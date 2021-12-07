Незацепляйки. Вторая глава Константин Кузьмин | 7 декабря 2021 г.

В предыдущем номере журнала мы рассмотрели устройство «незацепляек» с нежестким телом. В этом обзоре поговорим в основном о спиннинговых приманках с твердым телом и об устройствах для защиты их крючков от зацепов в трудных местах.

«Деревянная медаль»

На рубеже веков я принимал участие во многих соревнованиях по спиннингу. Одним из самых представительных турниров тех лет была «Кубанская весна». Каждый год в начале мая на Приазовские лиманы съезжались более полусотни спиннингистов-спортсменов из разных городов страны. И разыгрывали призы в очень непривычных для большинства из них условиях. Глубины – метр или чуть более, и везде трава – от «умеренной» до «непролазной». Тогда, в 99-м, и я очутился в такой обстановке впервые.

Не стану особо вдаваться в промежуточные детали, а сразу отмечу, что в итоговом протоколе я оказался на четвертой строчке. Было обидно, конечно, заполучить «деревянную медаль» - так это зовется в спорте, и не только в рыболовном. Но в целом, если учесть принципиальную новизну акватории, тот результат следует считать определенно успешным.

Добился я его с помощью одной-единственной приманки. Это была Rapala Minnow Spoon – своего рода гибрид воблера и «колебалки», исполненный в виде «незацепляйки» с телом из твердого пластика и большим одинарным крючком (хотя есть разновидность с задним тройником на заводном кольце). Приманка (если не считать её же китайских реплик) - пожалуй, уникальная.

Проходила даже информация, что Minnow Spoon на пару лет пропадала из каталога Rapala. Но потом, «по настоятельным просьбам рыболовов», возвращалась в него обратно. Такое, кстати, практикуется довольно часто: какой-либо воблер или же блесна – вроде бы и не хит продаж, и потому вывод его из ассортимента должен был бы остаться почти незамеченным. Но порой в таких случаях «глас народа» даёт веские основания изменить принятое решение.

Minnow Spoon - это тот самый случай. В модельном ряду Rapala занимает по объемам продаж очень-очень скромное место, но, тем не менее, пользуется стабильным спросом. Ибо Minnow Spoon – приманка специального назначения, а потому – представляющая интерес не для всех и каждого, но если вам случается ловить на небольших глубинах среди травы и коряжника, то применение чего-то подобного просто-таки напрашивается.

Тогда на лиманах Minnow Spoon оказалась при мне не то, чтобы совсем случайно – об условиях, в которых предстояло ловить, мне было известно заранее. Но показательно то, что до того на «своих водоемах» я не поймал на Minnow Spoon ни одной рыбы, а тут она взяла – и «выстрелила»!

За два соревновательных дня удалось поймать что-то около пятнадцати щук. И всех – на Minnow Spoon! Просто «травяная обстановка» оказалась идеальной для использования именно такой приманки. Там, где была относительно разреженная травка, я проводил эту приманку равномерно в среднем темпе - и она шла, покачиваясь, вполводы.

При подходе к выходящему на поверхность «пятну» водорослей я протаскивал через него «малька-ложку» верхом. А после – давал паузу в пару секунд, позволяя ей заглубиться. Травка, конечно, цеплялась, но редко – помогала довольно жесткая проволочная защита одинарника. С этим было вполне терпимо. А щучьи поклевки случались как на проводке, так и на остановках. И я бы отметил очень неплохую для «незацепляйки» их реализацию.

Основное для Minnow Spoon - это ловля щуки в основательно заросших «жабовниках». Кроме того, эта гибридная приманка очень хорошо себя показывает на сильно закоряженных малых речках. Разве что к её проводке на течении надо приноровиться.

«Колебалка» с защитой

Minnow Spoon - это, конечно, штука интересная, но всё же большинству из нас такой типаж приманки-незацепляйки более знаком по «колебалкам» металлическим. Тем более что их выпускается великое множество – под разными марками и с разными конструктивными вариациями.

