

Но пару лет назад с коллегой по работе мы обсуждали ловлю плотвы - и тут выяснилось, что периодически мы рыбачим на одном и том же водоеме. Только у нас с супругой ловится там в основном мелкая плотва, а у него – вполне достойные экземпляры. Пытаясь выяснить, почему так происходит, я узнал, что коллега рыбачит поплавочными снастями, и поэтому, как он считает, рыба у него берёт на порядок крупнее.

Еще не веря до конца, что всё дело в снасти, мы с супругой изготовили по паре удочек, оснастив их поплавками. И уже несколько последующих рыбалок дали понять, что ловля зимой на поплавок – это особенная, ни на что не похожая рыбалка, которая сильно отличается от ловли с кивком в качестве сигнализатора поклевки.

В этой простецкой на первой взгляд снасти есть много тонкостей, которые нужно учитывать. При этом она очень добычлива, и главное – позволяет ловить рыбу крупнее, чем на кивковые снасти (фото 1). И с тех пор зимние поплавочные удочки получили постоянную прописку в наших рыбацких ящиках.

В простоте – сила!

На наш взгляд, в поплавочной снасти сила - её простота. И чем меньше элементов несет в себе зимняя поплавочная удочка, тем лучше. Для себя мы скомпоновали самую удобную и универсальную снасть с поплавком, которая прекрасно себя проявляет при ловле многих мирных рыб - плотвы, густеры, подлещика, карася.

Начнем с поплавков. Нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно изготовить поплавок для зимней рыбалки (фото 2). Но еще проще купить готовые, потому что стоят они сущие гроши. Здесь мы не берем во внимание поплавки, применяемые для ночной ловли леща, это тема отдельного разговора. А вот для однодневной активной ловли требований к поплавкам гораздо меньше, хотя есть более и менее удачные модели (фото 3).

Вот, к примеру, поплавки, состоящие из пенопластового тела и пропущенного через него пластикового стерженька. Тело таких поплавков бочкообразное либо с небольшой конусностью в нижней части. К леске эти поплавки можно крепить двумя способами: либо пропустив леску через середину пенопластового тела, а затем зафиксировав пластиковым стерженьком (фото 4), либо с помощью двух резинок (фото 5).

На наш взгляд, второй способ всё-таки предпочтительнее. Ведь когда леска пропущена сквозь поплавок, при постоянной корректировке глубины в пенопластовом теле помаленьку протачивается канавка - и поплавок начинает «гулять». Решить такую проблему можно только одним способом – заменой поплавка новым. Этого не получится сделать, не нарушая целостности всей снасти. Да, процедура переустановки поплавка - недолгая и несложная, но однозначно малоприятная, если проводить её на ветру и на морозе.

А вот в том случае, если поплавок закреплен на леске с помощью резинок, он не травмируется леской при корректировке глубины, а заменить его более подходящим к случаю можно за считанные секунды. Конечно, со временем леска может пропилить и сами крепежные резинки. Но это редко происходит с обеими резинками сразу. И даже если какая-то из резинок порвалась, поплавок вполне может послужить какое-то время, будучи закрепленным только в одной точке. Ведь, согласитесь, жаль тратить драгоценные минуты на переоснащение удочки, особенно если наблюдается активный клёв!

Интересно ведут себя поплавки в форме диска. Благодаря такой форме тела при поклевке на подъём они всплывают и стремятся лечь на воду плашмя (фото 6). Пропустить такую поклевку бывает очень сложно.

Но самой удачной конструкцией, на наш взгляд, являются поплавки с плоской верхней частью и сведенной на конус нижней. В низ конусной части вмонтирована проволочная петля, шарнирно соединяющая поплавок с кольцом металлической шпильки, на которую плотно насажен кембрик, с помощью этой крепежной системы поплавок и присоединяется к леске (фото 7). При данном способе крепления, во-первых, поплавок легко снимается со снасти и заменяется новым, а во-вторых, шарнирное соединение повышает чувствительность и обеспечивает самую лучшую визуализацию поклевки.

Что касается огрузки поплавка, то у нас она всегда состоит из двух дробин. Их масса тщательно подобрана таким образом, чтобы верхняя дробина максимально огружала поплавок, но так, чтобы при этом он чуть выступал над поверхностью воды. «Подпасок» же имеет массу, достаточную для того, с одной стороны, чтобы полностью притопить поплавок, а с другой – при поклевке дать ему возможность моментально выскочить из воды.

