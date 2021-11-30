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И чем удобнее ловить судака?

Алексей Коломиец |

На этот вопрос мало кто способен дать объективный ответ. Однако, даже просто рассуждая на данную тему, вполне можно выделить важные моменты подбора судачьей снасти. И, несомненно, злые поклевки клыкастого - или его равнодушие - заставят убедиться, грамотно ли мы нашли то, чем его ловить.

Специфика ловли – первые требования

Казалось бы, самый простой вопрос: «Какой хлыст выбрать - жесткий или не очень?» - и я не могу ничего конкретного порекомендовать. Моя практика ловли судака удильниками с катушками пока что привязана только к одному водоему – Волгоградскому водохранилищу. А тут своя специфика ловли. Когда я впервые оказался на льду, сразу понял, что мои донские снасти здесь не очень-то пригодны.

Мой первый «правильный» удильник жив до сих пор

Первое – намотанной мною на шпуле лески попросту не хватило. Шутка ли, иногда приходится ловить на глубине в 20 – 30 м. Казалось бы, чего проще: подмотать лески - и порядок! Ан нет. Ёмкости шпули миниатюрной проводочной катушки для зимней ловли уже не хватит. Дело в том, что на такой глубине монофильной леской 0,3 мм надежно подсечь судака нереально – ведь леска, как известно, тянется. И чтобы крючок впился в пасть судаку – надо при подсечке размашисто подсекать чуть ли не в прыжке. И то не факт, что получится.

Выход такой – либо ставить толстый «монофил» (а для него нужна ёмкая катушенция), либо ловить на плетеную леску. И в этом самом месте начинаешь понимать, что «плетенку» руками вытаскивать из воды трудно. Тонкая – руки режет. С толстой – тоже нюансы есть: либо воду впитывает и намерзает, либо течением её сносит жутко сильно. И тут на ум приходит зимняя мультипликаторная катушка и достойный зимний удильник.

С грехом пополам взял на опускании у самого дна

Сначала об удильниках

Если не считать короткой классической «кобылки» для зимней ловли судака, первым цивильным удильником у меня был St.Croix Legend Ice Rod. Я попал на распродажу «две удочки по цене одной» в интернет-магазине - и мы с товарищем купили. Эти удилки до сих пор живы. Правда, моя со временем стала чуть короче.

Она целиком не помещалась по диагонали в мой зимний ящик. Всегда «тюльпан» чуть-чуть, но торчал. И в один не очень прекрасный момент я хлыст обломил. И знаете - у меня камень с души свалился. И удочка начала влезать в ящик, и хлыст стал жестче. Тем временем мой товарищ продолжает возить этот удильник в пластиковом чехле, в котором она поставлялась. Ну а я с тех самых пор отдаю предпочтение складным зимним удильникам.

Иногда не знаешь, что судак выберет - железо, пластик или силикон

Хотя было время, что я сооружал специальный картонный тубус для зимнего удилища. Пару раз чуть не потерял его на бескрайних просторах водохранилища (из корыта вываливался). Сейчас все мои удильники – разборные. И все они различной длины, с различными характеристиками. Что касается того первого St.Croix – я его переоснастил для ловли судака на «Чёрта». В его обломанном состоянии теперь всё отлично сочетается - длина хлыста, легкость и упругость.

Второй, можно сказать, специальный зимний удильник на судака был неразборный Team Dubna Vib special 67HH. Именно для него я мастерил тубус, куда прятался длинный хлыст, а нога катушки втыкалась в паз - и всё это фиксировалось растягивающейся лентой с замком-липучкой. Но как только в продаже появилась двухколенная модель Team Dubna Ice Game 80HH – я быстро переоснастился. Эта удилка нормально помещалась в мой зимний ящик.

Не страшно бросать удильник с катушкой на такой лед?

Вы заметили, что на обоих удильниках есть аббревиатура HH? Это жесткость так обозначена. Дело в том, что я люблю жесткие хлысты. Нравятся мне злые поклевки в руку и приятная тяжесть при удачной подсечке. Особенно, когда сдвинуть клыкастую махину с места удается не сразу. С мягким хлыстом, боюсь, таких ощущений я не получу.

