С вибами по затонам Алексей Коломиец | 4 декабря 2020 г.

Каждый новый рыболовный сезон обязательно чем-то отличается от предыдущих. То пускаешь в ход другие приманки, то меняешь тактику ловли. В минувшую зимнюю пору хорошие результаты принесло и то и другое. Зима сама по себе выдалась очень мягкой, и желание ловить именно вибами гнало меня на речные затоны. Вот тем-то мне это время и запомнилось.

У нас, на юге России, прошлая зима преподнесла сюрприз… своим отсутствием. Реки если и успели сковаться льдом, то очень тонким. На озёрах, конечно, лед встал еще в ноябре и ночами нарастал. Но январь для пойменных водоемов – это уже глухозимье. А проехать к ним проблематично: туда - на трассе гололедица, оттуда - выбираться по пойме на полном приводе по уши в грязи.

Первая рыбалка – первый звоночек

Эта рыбалка была у меня отнюдь не первой в начинающемся сезоне. Но впервые я отправился именно за хищником. Ну а как не поехать, если к зиме готовился основательно - и припас для щук и судаков несколько сюрпризов. Например, для глубин 15 - 20 м наряду с тяжелыми раттлинами я обзавелся еще и легкими.

У меня всегда в ящике несколько удочек: для «безмотылки» мелкая, для «безмотылки» крупная, для окуневых балансиров и жесткая удилка на судака. У моих компаньонов - тоже в ящике полный арсенал. Хочешь - полосатого лови, хочешь – зубастую или клыкастого. Однако пару рыбалок мы просто ездили по пойме в поисках водоемов с нормальным льдом, по которому можно бегать без опаски. И нашли-таки несколько ериков с нормальным льдом - правда, прозрачным.

Новый сезон – новые снасти

Думаю, нет смысла описывать картину рыбалки по прозрачному первому льду. Лично я на успех особо не надеялся, а просто изучал работу нового для меня зимнего удильника Stinger Sensor Jig XP-1. Ну а окуней искал традиционно - балансиром Usami Dansa. Эта приманка уже несколько сезонов успешно ловит окуней именно по первому льду.

Скажу пару слов об упомянутой удочке Sensor Jig. Когда-то давно один умелец из Санкт-Петербурга одарил меня удильником ручного производства с мотовилом для лески, а не привычной мне в то время катушкой. Помню, я на него кроме окуней еще и судачка поймал. Оценил изящество и важность чуткости всей снасти, особенно на малых глубинах и при вялом клёве хищника. И с тех пор никак не мог определиться, какая модель зимних удильников для меня удобнее - с катушкой или с мотовилом?

На той самодельной удочке, на мой взгляд, точеная из абаши* рукоять была маловата. Да и мотовило хотелось бы побольше. Но в целом вся удочка нравилась очень, особенно её телескопический хлыстик.

Я уже писал в статье прошлого номера про ловлю сазана о том, что мы с товарищем затеяли поиск удобных вариантов зимних удильников. Так вот, в интернет-магазине «Рыболов-Профи» нашел похожий зимний удильник (profish.ru), но с рукоятью более крупной и более теплой, потому как сделана она из пенополиуретана. Удочка не скользит в руке. Мотовило – как раз, как я хотел - увеличенное. Ну и главное моё сомнение было развенчано.

Графитовый телескопический хлыстик (сложенным удильник помещается в мой ящик) в полной мере подтверждает слово «sensor» (чуствительный) в названии модели. Пока что это первая зимняя удочка, которую я приобрел - и ничего в ней не доделывал и не исправлял. Но вернусь к рыбалке, ибо Земля вращается, время течет…

Щука виновата - или мы не догадались?

…Вдруг, за чашкой чая на льду, все согласились с наблюдением, что щука явно капризничает. Были и покусывания, и спонтанные повисания, по ощущениям – явно не окунь. Одну щучку я дотащил за самый краешек губы до лунки. Один рывок посильней - и она на свободе.

Мы сменили два перспективных водоема, где осенью щуки имелось в достатке. Мы и в ямах пробовали, и на свалах, и на поливах, в итоге – очень редкие поклевки, которые мы так и не реализовали. К концу дня решили заглянуть в один из волжских затонов.

И, о чудо! - нужное нам место сковало льдом, и уже видны чьи-то старые одиночные лунки. Однако первые попытки соблазнить щуку на балансиры опять превратились в знакомую картину – редкие осторожные поклевки. Кажется, Александр психанул первым, достал из ящика мощную удочку и принялся ловить на виб, объясняя это тем, что если водохранилище замерзнет – он уже, по крайней мере, будет иметь представление об игре новых приманок. Дальше случилось невероятное - он начал ловить одну щуку за другой.

И не сказать, что вышел на какое-то новое место, разбурил целину и там обнаружил рыбу. Нет, ловил по старым лункам, действительно изучая поведение вибов. Я до сих пор в сомнениях – может, просто настало время щуке клевать? Солнце тогда неумолимо клонилось к горизонту, пора уже и в обратный путь грязь месить, а оно вон что – ловится! Я, правда, в тот день так ни одной щуки и не успел поймать, а другому Александру повезло больше.

