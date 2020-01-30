Лини: чудо на льду Владимир Клень | 30 января 2020 г.

Линя часто относят к «рыбам мечты» даже в летний – пиковый - период его активности. Ну а поимку линя зимой из-подо льда большинство считает фантастикой. Однако на практике такое вполне реально, причем есть места, где клёв линей отличается завидным постоянством. Так что линь способен образовать приятный прилов, а порой даже улов.

Улов и прилов – два рыболовных понятия, связанных друг с другом. Под приловом понимается неожиданная, порой совершенно непрогнозируемая добыча. То есть возникает ситуация, когда из воды удается вытянуть нетипичную рыбу. Явление это довольно распространенное и объясняется совместным обитанием различных видов подводных обитателей.

Характеризуя прилов, представляется уместным вести речь о трех его разновидностях. Первый – это поимка рыбы, в малом количестве представленной в конкретном водном объекте. Таковой может стать даже плотва в озере, где доминируют караси. Второй вариант – рыба, которая фактически не должна ловиться на применяемую рыболовом оснастку. К примеру – лещ, пойманный на вращающуюся блесну. И третий вариант прилова образует рыба, которой не свойственно проявлять активность в определенное время года. Скажем, вытянутый летом на фидер налим.

Прилов становится приловом лишь тогда, когда в количественном измерении уступает улову. Но если упомянутый выше лещ, соблазнившийся блесной, окажется единственной удачей рыбака – он превращается из прилова в улов. Точно также следует воспринимать десяток пойманных плотвиц, когда изначальный расчет был на массово обитающих в пруду карасей.

В категорию прилова может попасть абсолютно любой вид рыб вне зависимости от их размера, так что данное явление весьма относительно и изменчиво. Особенно это заметно зимой, когда число ведущих активную жизнь рыб снижается и кое-где перечисляется на пальцах одной руки. Голавли, язи, жерехи, карпы и иные рыбы в этот период года становятся экзотикой даже в тех регионах и водоемах, где массово ловятся по открытой воде.

Вместе с тем теперь разрушен долгое время считавшийся незыблемым тезис о впадении зимой многих рыб в спячку. Этому способствовали и расширение практических методов ловли, и применение компактных подводных видеокамер (фото 1). Поэтому даже в ледовый период года можно рассчитывать на поимку фактически любых рыб. И если не в качестве улова, то хотя бы прилова.

Зимние обители линей

В полной мере сказанное относится к такой рыбе, как линь. В литературе далекого прошлого писалось, что лини залегают на зимовку в самых глубоких частях водоемов. Зарываются в ил и тину и пребывают в состоянии оцепенения. Причем оно настолько сильное, что после случайного извлечения из воды долгое время не подают признаков жизни.

Возможно, в то время так оно и было, однако сегодня подобные выводы уместно поставить под сомнение. Порядка десяти лет наблюдаю зимой активность линей. И не только на пороге весны, но даже в разгар так называемого глухозимья при сильных морозах. О причинах такого изменения уклада жизни этой рыбы можно только догадываться.

Уверен, что комплексно их не изучали даже профильные специалисты. Но с позиции рыболова-практика – это не столь и важно. Главным остается сам факт – лини присутствуют в списке рыб, которые могут ловиться из-подо льда (фото 2).

По аналогии с периодом открытой воды, зимой лини держатся строго определенных мест, подтверждая свое прозвище «домоседов». Если с какой-то точки удалось вытянуть линя, можно смело брать её на карандаш - в этом месте лини будут находиться постоянно. Другое дело, что их еще надо поймать.

Впервые я обнаружил локальный линёвый сектор на одной из речных заток несколько лет назад. Его размер был примерно пять на пять метров. И каждую зиму в нём происходят встречи с этими прекрасными рыбами. Причем они клюют не только на мормышки. Атакуют даже балансиры. Если удается вовремя расположиться в том заветном месте, опередив других рыболовов, можно рассчитывать на поимку нескольких линей за рыбалку, не считая иных рыб – густеры, плотвы, подлещиков (фото 3). Впоследствии удалось рассекретить еще несколько аналогичных клёвых секторов на озерах и в речных заливах. Лини там попадаются регулярно. Чаще в качестве прилова, но зато какого приятного!

Проанализировав собранные данные относительно мест поимок линей зимой, я пришел к выводу, что они не так уж разительно отличаются от периода открытой воды. Глубина чаще всего в районе трех метров, дно – ил или сапропель с обилием покоящейся на дне растительности – кубышек, кувшинок и пр. Причем растения выглядят далеко не гнилой и не перепрелой неприглядной массой, как полагают некоторые.

К примеру, «елочки» почитаемой линями урути (фото 4) - фактически такие же, как в теплые поры года. Про рогоз и камыш вообще нет смысла упоминать. В итоге вся растительность продолжает выполнять полезные функции, связанные с насыщением воды кислородом и обеспечением зимовки водяных насекомых. Лучших мест для обитания линей представить невозможно!

