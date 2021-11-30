И чем удобнее ловить судака? Алексей Коломиец | 30 ноября 2021 г.

На этот вопрос мало кто способен дать объективный ответ. Однако, даже просто рассуждая на данную тему, вполне можно выделить важные моменты подбора судачьей снасти. И, несомненно, злые поклевки клыкастого - или его равнодушие - заставят убедиться, грамотно ли мы нашли то, чем его ловить.

Специфика ловли – первые требования

Казалось бы, самый простой вопрос: «Какой хлыст выбрать - жесткий или не очень?» - и я не могу ничего конкретного порекомендовать. Моя практика ловли судака удильниками с катушками пока что привязана только к одному водоему – Волгоградскому водохранилищу. А тут своя специфика ловли. Когда я впервые оказался на льду, сразу понял, что мои донские снасти здесь не очень-то пригодны.

Первое – намотанной мною на шпуле лески попросту не хватило. Шутка ли, иногда приходится ловить на глубине в 20 – 30 м. Казалось бы, чего проще: подмотать лески - и порядок! Ан нет. Ёмкости шпули миниатюрной проводочной катушки для зимней ловли уже не хватит. Дело в том, что на такой глубине монофильной леской 0,3 мм надежно подсечь судака нереально – ведь леска, как известно, тянется. И чтобы крючок впился в пасть судаку – надо при подсечке размашисто подсекать чуть ли не в прыжке. И то не факт, что получится.

Выход такой – либо ставить толстый «монофил» (а для него нужна ёмкая катушенция), либо ловить на плетеную леску. И в этом самом месте начинаешь понимать, что «плетенку» руками вытаскивать из воды трудно. Тонкая – руки режет. С толстой – тоже нюансы есть: либо воду впитывает и намерзает, либо течением её сносит жутко сильно. И тут на ум приходит зимняя мультипликаторная катушка и достойный зимний удильник.

Сначала об удильниках

Если не считать короткой классической «кобылки» для зимней ловли судака, первым цивильным удильником у меня был St.Croix Legend Ice Rod. Я попал на распродажу «две удочки по цене одной» в интернет-магазине - и мы с товарищем купили. Эти удилки до сих пор живы. Правда, моя со временем стала чуть короче.

Она целиком не помещалась по диагонали в мой зимний ящик. Всегда «тюльпан» чуть-чуть, но торчал. И в один не очень прекрасный момент я хлыст обломил. И знаете - у меня камень с души свалился. И удочка начала влезать в ящик, и хлыст стал жестче. Тем временем мой товарищ продолжает возить этот удильник в пластиковом чехле, в котором она поставлялась. Ну а я с тех самых пор отдаю предпочтение складным зимним удильникам.

Хотя было время, что я сооружал специальный картонный тубус для зимнего удилища. Пару раз чуть не потерял его на бескрайних просторах водохранилища (из корыта вываливался). Сейчас все мои удильники – разборные. И все они различной длины, с различными характеристиками. Что касается того первого St.Croix – я его переоснастил для ловли судака на «Чёрта». В его обломанном состоянии теперь всё отлично сочетается - длина хлыста, легкость и упругость.

Второй, можно сказать, специальный зимний удильник на судака был неразборный Team Dubna Vib special 67HH. Именно для него я мастерил тубус, куда прятался длинный хлыст, а нога катушки втыкалась в паз - и всё это фиксировалось растягивающейся лентой с замком-липучкой. Но как только в продаже появилась двухколенная модель Team Dubna Ice Game 80HH – я быстро переоснастился. Эта удилка нормально помещалась в мой зимний ящик.

Вы заметили, что на обоих удильниках есть аббревиатура HH? Это жесткость так обозначена. Дело в том, что я люблю жесткие хлысты. Нравятся мне злые поклевки в руку и приятная тяжесть при удачной подсечке. Особенно, когда сдвинуть клыкастую махину с места удается не сразу. С мягким хлыстом, боюсь, таких ощущений я не получу.

