Раз дьявол кроется в деталях, в рыбалке не должно быть мелочей Андрей Швец | 8 декабря 2021 г.

Охота за хищником – процесс многогранный и трудоемкий, требующий от хорошего спиннингиста владения огромным массивом разноплановых знаний и навыков. При этом успех рыбалки часто решают какие-то, на первый взгляд, незначительные нюансы, знакомые рыболову по собственному опыту – тут и наблюдения за поведением хищника в разных условиях, реакции на те или иные приманки и варианты их подачи в зависимости от ситуации и так далее.

Именно они позволяют выходить из самых пиковых ситуаций и успешно ловить, когда все остальные на водоеме остаются ни с чем – как раз тогда и становится понятным выражение, что в рыбалке мелочей не бывает.

Итак, в рыбалке мелочей не бывает. В чём это выражается? Скажем, не подобрал проводку при низкой активности рыбы – останешься без поклевки, но стоит чуть изменить манеру подачи приманки – и можно просто обловиться, хотя до этого водоем казался вымершим. Или выбрал правильную на сегодня схему и темп облова водоема – и в конце дня будешь с богатым уловом, а если промахнулся и облавливал его неправильно – заработал в разы меньше поклевок.

И таких примеров можно привести полно, и именно поэтому так важна способность рыболова анализировать свои удачи и провалы и извлекать из них правильные выводы. Возьмем для наглядности нюансы работы с самыми разными классами воблеров: так будет понятнее, о чём идет речь.

Минноу

Наверно, самый популярный класс твердых объемных приманок в последние годы: минноу и рывковая проводка затмили собой многие способы ловли спиннингом, успешно соперничая с джигом. На первый взгляд, в рывковой проводке ничего архисложного нет: выполняешь кончиком удилища рывки или потяжки, перемежая их паузами – и дело в шляпе, успех гарантирован.

Однако так просто бывает далеко не всегда – конечно, при средней и высокой активности той же щуки данная схема будет рабочей, только длительностью пауз играйся. Активна рыба – паузы можно делать покороче, капризничает зубастая – увеличивай, и будет тебе счастье в виде поклевок.

Но порой и увеличение пауз не помогает – тогда надо пытаться как-то изменить проводку: иногда это получается, иногда нет, но поэкспериментировать всегда стоит. И тут нужно включать всю свою фантазию – порой это приносит свои плоды: меня один раз при полном игноре щукой самых разных моделей минноу и вариантов рывковых проводок спасла неординарная подача приманки.

А именно: после заброса я давал тонущему воблеру опуститься на необходимую глубину, а затем вел его равномерной проводкой приблизительно в метре над дном, через каждые 6 - 7 оборотов ручки катушки делая два коротких и резких спаренных «твича» с последующей короткой паузой. И молчавший до этого водоем ожил как по мановению волшебной палочки! Что же происходило?

А то, что минноу, вяло колеблющийся на равномерной проводке, вдруг, резко встрепенувшись, делал два конвульсивных рывка, после чего начинал медленно спускаться ко дну – создавалась полная иллюзия больной рыбешки, борющейся за жизнь.

Щука, стоявшая неподалеку, такого представления, естественно, не выдерживала - и азартно атаковала воблер, причем все поклевки были злые и резкие, с четким ударом в руку – и это несмотря на общую пассивность щучьего стада. Используя такую проводку, я поймал не менее десятка хороших щук, и это пример той самой «мелочи», решившей исход рыбалки и превратившей её из провальной в удачную.

Но особая подача минноу – еще не самое главное. Вернее, это только одна из составляющих успешной рыбалки: как и в работе с любым классом воблеров, очень многое тут зависит от применяемого удилища.

Подавляющее большинство спиннингистов, осваивающих твичинг, отдают предпочтение колообразным удилищам бассового типажа, схожими по «чуйке» с биллиардным кием. Зато такие мощные модели прощают любые вольности в обращении и позволяют доставить в лодку любую щучку, при этом удилище выступает в роли подъемного крана – казалось бы, вот она, мечта спиннингиста.

Я тоже в своё время прошел через это увлечение, и лишь потом пришло понимание, что для рывковой проводки лучше подойдет спиннинг с живым информативным кончиком. Почему? Дело в том, используя при твичинге колообразное удилище, да еще в совокупности с мощным нерастяжимым шнуром, мы как бы «передергиваем» минноу, т.е. старт приманки получается очень резким, а сами движения - дергаными и неестественными. (К слову, более правильным решением при применении мощных удилищ с жесткой вершинкой будет использование не шнура, а флуорокарбоновой лески – благодаря своей, хоть и небольшой, растяжимости, она смягчит резкие рывки.)

