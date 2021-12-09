Налим со льда. Донки. Первые выводы Алексей Дьяченко | 9 декабря 2021 г.

Меня идея ловли налима захватила несколько лет назад и неуклонно терзала до прошлого года, когда наконец-то получилось заняться этим делом обстоятельно. Повезло и с продолжительностью ледового сезона, и с легким графиком мормышечных соревнований, и с одним из важнейших факторов – получением информации от имеющих приличный опыт в налимьей ловле людей, словам которых я мог доверять. Итогом стали несколько удачных поездок на водоемы Ленинградской области, положительные эмоции от новой для меня рыбалки и приличных на ней уловов, а также значительная фактическая база для размышлений и планов на будущее.

Добавлю, что значительная часть сделанных мною наблюдений и выводов в той или иной степени применима к ловле на протяжении всего ледового сезона, но некоторую специфику рыбалки в первой половине зимы я всё ж не прочувствовал - в силу чисто погодно-календарных особенностей.

Оснащение донки

В качестве снасти для ловли я выбрал комплект донок-поставушек - по причине их лучшей надежности и результативности в сравнении с зимней удочкой, снабженной джиг-головкой с насадкой.

Как ни крути, а несколько пассивно стоящих оснасток во многих точках ледового поля позволяют раньше и вернее обнаружить рыбу, нежели пусть и активное перемещение рыболова по лункам, но с одним-единственным удильником в руках. К тому же возможности половить удочкой я со счетов не сбрасывал, и всё время брал её на рыбалку, убеждая себя, что достать эту снасть и среди ночи посидеть-постучать ею между проверками поставушек – дело нехитрое. Так мне, эдакому теоретику, сперва думалось.

Первой задачей, что мне пришлось решать задолго до детального планирования выезда на лед, было оснащение донок-поставушек. Понятно, что донка должна быть компактной конструкцией, максимально прочной, дешевой и простой в использовании. При этом прочностные характеристики в большей степени должны определяться устойчивостью к грубой эксплуатации, а не к нагрузкам от вываживания налима не очень-то великих размеров, типовых для Ленинградской области и ближайших регионов.

Мотовило. По идее, для ловли налима вполне подойдут и стандартные щучьи флажковые жерлицы. Но их конструкция сложнее, чем у примитивного мотовила, они намного более громоздки и требуют значительно большего времени на установку и уборку.

Поэтому никаких альтернатив мотовилу я не увидел. И решил, что оно должно быть незамысловатым, прочным и неубиваемым, как лом. Материал для него нужен не просто плохо смачиваемый, а ни в коем случае не впитывающий влагу.

Возьмите, например, мотовило из дерева – ведь оно будет пропитываться водой и при минусовой температуре легко и сильно вмерзать, затрудняя сборы. Кроме того, толщина и материал мотовила должны исключать случайные поломки при бросках снасти на чистый лед или под действием силы сопротивления рыбы.

Требования к размерам самого устройства просты: с одной стороны - это компактность, с другой - надежность установки на льду с исключением возможности случайного соскальзывания в лунку. Последнее я увязал с диаметром лунок: по моим прикидкам, при диаметре ледобура 115 - 130 мм оптимальная длина мотовила должна составлять 35 - 40 см примерно.

В этом случае при фиксации лески в середине мотовила смещение его поперек лунки из одного крайнего положения в другое не приведет к потере опоры одной из сторон и сползания под лед под воздействием сопротивляющейся рыбы. И еще останется некоторый запас на случай размывания льда весенним, скажем, стоком воды.

После довольно долгих раздумий над проблемой приобретения такого мотовила, я нашел оптимальный вариант - самостоятельно изготовить эту снасть из полипропиленовых водопроводных труб. Их жесткости и прочности вполне хватает для предполагаемых нагрузок. И при этом материал позволяет довольно легко, что называется - на коленке, обычными инструментами сделать необходимое количество мотовил.

Так, стандартная двухметровая труба легко разделяется обычной ножовкой по металлу на пять 40-сантиметровых отрезков. После этого по центру каждого отрезка сверлом диаметром около 3 мм делается отверстие для пропуска лески. На торцах отрезков остается сделать выемки для удобства намотки лески - и мотовило готово.

Выемку эту можно сделать, просверлив 8-миллиметровым сверлом поперечное отверстие в трубе у самого края, тонкие перемычки перерезать острым ножом и убрать лишнее, а затем ножом же сгладить острые углы, чтобы не травмировалась леска при намотке.

Завершающим штрихом явилось придание мотовилу заметности - труба белого цвета явно умела маскироваться на снегу и льду, а в ночной темноте - и подавно. Я решил не заморачиваться с покраской, а просто сделал по паре витков темной изолентой.

Впоследствии, уже во время моих блужданий по льду от донки к донке, я оценил преимущества такой модернизации в сравнении с «чистой» белой трубкой - и после первой же рыбалки изолента появилась на всех донках.

Леска. По предварительным прикидкам, в качестве нижнего порога нужен был диаметр лески (причем самой дешевой) где-то 0,5 мм.

По рассказам бывалых рыбаков, налим не особенно сильно сопротивляется - и потому толщина нужна не для предотвращения обрыва при вываживании, а для противодействия истиранию лески о лед, шугу и на каких-то гипотетических донных камнях. Но вышло так, что лески полумиллиметровой толщины на все свои мотовила я не нашел, потому половина из них оказалась с леской 0,4 мм, а несколько донок я даже решил оснастить хорошей Дунаевской 0,37-миллиметровой, благо таковая имелась в наличии.

По итогам сравнения всех этих лесок я пришел к выводу, что предварительные оценки важности в первую очередь диаметра подтвердились - и леску тоньше 0,4 мм лучше не ставить даже для мелкого налима, который в основном, повторюсь, и ловится в Ленинградской области.

С точки зрения удобства использования в темноте – леска 0,5 мм очень сильно отличается от 0,4 мм по жесткости и воспринимается почти как проволока. Это значительно снижает риск запутывания и цепляния за торчащие вокруг лунок примерзшие льдинки. В общем, в магазине придется выбрать леску диаметром 0,4 мм или чуть толще - до 0,5 мм включительно.