Зимой мне доводилось ловить линей в ямах глубиной где-то 5 м, но расположенных рядом с берегом. А вот на очень малых глубинах – до 1 - 1,5 м - лини не попадались даже там, где весной - летом наблюдалось их массовое скопление. Это подчеркивает выраженность их миграционных процессов перед самой холодной порой года.

Утверждение, что линь и течение несовместимы, считаю некорректным. В последние годы на реках со слабым и средним течением при заболоченных берегах лини стали у меня обычными трофеями. Но это от весны и до зимы. А в ледовую пору на линей можно рассчитывать, если расположиться в устьях рек, горловинах затонов, на перспективных участках проток, старицах. Повторюсь, если удалось поймать линя, запомните эту точку. Шансы на дежавю велики.

Что касается температуры, то по мере её повышения активность линей (как и иных рыб) возрастает. В период оттепелей, а также по последнему льду они могут клевать вообще массово в разных местах. Даже смещаются к берегам на меньшие глубины.

Хищнические наклонности линей

Это может показаться нелогичным и даже странным, но своего первого «зимнего» линя я поймал не на мормышку и даже не на крючок поплавочной оснастки, а на балансир (фото 5). Причем событие произошло не случайно. К тому времени я уже четко знал, что наряду с крупной густерой и плотвой речные лини целенаправленно ловятся и на блесны, и на балансиры, и на «Балды». На моих глазах рыбаки регулярно вытягивали из лунок бронзовых лежебок. И речь о багрении рыб абсолютно не шла. Поэтому понаблюдав за другими и сделав выводы, я перенял опыт коллег.

Аргументировано и всесторонне обосновать хищнические наклонности речных линей мне сложно, думаю, не под силу и многим специалистам. Возможно, за этим кроются особенности рациона их питания с акцентом на крупных рачков, мальков и пр. Не исключено выполнение защитных функций, ведь лини ловятся на ограниченном пространстве. Плюс пресловутое глобальное потепление.

Но с позиции рыболова-практика важнее иное – принимать как данность, что такое явление существует. Поэтому отправляясь ловить на реки и связанные с ними водные объекты (затоны и пр.), беру с собой различные виды оснасток. По ходу рыбалки пробую разные варианты. Порой за день переменять их приходится несколько раз. Речная рыба, включая линей, очень непредсказуемая. То охотно берет лишь на «безнасадки» определенного типа, то на крохотные мормышки с одним рубиновым мотыльком, то подавай ей крупные балансиры, то зимнюю блесну (фото 6).

В целом же в ловле линей на балансир или блесну нет ничего сверхъестественного. Главное - четко знать координаты участка, где концентрируются лини. Соответственно, водный объект или его отдельную акваторию следует выбирать из категории досконально изученных. Далее сверлятся лунки, позволяющие полностью обловить сектор.

Расстояние между лунками - до полуметра. Подача балансира делается вплотную ко дну. Взмах удильника - с минимальной амплитудой, легкое подбрасывание балансира. Затем пауза до 5 - 7 секунд. Все мои лини засекались за подвесной тройник балансира. По схожей схеме идёт работа с блеснами и «Балдами». Каждую лунку можно облавливать до десятка минут. Любопытно, что ходовыми балансирами для ловли мирных рыб у меня являются не самые мелкие 8-сантиметровые модели. «Балды» и блесны тоже – чем крупнее, тем эффективнее. Однако на мормышки такая тенденция не распространяется, но подробнее о ловле на них будет сказано ниже.

Обычно клёв линей напоминает судаковый «выход». Он длится незначительное время (до получаса), за которое надо успеть поймать свою удачу. Чаще всего это происходит в середине или конце светового дня. При этом клёвый отрезок способен повториться в течение рыбалки. Впрочем, остальное время скучать тоже не приходится - упомянутая выше густера и плотва составят основу улова. Клёв этих рыб на реках тоже своеобразен и привязан к так называемому ходу.

Из большой реки они стаями движутся в устья малых водотоков, затоны, протоки. После этого - способны рассредоточиться по акватории, оставшись в определенных местах на какое-то время. А бывает, что сделают круг - и двинутся обратно в большую реку. Поэтому рыбалка может быть переменчивой, но вместе с тем еще более интригующей. Попутно можно рассчитывать на клёв подлещиков, окуней, ершей и некоторых иных рыб.

Для тех, кто впервые попадает в подобные условия, кажется невероятным, когда на балансир один рыбак вытягивает щуку, второй – окуня, третий – плотву, а четвертый – линя. И всё это в непосредственной близости друг от друга.

Традиционные наживки для линей

Несомненно, куда более простой для восприятия выглядит ловля линей из-подо льда на традиционные наживки – мотылей и червей. Такой вариант подходит для водных объектов всех типов, в которых лини обитают в изобилии по открытой воде. Правда, в этом случае у рыболовов тоже нет единообразных подходов. И я не беру во внимание многие опусы в интернете, не выдерживающие никакой критики – когда, например, пишут, что линя надо дня четыре приваживать, ежедневно засыпая в лунки прикорм, сваренный из пшеницы, кукурузы, конопли, жмыха, смешанных с хлебом и червями. И возникает лишь одно желание – увидеть этих умников в деле. Увы, в погоне за рейтингами и лайками подобной отсебятины в мировой паутине пруд пруди.

