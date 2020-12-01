Жерлица в деталях. Где же кроется дьявол? Виталий и Анастасия Волковы | 1 декабря 2020 г.

Зимняя рыбалка вообще - занятие непростое, в том смысле, что предъявляет повышенные требования ко всему – к снастям, к снаряжению, к одежде. Условия ловли подчас бывают экстремальными, поэтому к каждому выезду на лед приходится готовиться тщательно, чтобы обеспечить не только улов и удовольствие, но и максимальную безопасность для жизни и здоровья. Не зря бытует пословица, что дьявол кроется в мелочах. И именно зимой какая-то мелочь, которую вовремя не предусмотрел и не учел, может не только испортить настроение, но и пустить насмарку весь рыболовный день.

Рыбалку на зимние жерлицы можно смело причислять к академическим способам ловли, о ней сказано и написано уже столько, что вроде бы и добавить нечего. Так что мы не собираемся изобретать велосипед, а хотим заострить внимание на тех мелочах, которые, во-первых, делают рыбалку на жерлицы эффективнее, а во-вторых – банально комфортнее.

Но сначала нам хотелось бы сказать несколько слов в защиту этой снасти, поскольку в последнее время на неё всё чаще ведутся нападки - и кое-кем жерличная ловля причисляется едва ли не к браконьерству. На первый взгляд, аргументы противников жерлиц действительно могут выглядеть довольно убедительными. Дело в том, что некоторые рыболовы (и таких, к сожалению, становится всё больше и больше) выставляют десятки, а порою и сотни жерлиц.

Если в водоеме у щуки хороший аппетит, что нередко наблюдается в начале и в конце зимы, то щучье поголовье очень быстро прореживается, а порою и выбивается полностью. Пару лет назад мы в середине зимы наблюдали, как несколько местных рыболовов на ближайшем к нашему поселку волжском заливе выставили в шахматном порядке не менее полутора сотен жерлиц, буквально утыкав ими весь лед. А если такое происходит на небольшом закрытом водоеме, то и у взрослой щуки просто нет шансов, и тем более её поголовье рискует быть уничтоженным.

Однако ж называя в данном случае зимнюю жерлицу причиной всех бед, противники этой снасти просто путают причину и следствие. И дело здесь не столько в запредельном количестве жерлиц, которое ставят иные «рыболовы», сколько в банальной жадности и в нехватке чувства меры. А еще – в отсутствии должного контроля со стороны рыбоохраны.

В такой ситуации оружием массового истребления рыбы становится не только жерлица, но и любая другая снасть и способ ловли. И речь не только о нелюбимом многими троллинге, но и о спиннинговой ловле, которая в наше время является едва ли не эталоном спортивности. Например, осенью прошлого года в волгоградском рыболовном интернет-сообществе рыболов разместил объявление примерно следующего содержания: «Приехал с Дона, наловил на джиг судаков.

Купите у меня их срочно, а то дома в холодильнике нет места, и я их просто выкину!». И это при том, что норма вылова судака на Дону в настоящее время составляет две особи на рыболова в сутки!

Автор объявления не только многократно превысил норму вылова, но и забрал рыбу, которая ему была вовсе не нужна, и всерьез могла отправиться на помойку (надеемся, этого не случилось). А проблема, повторимся, лишь в том, что у рыболовов отсутствует банальное чувство меры, и некому призвать их к порядку. И мы уверены, что использование разрешенного количества жерлиц и соблюдение суточной нормы вылова не принесет большого вреда (фото 1).

Второй аргумент противников жерлиц заключается в том, что жерлица является якобы неспортивной снастью. На наш взгляд, такое утверждение вообще не выдерживает критики. Это всё равно как обвинять шахматы и шашки в том, что они менее спортивны, чем футбол или легкая атлетика. Просто это совершенно разные виды спорта и разные способы ловли, у каждого из которых своя специфика и своя красота.

