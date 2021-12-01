Зимняя спутница – пешня Владимир Клень | 1 декабря 2021 г.

Пешня – стародедовский инструмент для рубки льда, простой, надежный и притом многофункциональный. Разновидностей пешен и особенностей их конструкций – множество. Но зачастую такое изобилие вводит в ступор начинающих рыбаков, не догадывающихся, что этот рабочий инструмент должен приобретаться не какой попало, а со смыслом, под конкретного человека и его условия рыбалки – как это делают с удилищами, катушками, приманками и прочими важными компонентами рыбной ловли.

В чём-то пешня сродни велосипеду - изобретена давным-давно, с честью выдержала проверку временем и в силу своего совершенства востребована и сегодня, и завтра. Никакие ледо-, мото- и электробуры не составят убийственную конкуренцию старушке-пешне. У неё есть своя зона ответственности, где неоспоримо её господство: пешня незаменима по первому и последнему льду (фото 1).

Хрупкое, тонкое и опасное «зеркало» хорошо проверяется при простукивании ею. И принято считать, что коль лед выдерживает удар пешни, то выдержит и человека. Передвигаться по льду становится и проще, и надежнее. А в случае провала тебя самого или соседа под лед - пешня превращается еще и в средство спасения. Либо для тебя выступает в роли перекладины над полыньей, на которую можно опереться, либо для провалившегося рядом под лед бедолаги - в качестве «дружеской руки», с помощью которой можно вытянуть его из студеной воды.

Однако основное достоинство пешни – в простоте изготовления лунок. Верхнего цифрового порога толщины льда, ограничивающего целесообразность использования пешни, нет и быть не может. Часто приводимая в литературе цифра в 30 см – весьма относительна. У меня есть приятель с практикой ловли в полстолетия, который вообще никогда не использовал ледобур. И с пешней он выходит на лед абсолютно любой толщины. Он просто-напросто изготовил оптимальный для себя тип данного ударного инструмента, позволяющий разбивать даже толстый лет. Конечно, это тоже своего рода крайность, но она подчеркивает фактически неограниченные возможности пешен.

В пешне еще более чем простоту пробивания льда я ценю возможность делать отверстия необходимой мне ширины и конфигурации. К примеру, для целевой охоты за окунем в подавляющем большинстве случаев не требуются широкие лунки - достаточно сделать узкие, сопоставимые по ширине с толщиной металлического стержня подходящей пешни (фото 2).

Такие лунки не «засвечивает» солнце, а их диаметра достаточно для прохода мерных окуньков. Ну а крупный экземпляр поможет вытянуть багорик. Плюс к этому окунь по своей природе любопытен - и стук пешни привлекает его внимание, заставляя подходить к вырубаемым лункам. Выходит, что когда стучишь по льду, одновременно решаешь несколько проблем - от безопасности до рациональности ловли.

Развивая тему многофункциональности пешни, добавлю, что её удобно использовать для переноски рыболовного ящика, особенно тяжелого (фото 3). При передвижениях на большие расстояния это здорово помогает.

Пешня выручает и в случаях поимки крупных рыб – щук, карпов, лещей, которые не пролезают в изготовленную лунку, сопротивляются - и чтобы их вытянуть на поверхность, требуется расширить отверстие во льду (фото 4). Бур тут слабый помощник, ибо невозможно просверлить лунки, не оставив между ними перемычки. Пешней же это можно сделать быстро и аккуратно, причем без повреждения трофея и оснастки.

Конструкция пешни

Как я упомянул выше, строение пешни – простейшее: деревянная ручка и металлическая ударная часть с крепежным стаканом для состыковки с ручкой (фото 5). Плюс две вспомогательные детали – страховочная веревочная петля на рукояти и защитный чехол на конце режущей части, дабы не порезаться.

Казалось бы, при таком раскладе можно не заморачиваться с пешней – купить такую, какая попадется - и пользоваться ею всю свою рыболовную жизнь. Разве что периодически подтачивать и, в крайнем случае, менять рукоятку при поломке. Кто-то именно так и поступает, даже не подозревая, насколько это непродуктивно, ибо универсальной модели пешни нет и быть не может.

Фактически каждую зиму доводится видеть рыбаков, которые долбят лед не только абы как изготовленными и тупыми пешнями, но и не приспособленными для конкретных условий ловли. Люди не задумываются, что пешня пешне рознь - и целесообразно иметь в личном арсенале хотя бы несколько разноплановых моделей.

Причем они должны быть подогнаны конкретно под себя, сопоставимы с собственным ростом, шириной кисти и физическими возможностями. И перед каждым выездом на рыбалку делать выбор в пользу того ударного инструмента, который с наибольшей вероятностью окажется оптимальным для условий выбранного водного объекта, толщины и плотности льда, а также основного вида предполагаемых для ловли рыб. На этих моментах я и остановлюсь подробнее.

Мой алгоритм расчета общей длины пешни следующий. Я встаю в полный рост, опускаю руку и затем сгибаю её в локте на 90 градусов. Сжатый в таком положении кулак должен обхватывать деревянную ручку пешни в нижней её части (фото 6).