Возвращаясь к сказанному в начале, повторюсь, что применительно к линю следует настраиваться не на улов, а на прилов. Он должен быть, прежде всего, приятным бонусом в рыбалке.

Я практикую три тактические схемы при ловле на мотылей и червей. Первая – активная рыбалка с обловом множества лунок. Прикормка – мелкий мотыль. На крючке мормышки (чаще всего зеленого, коричневого или красного цвета) – 3 - 4 личинки. Плавная неторопливая игра у самого дна. Для этого удильник оснащен длинным комбинированным кивком из металла с лавсановой рессорой (20 см) и леской сечением 0,1 - 0,12 мм.

Однако знаю рыболовов, которые действуют несколько иначе. В этом плане интересен пример из практики многократного чемпиона Эстонии по спиннинговой ловле и подледному лову Дениса Манова (фото 7). Готовясь к зимним соревнованиям, он на тренировках вычислил пару мест на водоеме, где у него проклюнулись лини. Результативные поклевки произошли на ровном плато на глубине от 3 до 4 м. При этом там больше не клевала никакая иная рыба. В таких условиях во время соревнований делать ставку на непредсказуемую линёвую ловлю на малорыбном участке отважится не каждый.

Но Денис рискнул - и в итоге не прогадал. Использовал мормышку бронзового цвета на леске диаметром 0,06 - 0,08 мм с пучком из пяти мотылей. Проводка – непрерывное интенсивное «окуневое» потряхивание в 10 - 15 см от дна в течение 10 - 20 секунд. Затем 5-секундная пауза - и повторение сверхактивной игры. Ничего общего с моей медленной размашистой «лещовой» подачей. В качестве прикормки Манов сыпал в каждую лунку пару средних кормушек сухой смеси и еще одну с мотылем. Поклевки линей у спортсмена выражались как остановка кивка или «придавливание». По мнению Дениса, лини зимой в «его» водоемах лучше и чаще берут там, где поклёвки иных рыб вообще отсутствуют.

Среди моих знакомых есть еще несколько рыбаков, которые наработали собственную практику активной ловли линей. Примечательно, что у каждого из них есть свои, порой отличные от иных наблюдения и убеждения в плане ловли указанных рыб. Они используют разную игру, типы и размер приманок, но главное, что всех объединяет – удачно подобранные ключики к редкому для зимы линю и желание развиваться в данном направлении. Поэтому моя рекомендация проста: поймал линя – запомни где, как и на что ловил, чтобы уметь воспроизвести это снова.

Однако идем дальше. Вторая хорошо зарекомендовавшая себя общая схема ловли линей предполагает одновременное использование нескольких стационарных удильников (фото 8), обычно их - штук пять.

Они расставляются на льду и оснащены хорошо заметными кивками. Как правило, на концах сторожков яркий красный или желтый шарик, либо кольцо. Соответственно, они хорошо заметны, даже если наблюдать на расстоянии (фото 9). В лунки засыпается прикормка. На концах лесок - мормышки (обычно разного цвета) с пучками мотылей (5 - 7 личинок) и крючки с червями. Ловля происходит пассивная, с терпеливым ожиданием поклевки. Периодически удильники поднимают и опускают для провоцирующего эффекта в попытках расшевелить рыбу.

Альтернатива кивочным оснасткам – снасти с использованием маленьких зимних поплавков (фото 10). Как по мне, контролировать поклевки осторожных рыб с ними намного лучше. Но если выставить несколько удильников, поплавки даже на небольшом удалении от лунок выпадают из поля зрения. Кроме того, в морозные дни сложнее освобождать сигнализатор поклевки от ледяного плена, обеспечивая свободное нахождение в воде. На озерах на «стоячие» оснастки довольно эффективно ловятся лини и караси, а на речных протоках и затонах - фактически вся рыба, включая язей. Для любителей пассивной рыбалки такой вариант подходит лучше всего.

Впрочем, есть еще и третья – комбинированная схема, совмещающая в себе две первых. На льду у лунок ставится 3 - 4 удильника с фактически неподвижными наживками. А еще один удильник используется для динамичной рыбалки, предполагающей различные виды проводок, чередование приманок и прочее.

Если не докучает мелочь, можно даже отходить от неподвижных удильников на расстояние, позволяющее оперативно вернуться, если кивок одного из них сделает «поклон». Линь зачастую допускает такую вольность. Его поклевки - не из разряда робких и едва заметных. Может несколько раз подряд загнуть и разогнуть кивок.

С учетом тенденции последних лет, когда зима приходит позже предписанного ей природой, а уходит раньше, не сомневаюсь, что изложенные в данном материале наблюдения и выводы относительно ловли линей будут пополняться. И кто знает, может, настанет такое время, когда даже лини будут составлять не только прилов, но и обычный улов любителей подлёдной рыбалки, ни у кого не вызывая удивления.