Но это только лишь моя точка зрения. Кто-то с ней солидарен, а кто-то - нет. Например, мой товарищ считает, что мягкий хлыст позволяет более качественно играть вибом. Более мягко, что ли. И в верхней точке взмаха такой мягкий удильник может показать осторожную поклевку. Это касается и медленного опускания с покачиванием, при котором жесткий удильник обозначит только рывок. И жестким удильником приходится плавно играть кистью руки, а более мягким хлыстом — можно просто покачивать кончиком удильника.

Но мне что-то не верится, что на большой глубине судакам будет заметна разница, жестким хлыстом дергают приманку или мягким. И я тайком от всех копил статистику поимок крупных судаков – спрашивал ненароком, какой удочкой поймали.

Результат – полное отсутствие какой-либо корреляции. Так что дело тут не в судаке – всё дело в рыболове. Наверное, как и в спиннинге - кому-то больше нравится джиговать «злыми» бланками, а кому-то удобнее «модерато». Что касается удильника Ice Game 80HH – на сегодняшний момент он у меня самый длинный, оснащен мультипликаторной катушкой и приспособлен именно для вываживания крупного хищника, когда необходима работа фрикциона и бланка. О таком комплекте чуть ниже поговорим более подробно.

Теперь наиболее часто я использую Стингеровские удильники Arctic Char AC70H и ForceAge FA60XXH. Главное их преимущество, как я считаю, это то, что они составные, но при этом хлыст — цельный, т.е. в транспортировочном состоянии хлыст отдельно и ручка отдельно.

Еще один плюс этих удильников — широкие пропускные кольца. И дело не в том, что они меньше обмерзают или легче чистятся, а в том, что в них легко проходят застежка или карабин. И еще в широкий «тюльпан», если тот слегка обмерз, узел между плетеным шнуром и «флюром» пройдет легче, чем у аналогичных моделей с «тюльпаном» меньшего диаметра. Ну и эти разборные удильники готовы с комфортом поместиться в мой зимний ящик.

Не могу не сказать про материал хлыста бренда Toray марки Т-30. Обе вышеупомянутых удочки я, не думая, бросал на голый лед. В наших широтах не всегда со снегом хорошо, поэтому постоянно кажется, что удилище разлетится вдребезги, особенно на приличном морозе. Но ничего подобного за три зимних сезона не произошло. Ловлю - и уже не боюсь. Катушкодержатели на обоих удильниках универсальные. Я ставил на них как мультипликаторные катушки, так и безынерционные.

На Stinger Arctic Char AC70H (action: stiff) у меня прекрасно встала зимняя инерционная катушка «Нельма-Z». Это мой щучий вариант, потому как модель более «мягкая» и ловлю я монофильной леской Momoi Carp Line диаметром 0,4 мм, которой, кстати, оснащаю еще и свои жерлицы.

Леска чем-то покрыта, что призвано противостоять обмерзанию - и это работает. Вместе с тем она мягкая и не вьется кольцами на льду. Но самое полезное свойство - это её темный цвет: на льду и на снегу леску хорошо видно - и это часто избавляет от многих проблем.

Ну и основная нынешняя модель на судака - Stinger ForceAge FA60XXH (action: super stiff). Более жесткий удильник вообразить трудно, а это как раз то, что мне нужно на просторах водохранилища. С катушкой я пока до конца не определился. Это вопрос, как говорится, интересный.

Катушка зимняя — выбирай, а то не поймаешь

Первая моя судаковая снасть была оснащена зимней проводочной катушкой «Нельма». В неё однозначно поместится достаточно лески любой толщины! Ну и сама катушка весьма неприхотлива. Единственное, что на корпус может что-то намерзнуть, воруя комфорт, но этот минус абсолютно несущественен, тем более у нас, на юге России. А если погода отвратная - я предпочитаю сидеть дома, а не упорно бороздить пешкодралом просторы против ветра.

Вторая судаковая снасть была оснащена безынерционной катушкой, на которую я намотал какой-то старенький шнур с разрывной нагрузкой 10 Lb. Катушка маленькая - Penn Battle II размера 1000. В принципе, неплохой получился комплект, но лучше всего он работал в оттепель. Или когда особого мороза нет. А вот когда морозец норовит за нос ущипнуть – вот тут вся прелесть безынерционизма исчезает.

