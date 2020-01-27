Рыхлый лед и красноперка Алексей Коломиец | 27 января 2020 г.

Есть в моей рыболовной жизни одна интересная тема последнего льда – красноперка. Имеется в виду целенаправленная её ловля. Так совпало, что мое знакомство с этой красивой рыбой происходило в период, когда я конкретно подсел на безмотыльную ловлю. Ловил её «Чёртиками», «Козами» и всякими другими мормышками в водоемах разного плана - и с удовольствием расскажу о своих наблюдениях.

Рыбалки по последнему льду имеют свою, уникальную специфику. Это толстый, но рыхлый лед, это хороший клёв многих видов рыб, это проблемы с заходом и выходом с водоема. И мы не знаем, чего мы ждем больше - весну или этот самый последний лёд. Разумеется, это не одна рыбалка, ибо лед тает не сразу. У нас на юге России сигналом к началу данного уникального периода я отношу начало таяния снежного покрова и слив талых вод под лед.

Осторожность – прежде всего!

Прежде чем выходить на лед, всем советую сто раз подумать, как потом выбираться на сушу. Утром обычно подмораживает и сам пористый лед, и берег водоема. Но расслабляться нельзя: солнышко пригреет - и машина, скажем, может увязнуть или съехать в воду по грязи, если стоит под уклоном.

Именно этакие штучки характерны для последнего льда. Сколько раз видел, как умные «пингвины» кучкуются перед заходом на лед - и затем именно в этом месте выходят на берег. Самому, в одиночку, искать место выхода опасно. Лучше выходить там, где все. А однажды мы специально проехали подальше от места ловли, но ближе к бетонной дамбе, где был приемлемый заход на лед. Уж лучше пройти по толстому льду лишний километр, чем провалиться в зарослях тростника у самого берега.

Еще один совет – не сидите на льду до темноты. Впотьмах труднее найти тропу выхода на берег, и если что, не дай бог, случится, в темноте трудно будет вас заметить, чтобы оказать помощь.

Еще хитрый лайфхак: я всегда беру с собой два больших целлофановых пакета, после рыбалки натягиваю их на сапоги, иду к машине по оттаявшей грязи, а потом снимаю пакеты, выворачиваю грязью внутрь - и сажусь в салон машины чистеньким. Обычно-то все ищут какую-нибудь лужу, пытаются по максимуму избавиться от грязи, но по приезду домашние дают понять, что обувь всё равно нужно вымыть более тщательно. Пакеты - вроде бы мелочь, а приятно, что подумал загодя и подготовился к такому казусу.

Есть для меня два ярких сигнала, что это последняя рыбалка со льда в сезоне – размытые лунки и когда ледобур половину льда бурит, а вторую половину просто проталкивает ледяную крошку внутрь. Знаю, что после моей завершающей рыбалки есть «пингвины», которые ходят на лед еще неделю, а то и две. Ничего не могу с этим поделать, а всегда лишь пытаюсь отговаривать от неоправданного риска и напоминать об опасностях последнего льда, что я, собственно, сейчас и делаю.

Красноперка рядом с окунем

Постоянное соседство окуня и красноперки – это не аксиома, а просто результат моих наблюдений. Но именно что соседи, потому как очень редко они ловятся вперемешку, т.е. из одной лунки. В Волго-Ахтубинской пойме я чаще всего изначально искал окуня. Находил - и неоднократно в соседних лунках попадалась эта самая rudd, как её кличут англоязычные рыболовы.

По моему мнению, красноперку привлекает не окунь, а достаточно густая трава. Настолько густая, что постоянно за неё цепляешься мормышкой или «Чёртиком». А стоит отойти от подводных джунглей – окунь присутствует, а красноперка практически не ловится. Вот так, методом «окуневого тыка», я нащупал несколько мест, где любит обитать красноперка. На моем любимом озере - это травяная перемычка между глубокими ямами, на другом ерике она встретилась мне на травянистом плато, которое заметно было даже через лед.

Помню, был удивлен, что красноперка клевала так остервенело, аж кивок норовила с хлыстика сдернуть. Но все поклевки я видел, только если темп подъема приманки был очень медленным. Еле заметным глазу. Стоило чуть быстрее делать подъем – поклевки прекращались. Мне всегда казалось, что агрессивные поклевки должны следовать при агрессивной же игре приманки – ан нет. Но это было достаточно давно. Сейчас мои подозрения превратились в твердую уверенность, что медленный подъем любят не только лещ, плотва и красноперка.

Я несколько раз брал с собой подводную камеру, опускал её в лунку и ловил рыбу, одновременно записывая получасовые ролики. Потом, дома за компьютером, удивлялся, сколько контактов я попросту не видел и не делал подсечку, а еще заметил, что очень часто рыбы интересовались поднимающейся мормышкой, но не кидались к ней стремглав, а медленно подплывали с явным желанием рассмотреть поближе. Однако моя приманка поднималась слишком быстро - и рыбы теряли к ней интерес.

Очень медленный подъем – вообще рекомендую использовать, особенно в конце зимы. Попробуйте набраться терпения и очень медленно поднимать безмотыльную приманку. Так медленно, насколько это можете сделать. Когда порой кажется, что кивок замер на месте – но нет, относительно дальних деревьев подъём кивка всё же заметен.

Обычно ждешь, что кивок просто остановится или как бы застрянет, словно цепляясь за край льда… а получаешь жуткий рывок! Иногда поклевки такие, как будто кто-то, падая, хватается за мою леску. Это невероятно! И я считаю такое поведение визитной карточкой красноперки.

Если говорить о предпочтениях красноперки в плане приманок – я их пока не выявил. Мне кажется, в приманке важнее способность меньше цеплять траву, чем угождать формой рыбе. Именно по этой причине на «Чёрта» я ловлю ниже Астрахани, где нету столько травы, о чём напишу ниже. В своей Волгоградской и на севере Астраханской области обычно перехожу на мормышку или «Козу».

