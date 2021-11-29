С «безмотылкой» по первому льду Николай Линник | 29 ноября 2021 г.

Перволедье… У поколения, что в 80-х годах прошлого столетия делало первые шаги в зимней ловле, это слово до сих пор вызывает сладкие воспоминания о фантастических рыбалках. И по-прежнему стойкое желание непременно попасть на первый, еще не окрепший лед. Бывалые рыболовы охотно делятся своими воспоминаниями с молодым поколением. А молодежь, которая в большинстве-то своём и не видела настоящего перволедья, охотно подхватывает этот стереотип поведения.

В общем, ожидание феерического открытия зимнего сезона так и кочует из года в год. Оттого, наверное, и готовятся рыболовы к началу зимнего сезона крайне тщательно. До пандемии коронавируса я регулярно посещал рыболовные выставки - и видел, какое пристальное внимание уделяют рыболовы подбору зимнего снаряжения.

Вроде выставка проходит в сентябре, и впереди еще интереснейший период осенних рыбалок, но очереди у прилавков, где торгуют мормышками и кивками, красноречиво говорят, что в подсознании рыболовов уже прочно сидит мысль, что перволедье не за горами - и к нему уже нужно вплотную готовиться.

Ну а что само-то перволедье, когда оно наступает? С тех пор, когда в наших краях морозные зимы воцарялись во второй половине ноября и длились до апреля, много воды утекло, климат сильно изменился, потеплел. Говорят, и рыба за это время сделалась намного хитрее - и чтобы уговорить её на поклевку, нужно очень постараться.

Но мне кажется, что причина возросшей привередливости рыбы кроется несколько в другом. Зимы с каждым годом делались всё мягче, а весенние разливы - всё меньше. Это, в свою очередь, привело к тому, что многие нерестилища, и выростные водоемы просто перестали существовать, а рыбье поголовье начало стремительно сокращаться.

Вследствие этого среди оставшихся рыб уменьшилась конкуренция за еду. Ну а законы природы таковы, что если нет конкуренции, то и особо усердствовать, чтобы заполучить лакомый кусочек, не очень-то и нужно. А для рыболова это означает лишь одно: нарваться на легендарную «раздачу» полосатого по первому льду - шансов всё меньше.

В последние годы мало просто выйти на первый лед и наслаждаться великолепной рыбалкой. Теперь всякий раз нужно проявлять смекалку, не лениться анализировать свои действия, а также поступки других рыболовов.

В принципе, факторов, определяющих ход рыбалки по перволедью, очень много. На изучение взаимосвязи условий, влияющих на успех рыбалки, я потратил не один сезон. Но ежегодно в природе что-то меняется - и мне всякий раз приходится подстраиваться под эти изменившиеся правила игры.

Однако есть несколько базовых факторов, учитывать которые нужно обязательно. А поскольку я ныне являюсь убежденным поклонником безнасадочной мормышки, то и рассказ мой пойдет об особенностях использования этой снасти в условиях нестабильных зим.

Безнасадочная мормышка от своей родственницы – мормышки с подсадкой чего-нибудь живого на крючок, отличается своей мобильностью. Нет поклевок на протяжении десяти – пятнадцати проводок – можно смело идти дальше, искать свою активную рыбу. И поверьте, даже если после нескольких пустых проводок «безмотылки» вы повесите на крючок мотыля, шансов на то, что удастся тут же получить желанную поклевку, будет очень мало.

В безнасадочную мормышку нужно просто верить. А вера в приманку – это основа успеха. Всё остальное вторично. Ну а теперь давайте рассмотрим факторы, которые могут как помочь, так и помешать в укреплении этой самой веры.

Фактор времени

Очень важный фактор - временной, и не только на зимней рыбалке. Любой более-менее опытный рыболов знает, что чем крупнее рыба, тем более выраженной является периодичность её питания. Зимой эта закономерность является основополагающей, так что если научиться её правильно использовать, качество ваших уловов может приятно возрасти. И не надо забывать, что помимо сезонного фактора существует еще и суточный, его тоже нужно непременно учитывать при составлении расписания рыбалки.

