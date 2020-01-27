Спортивное рыболовство

Телефон редакции

+7 (812) 943-98-00

ГлавнаяСпортивное рыболовство №2 февраль 2020
ГлавнаяСтатьиМетоды ловлиСтатьи из журналов

Рыхлый лед и красноперка

Алексей Коломиец |

Есть в моей рыболовной жизни одна интересная тема последнего льда – красноперка. Имеется в виду целенаправленная её ловля. Так совпало, что мое знакомство с этой красивой рыбой происходило в период, когда я конкретно подсел на безмотыльную ловлю. Ловил её «Чёртиками», «Козами» и всякими другими мормышками в водоемах разного плана - и с удовольствием расскажу о своих наблюдениях.

Рыбалки по последнему льду имеют свою, уникальную специфику. Это толстый, но рыхлый лед, это хороший клёв многих видов рыб, это проблемы с заходом и выходом с водоема. И мы не знаем, чего мы ждем больше - весну или этот самый последний лёд. Разумеется, это не одна рыбалка, ибо лед тает не сразу. У нас на юге России сигналом к началу данного уникального периода я отношу начало таяния снежного покрова и слив талых вод под лед.

Осторожность – прежде всего!

Прежде чем выходить на лед, всем советую сто раз подумать, как потом выбираться на сушу. Утром обычно подмораживает и сам пористый лед, и берег водоема. Но расслабляться нельзя: солнышко пригреет - и машина, скажем, может увязнуть или съехать в воду по грязи, если стоит под уклоном.

Последний лед, возвращение домой…

Именно этакие штучки характерны для последнего льда. Сколько раз видел, как умные «пингвины» кучкуются перед заходом на лед - и затем именно в этом месте выходят на берег. Самому, в одиночку, искать место выхода опасно. Лучше выходить там, где все. А однажды мы специально проехали подальше от места ловли, но ближе к бетонной дамбе, где был приемлемый заход на лед. Уж лучше пройти по толстому льду лишний километр, чем провалиться в зарослях тростника у самого берега.

Еще один совет – не сидите на льду до темноты. Впотьмах труднее найти тропу выхода на берег, и если что, не дай бог, случится, в темноте трудно будет вас заметить, чтобы оказать помощь.

Еще хитрый лайфхак: я всегда беру с собой два больших целлофановых пакета, после рыбалки натягиваю их на сапоги, иду к машине по оттаявшей грязи, а потом снимаю пакеты, выворачиваю грязью внутрь - и сажусь в салон машины чистеньким. Обычно-то все ищут какую-нибудь лужу, пытаются по максимуму избавиться от грязи, но по приезду домашние дают понять, что обувь всё равно нужно вымыть более тщательно. Пакеты - вроде бы мелочь, а приятно, что подумал загодя и подготовился к такому казусу.

Лучше не искать новых путей выхода со льда

Есть для меня два ярких сигнала, что это последняя рыбалка со льда в сезоне – размытые лунки и когда ледобур половину льда бурит, а вторую половину просто проталкивает ледяную крошку внутрь. Знаю, что после моей завершающей рыбалки есть «пингвины», которые ходят на лед еще неделю, а то и две. Ничего не могу с этим поделать, а всегда лишь пытаюсь отговаривать от неоправданного риска и напоминать об опасностях последнего льда, что я, собственно, сейчас и делаю.

Красноперка рядом с окунем

Постоянное соседство окуня и красноперки – это не аксиома, а просто результат моих наблюдений. Но именно что соседи, потому как очень редко они ловятся вперемешку, т.е. из одной лунки. В Волго-Ахтубинской пойме я чаще всего изначально искал окуня. Находил - и неоднократно в соседних лунках попадалась эта самая rudd, как её кличут англоязычные рыболовы.

О выходе со льда надо думать заранее

По моему мнению, красноперку привлекает не окунь, а достаточно густая трава. Настолько густая, что постоянно за неё цепляешься мормышкой или «Чёртиком». А стоит отойти от подводных джунглей – окунь присутствует, а красноперка практически не ловится. Вот так, методом «окуневого тыка», я нащупал несколько мест, где любит обитать красноперка. На моем любимом озере - это травяная перемычка между глубокими ямами, на другом ерике она встретилась мне на травянистом плато, которое заметно было даже через лед.