Поводок для налимьих донок лучше иметь чуть потоньше, но немного, т.к. некоторый риск зацепа с любезной помощью рыбины (или без) за корягу или камень всё же присутствует. И особо деликатничать с диаметром не стоит, если только не планируете долго и нудно вываживать каждого налимчика и менять поводок после всякой рыбьей поклевки. К тому же, в большинстве-то случаев, крючок будет находиться глубоко в глотке рыбы - и в темноте актуальным окажется незамысловатое его вытягивание дуром за леску.

Сперва я предполагал присоединять поводки к карабину или вертлюгу, но с опытом пришел к выводу, что самый простой и удобный способ – петля в петлю, и он же самый надежный. Длина размотки основной лески + поводка на каждом мотовиле должна соответствовать максимальной глубине предполагаемой ловли с некоторым запасом.

В моем случае ловля проходила на глубинах до 10 м - и потому нормальная для меня размотка была 15 - 16 м. Длина поводка у меня составляла немногим больше 40 см - по соображениям удобства намотки-размотки при установке донки на льду с правильным спуском, о чем чуть ниже.

Груз. Первоначально предполагалось, что ловить я буду в водоемах без течения и потому вполне должно хватать 10 – 12-граммовой «оливки» – не намного тяжелее, чем для щучьих жерлиц. Но уже после первой рыбалки пришло понимание недостаточной информативности и удобства таких грузил.

Понятно, что скользящая «оливка» обладает минимальным запутывающим эффектом, что крайне важно в темноте на существенных глубинах. Но у неё есть заметный минус: если используется крупный и бойкий живец, и особенно если при опускании оснастки в недостаточно чистую лунку живец застрял во льду, легкая «оливка» не даст достаточной обратной связи для быстрого понимания происходящего.

Да и собственным весом такой груз с трудом протаскивает живца сквозь лунку ко дну, недопустимо медленно топя его. А при первичной установке оснастки это особенно важно, т.к. для правильного отмера глубины важно почувствовать касание дна, а живец способен весьма долго и вдохновенно уводить легкий грузик в сторону, вводя рыболова в заблуждение. Поэтому на более поздних рыбалках я нащупал оптимальную массу скользящего груза где-то в 20 г.

Наверное, можно было бы и тяжелее, но в отсутствие течения и этого вполне достаточно, а излишне тяжелый груз таскать на лед и обратно никакого удовольствия.

Крючок. Каких-то особенных требований к «налимьим» крючкам нет. Можно использовать и одинарники, и двойники, и тройники разных размеров, производителей и качества стали – лишь бы цепляли рыбу и не разгибались при не очень деликатном вываживании (а темнота не особенно располагает к деликатности). Но вот понимание некоторой специфики и соответствующий подбор крючков с её учетом позволит заметно облегчить для рыболова некоторые не всегда приятные и удобные операции.

Чрезмерно увлекаться мощностью крючка не стоит, т.к. толстая проволока сильнее травмирует живцов, так что они будут более вялыми, а то и вовсе быстро погибнут. Да и крупная сквозная дырка, образуемая мощными крючками, может при некоторых обстоятельства увеличить частоту срыва рыбок.

Однако привязывать и совсем уж маленькие крючки тоже вредно. Несмотря на то, что в большинстве случаев налим успевает глубоко заглотить крючок, небольшие размеры последнего могут привести к потери добычи. А в моём случае - при преимущественном использовании в качестве живца окуней с крепкой шкурой, покрытой жесткой чешуей - крючок, сопоставимый по ширине с толщиной рыбьих спинок, иногда получал эффект «незацепляйки», плотно прилегая жалом к окуневому телу и не цепляясь за пищевод и челюсти налима.

Доходило до того, что в процессе вываживания налима, взявшего живца на мелком крючке, наживка вылетала из пищевода хищника на заключительной стадии вываживания, что в лунную ночь на довольно тонком льду удавалось хорошо разглядеть до того, как рыба успевала вернуться на свободу. По этой причине после первых рыбалок оптимальный размер крючков был на всех донках скорректирован так, чтобы ширина загиба оказалась раза в полтора-два больше толщины живцов.

Однако чересчур широкие крючки тоже не очень удобны - особенно, когда рыба успевает их глубоко заглотить. Такой крючок очень глубоко проникает в рыбьи ткани. В этой ситуации попытки хоть как-то вытянуть проглоченный крупный крючок за леску, чтобы удалось перехватить его пальцами, мало отличаются от жесткого потрошения рыбы без использования ножа.

Это не так-то просто сделать аккуратно, быстро и не травмируя пальцы. Из-за этого же желательно использовать крючки с максимально длинным цевьем и с довольно жесткой проволокой, не разгибающейся при жестком выдирании. К слову, ровно по причине проблем с выниманием изо рта рыбы я отказался от использования двойников и тройников.

Место ловли

Во время своих мормышечных рыбалок я неоднократно встречал на льду налимьи донки других рыболовов. Располагались они, как правило, шаблонно – по малым глубинам вдоль берега. Если проанализировать «теоретические материалы» и пообщаться с опытными рыболовами, то выяснится, что малая глубина и близость берега вовсе не являются ни необходимым, ни тем более достаточным условием наличия существенного количества налима на выбранном участке.

Важнее тут рельеф и состав дна. В этой части я сразу целиком и полностью доверился грамотности тех, с кем общался и советовался перед началом поездок за налимом, а потому статистика ловли «где попало» у меня почти отсутствует. И в основном мой опыт ловли касается каменистых банок и кос. Здесь днём квартирует обычный для водоема окунь и сюда же ночью выходит кормиться налим.

Установка и расположение донок. При установке серии донок крайне желательно пользоваться глубиномером практически в каждой новой лунке. Это устройство позволит получить ключевую информацию: глубину и перепад глубин между несколькими лунками необходимо знать для понимания направления и частоты установки орудий ловли.

Очень желательно расставлять снасти в новом месте на разных глубинах, чтобы исключить вероятность ошибки с выбором одного-единственного горизонта и, возможно, отследить некоторые закономерности динамики клёва на разных горизонтах в разное время. Плюс, если ловля предполагается на локальных косах, грядах или банках, по глубине можно более-менее точно понять границы оптимального места для рыбалки.