Какой бы мягкой ни оказалась зима, но хоть на небольшой промежуток времени лед на водоемах да встанет. Другое дело, когда это произойдет. От формирования безопасного льда сильно зависят и выбор потенциального водоема, и тактика поиска рыбы, и подбор наиболее уловистой приманки, и наиболее удачный способ её презентации.

Так, если водоемы покроются льдом в конце ноября или в первой половине декабря, максимальное внимание я уделю мелководным «лужам» или отмелям, которые летом покрыты плотным травяным ковром.

До начала астрономической зимы в наших широтах (а это 22 - 25 декабря) на мелководных отмелях еще имеется достаточный запас доступного корма в виде подводных рачков и зимующих личинок насекомых. А, значит, здесь и будет наблюдаться наибольшая плотность рыбьего населения. Если удается нарваться на такое скопление рыбы, активный клёв может продолжаться на протяжении всего светлого времени суток. Ну а если поклевок нет – я смело отправляюсь дальше искать другую отмель.

Благо, что лед - тонкий, и сверлить (а то и попросту пробивать пешнёй) лунки в нём очень даже просто. По сути, это и есть то самое классическое перволедье, о котором так любит вспоминать старшее поколение.

Если же морозная зима пришла только в январе, что в последние годы случается ужасно часто, я жду, когда льдом покроются глубокие плёсы. В это время на мелководных отмелях можно встретить разве что вездесущих «матросиков». После празднования Нового года более интересная рыба уже переселяется на зимние стоянки, и теперь искать её нужно вдоль глубоких бровок или вокруг подводных отмелей.

В январе суточный фактор активности рыбы начинает играть всё большую роль. И теперь рыбу мало найти – её нужно еще и «высидеть». Ну, или научиться оказываться в нужной точке в нужное время: если водоем знакомый, я сразу принимаюсь рыбачить в определенных точках.

Утро традиционно начинаю с облова окрестностей подводных возвышенностей, или «пупков» - как любят называть их наши рыболовы. Сюда на ночлег часто наведываются крупные окуни, а после утреннего пробуждения они активно питаются. Так что у меня есть великолепная возможность начать день с поимки приятного бонуса. Приблизительно к десяти часам отмели замолкают. Окуни отправляются гулять по просторам водоема.

Вслед за рыбой и я смещаюсь на глубинные свалы. Здесь с переменным успехом можно рыбачить вплоть до пятнадцати часов. Потом - снова проверка подводных возвышенностей. Вечером окуни сызнова возвращаются к месту ночлега, так что до заката у меня появляется еще один шанс приятно завершить рыболовный день.

Несколько раз настоящая зима приходила к нам лишь в феврале. Это самый худший вариант развития событий. Открывать сезон подледной рыбалки в разгар глухозимья – то еще удовольствие.

Но выход есть и из такого положения. Нужно только помнить о том, что рыбачить придется при минимальной активности рыбы, и рассчитывать на большие уловы не следует. Сейчас суточный фактор времени раскрывается во всей своей красе, и чтобы увидеть несколько результативных поклевок, активному сверлению льда я предпочту кропотливый облов наиболее перспективных, на мой взгляд, точек.

Если водоем хорошо не изучен, первую половину дня я, скорее всего, проведу в исследовании подводного рельефа и дислокации рыбы в нём. Наиболее продуктивно это удается сделать способом сверления максимального количества лунок и быстрого их облова (благо лед еще тонкий). Моя цель – изучить рельеф дна и отыскать скопления рыбы. В каждой лунке я делаю максимум 5 - 7 проводок приманки, и даже если произошла поклевка, долго здесь не задерживаюсь.

