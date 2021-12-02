Большому живцу и рот радуется? Алексей Фалалеев | 2 декабря 2021 г.

С коллегами, как и я увлеченными зимней жерличной ловлей, мы не только обмениваемся опытом, но и спорим, стараясь найти, как говорится, рыбацкую истину. И сегодня я хочу подробно рассмотреть одну из наших дискуссионных тем - про использование крупного живца: допустимо ли это вообще - или всё же лучше традиционно ориентироваться на каких-то средних по размеру рыбёшек? Вопрос-то на самом деле интересный, поэтому предлагаю проанализировать его.

Когда мы с братом заготавливаем живца на предстоящую жерличную рыбалку, часто ловим и достаточно крупную рыбку (фото 1). И безоговорочно запускаем её в живцовый кан или ведро с водой (фото 2), а не упаковываем в пакет или ящик, как многие. Нередко это вызывает удивление со стороны прочих рыболовов. А некоторые прямо спрашивают, почему мы пищевых рыбин отправляем в емкость с водой к мелкой рыбе, более подходящей на роль живца.

Приходится отшучиваться, что, дескать, трофейному хищнику и живец нужен трофейный. Шутки шутками, но давайте серьезно разберемся, обязательно ли за крупным хищником выходить с большим живцом. И есть ли вообще шанс поймать трофей в этом случае.

Какого размера живцы в ходу

Живцовым стандартом принято считать рыбёшку длиной примерно 10 - 12 см (фото 3). Плюс-минус сантиметр-другой тут особой роли не играет, но обычно даже в рыболовных магазинах ориентируются именно на этот показатель. А что будет, если в рыболовный магазин привезти живых, скажем, 100-граммовых рыб - и выставить их по обычной цене как потенциального живца? Боюсь, их раскупят моментально, но не для жерличной рыбалки, а для прямого употребления в пищу.

Никто, разумеется, такой сомнительный эксперимент проводить не станет, но вот случись такое - я бы такую рыбёшку всенепременно купил и именно как живца. Потому что по личному опыту знаю, что крупный живец очень часто преображает рыбалку, а нередко и спасает её.

Чем хорош крупный живец

Один из главных плюсов крупного живца – это его заметность для хищника. Более того, крупный живец - априори самый активный, и даже проведя на крючке жерлицы какое-то время, он своей энергичности не потеряет. Это заурядную мелкую рыбёшку для проверки её состояния иногда приходится доставать из лунки, чтобы посмотреть, двигается ли она еще. Но если на вашей жерлице сидит мощный живчик, достаточно просто взяться за леску, чтобы почувствовать его сильные рывки, свидетельствующие, что с ним всё в порядке.

Сделаю небольшое отступление. Да, активность живца хороша и для хищника, и для рыболова, но есть такой нюанс, что крупный живец может совершать холостые сработки флажка жерлицы. Это слегка утомляет, т.к. нужно постоянно возвращаться к этой снасти и перепроверять её. А учитывая, что теоретически это может быть реальная поклевка, то приходится еще и ждать некоторое время возле лунки и следить, не начнет ли раскручиваться катушка.

Что можно сделать в такой ситуации? Некоторые жерличники подрезают хвосты и плавники большим живцам, чтобы они, оставаясь практически такими же заметными, стали чуть менее активными. Лично я так не поступаю, потому что стараюсь в конце рыбалки живцов выпускать. Из-за этого ограничиваю использование больших рыбок – наживляю их только на снасти с самыми тугими пружинами флажков.

Есть у меня определенная группа жерлиц, как раз рассчитанная на такую рыбалку, и это, как мне кажется, правильно, если у рыболова имеется возможность использовать разные снасти для разных вариантов ловли. Например, в моём арсенале присутствуют жерлицы для окуня с более тонкой леской и легко выстреливаемыми флажками. Имеются и жерлицы, оснащенные для рыбалки исключительно на течении.