Следует, наверное, признать, что первый мой опыт по приманкам данного типа вышел негативным. Много лет назад, собираясь на рыбалку на реку Нёмда, про которую было известно, что там «коряга на коряге», я прикупил блесну MEPPS Timber Doodle. Она и чисто внешне, и конструктивно произвела впечатление: силиконовая подсадка не только оберегала от зацепов крючок, но и наделяла приманку – благодаря подвижным твистерным хвостикам - дополнительной «игрой». Короче, на Timber Doodle я очень рассчитывал. Однако на воде случилось страшное: блесна засадилась у меня на первом же забросе! Намертво! Что делать - оторвал…

Здесь стоит дать важный комментарий. Ни одна, даже самая радикальная «незацепляйка» не способна обеспечить стопроцентную гарантию от зацепов. В очень жестких условиях потери, увы, неизбежны. А у того моего Timber Doodle, наверное, карма была такая…

Ну да ладно. Большинство же колебалок-незацепляек – цельнометаллическиет.е. без подсадки «силикона». А защита крючков чаще всего бывает исполнена посредством упругой сталистой проволоки. И здесь имеются нюансы, на которые мне хотелось бы обратить ваше внимание.

Возможны два варианта. Первый – как на той же Minnow Spoon – жестко фиксированный на теле блесны крючок (одинарник или двойник) и соответственно – также «произрастающая» из тела блесны защита. Второй – с крючком как на обычной «колебалке» (т.е. присоединенном через заволное кольцо) и проволочной защитой, закрепленной на нём же.

Есть мнение, что вариант номер два лучше – в том плане, что при нём блесна «менее скована», что ли, и потому – более привлекательна своей «игрой». Не берусь отмеченное ни подтвердить, ни опровергнуть. А вот если за главный приоритет взять реализацию поклевок, то здесь, по моему опыту, явное преимущество у первого варианта.

Еще одна деталь. Шансы на результативную подсечку тем выше, чем менее крутой угол образуют между собой жала крючков и проволочные «усы». Полезно обращать на такие вещи внимание.

Степень защищенности таких блесен допускает регулировку. Так, когда нам приходится ловить совсем уж в непролазном коряжнике, проволочки имеет смысл немного отжать – так, чтобы они отстояли от жал на 3 - 4 мм. Если же подводный лес сравнительно разреженный, то лучше наоборот – поджать защитную проволоку поближе к жалам. Очень полезная, скажу вам, опция.

Щетина

Много лет назад мне – не помню уже от кого – достался бассовый джиг (bass jig). Басса я тогда еще не ловил, но попробовал предложить эту странноватую конструкцию нашим доморощенным хищникам. Что-то даже поймал, но в целом не впечатлился.

Однако кое-что я для себя всё же отметил. Бассовый джиг остался цел-целёхонек - несмотря на то, что я безжалостно проводил его через коряги, жесткую траву и скопления всяческого донного мусора. Почему так? А потому что крючок его «экранируется» пучком довольно жестких щетинок, торчащих под углом из головки.

На фото разглядеть щетину непросто – она скрадывается силиконовой «юбкой». Но нам-то с вами, собственно, «юбка» эта и не нужна – в отличие от басса, щуки с окунями этот конструктивный элемент некоторых приманок отнюдь не боготворят. А вот просто джиг-головка с пучком щетины - очень даже может пригодиться.

Такие - иногда встречаются и в продаже. Но можно доработать и обычную головку – высверлить «лунку» и вклеить в неё пучок.

Как и у других антизацепных решений, у «щетинистых» головок имеются свои тонкие моменты. В данном случае они касаются длины и количества щетинок. Возможно, вы обращали внимание на то, что такие головки от серьезного производителя (например, Deps) идут изначально с довольно длинным и толстым пучком щетины.

Это предполагает возможность тюнинга, а именно: щетинки можно проредить, а можно – укоротить. Удаляя несколько щетинок, мы, понятно, чуть ослабляем иммунитет приманки к зацепам, а вот подрезая – скорее наоборот – делаем защиту жала крючка менее пробиваемой. Просто потому, что короткая щетина при прочих равных жестче длинной. Ну, примерно как. простите за аналогию, щетина у нас на подбородке.

Спиннербейты

Помню, как-то на одном из водохранилищ Кипра я за один день оторвал аж пять (!) спиннербейтов. Просто басс стоял в столь дремучих дебрях затопленных кустов, что даже эти одни из самых проходимых приманок цеплялись на раз-два.