Ловля на жерлицы, кстати говоря, бывает очень похожа на шахматы или шашки. В начале сезона, когда лед еще не толстый и хищник активен, ты быстро двигаешь по водоему снасти и быстро получаешь результат – как в шашках. А вот в середины зимы, когда лед нарастает толстым слоем, и бурить много лунок уже напряжно, жерличная рыбалка уже больше похожа на шахматы. Тут нет места для суеты и спешки, нужно тщательно обдумывать каждый свой ход, а чтобы успешно ловить на жерлицы, необходимо работать не только руками и ногами, но и пошевеливать мозгами.

Нужно ориентироваться на водоеме, уметь читать его рельеф по береговой линии, находить донные аномалии и интересные места, в которых может концентрироваться хищник, предлагать ему живца именно того вида и размера, который больше всего придется по вкусу. Это постоянный поиск со многими неизвестными. И количество выставленных на водоеме снастей отнюдь не гарантирует большой улов.

Поэтому критиковать зимние жерлицы могут лишь те рыболовы, которые никогда ими не ловили. Либо ловили, но, возможно, не поняли и не ощутили всей красоты и прелести этой интересной рыбалки (фото 2).

В простоте - сила

Начнем наш обзор с самих жерлиц. Сейчас в продаже много моделей разных ценовых категорий. В целом конструкция у них схожа – это платформа, на которой устанавливается катушка и сигнализатор поклевки – флажок. Но тут, как говорится, можно нарваться: попадаются жерлицы, сделанные из хрупкого пластика, который банально крошится на морозе. Либо другой огрех – при поклевке флажок выскакивает из крепления и отлетает в сторону.

Если внимательно подойти к вопросу выбора, хорошие жерлицы можно купить и в магазине. Как по мне, это даже проще, чем самостоятельное изготовление. Но мы с Настей уже много лет не изменяем нашим жерлицам, которые я сконструировал еще в школьные годы, и они верой и правдой служат уже много лет.

Конструкция - весьма распространенная и самая простая (фото 3): прямоугольная дощатая платформа, к которой крепится стойка с проводочной катушкой и флажок на гибкой металлической ленте (в нашем случае - от бытовой измерительной рулетки).

Жерлица - дешёвая и сердитая, максимально надежная – её непросто сломать и не жалко потерять. И ловит она не хуже других конструкций. Единственный нюанс: при изготовлении своих жерлиц я не заморачивался с дополнительной обработкой дощатых платформ лаком, поэтому через несколько зим активной рыбалки дерево начинает трескаться. Не мудрствуя лукаво, в этом случае мы просто берем новую дощечку - и переносим на неё все рабочие элементы, т.е. флажок и катушку. В домашних условиях ремонт занимает считанные минуты – и жерлица как новая!

У такой жерлицы есть еще одно неочевидное, но очень важное преимущество над фабричными снастями. Оно проявляется в том случае, если мы приезжаем рыбачить на отдаленный водоем, расположенный рядом с незнакомым населенным пунктом. Иногда возникает необходимость оставить жерлицы на ночь, и в этом случае мы совершенно не переживаем за судьбу свои снастей. Но не потому, что они дешевые и их не жалко потерять.

Дело в том, что подобными самодельными снастями пользуются местные деревенские рыболовы. Встретив на водоеме такие снасти, оставленные без присмотра, они думают, что жерлицы выставил кто-то из односельчан. А приезжие рыболовы, видя самодельные жерлицы, тоже не решаются их трогать, чтобы не иметь проблем с местными рыбаками. Вот такая вот жизненная деталька!

Возвращение к истокам

Сама жерлица в силу своей древней истории и несколько примитивных конструктивных особенностей будто призывает нас вернуться к рыболовным истокам. И к этому зову бывает нелишне прислушаться, особенно если речь идет о рыбопоисковых приборах. Эхолоты и подводные камеры – несомненно, полезные гаджеты, которые всё прочнее внедряются в обиход современного рыболова. Но есть одно «но»: в холоде эта электроника порою начинает глючить, и чем сильнее мороз – тем меньше надежды на данные девайсы. И вот тогда на помощь приходит банальный глубиномер, который обязательно стоит иметь в рыболовном ящике как дешевую альтернативу рыбопоисковой электронике.

В нашем случае - это зимний удильник без шестика и с катушкой большого диаметра, на которую намотано 20 м капронового шнура (фото 4). Через каждые полметра на шнуре водостойким маркером сделаны синие отметины, через каждый метр – черные, и через каждые пять метров – красные.

