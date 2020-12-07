За что мы так не любим спиннинги… Константин Кузьмин | 7 декабря 2020 г.

Рыболовы моего поколения начинали с «люминёвых» ленинградских и «стеклянных» реутовских спиннинговых удилищ. Вроде как в некоторых провинциальных углах те и другие и до сих пор пользуются успехом. Но всё ж абсолютное большинство из нас ныне ловит спиннингами более поздних годов рождения. А если б любой из таких, пусть даже «голимый китаец» ценой 3 т.р., попал нам в руки в начале 80-х, мы бы восприняли его как нечто ирреально-космическое.

Поэтому вроде как грех жаловаться, что, дескать, что-то не так с современными спиннингами. Тем не менее, мы не перестаем находить в них те или иные изъяны. Попробуем разобраться, насколько мотивированы разного рода претензии к нынешним спиннинговым удилищам.

«Не бросает»

Скромный рыболов из городка N ставит перед собою цель – купить дальнобойную береговую «палку». Для этого он мониторит профильные общалки на рыболовных форумах, где более продвинутые товарищи делятся своими идеями и опытом.

Берёт на заметку фразы типа: «Вчера поймал пару судаков метров с восьмидесяти. Ловил «палкой» такой-то…». Проанализировав набранную за какое-то время информацию, человек принимает решение и приобретает спиннинг, который у других проходит как «бросковый». Выезжает с ним на водоем. И испытывает чувство большего или меньшего разочарования. Какие тут восемьдесят метров? Спиннинг и на шестьдесят-то едва способен кинуть…

Здесь я бы отметил несколько следующих моментов.

Во-первых, большинству из нас свойственно преувеличивать в оценках на глаз дальность заброса. Например, реально приманка летит слегка за пятьдесят, а по нашим прикидкам, получается что-то около семидесяти. Дам здесь простой совет. Измерьте, сколько шнура выбирает ваша катушка за один оборот рукоятки. После заброса – выберите слабину, а затем сосчитайте обороты на подмотке. Так вы сможете оценить дальность броска с погрешностью в пределах 2 - 3%.

Далее. Надо понимать, что дальность полета одной и той же приманки сильнее зависит не от удилища, а от выбора шнура. Если, к примеру, заменить при прочих равных 4-жилку #1.5 (0,205 мм) на 8-жилку #1.0 (0,165 мм), то это даст прибавку в дальности заброса как минимум в десяток метров. Что, согласитесь, очень даже заметно.

Общая тенденция последних лет пятнадцати – уход в сторону подчеркнуто «злых» спиннингов. Короткие модели этого типа принято называть «бассовыми колышками», они – в принципе не претендуют на дальнобойность. А вот длинные… Первый раз я с этим столкнулся много лет назад – с моделью Daiko Desperado. Длиной она была 10’6” (3,2 м), а тестом – 10 - 30 г. И гнулась с немалым трудом даже под нагрузкой. Для каких целей и задач тот спиннинг был спроектирован японцами, для меня так и осталось загадкой. Я же, понятно, брал его под береговой джиг.

Так вот, первая же рыбалка выявила следующую особенность Desperado. Если масса приманки (головка + «силикон») от 22 - 23 г и выше, то летит она, что называется, за горизонт. С приманками 17 - 18 г заброс выходит средненьким. Ну а то, что в пределах 15 г, падает «по ноги». То есть по факту тест Desperado надо было бы указывать как 18 - 32 г. Но – здесь уже вмешиваются чисто коммерческие интересы – при таких цифрах теста спиннинг продавался бы туго. Потому и написали «10 - 30 г»…

Отмеченная закономерность распространяется в большей или меньшей мере на все «жесткие» спиннинги. «Низы» они кидают очень посредственно. В принципе, этот недостаток можно частично скомпенсировать за счет человеческого фактора - при хорошо поставленной технике резкого посыла приманка летит несколько дальше. Но всё же лучше для работы с легкими приманками использовать спиннинги с меньшим тестом или более регулярного строя.

