Безопасность на льду. Новичкам - на заметку, опытным - напоминание Максим Перов | 3 декабря 2021 г.

Во многих публикациях пишут, что минимальная толщина льда, безопасного для рыбалки - 7 см. Однако есть две важных оговорки. Первая - лед по всей площади водоема неодинаков по толщине. Поэтому, обнаружив у берега на мелководье заветные 7 см, имейте в виду, что наверняка есть места, где лед тоньше. Так что лично я ориентируюсь на 10 см минимум. Кстати, именно такая толщина льда рекомендуется для турниров по рыболовному спорту, а эту норму в правила соревнований еще добросовестные советские специалисты внесли.

Вторая оговорка - если стоит крепкий мороз, то на 10-сантиметровом льду действительно безопасно. Но стоит наступить оттепели, как лед быстро пропитывается водой и становится в разы слабее. Это обязательно нужно учитывать.

Перейдем к следующим вопросам. Вот несколько дней держится морозная погода, небольшие и мелководные озера замерзли - вроде бы пора. Однако в первый выезд на лед не нужно появляться на берегу очень рано. Лучше - когда уже полностью рассветет.

Если уже стоят еще несколько машин - прекрасно. Потому что на первый лед, особенно без большого опыта зимней рыбалки, не нужно идти первым. И вообще, найдите себе товарища-двух. Увидели, что народ из других машин на лед потянулся - следуйте за этими рыбаками. Но не вплотную, а метров в пяти за крайним - если тот вдруг провалится, вам нужно успеть затормозить.

Правда, далеко идти за другими не стоит. Вы же не знаете, что это за люди и каково их отношение к безопасности. Поэтому спустились на лед за кем-то, прошли метров десять - и делаем контрольное сверление. Очень хорошо, если есть с собой рулетка. Её очень удобно зацепить за нижний край лунки - и тогда получается самое точное измерение.

Рулетка обязательно нужна и тем, кто ставит жерлицы. Щучка по первому льду активна, но на небольших озерах чаще всего некрупная, так что нужно измерять, дотягивает ли она до разрешенного к изъятию размера. Ну а если жерлицами не увлекаетесь, измерьте дома свою руку - средний палец до ладони и затем ладонь до запястья – и запомните. И тогда вы сможете достаточно точно измерить толщину льда рукой, нащупав нижний край льда.

Самые распространенные буры делают лунки диаметром 130 мм. В такую лунку просунуть сложенную лодочкой ладонь - не проблема. К тому же можно пальцами проверить не только толщину льда, но и его качество. Бывает, что сверху лед - жесткий монолит, а нижняя кромка - крошится. Это признак того, что в самом начале ледостава был снегопад, и нижняя часть льда - смерзшийся снег. Тогда за безопасную толщину льда стоит считать только высоту твердого слоя.

Обязательная деталь экипировки рыболова-зимника на перволедье - пешня. Она, кроме пробития лунок, служит и для постоянной проверки прочности льда перед собой во время перемещений.

Пешня должна быть достаточно длинной, чтобы рыболов мог, стоя ровно, тестировать лед метрах в полутора перед собой. Что касается силы и количества ударов в одну точку, которые должен выдержать лед при проверке пешней, то это вопрос сугубо индивидуальный. Тяжелой пешней, да еще приложив всю молодецкую силушку, можно пробить и вполне надежный лед.

Определить, где лед тоньше, чем в среднем по водоему, можно издалека, не приближаясь к опасным местам и не рискуя искупаться. Если в озеро впадает ручей (или вытекает из него), то вблизи этого места лед наверняка подмыт. Вообще, стоячие водоемы замерзают значительно быстрее и надежнее, нежели те, что с течением. Но когда на озере есть острова, расположенные близко друг к другу, между ними, скорее всего, будет течение.

Если вы видите снежный бархан, хотя на остальной площади озера лед голый или лишь слегка присыпан сухим снежком, обойдите его. Причин образования этого бархана может быть много - например, трещинка, образовавшаяся в самом начале ледостава, из которой выдавило воду - и снег стал налипать на влажный участок. А лед под снегом растет очень плохо, даже в хороший мороз - снег укрывает тонкий ледок, как одеяло, и мешает набирать ему толщину.

Увидели большой камень, торчащий из-подо льда – оставьте его в стороне. Да еще и пучок тростника на удалении от берега – это явный признак отмели, туда соваться не стоит. В морозную погоду участок мокрого льда вдали от берега часто говорит о том, что здесь на дне родниковый ключ. Обходите такие места непременно, причем с запасом. Рюкзак или любую другую ношу за спиной при этом несите на одной лямке, чтобы можно было мгновенно сбросить заплечный груз.

Имейте при себе «спасалки» - острые шипы с пластиковыми ручками, скрепленные шнуром. При внезапном купании они помогут выбраться - их можно втыкать в лед попеременно и вытягивать себя из майны. Критически важно, чтобы «спасалки» были всегда наготове. Я при выходе на лед кладу их во внешние карманы костюма, а шнур продеваю сзади, за воротником.