При использовании же нерастяжимого шнура нужно брать спиннинг с мягкой вершинкой - именно последняя будет сглаживать резкие рывки и не допускать «передергивания». Минноу в этом случае при «твиче» или потяжке стартует не резко, а плавно и естественно – «игра» многих моделей меняется при этом просто до неузнаваемости и ловить они начинают намного лучше. Может показаться, что эта тема не так важна, чтобы уделять ей столько внимания, однако моя практика показывает обратное – когда напарник по рыбалке с более «мягким» удилищем облавливает тебя с разгромным счетом.

Я воочию убедился в этом: мой товарищ ловил вроде бы не подходящим под применяемые «миннохи» по тесту спиннингом, тогда как я использовал свой любимый коловатый бассовик-коротыш.

Казалось бы, его удилище проваливалось при твичинге «Рудры» и «Балисонга», мало подходя для этих приманок, однако это не помешало моему товарищу серьезно обловить меня на двух рыбалках подряд.

Хорошо, что я вовремя сумел проанализировать причины своих пролетов и сделал правильные выводы – и с тех пор удилища, напоминающие биллиардный кий, для меня канули в Лету. Это очень наглядный пример того, когда незнание или пренебрежение такими мелкими и незначительными, казалось бы, деталями, очень серьезно влияет на успех рыбалки.

Вибы

Теперь коснемся воблеров такого класса, как vibration lures, т.е. вибов (кое-кто их всех ошибочно называет «раттлинами», а это всего лишь «шумящая» разновидность виба) – тут тоже существует много неочевидных на первый взгляд мелочей, напрямую влияющих на то, поймаем мы или нет рыбу.

Начнем с того, что нельзя купить в рыболовном магазине тройку - пятерку вибов - и с легким сердцем сказать – всё, вопрос по этому классу воблеров при ловле взаброс у меня закрыт. И пусть кому-то на первый взгляд все приманки этого класса покажутся похожими одна на другую, немного отличаясь разве что формой тела (скажем, одни имеют вытянутое, другие - высокое), и поэтому «играть» должны вроде как одинаково – не обманывайтесь, это совсем не так.

В один и тот же день, на одном и том же месте какой-то виб щука станет буквально разрывать на части, тогда как множество «похожих» моделей она будет совершенно игнорировать: тут роль играют как малейшие нюансы «игры», часто незаметные человеческому глазу, так и различия в шумности приманки.

К примеру, на активные вибы, имеющие довольно широкую амплитуду «игры» и заводящиеся с полуоборота, рыба может совершенно не реагировать, тогда как на прогонистый виб с вялой, струящейся «игрой» будет следовать поклевка за поклевкой. Или из всех предложенных ей моделей вибов щука неожиданно предпочтет приманку с множеством шаров в многочисленных камерах, шумящей при проводке как адский барабан.

(Когда ведешь при ловле с дюралевой лодки такую сверхшумную приманку, металл прекрасно резонирует звук, издаваемый вибом при движении, и его слышно порой за десятки метров.) И щука, которая, казалось бы, должна шарахаться от такой погремушки как черт от ладана, жадно атакует виб, тогда как менее шумными моделями с не такой активной «игрой» попросту пренебрегает.

В подаче этих приманок хищнику тоже много, как может показаться, «мелочей», однако именно они становятся важны – для этого нужно анализировать происходящее на водоеме и делать выводы из текущего поведения рыбы.

Я много экспериментировал с проводками вибов и уяснил, что если щука перестает реагировать на тот или иной виб, надо просто внести какое-то разнообразие в его проводку, а то и в корне поменять её. Очень характерный случай произошел со мной на лодочной рыбалке на одном из больших водохранилищ Днепровского каскада: тогда товарищ ловил на силиконовые приманки, я же использовал свои излюбленные вибы. Дно водоема в том месте напоминало стиральную доску – перепады глубины то небольшие, то резкие, локальные ямки, свалы, бровки: места для засад хищнику хватало с лихвой.

Я начал с простейшей джиговой проводки – два оборота рукоятки катушки и пауза - и сразу же поймал хорошую щуку, потом небольшого судака, затем снова щуку, но поменьше первой. Рыба атаковала виб на паузе, брала жадно, с четким ударом – а у товарища с его «силиконом» не случилось ни поклевки, хотя он изощрялся, как мог.

Время шло, я вытаскивал очередную щуку, но товарищ продолжал упорно ловить на «силикон», надеясь-таки соблазнить рыбу, но потом всё же сдался и попросил у меня виб - своих у него не оказалось. Даю ему уловистую модель, он тут же ловит хорошую щуку, за ним – и я. И тут клёв внезапно затихает: побросав еще немного виб, он, не выдержав, снова перешел на «силикон».