Вторым не менее важным плюсом использования глубиномера является возможность простукивания дна, по характеру которого можно оценить его состав. Ведь известно, что чем дно тверже, тем лучше.

На каменистом дне часто удается заметить и то, как глубиномер падает на камни или между ними. А в тех немногих случаях, когда я всё же устанавливал донку на глубинном краю банки с более мягким дном, результаты чаще всего разочаровывали – налимчики попадались не очень-то крупные и заметно реже.

А вот глубина в абсолютных значениях сама по себе не являлась гарантией успеха или неудачи. Чаще всего результативность на минимальных глубинах на банке не была значительно иной, чем на более глубоких её частях, но в разное время ночи разные глубины порой оказывались и разными по результативности. На участках ловли могут находиться локальные «пятна», где частота поклевок налима в принципе очень низка, а где-то, наоборот, весьма велика.

Мне кажется, это обусловлено конкретными участками дна, на котором установлены поставушки. Песчано-гравийный гладкий участок глубиномер может выстукивать твердым «каменным» звоном, но хищник на нём может практически не появиться. Я заметил одну косвенную характеристику, по которой можно предположить степень «потенциальной налимности» той или иной части банки – это наличие окуня.

Эту особенность можно оценить, если живца вы добываете прямо на месте непосредственно перед постановкой донок. В случае же ловли на заранее пойманного в других местах или купленного живца помочь может разве что эхолот, если есть время на обстоятельное изучение дна с его помощью.

Столкнуться с так называемыми «налимьми тропами», о которых многие упоминают в рассказах, мне не довелось. Более того, лишь на одной рыбалке у меня случились частые повторные поклевки рыбы на ранее сработавших лунках, из которых удалось достать по 2 - 3 рыбы за 5 - 6 проходов. Чаще же всего на моих рыбалках поклевки оказывались хаотично разбросанными.

Диаметр лунок и расположение их по «маршруту». Диаметр налимьей лунки имеет существенное значение не только из-за соответствия максимальной толщине реально ожидаемого налима. Очень желательно использование широких лунок по причине крайней гибкости и подвижности налимьего хвоста, благодаря чему не обладающую какими-то особенно значительными атлетическими качествами рыбу слёту завести в лунку почти не удается – она просто упирается и бьет хвостом в лед, не заходя в лунку головой.

По ощущениям это можно сравнить с очень жесткими скачками тяжелого «раскидайчика». Из-за этого завести добычу в лунку получается обычно, если подловить момент, когда голова смотрит в лунку, а хвост не загнут вверх и не обмотан вокруг лески. В моем случае из-за имеющихся в арсенале чисто «мормышечных» спортивных буров лунки пришлось делать «Рапалой» диаметром 115 см. И даже некрупного налимчика вынимать на лед не сразу, а всё время подкарауливая удобный момент.

В принципе, этого размера вполне хватило для поимки рыб до 2,2 кг (крупнее пока что не сподобился), но и с ними приходилось набираться терпения на последней фазе вываживания. На практике лучше, конечно, иметь 130-миллиметровый бур - и по описанной выше причине, и особенно для ловли в начале и середине зимы, когда температура воздуха отрицательна и нужно обязательно вносить поправку на смерзание.

Если рыболов планирует активно ловить донками налима ночью, а не примитивно-скучно выставить их и пойти дрыхнуть до утра, то необходимо заранее позаботиться об удобстве и легкости регулярных проверок выставленных снастей, чтобы в темноте легко и быстро их обнаруживать, не теряя на льду до наступления рассвета.

В принципе, можно озаботиться для этой цели мощным фонарем, тем более что его наличие в темноте всегда приветствуется. Но на практике не очень удобно постоянно таскать его в руке по маршруту всю ночь, включая и выключая для поиска мотовила на льду, доставая и убирая за пазуху в момент проверки снасти, вываживания или замены живца. Можно, конечно, использовать налобные фонарики, но таковые мне особо мощными не показались.

Более надежным и простым в использовании с самого начала мне представилось расположение лунок по определенному алгоритму, облегчающему и прохождение маршрута, и поиск не обнаруживаемой визуально донки. Для этого нужно соблюдать несколько простых правил в момент установки поставушки или её проверки.

И тут главное правило - лунки располагать с одинаковым «шагом». Длину «шага» легче всего привязать к примерной дальности видимости в ясную темную ночь. В моем случае это было 20 «медленных» шагов по гладкому льду.

Если есть возможность, весьма полезно у каждой лунки сгрести снег или шугу и сделать в качестве ориентира кучку, которую на ровной поверхности можно уверенно заметить ночью. А при небольшом количестве лунок у каждой, как вариант, можно воткнуть высокую ветку или пучок тростника. Но это увеличит количество барахла, которое придется таскать к месту ловли, что лично для меня довольно критично.

Я во время всех рыбалок расставлял снасти по линии, проходящей вдоль найденной банки. Эту линию еще в светлое время я четко привязывал к береговым ориентирам, самым удобным из которых на озерах может быть рисунок верхней кромки берега по границе с небом. Всякие иные объекты на берегу в темноте просто не получится разглядеть.

Фонари и светящиеся окна каких-то построек - тоже штука ненадежная (хотя и очень удобная) – в любой момент они могут погаснуть, лишив ключевых ориентиров. Именно поэтому лучше перестраховываться, устанавливаясь так, чтобы гарантированно иметь возможность легко и непринужденно найти каждую следующую лунку, сделав «стандартный» переход в жестко заданном направлении.

Подобная серия лунок может с двух сторон (для удобства) заканчиваться какими-то надежно закрепленными на месте вещами - например, воткнутым ледобуром, рюкзаком или палаткой. Либо на обоих концах маршрута можно просто нагрести вместо единичной кучки снега и шуги - пару. Правда, при падающем снеге или дожде остатки кучек со временем обнаруживать становится всё труднее. Да и сгребание ногой таких кучек при установке донок может изрядно утомить и без того натруженные ночными переходами ноги.

