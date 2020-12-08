Старые добрые железяки: кажущаяся простота Андрей Швец | 8 декабря 2020 г.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что большинство спиннингистов первые шаги в «охоте верчением» делало именно с «колебалками», как самыми незамысловатыми в освоении искусственными приманками. Правда, как это всегда бывает, по мере накопления опыта ловли выяснялось, что в проводке изогнутого куска металла тоже есть куча нюансов, причем очень важных и прямым образом влияющих на уловистость. Но всё это приходило со временем, главное же, что нас подкупало на первых порах в «колебалках» - это их простота и дешевизна, при этом они еще и хорошо ловили хищную рыбу.

В общем, речь пойдет о старых добрых колеблющихся блёснах, давным-давно ставших классикой спиннинговой ловли. Одно из первых упоминаний о них появилось в 1849 г. в книге «Brown's American Angler's Guide» (фото 1, на фото 2 – современная реконструкция той блесны работы Джима Миллера (Jim Miller).

Но запатентовал первым такую блесну в 1852 г. Джулио Т. Бьюэл (Julio T. Buel) из американского штата Вермонт (фото 3). Утверждают, что он просто отпилил от столовой ложки ручку, а в черпале на противоположных концах просверлил по дырочке – одну для крючка, другую - для привязывания лески (примерно как на фото 4).

Бьюэл оказался не только хорошим изобретателем и мастером, но и прекрасным промоутером - он так ловко разрекламировал свою новую приманку для басса и щуки, что спустя несколько лет множество рыболовов по всей стране вовсю ловили на такие вот «колебалки», адаптируя их, по ходу дела, для своих конкретных целей и задач. Результатом стала настоящая экспансия колеблющихся блесен, их стали производить в разных регионах, изготавливая разных форм, размеров, расцветок, масс и оснащая самыми разными крючками. Так что эти приманки имеют славную историю.

Я не хочу долго и нудно заниматься сухим пересказом теоретических выкладок по ловле на эти приманки, а лучше расскажу о своей любимой «колебалке», одновременно вплетая в нить разговора общие элементы теории - так будет и интереснее для опытного читателя, и понятнее для новичков.

Я тоже в своё время начинал с колеблющихся блёсен - в этом году исполнилось тридцать семь лет, как я ловлю только спиннингом, и первую свою щуку-килошку поймал именно на «колебалку».

Это были золотые советские времена: рыбаков мало, сумасшедшего теперешнего рыболовного прессинга на водоемы нет, берега не «прихватизированы» богачами-феодалами, нерестилища не замыты. Варваров-электроудочников, превращающих целые водоемы в мертвую пустыню, еще не расплодилось бесчисленное множество, как и «подвохов», выбивающих подчистую зимовальные ямы и малые реки. Короче, рай для рыболова-спиннингиста.

Зато в те времена ассортимент магазинов и близко не стоял с теперешним изобилием приманок - ни тебе всевозможного «силикона», ни бесчисленной армии воблеров и прочих свимбейтов и спиннербейтов с баззбейтами.

Выбирать приходилось между колеблющимися и вращающимися блёснами, и если первые продавались хорошего качества - сразу бери и лови, то вторые нуждались в доработке и частичной переделке. Например, весили «вертушки» так мало, что забросить блесну с помощью инерционной катушки на сколь-нибудь приличное расстояние оказывалось практически невозможным делом, так что приходилось их дополнительно утяжелять.

К тому же лепестки их штамповались из чересчур толстого металла - и из-за этого нестабильно или с недостаточной скоростью вращались, встречалось также залипание лепестка на малых скоростях проводки. Однако наши народные умельцы, как всегда, находили выход из положения - и штамповали самодельные лепестки любой формы и толщины – киевский рыболовный рынок «Бухара» в плане кустарных блесен по праву считался настоящим Эльдорадо для спиннингиста, желающего приобрести качественные приманки.

