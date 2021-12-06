Баттл невидимок на горной реке Геннадий Шеляг | 6 декабря 2021 г.

Чем больше я занимаюсь рыбалкой, тем отчетливей понимаю, что вершины совершенства в этом деле нет и быть не может. Подчас кажется, что знаешь уже всё и даже более того. Но всё равно наступают моменты, когда ощущаешь себя настоящим новичком, дилетантом - и приходится учиться всему заново. Это утверждение в полной мере относится к моему багажу знаний о ловле форели в реках Большого Кавказа вообще, и к навыкам зимней рыбалки - в частности.

Индикаторы погоды

О своём многолетнем опыте ловли кавказской форели нахлыстом я только в прошлом году дважды писал в «Спортивном рыболовстве»*. Казалось бы, рассказывать больше уж и нечего, ведь в перечисленных статьях очень подробно даны экипировка, снасти, приманки и почти всё, что необходимо для успешной ловли пятнистой разбойницы.

Однако год назад, устав от унылых заснеженных пейзажей средней полосы России, я решил в середине зимы отправиться в теплые края, на Черное море. И тут понял, что целый рыболовный пласт - ловля зимней форели - мною совершенно не затронут.

Вообще, зима - это самое скучное в отношении рыбалки в этом регионе время, но охота, как говорят, пуще неволи. И вот я уже еду в поезде и не отрываю взора от окна всякий раз, как увижу хоть какую-нибудь речку.

На подъезде к Туапсе, пока железнодорожные пути не поменяли направление под прямым углом и не потянулись вдоль моря, горных речек – и приличных, и совсем небольших - можно увидеть множество. Уровень, цвет и прозрачность воды в них – это настоящие индикаторы погоды, какая стояла в предыдущие дни. Идеальная прозрачность на мели и голубовато-бирюзовый цвет на ямах – это признак ясной солнечной погоды на протяжении нескольких дней.

Легкое замутнение и повышенный уровень говорят о дождях, прошедших накануне в горах. Когда же цвет воды - как кофе с молоком, а сама река вышла из берегов и несет листья и ветки деревьев – это всё последствия мощных ливней. Как правило, в низовьях горных рек этому сопутствуют проливные дожди. Кроме того, уровень воды в реках и её прозрачность зависит и от количества снега, выпавшего в горных районах, и от интенсивности его таяния в зависимости от погоды.

Рекомендации по времени ловли могут обманывать

Черноморское побережье Кавказа – настоящий оазис, в котором комфортны почти все месяцы в году. В горах лежит снег, а на берегу моря - тепло. Горные реки, впадающие в Черное море – это особый мир, который не перестает удивлять своей многогранностью, непредсказуемостью и удивительной красотой. А полноправной хозяйкой горных рек является форель.

Мой опыт ловли этой рыбы уверенно приближается к 50-летней отметке. Хотелось бы подвести какие-то итоги, сделать фундаментальные выводы, и кое-что в этом направлении сделано, но пока еще не в полном объеме. Именно это обстоятельство и заставило меня вновь сесть за написание статьи, чтобы поделиться с читателями любимого издания новыми знаниями и впечатлениями.

Начну с того, что раньше я давал рекомендации по наилучшим периодам ловли той или иной рыбы, однако в последнее время всё осторожнее это делаю. Аномальные изменения в климате, в погодных условиях, во времени миграции и нереста рыбы стали уже нормой жизни. Поэтому главное теперь – просто выезжать на рыбалки как можно чаще, а уж там наблюдать и делать выводы самому. Вот, к примеру, кавказская форель нерестится в октябре, в отдельных случаях в ноябре. Все местные рыболовы это знают и никаких споров это не вызывает.

Каково же было мое удивление, когда я в начале февраля поймал форель, готовую к нересту и из которой текла икра. В тот же день мне попался самец форели, из которого текли молоки. Возможно, прошедшее аномально жаркое лето с полным отсутствием дождей сделали уровень воды в небольших горных реках настолько низким, что нерест для форели в привычное время стал невозможным.

В этой рыбалке нет мелочей

Теперь обратимся к названию моей статьи, и я постараюсь объяснить, почему же на горной реке нужно быть невидимкой. Вот вы, допустим, очутились на своей любимой или на совершенно новой горной речке.

Само собой разумеется, нужно иметь такую компактную экипировку, которая позволяет быть очень мобильным, это раз, и два - чтобы всё внимание было направлено не на какие-то вспомогательные действия, а непосредственно на процесс ловли. А если вы станете таскать с собой две разноплановые удочки или перед тем, как начинать ловлю, снимать рюкзак, дабы достать приманки, ваша эффективность как рыбака на горной реке сразу уменьшается в разы – осторожная форель просто тихо похихикает над вами.

Вообще, в форелевой рыбалке мелочей нет и быть не может. Поэтому ваша снасть должна быть идеально сбалансирована, длина и толщина поводков соответствовать условиям ловли. Работающие в условиях быстрого течения «мушки» должны подаваться именно в зону стоянок и питания рыбы. Подача и проводка «мушек», на которую реагирует форель, подбирается экспериментальным путем. Более подробно об этом я не стану говорить - всё это описано в моих предыдущих статьях кавказской тематики.