Я же, видя, что активность рыбы упала, просто поменял приманку на чуть более крупную и с мелкими пластиковыми шариками в шумовой камере - и стал проводить её простой монотонной «равномеркой» без пауз. И, что вы думаете - щука почти тут же отозвалась на предложенную мной подачу: я таки нашел ключик к её настроению и смог заставить хищницу среагировать на приманку. Товарищ же в тот день на «силикон» так ничего и не поймал, хотя джигитом он был очень опытным – просто щука выбрала в том момент вибы.

К слову, иногда при затухании клёва выручает не равномерная проводка, а резкие подрывы приманки со дна кончиком удилища, да так, чтобы виб завибрировал, отдавая в руку, с последующими пятью-шестью метрами «равномерки» и паузой с касанием дна. А подчас работают только потяжки практически с волочением приманки по дну – в каждой конкретной ситуации нужно искать выход и пытаться оживить клёв, включив всю свою фантазию.

От применяемого удилища тоже многое зависит – на спиннингах разного строя виб может «играть» совершенно по-разному: вообще, эти приманки любят среднебыстрые модели и не выносят коловатых удилищ, на которых «играют» просто отвратительно. А использование неправильного по строю спиннинга способно резко сократить количество поклевок хищника даже в те моменты, когда тот активен – это подмечено не раз и не одним мною.

Крэнки

В ловле с воблерами такого класса, как крэнки, тоже существует масса «мелочей», напрямую влияющих на успех всей рыбалки – как в подборе моделей, их «игры» и подачи крэнка рыбе, так и в выборе подходящего удилища.

Казалось бы, что может быть непонятного в этих простейших приманках? Просто забрасывай и крути рукоять катушки, однако тут не всё однозначно. Ну, начну с того, что у каждого воблера свой особенный характер. Одно дело - классические крэнки, и совсем другое – плоскобокие и тонкие в спине флэт-крэнки, или мелководники и глубоководники - и к каждому нужен свой, особый подход, потому как если не поймешь приманку, то и ловить на неё будешь лишь в периоды, когда активность хищника выше средней.

Очень важно понимать, что делает под водой та или иная модель – тогда при плохом клёве можно будет подбирать крэнк очень оперативно и осознанно, а не гадая на кофейной гуще. Например, щука не хочет реагировать на приманку с широкоамплитудной напряженной «игрой» – тогда предложим ей вяловатый при проводке крэнк с низкочастотной «игрой». Или заменим классический каплевидный крэнк на плоскобокий, у которого «игра» очень схожа с вибом, такая же малоамплитудная и высокочастотная – иногда это приносит результат.

Порой стоит поиграться с такой характеристикой крэнка, как его заглубление (это относится и к другим классам воблеров, не только к крэнкам) - хищник даже в течение дня может по каким-то причинам менять горизонт своей стоянки, причем иногда очень существенно.

Например, щука с утра реагировала на подповерхностные модели, а с наступлением дня опустилась ниже, вполводы или ко дну – следовательно, нужно оперативно подбирать модель с соответствующим заглублением. Или все поклевки хищника происходили в придонном слое, а когда клёв внезапно прекратился – это вовсе не значит, что рыба закрыла рот: она могла просто подняться вполводы, допустим, за стаями кормовой рыбы или по какой-то другой неведомой нам причине.

Подача крэнка той же щуке, ловля которой многим кажется простецким делом, тоже немаловажна. Конечно, когда хищница активна, то самой простой равномерной проводкой на крэнк её можно наловить чуть ли не мешок, но поскольку вожделенные пики активности бывают нечасто, к тому же на них еще нужно попасть, то будем рассчитывать на малоактивную рыбу, т.к. в данном состоянии она пребывает большую часть времени.

Считаю ошибочным, например, глубоко укоренившееся и неизвестно откуда взявшееся убеждение, что крэнк нужно вести обязательно с минимально возможной скоростью – дескать, тогда количество поклевок увеличивается чуть ли не в разы. Моя практика говорит обратное – я всегда провожу эти приманки со скоростью даже чуть выше средней, и если щука склонна в этот день реагировать именно на крэнк, она всегда атакует приманку жадно и решительно, с ударом.

Иногда я добавляю к такой скоростной проводке еще и периодические резкие подтвичивания – порой это помогает расшевелить и на короткое время вернуть в агрессивное состояние даже полностью пассивную щуку или судака.

Не всякое спиннинговое удилище подойдет для крэнков – ловить, конечно, можно любым, но приманки не станут полностью раскрываться с каким попало. Удилище не должно быть «злым» и коловатым, а иметь мягкую вершинку и строй ближе к среднему - типа moderate fast: некоторые производители на своих узкоспециализированных моделях так и указывают – «cranker» или «crank & vib». Прочувствовать разницу в работе того или иного крэнка можно, только половив правильным и неправильным удилищем – и эта разница, увидите, довольно существенна.