Есть группа жерлиц для установки под лед – наряду с обычными жерлицами. Сделал я и отдельные живцовые удочки, заточенные специально для ловли на малька. И, скажу вам, это очень комфортно - ловить именно на такие снасти, которые уместны именно для какого-то типа рыбалки. Советую, озаботьтесь этим вопросом - и сразу испытаете положительный эффект.

Кровь как средство привлечения

Неоднократно я сталкивался с тем, что некоторые рыболовы живца, особенно - крупного, немного, скажем так, ослабляют, делая на его теле насечки ножом. При этом, будем говорить открыто, живец наряду с потерей сил теряет и часть крови, которая, попадая в воду, вроде как должна привлекать хищника. Вообще, вопрос привлечения хищной рыбы с помощью крови не раз обсуждался в рыболовной среде.

Лично я так не поступал и делать точно не буду - хотя бы потому, что если за время рыбалки живец не был атакован ни разу, его можно выпустить на волю - и, как мне кажется, он вполне способен выжить в новом месте обитания. Но многие рыболовы «кроваво» поступают, истинно веря, что этот шаг способствует активизации действий хищника.

Фильтр для мелкой рыбы

Вообще, крупных живцов мы используем в расчете на трофейную рыбу (фото 4). Жерлицы с ними мы выставляем на самых глубоководных участках водоема, хотя в течение дня, а особенно ближе к вечеру, допускается перестановка снастей – в частности, переносы их на более мелководные точки.

Однако крупного живца, разумеется, не обделяет вниманием и не трофейная, а рядовая, а иногда – и откровенно мелкая щука. От этого никуда не денешься. Ну, если мелкая щучка решила одним броском набить живот на долгое время вперед (фото 5) - что ж, мы не в праве ей отказать.

Однако ж если в каком-то месте явно шалит мелочь, не способная заглотить большого живца, а только, как говорят в народе, понадкусывать, самый верный путь – это поставить на атакуемую жерлицу живца поменьше, что даст реальный шанс воочию убедиться, кто эти сработки совершает.

Правда, заменив крупного живца небольшим, можно потерять и само место - в плане прекращения тут поклевок. Это некритично, когда в целом картина клева оптимистична, но если сработки разовые, единичные, то приходится возвращать крупного живца на место. И иногда это приносило результаты.

Терпение, и еще раз терпение

Очень важно в ловле на крупного живца - не торопиться с подсечкой. Конечно, спешить с подсечкой не стоит ни в какой ситуации, но вот именно когда вы ловите на крупного живца, и нет точной уверенности, что клюнул трофей, нужно терпеливо ждать. Сколько?

По большому счету, картина самой поклевки в нашем случае не меняется, просто её составляющие растягиваются по времени. Приходится ждать, когда хищница сумеет заглотить крупного живца. Иногда это продолжается довольно долго.

Но если нервы не выдержат и будет сделана подсечка, то можно вырвать живца из пасти рыбы. Правда, бывали случаи, когда некрупного хищника, не зацепившегося за крючок, но упорно не желающего выпускать из пасти лакомую добычу, мы вытаскивали на лед, но это случалось крайне редко. В основном же, если мы чересчур спешили, поклевки оказывались практически пустыми - и, протащив добычу на леске несколько метров, мы теряли её.

К слову, крупный живец после атак мелкого хищника в большинстве случаев остается живым и подвижным и его можно оставить на этой же снасти. Очень вероятно, что повторная поклевка произойдет в самое ближайшее время - и, если вы на этот раз проявите чуть больше терпения, то сможете изловить нарушителя вашего спокойствия.

Поставить даже покусанного, но живого и бойкого живца (фото 6) вновь после сработки – это верный шаг. Как вы, надеюсь, понимаете, мелкие живцы в этом случае проиграют своим габаритным товарищам в том плане, что не смогут долго оставаться подвижными после атаки хищника.