Далее я постараюсь описать тактику ловли, скрытного подхода к местам и незаметного перемещения по реке применительно к ловле нахлыстом. Однако все эти приёмы можно использовать и при спиннинговой охоте.

Как правильно подкрадываться?

А теперь о том, где и как подходить к каждому новому месту. В теплые весенние, летние и осенние месяцы пятнистая разбойница может стоять на реке где угодно. Это могут быть и глубокие ямы, и сливы из них, переходящие мель, и микроямки на перекатах, и любые места на течении.

В зимние же холодные месяцы форель чаще концентрируется на ямах и на выходах из них, на глубине не менее полуметра. И пусть даже яма намного глубже, это совершенно не значит, что сторожкая форель вас не видит. И если перед вами появилась большая глубокая яма, нельзя подходить к ней уверенной поступью, выбирая удобное место для заброса. Это самая распространенная ошибка, которую делают начинающие нахлыстовики.

Следующее наблюдение: рыба ловится при точном забросе «мушки» и правильной проводке, которая, не спугнув её, способна соблазнить. Но совсем не ловится, коль вы не обладаете техникой, позволяющей забросить приманку, например, под нависающие на водой ветки или точно между лежащими в воде древесными стволами. А таких участков на горных речках предостаточно. И в каждом сложном, но перспективном месте вы должны делать всё безупречно.

Идеальная зона невидимости

В солнечную погоду следует перемещаться по речному берегу или самой реке (если вы в вейдерсах или болотниках) так, чтобы образующаяся от вашей фигуры тень не падала на места предполагаемой стоянки рыбы.

Идеальная «зона невидимости» создается в том случае, если вы находитесь ниже по течению относительно стоянок рыбы. Именно поэтому вейдерсы вкупе с термоносками и термобельем, которые соответствуют зимней температуре воды – это необходимое условие комфортной форелевой рыбалки. Минусом такого подхода является шум, неминуемо создаваемый водным потоком при вашем перемещении по реке.

Заброс точно вверх по течению эффективен при ловле на сухую «мушку» в том случае, когда перед приводнением вы делаете резкую её остановку. При этом поводок загибается - и «мушка» движется по течению, а сзади или сбоку от неё плывет поводок.

[img(center)Эта красавица-форель стоит километров, пройденных за ней по горам]https://sfish.ru/uploads/_pages/2266/6-11.jpg[/img]

Если же поводок с «мушкой» ложится по воду ровной линией, то он и плывет впереди приманки. Это настораживают форель - и эффективность поклевок резко снижается. Ловля на мокрые «мушки» и стримеры с забросом точно вверх по течению малоэффективна, потому что проводку приманки невозможно сделать правильной и привлекательной для пятнистой хозяйки горной реки.

Форель всегда увидит вас раньше

Самым эффективным является подход к месту ловли по берегу снизу вверх по течению так, чтобы вы могли делать забросы в перспективные точки под углом 45 – 60 градусов. При этом имейте в виду, что коль расстояние до предполагаемых стоянок рыбы менее восьми - десяти метров, нельзя вставать в полный рост. И первые забросы вообще лучше делать, стоя на коленях. Для самой по себе невидимой форели вы тоже должны стать невидимкой.

Помните, что если вы увидели форель, то она уже не клюнет. Это какая-то магия, но если вы её обнаружили, то она то же самое сделала раньше вас. И пусть даже пеструшка не сдвинется с места стоянки, но она уже насторожилась.

Я убеждался в этом много раз. И если уж вы увидели рыбу, то, не делая резких движений, нужно делать заброс выше по течению - в надежде поймать её товарку. Ведь передавать на расстояние сигнал об опасности форель еще не научилась. Но если же она рванет вверх по течению, то увидев это бегство, другие форели по соседству сразу же забеспокоятся - и тоже не станут реагировать на вашу «мушку».

Где стоит самая хитрая пятнистая разбойница?

Первые забросы в перспективные места нужно делать так, чтобы только «мушка» с поводком и подлеском могла быть в зоне видимости для рыбы. Ни в коем случае туда не должен попадать даже кончик вашего нахлыстового шнура. Забросы нужно делать, начиная с коротких, постепенно удлиняя их на 10 – 20 см.

В зависимости от скорости течения, глубины и видов используемых «мушек», нужно выбирать место как для приводнения приманки, так и переброски шнура (мендинга) в одну или другую сторону.

При необходимости даётся пауза для заглубления «мушки» и делается проводка путем подергивания кончиком удилища, либо выбором шнура свободной рукой. Осуществление правильной проводки в каждом конкретном месте – это настоящее искусство, которое вырабатывается годами. Горные реки Кавказа – то самое место, где вы по-настоящему проверите свою технику владения нахлыстовой снастью.

Это, конечно, сложно, но зато удивительно интересно. Ну а самая крупная, самая хитрая пятнистая разбойница будет стоять где-то под сваленными стволами деревьев в крайне трудном месте - и ждать вас!

Примечание*. «Как в кавказских реках подбирать ключик к форели» № 1 – 2020, «Три способа поймать кавказскую форель» № 10 – 2020.