Удобство геометрического расположения лунок не всегда вяжется с особенностями рельефа и одна прямая линия донок не является идеальным вариантом расстановки в большинстве случаев. Скорее всего, значительная их часть окажется на относительно ровном по глубине участке – если рыболов четко выходил на вершину банки, но на её макушке. И меньшая часть будет находиться на одном и на другом свале в глубину, если лунки вообще получилось зацепить на выбранной линии (что очень желательно). А рыба не обязательно станет лучше всего клевать на минимальных глубинах.

Поэтому помимо одной длинной серии лунок «от края до края» весьма желательно расположить хотя бы короткие поперечные «линии», памятуя, на каких глубинах расположены предыдущие донки и цепляя остальные из предположительно рабочего диапазона горизонтов. В этом случае лунки, находящиеся на пересечении или резком изгибе маршрута, крайне необходимо особо отмечать, чтобы в темноте безошибочно определять перекресток дорог на маршруте.

Как вариант, можно сделать просто две или три параллельные линии на определенном расстоянии - и также обозначить их начальные и конечные точки. Если же по каким-то причинам пользоваться четкими прямыми линиями не получится и донки окажутся расставленными хаотично или квадратно-гнездовым методом, то в темноте повышается вероятность пропуска отдельных поставушек на маршруте проверки. Или же возможна лишняя перепроверка только что обследованной снасти.

Выставление донки

Казалось бы, налим – примитивная как валенок рыба. Ни деликатной снасти, ни каких-то изысканных насадок-приманок ему не требуется. Но несколько тонкостей всё же стоит иметь в виду, чтобы результативность поклевок оказалась максимальной.

Первоначально я исходил из опыта своего друга, половившего налима под занавес предыдущего сезона щучьими жерлицами. По его опыту выходило, что количество поклевок выходило несколько больше, когда живец не касался дна, а был немного приподнят.

Объясняется это, скорее всего, просто тем, что такую рыбку хищнику обнаружить издалека легче. От этого я и отталкивался в первые свои рыбалки, когда делал спуск так, чтобы грузик висел в воздухе, а живец болтался у самого дна или мог его касаться, если поводок расположить вертикально. И сразу же обнаружил не очень приятную вещь – с части донок довольно регулярно живцы пропадали. То ли они срывались, то ли их срывали. А особая неприятность заключалась в том, что запас живцов у меня на замену был не очень-то велик - и ближе к утру просто заканчивался. Да и романтическое предположение, что на месте голого крючка могла бы висеть добыча, тоже заставляли думать.

По итогам первых двух рыбалок я установил вероятную причину – живцов сдирали налимы. И происходило это по причине неправильно выставленного спуска – живец висел слишком высоко. Совсем немного, но выше, чем можно и нужно.

Мой расчет на легкость обнаружения плавающего чуть выше дна живца не учел разницу в специфике снасти. Действительно, после поклевки на щучьей жерлице у хищника не возникает проблемы опуститься-отплыть хоть на метр, хоть больше - и залечь на дно где-то в сторонке, заглатывая рыбку. А вот жесткая фиксация спуска на мотовиле лишает налима такой возможности. Как правило, после нападения на живца он просто падает на дно и глотает пищу.

Во всяком случае, при проверках донок я далеко не мгновенно понимал наличие или отсутствие на другом конце добычи. Практически всегда леска находилась в ненатянутом состоянии - и на первых нескольких десятках сантиметров контрольного подъема вверх никаких признаков рыбы не ощущалось. Вытягивал чуть выше – и возникало чувство, будто снасть завязла то ли в иле, то ли в легкой траве. И лишь в самом верху подъема начинала чувствоваться рыба.

Это говорит о том, что хищник после поклевки ложился практически под самой лункой и в неподвижности заглатывал добычу. Если же спокойно лечь на дно без относительно жесткого натяжения лески (из-за короткого спуска) не получалось, голод и упрямство налима, помноженные на его нежелание зависнуть в толще воды, начинали бороться с прочностью спинки живца в месте прохождения в ней крючка. Судя по всему, практически всегда это противостояние разрешалось в пользу налима, а я вынимал при очередной проверке голый крючок и цеплял живца по-новой.

Именно поэтому я пришел к выводу, что длина поводка должна быть не меньше шага намотки на мотовило (40 см, что равно его длине) и груз должен располагаться либо на дне, либо на расстоянии от дна меньшем, чем длина мотовила. Тогда схвативший живца налим сможет спокойно улечься на послеобеденный отдых - и дожидаться прихода счастливого рыболова. После того, как свои донки я начал выставлять таким вот образом, количество безнаказанно сорванных живцов очень сильно уменьшилось.

Нарисовалась еще одна проблема, с которой я по незнанию и неопытности столкнулся - и которую пришлось решать самому. Это проблема сходов, которая, с учетом жадности и непривередливости рыбы, при любых обстоятельствах пытающейся наглухо проглотить живца, мне поначалу показалась странной и непонятной. Так вот, некоторых рыб удавалось вытаскивать даже просто висящими на полупроглоченном живце, когда крючок держал добычу исключительно благодаря прочности шкуры живца. И при этом - досадные сходы.

Некоторые, происходившие во время контрольной проверки почти сразу после начала отрывания налима от дна, ощущались, будто груз глубоко погрузился в некую вязкую субстанцию - и внезапно освободился. Но крючок-то оказывался без насадки. В этом случае я объяснял случившееся ранней стадией поклевки, когда крючок еще просто не успел оказаться в пасти. Это было так, но лишь отчасти.

Дело в том, что первоначально выбранный мною способ насадки живца был за спину немного за спинным плавником. Я посчитал, что так живец чуть меньше травмируется и окажется более подвижным при сохранении высокой скорости насаживания. На первой-то рыбалке радость от пойманных впервые в жизни налимов перевесила расстройство от некоторого количества сходов с лихвой, да и в целом реализация поклевок оказалась весьма высокой.

Зато на втором выезде то ли активность налима оказалась чуть ниже, то ли их самих несколько меньше, но количество сошедших на всех стадиях рыб выросло в разы - и очень бросалась в глаза, заставив думать над причинами и искать выход. Повспоминав, как выглядели большинство вытащенных на лед рыбин – с торчащими из пасти хвостами живцов – я предположил, что выросшее число сходов на фоне некоторого падения активности рыбы и, как следствие, замедление процесса заглатывания связано с тем, что смещенный к хвосту живца крючок слишком долго находится вне зоны надежного засекания.