Влажная «плетенка» подмерзает - и затем уже не хочет под тяжестью приманки соскальзывать со шпули. Приходится рукой помогать. Ну и еще на морозе ролик лесоукладывателя так и норовит обледенеть. И ты не уверен, крутится он или «плетня» просто скользит по замерзшему металлу. И еще безынерционная катушка не может похвалиться компактностью. Ну а как сложить удочку и куда её положить во время дальнего перехода – хоть и извечный вопрос, но вполне решаемый.

Недавно я на «Авито» продал свою катушку FreeFall F13 (зеленая такая). Пока продавал, получил три одинаковых вопроса – зачем отдаю? И, правда, зачем? Катушка ведь – чуть ли не последнее слово техники в зимней рыбалке.

Сами посудите: пластиковый корпус из морозостойкого ударопрочного пластика; есть фрикцион, который регулируется как у мультипликаторной катушки; есть рычаг сброса лески, т.е. свободного вращения шпули; присутствует и регулятор свободного вращения шпули; сама шпуля прикрыта козырьком, так что мокрый снег не сильно мешает ловле.

Скажите, чего в этой катушке не хватает для ловли судака со льда? Всё вроде есть. Поэтому и купил её в своё время. И к работе катушки у меня претензий нет. А почему решил расстаться – в двух словах не расскажешь. Поэтому попробую рассказать подробно.

Человеческий фактор

Первое неудобство для меня вышло в том, что катушка - леворукая, поэтому удильник у меня должен быть в правой руке. Всё понятно. Но вот спиннинг я всегда держу в левой руке, а катушку кручу – правой. И когда зимой начинаю вываживать судака, крутя катушку – вот тут мой мозг взрывается, а руки не слушаются: правая рука не чувствует динамики работы бланка, левой же рукой крутить неудобно, а тем более одновременно еще подтягивать или ослаблять фрикцион.

Я, конечно, понимаю, что это только моя проблема. Вот у тех, кто по открытой воде держит спиннинг правой рукой и крутит катушку левой – у них всё должно быть хорошо с вываживанием судаков из лунки с помощью катушки.

Второе неудобство для меня – ёмкости шпули хватает впритык. Я намотал «плетенку» 30 Lb - и у меня залезло не 30 м, как хотелось бы, а метров 20 или даже меньше, если не ошибаюсь. Помню, я успокоился тем, что на таких глубинах редко ловлю судака. Чаще хожу по свалу 10 - 16 м - и должно хватать.

А если поставить более тонкую «плетенку» - например, 10 Lb - и тогда проблема решена? Не совсем. Тонкая «плетенка» легче путается, на течении она прорезает в нижней кромке лунки более тонкую канавку, куда не пролезает узел соединения с флуорокарбоновым поводком. Получается, что судак уже подо льдом, а ты не знаешь, что теперь делать. И чем дольше думаешь, тем сильнее эта канавка обмерзает.

В третьем неудобстве нельзя целиком винить катушку. Я говорю о том, что когда ходишь от лунки к лунке в поисках судака – точнее всего удается ощущать рельеф дна, наматывая леску на руки и сматывая. Только так можно почувствовать незаметную бровку высотой 10 - 20 см. И очень часто именно она приносит долгожданную поклевку.

Более того, замечено, что судака частенько пугает приманка, которая колом падает на дно. А вот если медленно приближается ко дну, покачиваясь – тут клыкастый чаще всего и атакует. Когда поклевок мало и судак капризный – такой способ приносит результат. И еще не нужно забывать, что в том месте, где была поклевка – может клюнуть и второй судак. Главное – не шмякнуть у него перед носом приманкой о дно и не спугнуть. А вот если после поклевки я вываживаю судака катушкой – и как же я затем аккуратно опущу приманку на заданную глубину и поиграю приманкой?

В итоге выходит, что мне и по лункам удобнее ходить с обыкновенной катушкой, и судака вытягивать из лунки получается быстрее и удобнее «мельницей».