В наших «тихих» неглубоких водоемах расстояние между основной дробинкой и «подпаском» – 5 - 7 см, между «подпаском» и крючком – примерно столько же (фото 8). В настороженном состоянии крючок и «подпасок» ложатся на дно, при этом поплавок оказывается притопленным на 1 - 2 см от поверхности воды (фото 9).

Расстояние между «подпаском» и крючком можно варьировать в зависимости от характера и интенсивности клёва. Оптимальное значение, к которому мы пришли опытным путем – это те самые 5 - 7 см. И чем осторожнее рыба, тем больше это расстояние. При таком расположении крючка и «подпаска» у рыбы есть время, чтобы уверенно взять крючок с наживкой, не почувствовав сопротивление других элементов оснастки (т.е. основного грузика). И только когда крючок будет полностью во рту рыбы, поплавок просигнализирует поклевку всплытием или уводом в сторону.

В отличие от летней поплавочной ловли, зимой мы не используем поводок, все элементы оснастки располагаются на основной леске. При правильной подсечке и грамотном вываживании обрывы случаются крайне редко, и если леска рвется, то происходит это на узле с крючком. В такой ситуации тонкий поводок теряет смысл. К тому же его наличие усложнило бы регулировку расстояния между «подпаском» и крючком.

Эволюция зимних поплавочников

Зимняя поплавочная удочка – это снасть для активной ловли. К такому парадоксальному, на первый взгляд, выводу мы с супругой пришли не сразу. Но, когда целиком и полностью осознали это, наши уловы стали заметно более весомыми.

Тут важно понять саму картину поклевки на поплавочную снасть. Наживка или насадка на крючке при ловле с поплавком всегда находится на дне. А если необходимо проверить на наличие рыбы средние и верхние горизонты воды, т.е. приподнять крючок над дном, надо снимать с лески «подпасок». Тогда поплавок будет плавать в лунке, не притапливаясь, но станет гораздо хуже регистрировать поклевки на подъём. На наш взгляд, при этом теряется весь смысл поплавочной ловли. Поэтому в этом случае мы пускаем в дело удочки с кивками.

Ведь у поплавочной снасти иное предназначение – она ловит ту рыбу, которая держится и кормится у дна. Как правило, это более крупная рыба, предпочитающая объемные насадки. У неё уверенная поклевка, не требующая моментальной подсечки. Потому что если уж рыба взяла лежащий на дне пучок мотылей или опарышей – то взяла надежно. При этом не нужно и даже вредно подсекать при первом же движении поплавка в лунке: тот должен уверенно всплыть, притонуть или пойти в сторону – и только после этого можно делать подсечку, которая почти всегда бывает результативной.

Интересно, что мелкая рыба, досаждающая рыболовам пустыми поклевками и безнаказанным объеданием наживки на крючках, не очень охотно кормится со дна. Именно поэтому поплавочная удочка является той самой снастью, которая позволяет выборочно ловить достойную рыбу на водоемах с большим количеством мелочи. Буквально недавно у нас с супругой состоялась рыбалка, на которой мы использовали как кивковые, так и поплавочные снасти, причем расположенные в соседних лунках.

На кивковые удочки, у которых мормышки и крючки были приподняты от дна, беспрестанно клевала мелочь с мизинец, случилась уйма холостых поклевок. Поплавочные же оснастки, как и положено, были опущены на дно. Поклевки происходили гораздо реже, но зато попадалась отборная плотва и густера.

Некоторые рыболовы, используя поплавок в качестве сигнализатора, на конце снасти привязывают мормышку, выполняющую одновременно роль и крючка, и грузила. Ни к чему хорошему такой симбиоз не приводит, и нам хотелось бы предостеречь рыболовов от подобного шага. В качестве примера просится рыбалка, состоявшаяся в феврале прошлого года. Мы приехали на водоем, где ловился крупный карась. Здесь собралось под сотню рыболовов, но карась клевал капризно.