Но это только лишь моя точка зрения. Кто-то с ней солидарен, а кто-то - нет. Например, мой товарищ считает, что мягкий хлыст позволяет более качественно играть вибом. Более мягко, что ли. И в верхней точке взмаха такой мягкий удильник может показать осторожную поклевку. Это касается и медленного опускания с покачиванием, при котором жесткий удильник обозначит только рывок. И жестким удильником приходится плавно играть кистью руки, а более мягким хлыстом — можно просто покачивать кончиком удильника.

С этими удильниками ловлю на балансиры в затонах

Но мне что-то не верится, что на большой глубине судакам будет заметна разница, жестким хлыстом дергают приманку или мягким. И я тайком от всех копил статистику поимок крупных судаков – спрашивал ненароком, какой удочкой поймали.

Результат – полное отсутствие какой-либо корреляции. Так что дело тут не в судаке – всё дело в рыболове. Наверное, как и в спиннинге - кому-то больше нравится джиговать «злыми» бланками, а кому-то удобнее «модерато». Что касается удильника Ice Game 80HH – на сегодняшний момент он у меня самый длинный, оснащен мультипликаторной катушкой и приспособлен именно для вываживания крупного хищника, когда необходима работа фрикциона и бланка. О таком комплекте чуть ниже поговорим более подробно.

Теперь наиболее часто я использую Стингеровские удильники Arctic Char AC70H и ForceAge FA60XXH. Главное их преимущество, как я считаю, это то, что они составные, но при этом хлыст — цельный, т.е. в транспортировочном состоянии хлыст отдельно и ручка отдельно.

Если честно – скучаем мы по таким красивым зимам…

Еще один плюс этих удильников — широкие пропускные кольца. И дело не в том, что они меньше обмерзают или легче чистятся, а в том, что в них легко проходят застежка или карабин. И еще в широкий «тюльпан», если тот слегка обмерз, узел между плетеным шнуром и «флюром» пройдет легче, чем у аналогичных моделей с «тюльпаном» меньшего диаметра. Ну и эти разборные удильники готовы с комфортом поместиться в мой зимний ящик.

Не могу не сказать про материал хлыста бренда Toray марки Т-30. Обе вышеупомянутых удочки я, не думая, бросал на голый лед. В наших широтах не всегда со снегом хорошо, поэтому постоянно кажется, что удилище разлетится вдребезги, особенно на приличном морозе. Но ничего подобного за три зимних сезона не произошло. Ловлю - и уже не боюсь. Катушкодержатели на обоих удильниках универсальные. Я ставил на них как мультипликаторные катушки, так и безынерционные.

На Stinger Arctic Char AC70H (action: stiff) у меня прекрасно встала зимняя инерционная катушка «Нельма-Z». Это мой щучий вариант, потому как модель более «мягкая» и ловлю я монофильной леской Momoi Carp Line диаметром 0,4 мм, которой, кстати, оснащаю еще и свои жерлицы.

Леска чем-то покрыта, что призвано противостоять обмерзанию - и это работает. Вместе с тем она мягкая и не вьется кольцами на льду. Но самое полезное свойство - это её темный цвет: на льду и на снегу леску хорошо видно - и это часто избавляет от многих проблем.

Wasabi – компактный и красивый виб от Usami

Ну и основная нынешняя модель на судака - Stinger ForceAge FA60XXH (action: super stiff). Более жесткий удильник вообразить трудно, а это как раз то, что мне нужно на просторах водохранилища. С катушкой я пока до конца не определился. Это вопрос, как говорится, интересный.

Катушка зимняя — выбирай, а то не поймаешь

Первая моя судаковая снасть была оснащена зимней проводочной катушкой «Нельма». В неё однозначно поместится достаточно лески любой толщины! Ну и сама катушка весьма неприхотлива. Единственное, что на корпус может что-то намерзнуть, воруя комфорт, но этот минус абсолютно несущественен, тем более у нас, на юге России. А если погода отвратная - я предпочитаю сидеть дома, а не упорно бороздить пешкодралом просторы против ветра.

Ловил я и на безынерционную катушку

Вторая судаковая снасть была оснащена безынерционной катушкой, на которую я намотал какой-то старенький шнур с разрывной нагрузкой 10 Lb. Катушка маленькая - Penn Battle II размера 1000. В принципе, неплохой получился комплект, но лучше всего он работал в оттепель. Или когда особого мороза нет. А вот когда морозец норовит за нос ущипнуть – вот тут вся прелесть безынерционизма исчезает.