Первый повод задуматься – не пора ли консервировать ледобур?

Помню, был удивлен, что красноперка клевала так остервенело, аж кивок норовила с хлыстика сдернуть. Но все поклевки я видел, только если темп подъема приманки был очень медленным. Еле заметным глазу. Стоило чуть быстрее делать подъем – поклевки прекращались. Мне всегда казалось, что агрессивные поклевки должны следовать при агрессивной же игре приманки – ан нет. Но это было достаточно давно. Сейчас мои подозрения превратились в твердую уверенность, что медленный подъем любят не только лещ, плотва и красноперка.

Тот самый широкий плес с травой и медленный подъем «Козы»

Я несколько раз брал с собой подводную камеру, опускал её в лунку и ловил рыбу, одновременно записывая получасовые ролики. Потом, дома за компьютером, удивлялся, сколько контактов я попросту не видел и не делал подсечку, а еще заметил, что очень часто рыбы интересовались поднимающейся мормышкой, но не кидались к ней стремглав, а медленно подплывали с явным желанием рассмотреть поближе. Однако моя приманка поднималась слишком быстро - и рыбы теряли к ней интерес.

Очень медленный подъем – вообще рекомендую использовать, особенно в конце зимы. Попробуйте набраться терпения и очень медленно поднимать безмотыльную приманку. Так медленно, насколько это можете сделать. Когда порой кажется, что кивок замер на месте – но нет, относительно дальних деревьев подъём кивка всё же заметен.

Рыбка бойкая, особенно когда почувствовала талую воду

Обычно ждешь, что кивок просто остановится или как бы застрянет, словно цепляясь за край льда… а получаешь жуткий рывок! Иногда поклевки такие, как будто кто-то, падая, хватается за мою леску. Это невероятно! И я считаю такое поведение визитной карточкой красноперки.

Если говорить о предпочтениях красноперки в плане приманок – я их пока не выявил. Мне кажется, в приманке важнее способность меньше цеплять траву, чем угождать формой рыбе. Именно по этой причине на «Чёрта» я ловлю ниже Астрахани, где нету столько травы, о чём напишу ниже. В своей Волгоградской и на севере Астраханской области обычно перехожу на мормышку или «Козу».

«Муравей» с желтой бусиной работал бодрее остальных

Глубина ловли - чаще всего метра полтора – два. Бывает, буришь лунку за лункой - и из каждой приходится либо вытаскивать на лед зеленую гирлянду, либо спасать мормышку с помощью отцепа. Но в какой-то одной лунке из многих удается найти эдакий коридорчик, где мормышка за траву цепляется лишь изредка – вот тут и начинается та самая ловля, о которой потом долго вспоминаешь.

Кстати сказать, всегда полезно вернуться в ту лунку, откуда извлёк пук водорослей. Очевидно, что поднятая муть привлекает рыбу - и этим грех не воспользоваться. На ум приходит взять с собой маленькую «кошку» и специально расчищать места для ловли красноперки. Где-то читал о таком способе, но сам так и не сподобился это проверить. Довольствуюсь только тем, что зацепила мормышка.

Красноперка на водохранилище

Одна из главных красноперых тем – ловля в чакане. «Чаканом» мы называем место, где изо льда торчат камыши. У нас на Карповском водохранилище каждый год особые люди в одном и том же месте целенаправленно ловят красноперку. На самом деле, эту рыбу можно поймать везде, где есть камыш и приемлемая глубина. Но, конечно, еще роль играет и характер дна. В том месте, о котором я веду речь, затопленная насыпь старой железной дороги выходит к берегу.

Говорят, она вкуснее плотвы подобного размера

Я подозреваю, что щебенка на дне привлекает красноперку в это место в большом количестве. Еще одно подозрение, что эта насыпь как-то направляет поток весеннего хода красноперки - и именно поэтому она там концентрируется. Так или иначе, давайте спишем это на интересный рельеф, и не будем играть в догадки. Не я это место нашел, меня туда привели. О причинах уловистости этого места я уже сам размышлял.

Помню, лучше всего у меня работала мормышка «Муравей» с большой желтой бусиной. Мои товарищи ловили на мотыля, опарыша и кукурузу. Утверждали, что на кукурузу поклевок меньше, но красноперка берёт крупнее. Ранней весной тоже как-то вдоль камыша в проводку получалось ловить крупную красноперку – и я, не раздумывая, избрал желтый цвет в качестве основного.