Чем больше полезной информации я получу в первой половине дня, тем более продуктивной окажется вторая его половина. Ближе к вечеру почти все лунки, где было замечено присутствие рыбы, получают статус «рабочих». И когда рыба выходит на вечернюю кормежку, ловить её по намеченным лункам намного продуктивнее, чем делать это наугад.

Золотые лунки

Как бы тщательно вы не спланировали время своей рыбалки, но без попадания на активную рыбу все ваши усилия окажутся тщетными. Хорошее знание водоема – это еще один краеугольный камень успеха на рыбалке. Особенно на зимней. Вот почему опытные рыболовы так много времени уделяют тщательному изучению водоема, где собираются рыбачить. И перволедье, когда лед еще относительно тонкий – лучшая для этого пора. Делаем лунки, ищем интересные точки и запоминаем их. Процесс этот трудоемкий, но крайне нужный.

В среднем за одну рыбалку по первому льду я сверлю около сотни лунок. Хорошими помощниками в этом деле могут стать эхолот и GPS-навигатор. При наличии этих девайсов процесс изучения рельефа дна и запоминания уловистых точек происходит намного быстрее.

Можно, правда, воспользоваться и услугами других рыболовов. По опыту известно, что картина распределения рыбы в водоеме начинает проясняться уже через несколько дней после ледостава. При этом на участках, где наблюдалась какая-то активность рыбы, количество уже просверленных лунок - максимальное. И рыболовы, особенно те, кому лень искать рыбу, с детским упрямством посещают эти точки на протяжении всего ледового сезона.

Однако ж вам так делать не следует. Если вы хотите получать удовольствие от ловли рыбы на безнасадочную мормышку, нужно научиться искать свои золотые лунки. Но это не значит, что отыскав несколько таких точек, вы будете окучивать их всю зиму.

Во-первых, вас быстро могут рассекретить другие рыболовы - и быстро превратить вашу наработку в объект коллективного потребления. А во-вторых, в водоеме, даже зимой, постоянно что-то меняется: уровень воды, освещенность, процент содержания кислорода и т.д. Чувствуя эти изменения, рыба перемещается по водоему. А это, в свою очередь, заставляет рыболова вносить постоянные корректировки в свою тактику. Так что у любого опытного безмотыльщика должен быть запас потенциально уловистых точек. Сегодня работает одна точка – завтра «выстрелит» другая и т.д.

Приманки для перволедья

Рыболовы - народ любознательный, и самые активные из нас находятся в постоянном поиске вариантов, как повысить качество своих уловов. В этом отношении безнасадочная мормышка – уникальная приманка.

За годы увлечения этим способом ловли, каких только разновидностей мормышек я ни держал в своих руках. И скажу вам честно: из всего этого разнообразия по-настоящему рабочих приманок оказалось всего несколько. Хотя другие рыболовы могут сказать то же самое и про свой набор уловистых мормышек. Почему так? В самом начале статьи я рассказывал вам о вере в приманку.

Не поленюсь напомнить об этом еще раз. Вот веришь ты в тот кусочек металла, который привязан к леске – значит, будешь подбирать к нему и самую привлекательную для рыбы игру, и будешь искать наиболее удобную глубину, где рабочие качества твоей приманки будут раскрываться в полную силу. Я-то верю в свои приманки, изучил особенности их игры, знаю, в каких условиях каждая из них сможет сработать лучше других. То же самое можно сказать и о других опытных рыболовах. Они тоже в свои приманки верят. Причем вера эта с годами только крепнет.

Загляните в коробку с приманками к любому опытному безмотыльщику. В ней, как правило, всего 3 - 4 типа мормышек. А что делают новички? Покупают любые понравившиеся им мормышки! На начальном этапе освоения ловли рыбы на безнасадочные мормышки это обычное дело. И тут, главное, вовремя остановиться. Мормышки - приманки не дешевые. И если покупать их без разбору, придется потратить немало денежных знаков. А потом большая часть этих приманок будет просто лежать в коробке в виде бесполезного хлама, пусть и дорогого.