Свимбейты

Со свимбейтами тоже иногда приходится порядком заморачиваться – они очень чувствительны как к виду их подачи хищнику, так и к применяемой снасти. Причем это касается и лопастных приманок этого класса, и тонущих безлопастных составников (ТБС).

Некоторые свимбейты бывают очень капризны - и на неподходящем удилище или нерастяжимом шнуре и близко не покажут той «игры», которая заложена в них изготовителем. К примеру, я использую для свимбейтов удилище с тестом от 40 до 100 г и имеющее длину в диапазоне 2,4 – 2,56 м, а также гибкий живой кончик и длинную рукоять. Для чего нужны перечисленные параметры?

Двухсоставной, а уж тем более 3 – 4-сегментный свимбейт в полете сильно парусит – такие приманки легче забрасываются удилищем длиной от восьми футов, а длинная ручка нужна, чтобы при забросе тяжелой приманки иметь необходимый рычаг (проверено на практике – с короткой рукоятью заброс тяжелых приманок превращается просто в мучение). Строй удилища тоже играет важную роль – с мощным колообразным спиннингом с грубым кончиком свимбейт далеко не полетит, к тому же в заброс придется каждый раз, что называется, вкладываться, а это вскоре утомит.

Всё решает живой кончик – при забросе он выстреливает приманку как катапульта, так что мы прилагаем минимум усилий, не нагружая сильно плечо. Мягкий кончик важен и при анимации приманки именно удилищем – с грубой вершинкой деликатную проводку, которую требуют многие свимбейты, нам не выполнить. Многие производители ставят на таких узкоспециализированных спиннингах маркировку swimbait.

Далее. Если мы хотим добиться идеальной «игры» от свимбейтов, ни в коем случае никаких шнуров – наматываем на мультипликаторную катушку флуорокарбон с разрывной нагрузкой 20 - 25 lb - и вперёд. Все свимбейты спроектированы именно под ловлю с «флюром», и только с ним показывают правильную «игру», шнур же делает их поведение в воде дерганым и неестественным. Плюс флуорокарбон – это в некотором роде панацея для тех рыболовов, кто отличается способностью отстреливать очень даже недешевые приманки.

С проводкой тоже всё непросто: в девяносто девяти процентах случаев клиент крупного свимбейта – это щука, а она, как известно, мадам с капризным характером. Когда рыба активна, хорошо работает проводка, например, кончиком удилища – на такой анимации ТБС красиво и широко «глайдит» из стороны в сторону, а на паузах - тонет с той или иной скоростью, в зависимости от модели.

Если же рыба пассивна или вы ловите на подвергающемся ежедневному рыболовному прессингу водоеме, то здесь лучше подойдет катушечная техника – проводка выполняется только рукояткой мультипликатора. При такой анимации ТБС «глайдит» в нешироком коридоре, а вперед продвигается очень медленно – что и нужно неактивной рыбе, т.е. мы получаем «медленную» приманку с активной «игрой».

Многосоставные свимбейты, как лишенные лопасти, так и лопастные, лучше работают или на равномерной проводке, или на коротких потяжках, которые лучше выполнять при помощи катушки – такой своеобразный стоп-энд-гоу. Рывковая проводка с этими приманками малоприменима, хотя возможны варианты «сглаженного» твичинга – иногда при бесклевье здорово выручает.

Выбор правильной приманки

И, как всегда, выручает правильный подбор приманки под сиюминутные условия ловли – это актуально для воблеров всех классов, да и вообще для всех приманок, это основа основ грамотности спиннингиста.

Небольшой пример: ловим с друзьями на крупные свимбейты на довольно большом пруду с фоновой глубиной до двух метров, причем водоросли поднимаются от дна где-то на метр, щука пассивна. Следовательно, у нас для проводки приманки остается свободным коридор метровой высоты: сразу отсекаем свимбейты, тонущие со средней и высокой скоростью, т.к. они потребуют быстрой проводки, поэтому неактивная рыба их просто проигнорирует. Лопастники тоже отбрасываем - большинство из них будет слишком глубоко погружаться при проводке и в итоге цеплять водоросли.

В сухом остатке у нас остаются медленно тонущие (на грани суспендера) и медленно всплывающие безлопастные составники, состоящие как из двух, так и более сегментов. Их можно без проблем провести в метровом слое чистой воды, да еще и с паузами – и крупная щука тут же откликнется. Так, при общем бесклевье на водоеме мы, подобрав под текущие условия нужную приманку и правильно подав её щуке, поймали несколько неплохих экземпляров. А у наших соседей по рыбалке на пруду – ноль.

Так что мелочей в рыбалке не бывает, и именно знание каких-то незначительных нюансов помогает иногда решать самые трудные головоломки, которые предлагает нам рыба.