«Нет чуялки»

«Поменяешь своего «китайца» на истинного «японца» - будет тебе счастье. Начнешь улавливать полутона в ощущениях. Различать с полдюжины градаций твердости дна…», - примерно такими словами обрабатывают потенциального покупателя продавцы магазинов топовых снастей.

Когда я краем уха ловлю такого рода разговоры, меня так и подмывает вмешаться и разъяснить «зомбируемому», что это всё – чушь собачья. Но тут я вспоминаю один случай, который гасит инициативу рубить такого рода правду-матку.

Когда мы сравниваем изделия тождественного назначения по какой-то одной важной характеристике, это нужно делать «при прочих равных условиях». Но в нашем с вами контексте это правило очень редко когда соблюдается.

Например, спиннингом А мы ловили вчера – при одном ветре, а спиннингом Б ловим сегодня – при другом. Проводить их сравнение по сенсорике – некорректно. Но в том случае, о котором я упомянул, условие «прочих равных» было определенно соблюдено. Мы ловили вместе с товарищем из лодки спиннингами одной и той же брендовой принадлежности, одинаковыми по длине и тесту, идентичными джиговыми приманками. Только у меня был добротный «китаец», а у него – «японец», раза в два с хвостиком более дорогой.

В какой-то момент я предложил ненадолго поменяться спиннингами, будучи уверенным, что разница в ощущениях окажется минимальной. Однако ж всего через несколько минут мне стало ясно, что я ошибался. «Японец» передавал в руку гораздо больше нюансов шершавости дна, чем «китаец». Значит, то, что вещают продавцы элитных снастей, имеет под собой реальную основу? Да, имеет. Но – с одной существенной оговоркой. Именно по этому самому японскому спиннингу, как мне поведал товарищ, имеется ненулевая статистика поломок. Причем не только у «колхозников», но и у спортсменов высшего уровня.

Другими словами, гиперсенсорика – достигнута, но оно не обошлось без снижения живучести спиннинга, а потому тот требует к себе подчеркнуто аккуратного отношения: никаких ударных воздействий на бланк, «отрицательных» углов при вываживании и т.п. Тут уж сами решайте, надо вам это или нет – потратить большие деньги, чтобы стать обладателем сверхчувствительного, но при этом очень нежного и ранимого спиннинга.

Здесь, правда, следует отметить, что сказанное касается отнюдь не всякого дорогого японского спиннинга. Всё определяется концепцией, по которой та или иная модель разрабатывалась. Вполне может оказаться и наоборот: средненькая сенсорика, но – изрядный прочностной ресурс. Такие тонкости обычно можно найти в описании на сайте дилера. Имейте это в виду.

А вообще, я бы вам не советовал при выборе спиннингового удилища уделять первостепенное внимание его сенсорным характеристикам. От того, будет ли ваш спиннинг чуть чувствительнее или, наоборот – чуть «тупее», крайне редко хоть как-то зависит результат рыбалки.

«Они все кривые»

Мне вспоминается взаимная пикировка дилеров японских и американских спиннингов, имевшая место где-то на рубеже 90-х и 00-х. На разных инфоресурсах они тогда старались акцентировать внимание на системных недочетах товара от конкурентов. Основные болевые точки американских удилищ выражались в не самой аккуратной сборке и в том, что бланки какой-то одной модели не всегда оказывались идентичными один другому. А некоторые – даже имели заметную кривизну.

Большую часть рыболовов, волей-неволей бывших свидетелями этой «войнушки», всё это скорее забавляло. Но была и меньшая часть – те, кто относился к содержанию «наездов» вполне серьезно. А отдельные из этих людей способны были довести продавцов рыболовных магазинов до истерики.