Итогом стало насаживание на следующей рыбалке живцов за загривок ближе к голове, т.к. заглатывается добыча всегда головой вперед. Такая вроде бы небольшая корректировка способа насаживания привела практически к полному исчезновению сходов. Случилось лишь несколько мгновенных срывов живца в момент проверки наличия рыбы – видимо, счастливо избежавшие поимки налимы успели схватить рыбок буквально перед самой проверкой - и потому крючок просто не успели проглотить.

Живец

Сперва я рассматривал разные варианты добычи живца и выбора его видовой и размерной принадлежности. В самом начале сезона даже проверял выносливость плотвы и окуня при хранении в ведре на своей холодной лоджии. Это делалось в расчете на заблаговременную добычу живца за день или чуть больше до поездки за налимом.

Оказалось, что при близких к нулю температурах и объеме воды примерно в районе литра или больше на одну рыбку предварительная заготовка живцов вполне возможна. Плотва в моем эксперименте оказалась более выносливой, нежели окуни, и даже без смены воды рыбки уверенно жили несколько дней, а самые выносливые протянули около двух недель.

Правда, ближе к весне, когда я всё же собрался по налимьи души, оказалось, что температура на лоджии днём заметно повышается от солнечного нагрева, что приводит к очень сильному снижению выживаемости рыбок даже в течение одной ночи, требуя увеличения объема воды в пересчете на одну штуку.

Добыча живца. Про возможность хранения пойманного накануне живца на лоджии я узнал заранее, т.к. предполагал такой вариант в качестве основного при подготовке налимьей рыбалки.

Вариант с покупкой живца рассматривать всерьез не стал по причине принципиального несогласия с таким подходом при наличии у самого возможности наловить на мормышку практически любое требуемое количество мелочи в кратчайшее время.

Самой надежной схемой добычи живца, не считая покупку на рынке или в магазине при выезде на водоем, я посчитал ловлю на хорошо известном и расположенном не очень далеко от дома озере в предшествующий день. Это обеспечивает отсутствие жесточайшего цейтнота. И, с одной стороны, позволяет более тщательно отбирать живца хоть по видовой принадлежности, хоть по размеру. А с другой – даёт возможность с большим временным запасом и неторопливостью выезжать за налимом и обстоятельно расставлять донки в максимально удобное светлое время суток.

Да и отсутствие необходимости тащить с собой еще и мормышечное снаряжение вместе с насадкой и прикормкой тоже является заметным плюсом – освободившийся «запас» по месту и по времени можно потратить на дополнительную снарягу для более комфортного нахождения на льду.

В весеннее время (март – начало апреля) при наличии поблизости «живцового» водоема можно выезжать на него нормально выспавшись, что существенно, т.к. ночная рыбалка подразумевает последующий острый дефицит сна и потому накануне выспаться явно будет не лишним. Мои два заблаговременных выезда за живцом состоялись на озеро Кавголовское.

Здесь полно окуня граммов по 10 - 15, который хоть и мелковат, но вполне пригоден. Но основная цель была всё же плотвичка, а той здесь тоже немало и её размер в районе 20 - 25 г практически идеален под предполагаемые размеры некрупного налима.

Правда, в первую рыбалку из-за незапланированной потери времени мне пришлось отказаться от «журавля в небе» в виде поиска плотвы - и я был вынужден брать всё, что клюнуло, лишь бы успеть поймать до темноты необходимый полуторный, а лучше двойной комплект живцов относительно числа донок. При этом следует учитывать еще и почти неизбежную гибель части рыбок во время хранения и транспортировки.

Особенно, если по тем или иным причинам полениться и попытаться сэкономить на объеме необходимой для живцов воды. В общем, в первую рыбалку я еле-еле выполнил номинальный план по штукам живцов, но в бой пошли все подряд, включая и десятиграммовых окуньков, и даже совсем мелких ершиков граммов по 3 - 5. Для солидности предполагалось, что совсем мелюзгу можно будет насаживать по паре штук.

Был некоторый элемент неопределенности с вкусовыми пристрастиями налима, т.к. из разных источников информация поступала довольно противоречивая. Кто-то говорил, что очень успешно ловят на ерша, кто-то вообще рассказывал про нарезку из рыбы, но больше всего доверия у меня вызвали слова двух человек.

Первого - моего друга, что успел сам попробовать ловлю в конце предыдущего сезона и убедился в неоспоримом преимуществе живой рыбки над мертвой и нарезкой. От второго коллеги я вообще получил почти исчерпывающую исходную информацию и по водоему, и по основной специфике ловли. И по его словам выходило, что налим очень даже хорошо пожирает живых окуней.

По итогам первой поездки за живцом мой окунево-плотвино-ершовый микс позволил мне на собственном опыте сравнить вкусовые предпочтения хищника с предварительно собранной информацией.

По моим впечатлениям, мелкие ершики, даже насаженные по несколько штук, оказались настолько малопривлекательной добычей, что достоверно зафиксированных поимок на них у меня не случилось. А вот плотвичек и окуньков налимы пожирали с одинаковым рвением. Разве что более мелкие размеры «матросиков» теоретически давали больше шансов зацепиться за крючок совсем уж мелким налимчикам. Правда, при этом та же мелочь умудрялась буквально натягивать себя и на довольно крупных рыбок - граммов по 30 - 40. Минусом окуней оказалась ранее выявленная мною меньшая выносливость, из-за чего часть их сдохла, так что живцы у меня закончились чуть раньше, чем хотелось бы.

На второй живцовой рыбалке я уже более обстоятельно, с запасом наловил нужное количество плотвы идеального размера. Но для страховки брал и окунишек граммов по 10 - 15. Дефицита насадки не планировалось, но на этот раз из-за большей плотности живца в ведрах заметная часть их погибла за ночь и время поездки на налимий водоем. Плюс во время повторной поездки я взял с собой на намеченную банку мормышечные снасти и успел немножко подловиться непосредственно из лунок, где ставил донки, пока не стемнело.