Чтобы уберечь ваши кошельки от ненужных трат, разрешите я раскрою вам страшную тайну. Так вот, все рабочие мормышки делятся на два больших класса - «быстрых» и «медленных». «Быстрые» мормышки великолепно работают на высоких частотах колебания кивка. «Медленным» подавай только низкочастотную игру - на высоких частотах эти мормышки просто перестают работать.

К «быстрым» мормышкам я бы отнес «Уралки», «Гвоздики», «Лесотки», «Чёртики» с узким телом, не обремененные дополнительным обвесом в виде крупных бусинок и дисков. Эти мормышки великолепно работают по активной рыбе. Или когда та находится в толще воды.

Большим плюсом приманок этого вида является их способность создавать иллюзию оптического увеличения объема, что бывает очень полезно при ловле активного окуня на травяных отмелях, когда нужно отсечь от приманки мелочь. Серьезным же минусом «быстрых» приманок является их неспособность работать на больших глубинах: максимальной глубиной, на которой эти приманки еще сохраняют свои рабочие качества, я считаю три метра.

«Медленные» приманки, наоборот, хороши по малоактивной рыбе, которая, как правило, располагается в придонном слое на больших глубинах. Отличительной чертой таких мормышек является наличие дополнительного обвеса в виде бисера, дисков, цепочек, колец и т.д. Из-за этого самого обвеса, который создает в воде дополнительное сопротивление, такие мормышки не способны работать на высоких частотах. Но им это и не надо. Обвес создает в воде значительные собственные колебания, что делает приманку более заметной акустически. При этом визуально мормышка выглядит очень даже скромно.

Золотое время «быстрых» мормышек – первая половина зимы. В это время рыба еще достаточно активна, и кормится на относительно мелководных участках водоема. При добывании корма в таких условиях рыба больше ориентируется на зрение, так что хорошо заметные в воде «быстрые» мормышки будут как нельзя кстати. Но начиная со второго зимнего месяца актуальность «быстрых» мормышек уменьшается.

Теперь рыба концентрируется на глубине. Там темно, и основным органом чувств в поиске корма является уже боковая линия. Рыба больше слышит, чем видит. А низкочастотные колебания, которые хорошо удаются «медленным» мормышкам, разносятся в воде намного дальше, что и делает эти приманки наиболее эффективными во второй половине зимы.

К чему я всё это рассказываю? Актуальность той, или иной мормышки сильно зависит от поры, когда на водоемах встал безопасный лед. Если это случилось до Нового года – смело используйте абсолютно «голые» высокочастотные мормышки. Если первый лед пришел в середине зимы – больше внимания уделите мормышкам с объемной дополнительной подвеской. Февральское перволедье лучше всего проводить с не очень крупными темноокрашенными приманками типа небольших «Козочек», «Клопиков» и т.д.

И еще одно. Очень просто сделать любую «быструю» мормышку - «медленной». Наденьте на неё большую бисерину, диск или силиконовый шарик - и мормышка тут же переходит в разряд «медленных» приманок.

Другое дело - баланс. Испортить его бездумным навешиванием «украшений» очень просто. А при переизбытке навески мормышка вообще перестанет работать. Так что к произведенным массово мормышкам с навеской я всегда отношусь с большой долей настороженности. Вот, в принципе, и всё, что, на мой взгляд, нужно знать новичку для того, чтобы в перволедье не остаться без улова.

А что игра?

По поводу «правильной» и «неправильной» игры безнасадочной мормышкой я вообще не заморачиваюсь. Любая игра приманкой, при которой будут происходить поклевки, является правильной. И слушать рассуждения различных экспертов о том, что вы неправильно играете той или иной мормышкой, я бы не советовал. Ищите свой стиль игры. Он и будет для вас единственно правильным. И рыбачьте в удовольствие!