Влажная «плетенка» подмерзает - и затем уже не хочет под тяжестью приманки соскальзывать со шпули. Приходится рукой помогать. Ну и еще на морозе ролик лесоукладывателя так и норовит обледенеть. И ты не уверен, крутится он или «плетня» просто скользит по замерзшему металлу. И еще безынерционная катушка не может похвалиться компактностью. Ну а как сложить удочку и куда её положить во время дальнего перехода – хоть и извечный вопрос, но вполне решаемый.

Катушка F13 у меня не прижилась, потому что она леворукая А я-то привык в левой руке держать удильник

Недавно я на «Авито» продал свою катушку FreeFall F13 (зеленая такая). Пока продавал, получил три одинаковых вопроса – зачем отдаю? И, правда, зачем? Катушка ведь – чуть ли не последнее слово техники в зимней рыбалке.

Сами посудите: пластиковый корпус из морозостойкого ударопрочного пластика; есть фрикцион, который регулируется как у мультипликаторной катушки; есть рычаг сброса лески, т.е. свободного вращения шпули; присутствует и регулятор свободного вращения шпули; сама шпуля прикрыта козырьком, так что мокрый снег не сильно мешает ловле.

Скажите, чего в этой катушке не хватает для ловли судака со льда? Всё вроде есть. Поэтому и купил её в своё время. И к работе катушки у меня претензий нет. А почему решил расстаться – в двух словах не расскажешь. Поэтому попробую рассказать подробно.

Человеческий фактор

Первое неудобство для меня вышло в том, что катушка - леворукая, поэтому удильник у меня должен быть в правой руке. Всё понятно. Но вот спиннинг я всегда держу в левой руке, а катушку кручу – правой. И когда зимой начинаю вываживать судака, крутя катушку – вот тут мой мозг взрывается, а руки не слушаются: правая рука не чувствует динамики работы бланка, левой же рукой крутить неудобно, а тем более одновременно еще подтягивать или ослаблять фрикцион.

Я, конечно, понимаю, что это только моя проблема. Вот у тех, кто по открытой воде держит спиннинг правой рукой и крутит катушку левой – у них всё должно быть хорошо с вываживанием судаков из лунки с помощью катушки.

Такие кульбиты могут исполняться и подо льдом

Второе неудобство для меня – ёмкости шпули хватает впритык. Я намотал «плетенку» 30 Lb - и у меня залезло не 30 м, как хотелось бы, а метров 20 или даже меньше, если не ошибаюсь. Помню, я успокоился тем, что на таких глубинах редко ловлю судака. Чаще хожу по свалу 10 - 16 м - и должно хватать.

А если поставить более тонкую «плетенку» - например, 10 Lb - и тогда проблема решена? Не совсем. Тонкая «плетенка» легче путается, на течении она прорезает в нижней кромке лунки более тонкую канавку, куда не пролезает узел соединения с флуорокарбоновым поводком. Получается, что судак уже подо льдом, а ты не знаешь, что теперь делать. И чем дольше думаешь, тем сильнее эта канавка обмерзает.

Иногда «железо» - лучше всех

В третьем неудобстве нельзя целиком винить катушку. Я говорю о том, что когда ходишь от лунки к лунке в поисках судака – точнее всего удается ощущать рельеф дна, наматывая леску на руки и сматывая. Только так можно почувствовать незаметную бровку высотой 10 - 20 см. И очень часто именно она приносит долгожданную поклевку.

Более того, замечено, что судака частенько пугает приманка, которая колом падает на дно. А вот если медленно приближается ко дну, покачиваясь – тут клыкастый чаще всего и атакует. Когда поклевок мало и судак капризный – такой способ приносит результат. И еще не нужно забывать, что в том месте, где была поклевка – может клюнуть и второй судак. Главное – не шмякнуть у него перед носом приманкой о дно и не спугнуть. А вот если после поклевки я вываживаю судака катушкой – и как же я затем аккуратно опущу приманку на заданную глубину и поиграю приманкой?

В итоге выходит, что мне и по лункам удобнее ходить с обыкновенной катушкой, и судака вытягивать из лунки получается быстрее и удобнее «мельницей».