К чему я, собственно, завёл речь о «вертушках»? Чтобы показать, что это более капризные в плане изготовления и сборки приманки, а «колебалки» - значительно проще: изготовил пуансон и матрицу, запасся металлом подходящей толщины - и дело в шляпе, штампуй приманки на здоровье. С готовой блесны снял заусенцы напильником, просверлил на обоих концах отверстия, раззенковал их, оснастил подходящими по размеру заводными кольцами, подобрал тройник - и вперед, лови себе на радость.

Так что энтузиасты-любители спиннинговой ловли часто не только шли нос в нос, но и перегоняли отечественную промышленность по качеству и количеству моделей изготавливаемых ими колеблющихся блесен, причем на «Бухаре» удавалось встретить настоящие шедевры блёсностроения. Это и модели из серебра и мельхиора, с насечкой в виде рыбьей чешуи и глазок и без оных, и луженые блёсны, дающие в воде наиболее естественный отблеск, и биметаллические «колебалки», где одна половинка изготовлена, скажем, из меди, а другая – стальная.

Стоили такие блёсенки немало, но, тем не менее, раскупались очень хорошо, т.к. и работали отлично, и глаз радовали - примерно как сегодняшние воблеры: и ловят, и душу греют своим видом. Я почти всегда покупал на «Бухаре» блёсны у одного и того же пенсионера почтенного возраста, он продавал только изделия из мельхиора - и «вертушки», и «колебалки».

На одну модель его вращающейся блесны я в своё время переловил столько щук, что просто не верится - она действительно работала как часики, сильно не нагружала снасть, лепесток заводился, включаясь в работу, с первых же сантиметров проводки, и, что главное, отменно ловила рыбу. Но раньше, чем с «вертушками», я познакомился с его «колебалками» - вернее, всего с одной моделью, но и её одной мне с головой хватило, чтобы понять, что старик являлся опытным рыбаком и настоящим мастером своего дела, и все приманки у него были, как сейчас модно говорить, авторские.

Припоминаю одну осеннюю рыбалку, особенно показательную в этом плане: при собачьем холоде и ураганном ветре, перебрав перед этим содержимое практически всей коробки с «железом» и не поймав ничего, я решил поставить дедову блесну - и за 3 - 4 часа взял на неё почти два десятка щук, две или три из которых потянули на 3 – 4 кг, не меньше. Ой не зря он свои блёсны продавал по десять советских рублей, тогда как основная масса рыночных «колебалок» стоила от полутора до трех, максимум - пяти рублей.

И свою первую в жизни приличную щуку я поймал на самодельную тяжеленную, граммов на тридцать пять, биметаллическую «колебалку», медно-стальную, две половинки которой были спрессованы между собой - я до сих пор помню то чувство эйфории и безграничной радости от тогдашней поимки пятнистого монстрика.

Так что нет ничего удивительного, что в первые годы я оживлял свой спиннинговый арсенал именно «колебалками», а поскольку семнадцатилетний пацан из простой советской семьи не имел больших карманных денег, то пополнение шло посредством магазинных блесен - они были гораздо дешевле кустарных шедевров.

На то время самые рабочие «колебалки» штамповали киевский завод «Сокол» и ленинградские «Балтика» и «Военохот». Молодому поколению эти имена, конечно, ничего не скажут, но у старой рыболовной гвардии с блёснами перечисленных заводов связаны самые приятные воспоминания – «Королевская» малая и большая (она же «Удача» - фото 5), «Норич тяжелый» (фото 6), «Атом-2» (фото 7), «Норвега» (фото 8), «Шторлек» (фото 9).

Снасти в те времена были самые немудреные и недорогие: подавляющее большинство спиннингистов ловило на двухчастный дюралюминиевый «Ленинградский» спиннинг за девять рублей тридцать копеек и инерционную катушку «Невская» стоимостью три рубля девяносто копеек, на катушку наматывалась лесочка «Клинская» диаметром в полмиллиметра как минимум (фото 10).

Понятно, что такой снастью приманку легче семнадцати - восемнадцати граммов забросить очень проблематично, поэтому большинство и «колебалок», и «вертушек» изготавливалось массой от двадцати граммов, самый же рабочий диапазон блесен находился в пределах от двадцати до тридцати пяти граммов - такие приманки «Невка» кидала уже хорошо.