В этот выезд я окончательно прочувствовал заметные неудобства и хлопоты с предварительной добычей живца и последующими заморочками с его хранением и перевозкой. И проверил возможность за довольно длинный весенний световой день подловить живца прямо на месте расстановки налимьих донок. Это, конечно, рискованно, особенно в случае, если какие-то перемены погоды вдруг сильно убьют активность рыбьей мелочи - и ко времени необходимого начала установки снастей живца в нужных количествах найти не получится.

Но в дальнейшем я решил для весенних выездов отталкиваться от такой схемы добычи живца. Зато не надо возить с собой лишние объемы воды и переживать, как бы рыбешки не сдохли прежде времени и сверх меры. Но выезжать пришлось уже практически как на обычную мормышечную рыбалку – практически с раннего утра.

Плюсом добычи на месте является и то, что в процессе поиска живцовых стаек можно точнее прикинуть перспективы расстановки донок на ночь. Непосредственно во время выездов я этого в условиях цейтнота полностью сопоставить и осознать не успел, но позже обратил внимание, что на нескольких весьма обширных участках вроде твердого каменистого дна, если верить глубиномеру, где живца не было совершенно, поклевок налима я так и не получил.

Там донки простояли всю ночь вхолостую. А там, где окуни попадались систематически, то одна, то другая поставушка давала налимов. Мне кажется, зависимость здесь прямая - и скорее всего некоторые малопривлекательные для окуня участки банки налим во время своих ночных брожений в поисках еды просто не посещает.

Обратил я внимание еще на один существенный момент. Несмотря на то, что донки я расставлял на глубинах вплоть до 9 - 9,5 м, где каменистые склоны банки приближались уже к заиленным участкам и где среди окуней весьма часто попадались плотвицы, налимы на последних выездах оказались буквально напичканы почти что исключительно окунями.

Практически у каждого либо во рту, либо в желудке находился один или два «матросика» разных размеров, а у некоторых, покрупнее - даже три. Статистика мне показалась очень убедительной по нескольким рыбалкам. Подозреваю, что это объясняется не только соотношением видового разнообразия рыбьей мелочи на месте ловли хищника, но и тем, как мелочь разного вида ведет себя ночью.

То ли плотва сохраняет активность и потому менее уязвима, то ли просто поднимается «поспать» заметно выше дна, выпадая из горизонта внимания налима. А окунь, скорее всего, на ночь залегает на дно - и потому массово оказывается среди павших смертью храбрых под пятой налимьего ига. В общем, знакомство с содержимым желудков пойманной рыбы утвердило меня в том, что между окунем и плотвой там, где довелось ловить, разницы нет. Главное, чтобы они были живыми и в необходимом для очередной смены живца количестве.

Динамика клёва и алгоритм проверки

В ходе самой ловли, когда донки уже установлены, возможны в теории разные подходы к действиям. Изначально я предполагал, что в течение ночи буду, скорее всего, заниматься установкой-переустановкой донок на свежих лунках. Либо при обнаружении «налимьей тропы» (чего так и не случилось), либо при выявлении явно самого уловистого горизонта (чего, по большому счету, также не происходило).

В итоге мои предварительные планы действий не совсем совпали с действиями реальными. Оказалось, что при вдумчивом и грамотном выставлении донок «по науке» переставлять их на протяжении ночи почти не имеет смысла.

Причина в том, что откровенно проигрышный нерабочий участок обычно окончательно проясняется лишь наутро - и то зачастую точно судить об этом можно, лишь отмечая каждую поимку налима на каждой лунке. А вот в течение ночи типичная картина клёва у меня выглядела так, будто налим сперва обшаривал по неким выбранным им принципам преимущественно одни какие-то глубины, создавая в начале ловли иллюзию впустую стоящих донок в других местах.

Но позже часто, и будто по команде, начинались поклевки на глубинах, до этого молчавших. Именно потому решение после первой проверки переставлять снасти на иные глубины может оказаться неосмотрительной ошибкой, пустой и утомительной суетой. Но вот при повторных рыбалках явно не стоит расставляться на промолчавших всю ночь «пятаках», а при ловле на протяжении нескольких ночей подряд точно имеет смысл после первой ночи переставиться туда, где рыбы больше вообще, или хотя бы туда, где днём ловится больше живцовой мелочи.

Важный момент в динамике клёва, о котором мне в более или менее четко сформулированной форме говорили опытные товарищи и в котором я железно убедился сам, это неравноценность разных отрезков суток по активности клёва. Самыми ценными, азартными и результативными на всех рыбалках являлись первые часы ночи после того, как стемнело.

Первые рыбы начинают попадаться, как только начинает явно темнеть, но вот именно начальные 2 - 3 прохода после наступления темноты оказывались самыми ценными. Плюс еще сказывается свежесть сил и нерастраченность эмоций. Поэтому очень важным, на мой взгляд, фактором является заблаговременная установка донок.

Чтобы к началу сумерек они уже все спокойно находились на своих местах. И чтобы рыболов не бегал в мыле, высунув от усталости язык на плечо, стараясь успеть до начала клёва. А спокойно отдохнул, перекусил, переоделся и приготовил всё необходимое, что будет носить или возить с собой ночью во время переходов от лунки к лунке.

Ночью, когда налим очень активен, его клёв может быть более-менее равномерным на протяжении почти всего ночного времени. Но всё равно лучшие часы – первые. А под утро поклевки практически всегда заканчивались, лишь начинало светать.

Поэтому на своем опыте убедившись в таком режиме клёва, в начале ночи я проверял донки по кругу практически непрерывно - и лишь по мере снижения активности клёва ближе к утру делал существенные перерывы на отдых и перекус. А непосредственно перед рассветом совершать отдельный пробег для проверки вообще нет особого резона. Вместо лишнего круга гораздо выгоднее просто отдохнуть – посидеть или даже прикорнуть где-то часок-другой. Тогда получится уже посветлу совместить и снятие рыбы, и сбор снастей домой.