Добавляю к этой длине расстояние для обхвата рукоятки второй рукой сверху и длину набалдашника. Ну а в случае изготовления тяжелой пешни, предназначенной для разрушения толстого льда, накидываю еще с десяток сантиметров. У меня при моём росте 175 см при таких раскладах общая длина пешни выходит 130 - 140 см.

Для массы пешни её общая длина не так важна, как длина и толщина ударной части. Стандартными считаются пешни массой в 2 - 3 кг, но есть и такие, которые сдвигают стрелку весов до пяти и более кило - кстати, в практике моих друзей они самые востребованные.

Считаю неверным подход, когда пешня изготавливается по остаточному принципу - исходя из длины металлического стержня, который удалось раздобыть, или, что еще хуже, длины наобум выточенной ручки.

В этих случаях о сбалансированности пешни говорить не приходится - инструмент выходит непонятно каким. Это как в случае с тем же велосипедом, у которого произвольно будет поднято седло, кое-как натянута цепь и слабо накачаны колеса. Ехать вроде можно, но далеко не укатишь, ибо трудно и некомфортно. Именно по этим причинам я предпочитаю самодельные пешни, их я считаю эффективнее заводских моделей. Купив же готовую пешню в магазине, переделывать её под себя нецелесообразно. Тогда уж проще самому сделать с нуля свою.

Ну и в заключение этого подраздела отмечу, что в качестве защитного чехла для пешни практичным является использование отрезка резинового патрубка, заглушенного с одной стороны (фото 7).

Элементы конструкции

Несмотря на внешнюю бесхитростность, металлический стержень пешни – элемент весьма непростой. По сути, именно он и характеризует её как ударный инструмент. Основное требование к стержню – прочность металла. Он должен надежно держать заточку и не амортизировать при ударах. В моём регионе для изготовления часто используются ломы (фото 8), шкворни (фото 9), полуоси автомобилей, гусеничные пальцы для тракторов или поршневые пальцы для отбойных молотков.

По своей форме металлический стержень чаще всего берётся цилиндрический, а его наконечник затачивается и приобретает иную конфигурацию. Чуть реже встречается квадратная, прямоугольная или шестиугольная в сечении форма стального стержня. Все эти варианты хороши и удобны - в отличие от рифленой поверхности арматуры, обладающей двумя ключевыми недостатками – повышенной амортизацией при ударах и образованием наледи меж насечек в морозные дни.

Крепежный стакан или патрон приваривается к металлическому стержню и венчает его. Вставленная в него ручка обычно фиксируется саморезами (фото 10). Перед посадкой в стакан часть рукояти я предварительно прокрашиваю в несколько слоев краской, дабы не гнила после неизбежного попадания внутрь влаги.

Что касается определения длины и толщины металлического стержня, то этот вопрос весьма актуальный, ибо от его разрешения напрямую зависит работа инструмента. Длинной и толстой пешней пробить лед проще и времени на это тратится меньше, однако из-за внушительной массы орудовать такой пешней тяжелее – соответственно, усталость наступает быстрее.

Чем короче стержень, тем длиннее должна быть рукоятка (помните про рост рыболова?) – значит, пешня получается легче. Пока лед тонкий, перемещаться с таким инструментом и рубить – одно удовольствие (фото 11), а вот когда лед подрастет – придется стучать и стучать, что неоправданно как в плане трудозатрат, так и при нацеленности на ловлю пугливых рыб.

Поэтому массу «подруги» наряду с её длиной требуется подбирать не только под собственные физические кондиции, но и с учетом ледовой обстановки, а также нацеленности на конкретных рыб.

К примеру, даже сама попытка появиться на льду с пешней в месте ловли лещей встретит бурное негодование всех, кто ловит поблизости. И не важно, что лед достаточно тонкий и его можно без труда пробить пешней. А попытка всё равно стучать вопреки просьбам собратьев не делать этого - расценивается как откровенное игнорирование всех неписанных законов рыбалки и способна привести к серьезным разборкам.

Поэтому если в ваших планах ловля лещей, а лед вызывает опасения в плане надежности, на него лучше выйти и с пешней, и с ледобуром. Первой проверять прочность покрова, вторым – сверлить лунки. Ну а при совместном выезде дружной командой это вообще беспроблемно. У идущего впереди – пешня, у остальных – ледобуры.

Я отдаю предпочтение рукояткам пешен из цельной древесины крепкой породы (фото 12). Когда-то использовал березовые, буковые, кленовые, но теперь больше всего мне импонируют дубовые. Покрывая их матовым яхтным лаком, надежно защищаю древесину, а в руках она не скользит. Конфигурация ручек зависит только от личного видения удобства их охвата.

К составным ручкам на резьбовом соединении отношусь с опаской. Их единственный плюс – удобство транспортировки. Среди минусов – снижение прочности и возможные проблемы с раскруткой звеньев. Монолитный вариант мне видится предпочтительным.