Большому куску всегда рот радуется

Повторюсь, самый главный плюс крупного живца - в его привлекательности для хищника. Несколько раз мы проводили любопытный эксперимент. В те рыбалки, когда прослеживалось полное отсутствие внятного клева, мы заменяли обычного живца значительно более крупным. Кто-то скажет – мол, шаг крайне нелогичный.

Вроде если щука пассивна и не реагирует на мелкую рыбку, которую легче поймать, вряд ли она будет клевать на крупного живца. Однако ж нет. Не один раз прослеживалась четкая тенденция к улучшению ситуации с клёвом.

В основном, правда, поклевки оказывались пустыми и нерезультативными, т.к. брала не самая крупная щука, но то, что хищник активизировался, наблюдалось однозначно. Вполне возможно, что, заметив крупную рыбёшку, которая была не в силах скрыться от них, хищницы просто не разменивались на более мелких живцов.

Как наживлять

Обычно крупного живца мы цепляем тройником за спинку (фото 7). Это хороший вариант насадки, особенно когда вы точно знаете, что в водоеме обитает хорошая рыба. Однако весьма оправдано, когда вы используете двойник, цепляеть живца под жабры (фото 8).

Во-первых, это несколько уменьшает подвижность живца и, если вы не планируете его отпускать в дальнейшем, а забрать с собой после рыбалки домой, то можно пойти на такой шаг. Во-вторых, так лучше делать, когда вы чувствуете, что таким живцом интересуется не очень крупная щука. Просто той намного проще зацепиться, когда крючок находится во рту живца, нежели в районе спинного плавника.

Ну и, в-третьих, если разобраться, именно крупному живцу под силу остаться бодрым и привлекательным для хищника продолжительное время при таком варианте насаживания, нежели более мелкой рыбёшке, особенно в условиях холодной зимней воды, нередко наполненной продуктами гниения подводной растительности.

Живучесть живца

Еще один плюс большого живца – это его выживаемость. Кстати, этой самой выживаемостью мы постоянно пользуемся вот еще в каком разрезе: крупного живца получается более продуктивно перемещать в горизонтах воды при проверке активности хищника.

Поставь его чуть повыше ко льду, чуть пониже ко дну – он всё равно будет оставаться бодрым и привлекательным. А поставь мелкого живца и попробуй в этих же условиях расположить его ближе ко дну - и он, живец, вполне может задохнуться, так и не успев заинтересовать собой хищную рыбу. Поэтому и получается, что с крупным живцом у нас больше вариантов для поиска хищной рыбы в горизонтах воды, которые она сегодня занимает.

Как его хранить

Нужна ли отдельная емкость для перевозки крупного живца - или можно возить его с основной массой рыбёшек? Когда мы с братом только ловим, заготавливаем живца, то, естественно, никакого разделения по емкостям нет - и вся пойманная рыбёшка помещается в одно ведро или кан, потому что никогда не знаешь, рыба какого размера попадется на твою удочку, а возить несколько емкостей не очень-то удобно.

Пойманная и помещенная в новые условия рыба редко начинает активничать и находится в некотором шоке от происходящего. Но вот когда мы выезжаем непосредственно на жерличную ловлю, то тут - да, разделение нередко присутствует. Отсидевшись в тазу или ванне, крупная рыба быстрее, что ли, приспосабливается к происходящему, приходит в себя и через несколько дней уже явственно отличается своим поведением от мелочевки.

Крупная – более подвижная, мелкая – менее активная. Особенно, если погодные условия благоприятные и рыба ведет себя бодро. В процессе поездки к месту рыбалки более крупные, а как следствие - более бойкие и активные живцы способны своей подвижностью весьма существенно воздействовать на некрупных живчиков. А если поездка еще и длительная, и присутствует явная нехватка кислорода в емкости с живцами, то тогда возможны варианты, что мелкие живчики просто-напросто не переживут этой поездки.