Если же сделать лишнюю проверку перед самым рассветом, то дополнительный обход всех лунок с целью сбора снастей, скорее всего, либо не даст рыбы, либо одного-двух «дураков», обычно мелких. И к утру после активной ночной рыбалки начинаешь особенно хорошо чувствовать накрученный за ночь километраж и ценить остатки сил в ногах.

Алгоритм проверки

Я старался проверять расставленные донки всё время в одной и той же последовательности. Объяснял себе это тем, что таким образом у налимов в каждой отдельно взятой лунке будет одинаково много времени на то, чтобы заглотить живца, зацепиться и потом не сойти при вываживании.

Главное, чтобы рыба успела заглотить даже крупного живца до попадания крючка в пасть. Если же ходить не «кругами», каждый раз начиная новый обход с одной и той же точки, а «челноком» - из конца в конец туда-обратно, то интервал между проверками крайних лунок выйдет заметно большим, нежели у находящихся между ними. И если донок, например, немного, то этого времени может не хватить хищнику на заглатывание. Получится досадный сход.

Вспомогательное снаряжение

На ночных налимьих рыбалках набор снастей и снаряжения весьма заметно отличается от такового же для дневных мормышечных выездов. Помимо ледобура увеличенного диаметра есть кое-какие обязательные и желательные специфические приспособы и решения.

Например, мотовила с донными оснастками я решил разделить на несколько одинаковых комплектов, хранящихся раздельно. Это потенциально снижает риски сильных проблем при спонтанном их запутывании. И еще это упрощает планирование и расчет предполагаемого времени установки донок под вечер, а также их утренний сбор. Ведь если заранее известно, что их должно быть по пять штук, то нехватка одного мотовила в комплекте значит, что где то на льду осталась забытая донка. Мелочь, но позволит сэкономить несколько минут на подсчет и пересчет собранных снастей.

Корыто или санки. Если вы планируете расставлять донки не прямо от стоянки вашей машины, то все вещи придется сначала тараканить по льду, на котором в разное время может иметься очень разное количество снега и даже воды. Поэтому рекомендую выбрать удобное для этого корыто, в котором можно поместить все свои вещи.

Прошлой весной у меня не было такого, где бы поместилось разом всё, поэтому ездил с двумя маленькими корытами под самые тяжелые вещи и какие-то остатки нес еще в небольшом рюкзаке. Но одно-единственное корыто было бы явно удобнее.

В принципе, можно вложить внутрь него второе маленькое, чтобы во время ночных брожений с постоянными проверками снастей всё необходимое имущество возить в нём, а не таскать в руках, за пазухой и по карманам. Речь идёт, как минимум, о ёмкости под пойманную рыбу и отдельно для живцов.

Ёмкость для живцов. Мой опыт показал, что с объемом ёмкости под живца жадничать и экономить не стоит. Поскольку даже пойманных прямо перед установкой донок рыбешек придется хранить живыми всю ночь практически до утра, то совсем маленькая тара окажется плохим решением даже после того, как первый комплект живцов будет насажен на все поставушки.

Неоднократно среди ночи приходилось менять воду, т.к. рыбешки начинали плавать кверху брюхом, указывая мне на проблемы с кислородом. И это при том, что все разы я не скупился и брал с собой два 10 - 12-литровых ведра. А это были рыбалки почти в идеальных условиях - температуры в районе нуля и без проблем замерзания воды на морозе.

И еще, мне кажется, стоит взять большое ведро для основного запаса живца, хранимого в базовом лагере с вещами, и маленькое ведерко для переноски во время каждой проверки снастей.

Запас поводков. Я сразу предполагал наличие серьезных проблем с высвобождением в темноте глубоко заглоченных крючков. Поэтому рассматривал вариант снятия поводка с налимом и заменой его новым. Для этого откопал среди поплавочного снаряжения большую поводочницу и навязал запас из нескольких десятков поводков.

На практике же именно из-за проблем с выниманием крючка замены не понадобились, зато в иных случаях всё же пришлось воспользоваться своей предусмотрительностью. Несколько раз - когда убедился в недостаточности размеров крючков на нескольких поставушках, а один раз - из-за обрыва перетертой лески. Так что запас поводков будет не лишним.

Теплый коврик, одежда для утепления, палатка. Во время весенних поездок палаткой я не пользовался (в основном-то из-за её физического отсутствия), но один раз она бы точно пригодилась, когда всю ночь моросил мелкий дождичек с ветром.

Несмотря на заранее известный прогноз и взятый на этот случай второй комплект одежды, промокнуть я сподобился больше расчетного. Но главное, что непродолжительные периоды отдыха и сидения в непогоду под голым небом приносят, как бы это кому-то ни показалось странным, гораздо меньше радости и облегчения, чем таковые же, но под палаточным тентом. Поэтому при наличии палатки, желании и готовности тащить её до места ловли - это явно полезная часть снаряжения.

Как, впрочем, и некоторый запас одежды, которую можно даже не использовать, но иметь на случай неожиданных изменений погоды или тривиального проваливания под лед.

Очень советую обратить внимание на удобство обуви. Потому что ночная ловля налима донками, если вы планируете именно активную ловлю, а не примитивное выставление вечером и сбор утром, это гарантированный многокилометровый пробег даже за уже относительно короткую позднемартовскую или апрельскую ночь. А если рыбалка будет проходить в начале или середине зимы, то пробег получится еще больше. Ноги успеют и вспотеть, и устать, и даже стереться, если обувь и носки подобраны и надеты абы как.

Зубы налима. Это тот фактор Икс, который я изначально практически не учел перед началом поездок за новой для себя рыбой, т.к. ранее с ней не сталкивался. Это, конечно, не щука и не судак с их реально опасными клыками. Но всё-таки и не окуневые почти декоративные «кусочки наждачки».

У налима в весьма мощной и сильной пасти расположено много жестких полей с не очень крупными, но острыми и достаточными для прокалывания кожи рук зубами-иголками. На холоде, в темноте и азарте можно каждый отдельно взятый раз пренебрегать их опасностью, казалось бы, безболезненно и безнаказанно.

Но это до поры до времени. И если рыба клюет исправно и проглоченные крючки приходится вынимать голыми руками, то к середине или ближе к концу рыбалки пальцы рук и прилегающая к ним кожа будут выглядеть очень неприятно, а позже еще зудеть и саднить.