Прежде чем решиться-таки на покупку спиннинга, они требовали показать им несколько экземпляров, каждый из которых максимально придирчиво осматривали, после чего заявляли, что у одного – «жуткие потёки лака на обмотках», у второго – «вершинка косит влево», у третьего – «тюльпан посажен с поворотом градусов на двадцать»… Ну и что-то еще в том же духе. При этом если все эти спиннинги инспектировал нейтральный, незаинтересованный человек, то он ничего из перечисленного не находил. Ну, или находил, но на грани восприятия – то ли есть минимальный изъян, то ли его нет.

В наши дни подобные истории случаются куда реже – уже хотя бы потому, что изрядная часть магазинов ушла в интернет. Но всё же иногда случаются. Не могу утверждать, что для «личного контроля качества» совсем уж нет оснований – видел я и спиннинг Hardy (еще сделанный в Англии) с реально кривым кончиком, и Daiwa – с несоосно поставленными кольцами. Но замечу, что всё же такие ляпы случаются, особенно у спиннингов солидных марок, скорее как исключение. А если да, то видны сразу невооруженным глазом. Поэтому не стоит искать черную кошку… Короче, вы поняли.

«Верните петельку!»

Сам по себе этот вопрос вроде бы не стоит и выеденного яйца, но ой как часто он выступает как критерий деления спиннингов на «хорошие» и «плохие»! Речь – о расположенной на бланке у рукоятки проволочной петельке. За неё цепляют крючок приманки при переходах и переездах без разборки спиннинга.

Петелька была почти обязательным атрибутом спиннингов, выпускавшихся в 90-е годы. Народ к ней привык. А если вдруг кому-то в руки попадала модель без петельки, то она воспринималась как бы слегка недоделанной.

Но вот с приходом нового тысячелетия некоторые производители стали отказываться от петельки, что вызвало у части «целевой аудитории» нескрываемое недоумение. На вопрос, почему вам надо цеплять приманку не за нижнее кольцо, а именно за петельку, внятного ответа никто так и не дал. Опасения, что так можно кольцо повредить, не выдерживают никакой критики. Стало быть, это не более чем просто привычка.

Я сам – противник петельки. Есть как минимум два аргумента такой позиции. Первый: петелька может мешать т.н. «сенсорному захвату». Многие ведь в ходе проводки, если длина форгрипа позволяет, кладут указательный палец непосредственно на бланк. Не скажу, что это радикально повышает уровень ощущений того, что происходит с приманкой, но такой захват, как минимум, прибавляет уверенности. Так вот, петелька часто этому мешает, т.к. находится в том самом месте, куда мы приложили бы палец.

Второй аргумент: когда мы, идя на моторе, постоянно прыгаем по волнам, приманка, закрепленная за петельку, барабанит по бланку. Понятно, что ничего хорошего это не сулит. Если же цеплять приманку за кольцо, её контакт с бланком практически исключен.

Что еще надо бы заметить: сейчас некоторые производители спиннингов предлагают компромиссное решение обозначенной проблемы. Съемную петельку. Вроде бы оно всех должно устроить. Разве что есть один минус - такая петелька легко теряется.

Кольца. То они «пилятся», то слишком малы, то – велики

Вы не ловили спиннингами производства 80-х годов? Если нет, то вам определенно повезло. Ибо тогда пропускные колечки всех спиннингов – не суть, советских ли, импортных ли – нещадно «пилились». Причем, заметьте, не «плетенкой» (её тогда еще просто не было), а обычной монолеской.

Обжегшись на молоке… - дальше понятно. Помня о спиннингах тех давних лет, многие из нас и сейчас пребывают в ожидании «засады» в виде нестойких к истиранию пропускных колец. И потому перед покупкой спиннинга выпытывают у продавца, не окажется ли так, что спустя энное количество рыбалок на внутренней поверхности колец появятся заметные борозды? Сошлюсь здесь на личный опыт.

Последняя по времени удочка с «пилящимися» кольцами была у меня производства 1992 года – то была какая-то дешевенькая модель марки Silstar со вставками из непонятного происхождения керамики. Потом – всё, ни единого случая. Хотя я ведь ловлю в числе прочих и очень бюджетными снастями.