Глубина ловли - чаще всего метра полтора – два. Бывает, буришь лунку за лункой - и из каждой приходится либо вытаскивать на лед зеленую гирлянду, либо спасать мормышку с помощью отцепа. Но в какой-то одной лунке из многих удается найти эдакий коридорчик, где мормышка за траву цепляется лишь изредка – вот тут и начинается та самая ловля, о которой потом долго вспоминаешь.

Кстати сказать, всегда полезно вернуться в ту лунку, откуда извлёк пук водорослей. Очевидно, что поднятая муть привлекает рыбу - и этим грех не воспользоваться. На ум приходит взять с собой маленькую «кошку» и специально расчищать места для ловли красноперки. Где-то читал о таком способе, но сам так и не сподобился это проверить. Довольствуюсь только тем, что зацепила мормышка.

Красноперка на водохранилище

Одна из главных красноперых тем – ловля в чакане. «Чаканом» мы называем место, где изо льда торчат камыши. У нас на Карповском водохранилище каждый год особые люди в одном и том же месте целенаправленно ловят красноперку. На самом деле, эту рыбу можно поймать везде, где есть камыш и приемлемая глубина. Но, конечно, еще роль играет и характер дна. В том месте, о котором я веду речь, затопленная насыпь старой железной дороги выходит к берегу.

Я подозреваю, что щебенка на дне привлекает красноперку в это место в большом количестве. Еще одно подозрение, что эта насыпь как-то направляет поток весеннего хода красноперки - и именно поэтому она там концентрируется. Так или иначе, давайте спишем это на интересный рельеф, и не будем играть в догадки. Не я это место нашел, меня туда привели. О причинах уловистости этого места я уже сам размышлял.

Помню, лучше всего у меня работала мормышка «Муравей» с большой желтой бусиной. Мои товарищи ловили на мотыля, опарыша и кукурузу. Утверждали, что на кукурузу поклевок меньше, но красноперка берёт крупнее. Ранней весной тоже как-то вдоль камыша в проводку получалось ловить крупную красноперку – и я, не раздумывая, избрал желтый цвет в качестве основного.

Еще одно очень важное замечание – нельзя подсекать рыбу размашисто - всадить мормышку в стебель тростника можно запросто. И снова отцеп, и снова перерыв в клёве. Кстати сказать, в подобных местах опытные рыболовы отцепляют приманки всё тем же длинным стеблем камыша – глубина-то ведь небольшая. И рыба меньше пугается.

Я каждый год наблюдаю в том месте рыболовов именно по последнему льду. Также просачиваются сведения, что вчера, мол, в чакане драли красноперку крупную – леску рвала! И мешками! Я, конечно, верю.

Единственный вопрос, который для меня открыт – зачем людям столько красноперки? В ту памятную рыбалку я помогал одному рыболову грузить полный рюкзак в свой же багажник «шестерки». Куда столько? Говорят, она горчит в ухе, в вяленом виде тоже не сказать, что жирная. Однако местные астраханские рыболовы уверяли меня, что именно крупная красноперка значительно вкуснее любой большой плотвы. И я с этим согласен, поскольку с крупной красноперкой не единожды встречался в дельте Волги ниже Астрахани.

Красноперка в дельте Волги

Вот уж где-где, а ниже Астрахани этой рыбы – навалом. Кто был на волжских раскатах с ультралайтом или нахлыстом – подтвердят. Хочу заметить, что в тех же самых местах, где мы ловили красноперку в конце зимы, по первому льду брали чаще всего окунь и щука. «Белой» рыбы практически не встречалось. Вот в феврале на «Чёрта» красноперка клевала почти в половине случаев. Но, опять же, были лунки чисто окуневые, а рядом всегда находилась лунка, где чаще ловилась крупная красноперка.

Место ловли можно охарактеризовать так: неширокая протока с почти незаметным течением, обрамленная стенами тростника с обоих берегов. В таких типичных протоках мы рыбу находили именно на изгибах, т.е. где протока зигзагообразно виляет. Разумеется, и окуня там больше, и щуки. За рельеф – ничего не могу сказать. Кажется, что его там вовсе нет. Я думаю, разница только в присутствии водорослей.

Как это часто бывает, в те места чаще всего ездят за окунем и щукой. Соответственно, ловят в основном балансирами и блеснами. Ну а я был увлечен ловлей тяжелыми «Чертями». Опасаясь щучьих зубов, оснастил их металлическими струнами - и к своему удивлению обнаружил, что красноперке плевать на поводок и на размер «Чёрта». Балансир она не атакует, а вот «Чёрта» – пожалуйста! Рыбалка сразу обрела эдакую интригу: нипочём не узнаешь, что клюнет в следующей лунке – красноперка, окунище или щука.

В завершение хочу сказать, что мелкая красноперка, на мой взгляд, самый лакомый живец для ловли на жерлицы. Как только удается поймать упругую красивую рыбку величиной с палец – руки чешутся поставить жерлицу.

Но красноперая молодь, как и вся рыбья поросль, кучкуется в своих местах. Однажды я много наловил небольшой красноперки в мелководном усынке* на глубине полметра, но последующие неоднократные попытки обнаружить её там не увенчались успехом. В последнее время красноперая мелочь часто попадается мне при ловле уклейки на яме из-подо льда.

В любом случае, красноперка в зимнем улове – это всегда если не изюминка, то украшение. Рыба красивая, своенравная, которую стоит поискать и непросто поймать.

Примечание*. Усынок – на Волге и Дону так называют залив озера, а точнее - сходящее на нет протяженное ответвление от берега главного водоема.