Поэтому, если есть возможность, лучше разделять крупных и мелких живцов и перевозить их в разных емкостях.

Какие виды рыб лучше в качестве крупных живцов

Не каждый вид рыб уместен в роли крупных живцов, далеко не каждый. Был опыт, когда мы пробовали использовать крупных карасей, граммов по 200 - 250. Просто удалось как-то раз по осени таких монстров наловить несколько десятков. Сколько раз потом себя ругали, что решили их оставить на зиму…

Холодная зимняя вода на карасей, по идее, воздействует негативно, в том плане, что они становятся заметно менее подвижными. Именно поэтому я стараюсь не использовать зимой покупных магазинных карасиков. Однако те наши осенние караси, как показалось, на температурный перепад воды внимания не обращали - и никакие, даже самые тугие пружины жерлиц их не могли остановить. Точечные поклевки на них были, но мороки с красями было намного больше.

Точно то же можно сказать и насчет окуней. Крупные окуни, граммов по 100 – 150 (фото 9), после установки жерлиц очень долгое время не дают покоя рыболовам, постоянно их «зажигая». Если даже рядовой «полосатик» способен доставить хлопот своим слишком активным поведением, то более крупные особи - уж тем более. Хотя, знаете, если вода зимняя, тяжелая, то даже крупненькие окуни через какое-то время теряют былую активность, поэтому, как вариант, можно использовать и их.

Однако оптимальным живцом, даже в габаритном размере, для нас была и остается плотва (фото 10). Рыбки по 100 - 150 г, конечно, тоже могут обозначать свой нрав пустыми взмахами флажков, но они, как бы это сказать, быстрее теряют свой стартовый запал и, хотя и сохраняют свою активность и подвижность, но с точки зрения холостых сработок жерлиц выглядят куда более привлекательными.

Хорошо в этом плане использовать сопочек или подлещиков, опять же в пределах 150 г примерно, иногда даже побольше (фото 11).

С ними проблем еще меньше, чем с сорогой, но тут появляется другой нюанс. Сопа такой величины, как вы понимаете, имеет весьма высокое тело - и оперативно заглотить её может далеко не вся заинтересовавшаяся ею щука. И если среди интересантов не трофейный экземпляр, то нерезультативных поклевок может быть слишком много.

Отдельного вопроса заслуживает рассмотрение возможности использования щурят в качестве живца. Попавшегося хищника величиной до 150 - 200 г мы, естественно, отпускаем (фото 12). Но иногда и в качестве живца его можно попробовать (фото 13). Да, хлопот «карандаши» тоже доставляют немало, но точечное их использование нередко приносит яркие поклевки.

Лучшее время для крупного живца

Очень важный момент – это временной период использования крупного живца. Что я имею в виду? По своему опыту скажу, что самая лучшая пора, когда его можно продуктивно использовать - это первый лед, плавно переходящий в период глухозимья (фото 14).

По весне, по последнему льду (хотя, казалось бы, рыба в это время активизируется) желательно брать мелкого или среднего по размеру живчика. Щука в этот период пузатая, наполненная икрой - и, как показывает практика, вернее схватит небольшую рыбёшку, чем что-то крупное. Разумеется, это не означает, что весной нельзя использовать крупного живца, вовсе нет, но по нашему опыту лучше делать это не так часто, как в начале зимнего сезона.

Если обобщить всё сказанное, то использование крупного живца в жерличной рыбалке возможно, не лишено практического смысла, а нередко – и желательно. Его сложнее поймать, это да. Объективно получается, что его труднее использовать - он может доставить хлопот.

Однако вполне возможно, что именно этот нетривиальный шаг, когда в своем арсенале вы имеете по-настоящему крупных живцов, способен в корне преобразить вашу рыбалку. Поэтому пользуйтесь этой информацией и имейте в виду, что крупный живец – это зачастую тот шаг, который позволить вам выглядеть в лучшем свете на фоне остальных любителей жерличной ловли.