Это уже потом, с накоплением опыта, приходило понимание, что снасть слишком мощная и грубая, и начиналась её модернизация: покупались более длинные одночастные удилища из титана, тоже самодельные, на них ставились пропускные кольца увеличенного диаметра, диаметр используемой лески уменьшался до «опасных» 0,35 мм, на катушку ставились подшипники, делающие вращение барабана легким.

Весь этот тюнинг преследовал одну цель: иметь возможность без проблем забрасывать легкие, граммов по 10 - 15, блёсны. С «колебалками» - проще, а вот «вертушки» ко всему прочему еще и парусили в полете, кувыркаясь при этом в воздухе, что снижало дальность и точность заброса.

Да, начинал я свою спиннинговую карьеру с «колебалок», но, что интересно, мне с самого начала не понравились тяжелые блёсны: они хоть и хорошо, без проблем, летели на значительные расстояния, но требовали чересчур быстрой проводки и со слишком большой скоростью тонули. А поскольку я ловил, в основном, на относительном мелководье с глубинами от метра до двух с половиной, то, понятное дело, 30-граммовые «колебалки» абсолютно не подходили под эти условия - значит, нужно было искать рабочие приманки подходящей массы.

Так и появилась у меня в коробке моделька, на которую я отловил впоследствии как минимум два десятка лет - это знаменитый в то время «Шторлек» (он же «Шторлинг» - фото 11) - в магазинах он продавался под этими двумя названиями.

Под мои условия модель подошла просто идеально, к тому же обладала одним очень хорошим качеством, которое упрощало работу с ней: сейчас бы про это сказали «абсолютно неприхотлива к качеству проводки», и это абсолютная правда. Дело в том, что колеблющиеся блёсны, несмотря на кажущуюся внешнюю простоту, не так уж и непритязательны в обращении, как это может показаться на первый взгляд - в большинстве случаев здесь не проходит простое «бросай - тяни».

Каждая модель лучше всего работает и ловит на определенной скорости проводки: при уменьшении же этой скорости начинает терять «игру», а при увеличении - срывается в штопор, и в обоих случаях приманка перестает интересовать хищника. Причем подобрать эту самую подходящую скорость не всегда получалось легко и просто: с одними моделями всё проходило гладко, и почти сразу между блесной и спиннингистом устанавливалось полное взаимопонимание, с другими же приходилось порядком помучиться, и не всегда это приносило результат.

Например, в своё время я так и не наладил хороших отношений с известной моделью «Норич тяжелый», хотя, например, у моего отца это была одна из любимейших «колебалок» и он её чуть ли не боготворил. А со «Шторлеком» всё срослось как-то сразу: блесна отлично работала и на средней скорости проводки, и на очень быстрой (как мы её называли - сверхзвуковой), не срываясь при этом в штопор.

Высокоскоростная проводка была необходима мне на малых глубинах, на которых я в основном и ловил в то время: например, на полутора метрах иначе такую приманку с отрицательной плавучестью и не проведешь, но мы-то ловили, и ловили очень хорошо.

Со временем манипуляции со снастью доходили до полного автоматизма, и выглядела проводка 25 – 30-граммовой «колебалки» на мелководье приблизительно так. Выполнялся заброс, а перед приводнением блесны вращающийся барабан катушки притормаживался большим пальцем почти до полной остановки - с тем, чтобы леска натянулась и блесна не ушла по инерции глубоко в воду, а упала на неё плашмя. При этом «колебалка» находилась еще в завершающей фазе полета, а спиннинг уже перекладывался в левую руку, чтобы моментально начать подмотку, не давая приманке утонуть и провести её в верхних слоях воды.

Блесна приводнялась - и тут же спиннингист начинал скоростную подмотку, держа удилище вертикально и высоко подняв его - я до такой степени приловчился к ловле на мели и выработал такой автоматизм во всех действиях, что ловил впоследствии 15-граммовыми «колебалками» чуть ли не на полуметровой глубине.

(Окончание следует)