Ударный инструмент

Ну а теперь пришел черед одного из самых интересных вопросов - заточки пешен. Большинство рыболовов именно по ней судят об эффективности работы данного инструмента, и отчасти они правы. Сколь бы сильным ни был рыбак, но от конфигурации и остроты наконечника зависит многое. Я долго изучал данный вопрос, пробовал в деле разные пешни и на основе накопленного опыта сформировал следующий подход. Исходя из критерия заточки, все пешни я делю на два основных типа. Первый – непосредственно ударные, а второй – ударные с режущим эффектом.

Ударные пешни позволяют пробивать лед, частенько откалывая от него бесформенные куски - и лунки, соответственно, получаются с рваными краями. Наиболее яркими представителями данного типа являются так называемые пики (фото 13).

Мне встречались различные варианты пик - от простейших с заточкой под конус до внешне напоминающих этакие крылатые ракеты (многогранки). Соответственно первые из них просты в изготовлении и неприхотливы в процессе эксплуатации. Вторые – сложны, их производство – удел признанных специалистов, применяющих специальное оборудование. В результате затачивать их бывает тоже проблематично.

Я заметил, что распространенность какой-либо модели пешни зависит от типовых условий рыбалки в конкретном регионе. Вот и классическая гвоздеобразная пика уступила в моём крае первенство пике с подрезанным наконечником (фото 14), а значит – та трансформировалась в ударно-режущий инструмент.

Свой выбор лучшей ударной пешни я остановил на так называемом «копыте», изобретение которого приписывают себе именно мои земляки. Наконечник у такой пешни оттянут и заточен таким образом, что внешне действительно напоминает копыто животного (фото 15).

Навсегда запомнил, как впервые взяв такой инструмент массой 3 кг в одну руку, я всего одним ударом пробил 10-сантиметровый лед. Она просто выбила из ледяного зеркала огромный кусок, при этом сформировалось бесформенное отверстие (фото 16). Для поиска окуня на протяженных участках водных объектов – это идеальный вариант рабочего инструмента. К тому же он предполагает простоту доводки заточки, ибо пешня такой формы её долго держит за счет довольно тупого угла.

Доводилось пользоваться ударными пешнями в форме сабель и прочих конфигураций. Вывод краток – это герои не моего романа, да и в принципе мне больше импонируют пешни с ударно-режущим уклоном, к которым и перейду.

Ударно-режущие пешни

Достоинство пешен указанного вида в том, что они не откалывают лед, как придется, а работают по принципу долота (фото 17) и стамески (фото 18). К подобным пешням относятся и такие модели как «лопатки», «ложки», «лепестки» и пр. Заточка подобной формы хороша для изготовления лунок во льду малой и средней толщины. На 30-сантиметровый лед я с такими моделями выходить не рискну.

Примечательно, что разновидности подобного инструмента (в форме долота и стамески) оправдывают свое профильное предназначение. Одна грань больше скалывает лед, а если развернуть пешню, то вторая грань начинает не колоть, а именно тесать замерзшую воду. Времени на изготовление лунки тратится больше, чем при работе с ударными пешнями, но зато отверстие выходит более аккуратным, с задуманными мною характеристиками формы и размера (фото 19). Именно такими пешнями удобно расширять и выравнивать лунки, убирать перемычки для вытаскивания трофеев из-подо льда.

К пешням ударно-режущего действия относится и популярный среди рыбаков-подледников «ласточкин хвост», выпускаемый на промышленной основе известным производителем барнаульских ледобуров (фото 20). Популярность такой модели в том, что у неё сборная ручка и съемный нож в виде сменной твердосплавной пластины с фасонной выемкой (фото 21).

Такие пешни я встречал и легкие (2,3 кг), и тяжелые (4,95 кг). Благодаря возможности отвинчивания пластины точить нож вроде бы удобнее, но сама его форма сложна - и без наличия соответствующих навыков сделать это качественно не получится. Да и при изготовлении лунок лично я с такой пешней затрачиваю больше времени, нежели с иными моделями. Всё это лишний раз подтверждает тезис о том, что одной пешни на все случаи жизни нет и быть не может.

Интересно, что в моём регионе практикуется изготовление в кустарных условиях аналога «ласточкиного хвоста», но не в плане слепого копирования. Твердосплавные пластины (кусок пилы и т.п.) приваривают к металлическому стержню (фото 22). У таких «хвостов» подрезают острые края «перьев», изменяя таким образом режущую плоскость, чтобы при эксплуатации не заваливать острые углы, избегая их постоянной заточки.

Если хорошо разобраться, практика сегодня идёт вообще по пути изготовления пешен с комбинированной заточкой металлического стержня. При этом появляются весьма затейливые и причудливые вариации в виде всевозможных трезубцев, «листьев» и пр. Не берусь судить, сколь лихо они расправляются со льдом, но, несомненно, все эти модификации сложны в изготовлении и последующей заточке, а посему подойдут не каждому. Включая и меня.

В общем, подводя черту изложенному, отмечу, что пешня – это очень толковый инструмент для рыбака-подледника. И хоть на протяжении очень долгих лет она сохраняет свой базовый облик, пешня может совершенствоваться с учетом индивидуальных характеристик каждого рыболова, чтобы он по-настоящему почувствовал в ней свою верную и надежную помощницу в подледной ловле.