Эти отметины в процессе пользования постепенно стираются, но не до конца. И их в любой момент можно обновить. На конце шнура привязан груз продолговатой формы, который отлично помещается внутрь рукояти. Такому, с позволенья сказать, «эхолоту» не страшны холода, и он точно не подведет в самый ответственный момент (фото 5).

Еще один «девайс», без которого не обходится жерличная рыбалка – это багорик. Можно купить сразу дорогой и качественный, и не париться о его доработке. Но мы не отваживаемся на покупку дорогого багорика по одной простой причине: несколько раз у нас было такое, что багорик вдруг выскальзывал из озябших рук в лунку - и пропадал на дне. Поэтому мы покупаем самые простые багорики за полсотни рублей. Ведь, согласитесь, когда в лунку булькнул «полтинник» - это не так обидно, как если бы утонули 500 рублей или больше…

Дешевый багорик на то и дешевый, что состоит из проволочного крюка и деревянной рукояти (фото 6). Бывает, что у купленного багорика проволочный крюк выпадает из рукояти при небольшом усилии, так что его лучше сразу закрепить, посадив на супер-клей и зафиксировав сантехническим хомутиком (фото 7).

Также при необходимости можно довести напильником остроту крюка до идеальной. Для безопасной перевозки закрываем острие винной пробкой (фото 8). В верхней части рукояти просверливаем отверстие, в него продеваем веревочную петлю. При манипуляциях с багориком эта петля надевается на руку и страхует его от потопления, даже если пальцы озябли.

Когда-то давно, на заре своего увлечения жерличной ловлей, в рыболовных справочниках и газетных статьях мы встречали рекомендации, что живца следует располагать на расстоянии 30 - 50 см надо дном. Эта рекомендация почему-то крепко засела в голове, и мы долгое время воспринимали её как догму, не подвергая сомнению позицию тех авторов (в доинтернетную эпоху доверия к печатному слову было больше, чем сейчас).

На наших жерлицах установлены катушки разного диаметра – чуть больше и чуть меньше. Длина окружности на малых катушках составляет 8 см, на больших – 15 см. Настраивая жерлицы, мы цепляли к крючку груз, опускали его на дно, а затем возвращали на малую катушку леску на пять, а на большую, соответственно, на три оборота (фото 9). Таким вот образом живец располагался в 40 - 45 см от дна.

Всё бы ничего, но несколько лет назад рано утром мы приехали на водоем, и одновременно с нами неподалеку выставлялась другая компания рыболовов. Рассвет едва брезжил, мы не спеша размещали свои жерлицы. Наши соседи занимались тем же самым, разница лишь в том, что у них сразу начались результативные поклевки: одна, вторая… пятая! А наши жерлицы стояли молча.

Видя это, сосед-рыболов подошел к нам и поинтересовался, на какую глубину мы опускаем живца? Я ответил, что около полуметра. Рыбак поморщился, покачал головой и сказал: «Это слишком высоко! Надо ставить не выше 20 см от дна». А потом достал из кармана и показал простую приблуду: свинцовый грузик, соединенный с куском «пенки» 20-сантиметровым отрезком капронового шнура (фото 10).

В «пенку» втыкается крючок, грузило опускается в лунку и, когда оно достигает дна, катушка фиксируется флажком. Вот так-то расстояние от крючка до дна оказывается равным длине шнурка, т.е. 20 - 25 см (фото 11).

В тот раз мы последовали совету рыбака, опустили живцов ближе ко дну - и у нас тоже стало клевать. А после изготовили себе подобное приспособление, благодаря которому выставлять жерлицы получается проще и быстрее: не надо запоминать, сколько лески наматывается на катушку за один оборот и потом считать витки.

Шашки или шахматы?

Есть у нас знакомый, который вынужден был отказаться от рыбалок в холодное время года из-за того, что кожа его рук каждый раз покрывалась трещинами. Ни мази, ни кремы не помогали. А врачи, к которым он обращался, разводили руками, называя это специфической реакцией организма на холодную воду. Проще говоря, аллергией.