Но мы сегодня говорим не о бассе, потому и условия ловли рассматриваем не столь кошмарные, да и сами спиннербейты у нас не бассового типа (которые с большой мохнатой «юбкой»), а те, на которые мы привыкли ловить окуня и других отечественных хищников. В общем, такие, как на фото.

Обратите внимание: они различаются. Правый спиннербейт – разборный. Джиг-головку можно поменять на другую – отличающуюся, скажем, по массе. Что, согласитесь, удобно. А вот у левого – головка отлита непосредственно на проволочном каркасе. Такую – уже не поменяешь.

Цельный спиннербейт легче проходит по траве и всякому донному мусору, это нельзя не признать. Но и разборный – по моему опыту, если сравнивать с джиг-головкой с открытым крючком, засаживается минимум вдвое реже. Вот хотя бы тот спиннербейт, что на фото с окунем. Я пускал его в дело где-то на десятке рыбалок. Дно на Москве-реке, как известно, проблемное, но, сами видите, спиннербейт еще жив.

Вообще, принято считать, что главное достоинство спиннербейта - это этакий симбиоз мясистого «силикона» и создающего турбулентность вращающегося лепестка. Но сюда обязательно надо добавить важную роль проволочного каркаса – не только как связующего звена, но и эффективного элемента противодействия зацепам.

Блесны-«лодочки» и др.

В 80-е я часто ловил щуку на торфоразработках, пойменных баклушах, садовых прудиках и прочих мелководных «жабовниках». Старался посещать водоемы такого плана в ветреные дни. Почему? А потому что поверхность многих из них была основательно покрыта ряской. В штиль та распределялась по всему водному зеркалу - и ловить спиннингом, в моем тогдашнем понимании, становилось просто невозможно. Но вот когда начинал задувать ветер, он сгонял ряску к берегу, освобождая большую часть поверхности, а это позволяло относительно уверенно забросить и провести блесну…

Но всё ж подспудно у меня то и дело мелькала мысль о том, что по ряске (равно как и по любой другой «зелени», доходящей до самой поверхности) как-то всё-таки можно приноровиться ловить. И первый шаг в этом направлении был вскоре сделан.

Ловил я тогда больше на самодельные «колебалки», которые делал из тонкого (0,8 - 1 мм) металла. И заметил такую вот вещь: если столь легкую блесну начать вести сразу после её падения на воду, да еще и кончик спиннинга приподнять повыше, то она выходит на поверхность, и далее – скользит по ней. Сзади, правда, обычно болтается тройник, который сводит на нет саму идею проходимости по поверхностным водорослям. Тогда – это просто напрашивалось – я заменил тройник одинарником. Блесна – да, стала поменьше собирать на себя всякой «зелёнки». Но всё же в целом проблема ряски осталась нерешенной. И я эту тему лет на пятнадцать забросил.

Продолжение она получила в конце 90-х. Я тогда благодаря появившемуся доступу в интернет навел связи с рыболовами из разных регионов, и кто-то с юга страны прислал мне фото блесны, на которую у них принято ловить щуку на сильно заросших акваториях. Она отличалась от той моей блесны двумя важными деталями – жестко впаянным и ориентированным вертикально одинарным крючком, плюс – несколькими граммами свинца, залитыми ближе к «корме» приманки.

Почему именно такой крючок, думаю, понятно и без комментариев. А вот небольшая подгрузка сзади нужна для того, чтобы блесна легче выходила на глиссер. В этом, собственно, и заложен принцип работы подобных приманок: они на скорости проводки от средней и выше выводятся на поверхность и скользят по ней, минимально собирая на себя водоросли. В «окнах» проводку притормаживаем, позволяя блесне заглубиться, после – опять выводим её на поверхность и т.д.

Блесны, рассчитанные на такой метод проводки, большей частью изготавливаются кустарно. Но есть они и у американцев – под маркой Nemire, да и у китайцев что-то близкое можно найти.

Пластмассовая глиссирующая «лодочка» имеется в ассортименте приманок от Heddon. Да еще существует и такая вещь, что больше нам знакома как «Хорватское Яйцо» (плюс аналоги). И хоть это и не «лодочка», но тоже неплохо глиссирует по поверхностной травке. Так что выбор есть.