После первой рыбалки я был вынужден практически полностью покрыть их пленкой клея БФ, благо уже имел опыт его использования в медицинских целях. Пусть и не настолько масштабный.

Самое смешное, что на вторую рыбалку я снова поехал без специальных приспособ для вынимания крючков из пасти, попросту решив, что стану действовать более аккуратно и бережно. Она состоялась меньше, чем через неделю после предыдущей. И на старые дрожжи я доуродовал кожу рук до совершенно жуткого состояния. Поэтому теперь я беру с собой медицинские корнцанги и мощный экстрактор по мотивам поплавочного, но с поправкой на размеры используемых крючков и нагрузок.

Флажки или иные хорошо заметные метки. В разных рыбалках я использовал их для двух разных целей. Первоначально они предназначались для обозначения лунок, где произошли уже поимки налима. Таким образом, я предполагал обнаружить легендарную «налимью тропу», чтобы «оседлать» её.

Увы, даже повторные поимки на большинстве рыбалок были не часты. Зато после первых двух рыбалок, когда от постоянно сгребания шуги у каждой лунки (для их лучшей заметности в темноте) внутренние поверхности бедер к утру болели, будто после ударной тренировки на тренажерах, флаги пригодились по-полной. Я их стал использовать не только для пометки поклевок, но и для обозначения всех значимых точек маршрута: начала серии лунок, конца серии, перекрестка двух линий лунок, изгиба линии лунок и т.п. Вроде бы мелочь, но она значительно облегчила поиски в темноте.

Черпачок. Еще одна удобная вещь, которую я придумал, но использовать буду уже с этого сезона, это черпачок для набирания свежей воды из лунки в ведро с живцами.

Можно для этого пользоваться и крышкой от термоса, и даже ладошкой-лодочкой, как я пробовал, но у обоих вариантов есть критический недостаток – руки мерзнут в ледяной воде и травмируются о ледяные закраины. Вот для того, чтоб рука была невредима, в тепле и сухости, я и планирую вырезать из пластиковой бутылки черпак существенного объема.

Багор. За все свои выезды я его так ни разу и не использовал, хотя каждый раз исправно с собой беру. И это несмотря на сверление лунок ледобуром 115 мм. А также на поимки рыб около двух кило и даже чуть крупнее – рекордный налим потянул на 2,2 кг. Багор явно не был лишним, а игнорировал я его скорее от нежелания устраивать кровавые лужи на льду или в корыте с рыбой. Хотя извивающийся и завязывающийся в лунке узлами даже некрупный налим прямо-таки напрашивается, чтобы его зацепили багром и протащили без церемоний на лед.

Конечно, запас прочности снастей позволяет не особо церемониться и без багра, тягая извивающегося хищника через лунку за леску. Но всё ж это чревато некоторыми рисками. Пару рыбин я в результате подобных природолюбивых действий всё же упустил.

К примеру, в лунке было хорошо видно, что живец оказался у рыбы в пасти, но при традиционном нежелании налима вылезать на воздух через какое-то время я умудрился выдрать висящего на крючке живца, поскольку жало либо совсем не зацепилось во рту, либо сделало это недостаточно глубоко.

Поэтому либо на заключительной стадии вынимания рыбы придется подождать и поаккуратничать, заводя добычу головой в лунку, либо всё же воспользоваться багром. А в случае поимки совсем уж крупных рыб я бы, возможно, мог и пожалеть, если бы не захватил с собой багорик.

Что я еще могу сказать?

Поскольку мой реальный опыт ловли налима касается не всего ледового сезона, а только довольно специфичной его части – поздней (по зимне-рыболовным меркам) весны, то некоторые проблемы, сложности и нюансы прошли мимо моего внимания и анализа. И в случае ловли по первому льду или в глухозимье они обязательно всплывут и потребуют учета и решения.

Например, всё, что связано с заметными морозами. Это и обязательное наличие удобного ножа для срезания намерзающего всё сильнее и сильнее по краям лунки льда. И возможная необходимость приспособы для проверки наглухо вмерзшей в лед донки через просверленную рядом новую. И проблемы с превращением живцов в ледышку. И просто собственный обогрев, если морозы совсем уж нешуточные.

Еще одна осознаваемая пока только в теории, но не испытанная на практике специфическая особенность ловли по перволедью или в глухозимье – значительная продолжительность ночи. Если в конце марта – начале апреля темнота стоит уже меньше 12 часов - и в режиме более или менее вялотекущего брожения по льду это время вполне может пройти целиком в ловле, то в декабре самая длинная в году ночь составляет где-то часов 17. Столько времени ходить даже по твердому чистому льду не хватит ни сил, ни терпенья.

Даже с учетом возможности присесть и передохнуть. Это ставит вопрос выделения времени для сна и составления графика обходов с учетом и этого фактора. Плюс необходимое для сна дополнительное оснащение.

Например, по весне я в предрассветные часы отправлялся полежать с расчетом час-два поспать, чтобы собирать не пустые донки, а с рыбой. Практически при идеальной погоде без ветра, мороза и осадков и с подложенными под спину квадратами «пенки» и дополнительной теплой поддевкой под комбез. И всё равно прочувствовал, что заметно застыл, пробудившись. Поэтому для сна я будут брать полноценный толстый теплый коврик и спальный мешок даже весной. Хотя в идеале для этих целей пригодилась бы еще и палатка.

В целом же я нисколько не пожалел, что занялся изучением ловли налима со льда донками. Несмотря на грубость и примитивизм самой снасти, при наличии любознательности и готовности активно действовать в непривычных ночных условиях рыбалка получается и весьма азартная, и добычливая. А вкусовые качества налима и его размеры, как ни крути, оставляют далеко позади среднестатистическую добычу мормышечника на наших водоемах.

Треска и есть треска - не чета мелкому частику. Да и выглядит налим загадочно и непривычно. А когда насмотришься на набитые плотвичками желудки или торчащие изо рта окуневые хвостики, нет-нет да и ловишь себя на мысли, какой свирепый ночной кошмар рыбьей мелочевки болтается у тебя на крючке.