Соседи…

Еще одно очень важное замечание – нельзя подсекать рыбу размашисто - всадить мормышку в стебель тростника можно запросто. И снова отцеп, и снова перерыв в клёве. Кстати сказать, в подобных местах опытные рыболовы отцепляют приманки всё тем же длинным стеблем камыша – глубина-то ведь небольшая. И рыба меньше пугается.

Я каждый год наблюдаю в том месте рыболовов именно по последнему льду. Также просачиваются сведения, что вчера, мол, в чакане драли красноперку крупную – леску рвала! И мешками! Я, конечно, верю.

Сергей Иванович тоже рискнул опустить «Чёртика» под лед

Единственный вопрос, который для меня открыт – зачем людям столько красноперки? В ту памятную рыбалку я помогал одному рыболову грузить полный рюкзак в свой же багажник «шестерки». Куда столько? Говорят, она горчит в ухе, в вяленом виде тоже не сказать, что жирная. Однако местные астраханские рыболовы уверяли меня, что именно крупная красноперка значительно вкуснее любой большой плотвы. И я с этим согласен, поскольку с крупной красноперкой не единожды встречался в дельте Волги ниже Астрахани.

Красноперка в дельте Волги

Вот уж где-где, а ниже Астрахани этой рыбы – навалом. Кто был на волжских раскатах с ультралайтом или нахлыстом – подтвердят. Хочу заметить, что в тех же самых местах, где мы ловили красноперку в конце зимы, по первому льду брали чаще всего окунь и щука. «Белой» рыбы практически не встречалось. Вот в феврале на «Чёрта» красноперка клевала почти в половине случаев. Но, опять же, были лунки чисто окуневые, а рядом всегда находилась лунка, где чаще ловилась крупная красноперка.

А зачем ставить струну? Ну вот затем, например

Место ловли можно охарактеризовать так: неширокая протока с почти незаметным течением, обрамленная стенами тростника с обоих берегов. В таких типичных протоках мы рыбу находили именно на изгибах, т.е. где протока зигзагообразно виляет. Разумеется, и окуня там больше, и щуки. За рельеф – ничего не могу сказать. Кажется, что его там вовсе нет. Я думаю, разница только в присутствии водорослей.

Как это часто бывает, в те места чаще всего ездят за окунем и щукой. Соответственно, ловят в основном балансирами и блеснами. Ну а я был увлечен ловлей тяжелыми «Чертями». Опасаясь щучьих зубов, оснастил их металлическими струнами - и к своему удивлению обнаружил, что красноперке плевать на поводок и на размер «Чёрта». Балансир она не атакует, а вот «Чёрта» – пожалуйста! Рыбалка сразу обрела эдакую интригу: нипочём не узнаешь, что клюнет в следующей лунке – красноперка, окунище или щука.

Красноперка не боится струны, по крайней мере - в дельте Волги

В завершение хочу сказать, что мелкая красноперка, на мой взгляд, самый лакомый живец для ловли на жерлицы. Как только удается поймать упругую красивую рыбку величиной с палец – руки чешутся поставить жерлицу.

Две лунки сзади «промолчали», а тут, видимо, травка рядом…

Но красноперая молодь, как и вся рыбья поросль, кучкуется в своих местах. Однажды я много наловил небольшой красноперки в мелководном усынке* на глубине полметра, но последующие неоднократные попытки обнаружить её там не увенчались успехом. В последнее время красноперая мелочь часто попадается мне при ловле уклейки на яме из-подо льда.

В любом случае, красноперка в зимнем улове – это всегда если не изюминка, то украшение. Рыба красивая, своенравная, которую стоит поискать и непросто поймать.

Примечание*. Усынок – на Волге и Дону так называют залив озера, а точнее - сходящее на нет протяженное ответвление от берега главного водоема.

В номере

Судак со льда

Мормышка с взъерошенным характером

Рыхлый лед и красноперка

ООО «Редакция журнала «Спортивное рыболовство»

Электронная версия журнала «Спортивное рыболовство»

Email: info@sfish.ru

Телефон: +7 (812) 943-98-00

Спортивное рыболовство

© Спортивное рыболовство. Все права защищены. При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.