Сразу фотографировать добычу – клёвое время жалко. А потом уже с ледышкой снимаешься

Но я не расстался с мультипликаторными катушками полностью. Иногда бывают моменты, когда крупный хищник клюет на мели. В этом случае хорошо отлаженный фрикцион – жизненно необходим, ну и мощный гибкий хлыст на удильнике – не помешает. Но чаще всего такое происходит при ловле щук или крупных окуней.

А еще крупного хариуса на Кольском полуострове. Так что каждый рыболов должен выбирать катушку под свои условия, под свои привычки, под свою руку. В этом сезоне я буду использовать зимнюю катушку Stalker, выполненную из ударопрочного пластика. Она оснащена курковым механизмом для сброса лески, диаметр шпули позволяет намотать достаточно лески. А больше мне, по большому счету, и не нужно пока ничего.

Приманки – куда ж без них?!

Говорить о зимних удильниках без оглядки на приманки — в корне неверно. И всё, что я написал выше, предполагало ловлю на вибы. Я точно знаю, что в каждом регионе, на каждом водоеме есть свои тонкости ловли хищника.

Тяжелый компактный блейдбейт с блатным именем Murka

Кто-то ловит колеблющимися блеснами – и подбирает, соответственно, себе удильники с другими характеристиками. А кое-кто ловит на крупные мормышки с мальком - и, используя кивок, не нуждаются ни в каких «звонких» бланках. Понимая всё это, я просто обязан сказать о приманках, на которые ловлю и собираюсь ловить.

Первое правило, продиктованное моей практикой: минимальная масса воблера для привычных мне условий — от 16 г, вибы полегче на большой глубине уже плохо работают. Столб воды, течение и трение шнура о воду воруют ощущение вибрации и осторожных поклевок.

Усамовский 28-граммовый виб Vertigo хорошо работает на большой глубине

Более легкие вибы у меня, конечно же, есть, но я их использую в затонах, на небольших глубинах. И ровно год назад уже описывал в журнале такую ловлю. В подобных местах частенько ловлю на балансиры, поэтому и удильники использую другие. Окуневые, так сказать. Ну а чисто по судаковым приманкам я вправе говорить, только глядя в свою коробку. А поскольку уже несколько раз рассказывал о своих вибах – упомяну о тех, на которые только собираюсь ловить.

Вот, например, RFT Murka – блейдбейт, которые многие назовут «цикадой». Это новинка бренда RFT (Russian Fishing Tackle) на рыболовном рынке, и первая приманка, пущенная в продажу, весила 21 г. Понравилась она мне не из-за того, что «очко», а потому что именно в моих условиях приманка такой массы наиболее востребована.

Сама она – так сказать, рывковая. Проверена мною и моими товарищами в ловле спиннингом. В мыслях у меня постоянно роятся мысли, что не всегда судака должны привлекать пластиковые шумные вибы. Ведь иногда «железо» ловит судака лучше. А в этой приманке — пожалуйста вам - и железо, и вибрация, и еще компактность при такой тяжести. Можно и с цветом поэкспериментировать.

Популярный в наших краях виб Smith Bay Blue и Стингеровская катушка

Один из «молодых» вибов в моей коробке – Usami Tsunami Vib (масса 16 г). Остроносая форма воблера сильно выделяет его среди своих собратьев по бренду – Vertigo 80S и Daiba 70S. Однако он по размеру больше, чем полюбившийся щукам Bigfin 70S. Обязательно попробую в новом сезоне. Вот, не могу поверить, чтобы перед ледоставом у любителей ловить судака на вибы – не было никаких новинок.

Что касается меня, я еще обзавелся воблерами с прозрачным пластиковым телом, которое собираюсь красить в разные цвета, начиная с чего-нибудь фосфоресцирующего. Мои друзья с успехом ловят судака на Lucky Craft LV-Max 500 – пришлось и мне таким обзавестись, чтобы не отставать. И еще до кучи взял Ja-Do LV-GP 500 (с лепестком на морде). Вот теперь - точно, судаку деваться некуда!

Гламурный раттлин Lacky Craft – фаворит у подледных дам

Надеюсь, кому-то из тех, кто прочитал мои откровения до конца, придут в голову какие-то мысли по поводу оснащения зимних удильников для ловли судака. Буду рад обсудить идеи на социальных страницах чуть ли не единственного в стране рыболовного журнала «Спортивное рыболовство».

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