У меня зимой тоже наблюдается такая проблема, хотя и не настолько остро, чтобы отказываться от рыбалок. Настя даже шутит, что по состоянию моих рук после рыбалки можно безошибочно определять время года. В любом случае, руки приходится беречь. А на жерличной рыбалке, так или иначе, мы вынуждены часто лазить руками в холодную воду, насаживая на крючок живцов либо доставая из лунки пойманную рыбу.

Чтобы поберечь руки и не совать их каждый раз в кан с водой за новым живцом, мы берем с собой маленький сачок для аквариумных рыбок, который легко пролазит в горловину кана (фото 12). Цена вопроса чисто символическая – меньше сотни рублей, но сачок можно изготовить и самостоятельно. Вроде бы, простейшая мелочь, ни весит толком, ни места не занимает. Но процесс смены живца становится хоть чуточку, но приятнее.

Надо сказать пару слов и про сам кан. Сейчас в продаже много разных моделей, но мы используем из материала ЭВА - и не нарадуемся этому простому решению. Такой кан невозможно разбить - в отличие от пластикового. Он отлично сохраняет тепло, и вода в нем не замерзает даже в сильный мороз. А при желании на таком кане можно даже сидеть – он довольно прочный и мягкий.

Содержимое кана известное – это живец. Правда, он тоже бывает разный - как по видовой принадлежности, так и по размеру. И рыбе, в особенности щуке, еще нужно угодить. Ну, либо попробовать её удивить. Сейчас объясним, что мы имеем в виду. Как-то в декабре на перволедной рыбалке у нас быстро кончились привезенные с собой живцы, и пришлось на мормышку ловить местных.

Мелкая рыбешка на мотыля клевала отлично, и всё бы ничего, но размер плотвичек и уклеек удручал – меньше мизинца. Едва ли такая мелюзга сможет соблазнить щуку, у которой разгар перволедного жора... Тогда мы решили наживлять рыбок по несколько штук, т.е. по одной на каждый изгиб тройного крючка (фото 13). Правда, немного сомневались, оценит ли щука наше новшество. Но все сомнения развеялись напрочь после первого же взметнувшегося флажка. Интересно, что на пучок малька щука в тот раз клевала ничуть не хуже, чем на живцов более ходового размера (фото 14).

В начале статьи мы уже проводили аналогию между жерличной рыбалкой и игрой в шашки. Действительно, раньше нам казалось, что чем чаще двигаешь снасти, тем больше шансов заполучить новую поклевку. Отчасти так оно и есть, но надо учитывать, что тактика частого перемещения снастей лучше всего работает лишь тогда, когда щука малоактивна, и, чтобы уговорить её на поклевку, нужно угодить ей живцом, что называется, прямо под нос.

Раньше после каждой поимки щуки мы старались перенести жерлицу на новое место, но впоследствии выяснилось, что так поступать не только не полезно, но бывает даже вредно. Наша практика ловли показывает, что в каждом водоеме есть что-то наподобие щучьих троп.

Если жерлица выставлена на такой тропе, то на неё в течение дня может случиться несколько результативных поклевок. По крайней мере, мы из одной и той же лунки вылавливали за день до пяти (!) зубастых хищниц, в то время как снасти, поставленные буквально в паре метров, отмалчивались на протяжении всей рыбалки.

К сожалению, не так часто везет установить жерлицу на щучью тропу. Поэтому сразу после поклевки лучше оставить снасть на прежнем месте хотя бы на полчаса - час. Если за это время новой сработки не произошло, вот тогда жерлицу можно с чистой совестью переставлять.

Ну и коль скоро в данной статье речь у нас идет о жерличных мелочах, в завершение не лишним будет напомнить, что вся фурнитура, используемая при оснащении жерлиц, должна быть в идеальном состоянии и не вызывать сомнений в прочности. Нужно постоянно следить, чтобы вертлюжки и застежки не были ржавыми и погнутыми, а крючки всегда имели идеальную остроту.

Появились любые сомнения в прочности – элемент лучше сменить. Пару лет назад мы столкнулись с застежками, которые самопроизвольно раскрывались при вываживании щуки (фото 15). Обидно таким вот образом учиться на собственных ошибках, поэтому на подобных мелочах лучше не экономить.