Но я не расстался с мультипликаторными катушками полностью. Иногда бывают моменты, когда крупный хищник клюет на мели. В этом случае хорошо отлаженный фрикцион – жизненно необходим, ну и мощный гибкий хлыст на удильнике – не помешает. Но чаще всего такое происходит при ловле щук или крупных окуней.

А еще крупного хариуса на Кольском полуострове. Так что каждый рыболов должен выбирать катушку под свои условия, под свои привычки, под свою руку. В этом сезоне я буду использовать зимнюю катушку Stalker, выполненную из ударопрочного пластика. Она оснащена курковым механизмом для сброса лески, диаметр шпули позволяет намотать достаточно лески. А больше мне, по большому счету, и не нужно пока ничего.

Приманки – куда ж без них?!

Говорить о зимних удильниках без оглядки на приманки — в корне неверно. И всё, что я написал выше, предполагало ловлю на вибы. Я точно знаю, что в каждом регионе, на каждом водоеме есть свои тонкости ловли хищника.

Кто-то ловит колеблющимися блеснами – и подбирает, соответственно, себе удильники с другими характеристиками. А кое-кто ловит на крупные мормышки с мальком - и, используя кивок, не нуждаются ни в каких «звонких» бланках. Понимая всё это, я просто обязан сказать о приманках, на которые ловлю и собираюсь ловить.

Первое правило, продиктованное моей практикой: минимальная масса воблера для привычных мне условий — от 16 г, вибы полегче на большой глубине уже плохо работают. Столб воды, течение и трение шнура о воду воруют ощущение вибрации и осторожных поклевок.

Более легкие вибы у меня, конечно же, есть, но я их использую в затонах, на небольших глубинах. И ровно год назад уже описывал в журнале такую ловлю. В подобных местах частенько ловлю на балансиры, поэтому и удильники использую другие. Окуневые, так сказать. Ну а чисто по судаковым приманкам я вправе говорить, только глядя в свою коробку. А поскольку уже несколько раз рассказывал о своих вибах – упомяну о тех, на которые только собираюсь ловить.

Вот, например, RFT Murka – блейдбейт, которые многие назовут «цикадой». Это новинка бренда RFT (Russian Fishing Tackle) на рыболовном рынке, и первая приманка, пущенная в продажу, весила 21 г. Понравилась она мне не из-за того, что «очко», а потому что именно в моих условиях приманка такой массы наиболее востребована.

Сама она – так сказать, рывковая. Проверена мною и моими товарищами в ловле спиннингом. В мыслях у меня постоянно роятся мысли, что не всегда судака должны привлекать пластиковые шумные вибы. Ведь иногда «железо» ловит судака лучше. А в этой приманке — пожалуйста вам - и железо, и вибрация, и еще компактность при такой тяжести. Можно и с цветом поэкспериментировать.

Один из «молодых» вибов в моей коробке – Usami Tsunami Vib (масса 16 г). Остроносая форма воблера сильно выделяет его среди своих собратьев по бренду – Vertigo 80S и Daiba 70S. Однако он по размеру больше, чем полюбившийся щукам Bigfin 70S. Обязательно попробую в новом сезоне. Вот, не могу поверить, чтобы перед ледоставом у любителей ловить судака на вибы – не было никаких новинок.

Что касается меня, я еще обзавелся воблерами с прозрачным пластиковым телом, которое собираюсь красить в разные цвета, начиная с чего-нибудь фосфоресцирующего. Мои друзья с успехом ловят судака на Lucky Craft LV-Max 500 – пришлось и мне таким обзавестись, чтобы не отставать. И еще до кучи взял Ja-Do LV-GP 500 (с лепестком на морде). Вот теперь - точно, судаку деваться некуда!

Надеюсь, кому-то из тех, кто прочитал мои откровения до конца, придут в голову какие-то мысли по поводу оснащения зимних удильников для ловли судака. Буду рад обсудить идеи на социальных страницах чуть ли не единственного в стране рыболовного журнала «Спортивное рыболовство».