Да, в карманах моего костюма появляются микродырочки от шипов, но настолько маленькие, что вреда особого нет, зато «спасалки» можно выхватить мгновенно. И еще одно замечание на эту тему, последнее по очереди, но не по важности. В продаже есть много дешёвых «спасалок», но не экономьте на них. Берите от приличного изготовителя. Потому что дешевые, если придется их применять, развалятся в момент.

Еще чрезвычайно полезно иметь при себе длинный, примерно метров 10, прочный шнур с грузиком на конце. Несколько лет назад я вытащил провалившегося товарища, швырнув ему такой шнур.

Его можно бросить и самому, если оказался в воде, чтобы рыбакам по соседству не нужно было подползать к вам вплотную для помощи. Иначе они сами рискуют провалиться, а коллективные купели очень часто заканчиваются печально.

Продолжим. Огромную, просто бесценную пользу в обеспечении безопасности на льду приносит туристический спутниковый навигатор. Во-первых, для многих водоемов есть карты глубин, загружаемые в память прибора. Если даже у берегов лед едва пригоден для рыбалки, а по карте в центре озера обозначена яма, не стоит и пытаться отходить от береговой линии. Над глубиной лед всегда нарастает позже, чем над мелководьем. Еще большую пользу приносит способность навигатора записывать в память ваш «трек», т.е. траекторию перемещений.

Это даёт возможность возвращаться на берег по своим же следам, по уже проверенному льду. А если вы находитесь на крупном водоеме - таком, например, как Ладога или Онега, и льдину с вами оторвало и понесло «в открытое море», благодаря навигатору и телефону вы сможете передать спасателям свои координаты. Вероятность благополучного исхода возрастает многократно.

Кстати, о телефоне.

Многие рыболовы заблуждаются, думая, что встроенный в смартфон навигатор заменит туристический. Нет, братцы, смартфон на морозе разряжается быстро, а если вы его используете для разговоров, фото и видеосъемки, выхода в интернет, да еще и навигации, ваш гаджет протянет в лучшем случае полдня. К тому же туристическому навигатору не страшна влага (мокрый снег, например), а смартфон, если с неба повалили обильные влажные хлопья, надо прятать подальше.

И не стоит уповать на пауэр-банк. Этот запасной аккумулятор тоже подвержен саморазряду на морозе, как и телефон, а носить весь день эту увесистую «бомбочку» во внутреннем теплом кармане - сомнительное удовольствие. А для туристического навигатора запасная энергия - обычные пальчиковые батарейки, несравнимо более легкие и компактные.

И, заканчивая тему электроники, я бы посоветовал купить самый дешевый кнопочный мобильник, завернуть его в полиэтилен и носить с собой на случай купания. Смартфон после того, как вы выберетесь на лед, работать точно не будет, а этот копеечный телефончик позволит сообщить о своем затруднительном положении.

И наконец - что делать, если вы всё-таки умудрились провалиться. Это непросто, но надо постараться. Поскольку при купании неподготовленного человека в ледяной воде счет идёт на минуты, расставлю всё по пунктам.

Не паниковать! И еще раз: не паниковать! Если рыболов впал в панику, он не только все советы забудет, не только не сможет сам выбраться, но и другим помешает себя спасти. Вылезаем из майны в ту сторону, откуда шли. Бросаем к чёрту ящик, рюкзак или что там вы несли на плече. Берем в каждую руку по «спасалке» - и плавно, без резких движений, втыкаем их в лед. Подтягиваем себя тоже плавно, ведь при резких движениях «спасалки» станут скользить по льду, да и тонкий ледок может подломиться. Когда удастся грудью лечь на надежный лед, закидываем одну ногу на ближайший край полыньи. Когда это удастся, так же плавно закидываем другую - и начинаем медленно перекатываться по льду. Ни в коем случае не пытайтесь встать на ноги! Вы из-за промокшей одежды стали гораздо тяжелее, чем когда провалились. Если у вас нет «спасалок» (почему нет?! должны быть!), то быстро, не теряя времени (ведь одежда стремительно промокает) переворачиваемся на спину, раскидываем руки и пытаемся оттолкнуться ногами от противоположного края майны. Если противоположный край слишком далеко, попробуйте оттолкнуться от ближайших краёв. Подгребайте ногами, чтобы тело приняло более-менее горизонтальное положение, и пробуйте по очереди выбросить ноги на лед. Гораздо легче выбраться из маленькой майны. Поэтому не делайте глупостей, пытаясь вылезти вперед руками без «спасалок». Этим вы расширите полынью - и вылезти станет значительно сложнее.

Думаю, теперь вы поняли, что в одиночку выходить на тонкий лед совсем не просто. Поэтому рыбачьте вместе с товарищами - и не удаляйтесь далеко от них. И всё будет хорошо!