Думаю, что тему протираемости колец можно считать на 99% закрытой. Почему не на 100? А вот почему. Был период (первая половина 00-х), когда заметным трендом стало оснащение спиннинговых удилищ кольцами с твердо-металлическими вставками или покрытием (Hard Chromе и т.п.). Кольца те были весьма недороги, меньше обмерзали зимой, весили минимально. Но вскоре вдруг выяснилось, что они всё-таки протираются. Однако не у всех, а только у некоторых пользователей.

У меня вот было три спиннинга с такими кольцами, ловил ими много – и «ноу проблем». При этом приятель – можно сказать, у меня на глазах, за три месяца – заполучил на колечках своего спиннинга несколько заметных бороздок. А вот кольца нашего знакомого из Венесуэлы пропилились до жутчайшего состояния. Это фото я уже где-то давал, но уж больно оно колоритно. Так что «железные» кольца поколения 2000-х не все абсолютно надежны. Тут уж сами решайте – иметь с оснащенными ими спиннингами дело или нет. В продаже-то такие еще встречаются.

Вот в чём точно нет и не может - применительно к кольцам - быть единодушия в оценках, так это в размере колец. Возможно, вы помните, с каким подозрением была в свое время встречена «Новая Концепция» от Fuji? До того ведь мы привыкли к идее, что кольца спиннинга должны как бы сидеть на неком воображаемом конусе. А тут – резкое уменьшение диаметра, начиная со второго кольца. Не сразу, но мы пришли к пониманию, что «Новая Концепция» при использовании мягких шнуров не снижает дальность заброса, зато улучшает баланс и сенсорику снасти в целом.

Дальше – больше. Появилась на свет система PE-Concept. Это когда на бланке много-много микроколечек с таким просветом, куда и спичка-то не пролезет. В общем, всё по делу, если ловить на тонкие РЕ-шнуры в комфортных условиях. Однако кто-то, помнится, тогда возмутился: «Мы не в Африке живем. И в мороз частенько ловим.

Нам такие малепусенькие «гайды» - ну, никак…». И ведь не особо поспоришь. Потому – и тут сами принимайте решение. Если зимний спиннинг - это не про вас, не будьте особо придирчивы в выборе размера колец. В ином случае обращайте на их внутренний диаметр приоритетное внимание. Тем более что чем дальше, тем меньше на рынке спиннингов с «зимними» кольцами.

«Коварный дорогой чехол»

В чём смысл чехла для спиннинга? Вроде бы всё очевидно: для легкой защиты от повреждений, предохранения от грязи, ну и ради эстетики, наверное. Но вот какой момент – вы для себя не отмечали? - что чехлы одних спиннингов вам нравятся, других – не очень? Отчасти это, конечно, субъективно, но в основном для такого деления имеются те или основания.

Например, один из отсеков чехла узковат - и колено спиннинга лезет в него туго, или завязки имеют привычку то и дело развязываться. Не удивительно поэтому, что многие мои спиннинги живут в неродных чехлах, а когда мне, бывает, надо найти среди прочих один из них, это требует некоторого времени. Однако это всё – мелочь. Ведь чехол способен угробить спиннинг! Да-да, причем двумя способами.

…Я как-то стал свидетелем такого вот случая. Зима, мороз. Ближе к вечеру человек закончил рыбалку, сложил спиннинг и попытался убрать его в чехол. Но вдруг он громко выругался: обломилась вершинка! На крепком морозе чехол из клеёнки задубел - и встал колом. Поэтому при запихивании в него спиннинга достаточно было легкого неверного движения, чтобы случилась большая неприятность…

Спиннинги «представительского» класса нередко для общей солидности комплектуются добротными чехлами, исполненными из материала наподобие толстой кожи. Выглядит такой чехол и в самом деле респектабельно. Но в данном случае - чтобы ненароком сломать тоненький кончик спиннинга и мороза-то не требуется.

Резюме: самый подходящий чехол – простой тряпочный, т.е. из средней толщины x/б ткани. С ним – меньше всего проблем.