Учитывая слабый клёв, мы сразу вооружились поплавочными удочками, и через некоторое время рыбы стали брать у нас одна за другой. Особенно усердствовала Настя, да так, что через полчаса её окружили и обсверлили со всех сторон. Но ситуация становилась комичной: у супруги клюет, у расположенных в паре метров конкурентов – нет. Рыбаки подходили и просили показать насадку и оснастку. И если мотыль, которого мы насаживали на крючок щедрым пучком, ничем не отличался от наживки у других рыбаков, то вот поплавочная оснастка их озадачила.

Один рыбак особенно удивился, что карася зимой можно ловить как летом – не с мормышкой, а с крючком на конце лески. Как выяснили мы впоследствии, подавляющее большинство рыбаков ловили с поплавочными и кивковыми снастями, на конце которых стояла мормышка. И никто не догадывался привязать крючок и огрузить его парой дробинок. А получилось так, что карася настораживала тяжесть лежащей на дне мормышки, которую он ощущал сразу же, когда пытался распробовать мотыля на крючке. Напротив, наши оснастки с крючком не настораживали карася - и он брал пучок мотыля уверенно. На фоне слабого клёва у других рыбаков такие преимущества поплавочной оснастки выглядели особенно убедительно (фото 10).

На той рыбалке было выявлено еще одно интересное наблюдение, которое подсказало, как сделать из поплавка активную снасть. В этом пруду карась совершенно не реагировал на прикормку, но зато положительный эффект давала частая перестановка снасти.

Со свежей лунки в течение первых пяти минут попадались 1 - 2 карася, а после клёв замолкал полностью. Но стоило пробурить новую лунку и опустить туда снасть, как снова следовала поклевка. Доходило до смешного, когда мы бурили новую лунку в двадцати (!) сантиметрах от замолчавшей - и вскоре в ней попадался очередной карась. Поэтому к концу рыбалки лед на выбранном участке водоема буквально превратился в решето…

Эту тактику впоследствии мы применили в ловле плотвы, и оказалось, что она тоже работает, причем позволяет найти активную рыбу даже быстрее, чем с кивком. Придя на выбранный участок ловли, мы сверлим до десятка лунок, опускаем в каждую небольшие порции прикорма, а затем расставляем поплавочные удочки. Их у нас шесть на двоих.

Если расстояние между соседними лунками метров пять, то один рыболов вполне может контролировать сразу три снасти, просто переходя от лунки к лунке. Плюс в том, что даже если сам момент поклевки не был виден рыболову, та снасть, на которой она произошла, сразу же выдает себя: поплавок на ней затащен под лед либо притоплен.

Зачастую при этом рыба засекается сама, и остается только вытащить добычу. Если же самоподсечки не произошло, то это всё равно знак для рыболова, что плотва под лункой есть, и нужно задержаться здесь подольше с поплавком, либо попробовать раззадорить рыбу активной игрой мормышки.

Единственный нюанс: если произошла самоподсечка, и рыболова не оказалось рядом, крупная плотва, подлещик и полукилограммовый карась вполне могут утянуть удочку в лунку. Поэтому мы страхуем свои снасти с помощью проволочной спицы, вставленной поперек рукояти (фото 11).

Конечно, поплавочная снасть не заменяет и не отменяет кивковую – у каждой из них своя сфера применения. Но в завершение статьи хотелось бы еще раз подчеркнуть те положительные особенности описанной нами поплавочной снасти, которые выгодно отличают её от кивковой:

как правило, на поплавочную снасть рыба клюет крупнее, и поклевки её увереннее;

поплавок в качестве сигнализатора поклевки не так подвержен влиянию погодных факторов: он находится в притопленном состоянии, и потому его не качает от ветра, как кивок; к тому же с поплавком нет необходимости так часто чистить лунки от нарастающего льда;

при поплавочной ловле не нужно заботиться о положении удочки относительно центра лунки, как это происходит при ловле с кивком. С поплавочной снастью удочка может быть вовсе без ножек, её можно положить хоть в полуметре от лунки – на чуткости снасти это никак не отразится (фото 12);

поплавочная оснастка не только проста, но и обходится недорого: даже потеря всей оснастки, состоящей из поплавка, двух дробинок и одного крючка обойдется дешевле, чем утрата одной вольфрамовой мормышки.

Да и поклевка на поплавок как-то приятнее глазу, когда маленькая яркая точка, плавающая в стылом окошке лунки, вдруг оживает и начинает свое плавное движение, наполняя радостью и надеждой рыбацкое сердце!