Достал из ящика коротенькую мощную удилку - и взялся ловить на здоровенный Usami Wasabi Vib 85S. Через полчаса до нас дошло, что мы весь день ловили щуку совсем не на то, на что надо. А надо было – на вибы. Но кто ж мог такое предположить? Мы никогда в пойму с вибами раньше не ездили.

Праздник и на моей улице

А зима так и не хочет работать, как положено. Реки льдом не покрываются. А вот первый замерзший волжский затон – вселил надежду. Дело в том, что на Дону на таких же длинных затонах лед становится быстрее, чем на волжских. Ну и мы с товарищем поехали попытать счастья. Я решил для себя, что принципиально не стану ловить окуней, а буду тупо предлагать хищнику вибы. Как это делал Саня на прошлой рыбалке. Если не клюнет – хоть посмотрю, как они работают. Затон для меня абсолютно новый.

Я начал ловить на кем-то уже разбуренном месте, разговаривал с другими рыболовами и двигался по свалу, исследовал рельеф, искал свою рыбу. Зимний удильник Stinger Arctic Char 70H я оснастил зимней катушкой «Нельма». Почему именно этот удильник? Я его брал для ловли судака. Люблю жесткие хлысты. Ну и этот удильник помещается в мой ящик целиком.

Дело за малым – увидеть злые поклевки. Однако увидел кровь на льду. Вот гадство, покою не даёт - всё говорило о том, что вчера тут была «раздача». Но продолжаю ловить, теперь - на раттлин Usami Bigfin. Очень, знаете ли, понравился - красивей его у меня нет в коробке. «Игра» четкая, вибрация не мелкая, а эдакая, солидная. Глубина небольшая, метра три – рычит как трактор. Размер отнюдь не окуневый, но первым соблазнился именно полосатый.

Прикольно…

Я сделал попытку переключиться на ловлю окуня. Быстро настроил удочку с более мелким балансиром, затем попробовал поработать «безмотылкой», но через пять лунок опять засомневался. Изначально я настраивался на щуку и судака. Уж пусть одна поклевка, но желанная. Снова вернулся к раттлину Usami Bigfin. И вот я всё же соблазняю небольшого судачка. Настроение сразу поднялось. Впоследствии выяснилось, что на тот момент многие и поклевки не увидели, а у меня уже два хвоста!

Универсальность небольших раттлинов

Вообще, положа руку на сердце, небольшие вибы я приобретал для ловли язей летом на спиннинг. Сами посудите, в прошлом году у меня по язю просто «выстрелил» Mottomo Saltar, а кроме этого раттлина мне и предложить рыбе больше нечего. Вот и пополнил язевую коробку небольшими приманками этого типа. Например, Usami Wasabi Vib, который весит 9 г и заявлен для ловли подо льдом на глубинах 1,5 - 5 м.

Еще в коробке ждали своей очереди другие торговые марки. В частности Pontoon21 и Mottomo. И выбирал я их отнюдь не для зимы. Пытался угадать, что белому хищнику больше понравилось бы. Брал шумящие и нешумящие. А получилось так, что разловил я некоторые прошлой зимой, а прошедшим летом язи их не особо жаловали. Правда, зима была столько скоротечной, до многих вибов очередь просто не дошла. Но что разловил, о том и пишу.

Опять вечерний выход?

Ближе к вечеру я начал двигаться в обратную сторону, рассверливая интересные места справа и слева, но мое неспешное продвижение было грубо прервано. Представьте себе картину. Тишина. Кто-то лунку сверлит поодаль. Где-то ворона каркнула. Кто-то вполголоса бубнит, как вчера тут отменно ловилось…

И вдруг у меня за спиной на лед звонко падает удильник. Нервно оборачиваюсь – Михалыч тащит щуку. Собираюсь просверлить новую лунку - и в этот момент кто-то в старой нагло прижимает удильник ко льду и не хочет отдавать. На небольшой глубине накоротке щучьи поклевки – просто незабываемы! Два взмаха мельницей - и вот уже пытаюсь завести острую морду в лунку.

На льду стало разворачиваться представление под названием «щучий жор». Пять человек на весьма компактном «пятачке» принялись выхватывать щук. Затем бурили рядом лунки - и в них снова случались поклевки. Я в принципе не люблю ловить в толпе, а тем более бежать туда, где началась «раздача».

Но впереди все свои, никто роптать не будет. Делаю лунку прямо посредине нашей маленькой толпы, опускаю компактный виб Usami Wasabi, дергаю два раза – поклевки нет. Как же так?! Ведь такая расцветка красивая – «битое стекло». Неужели мне нравится, а щукам нет? А слева опять кто-то тянет щуку из только что просверленной лунки.

Михалыч, тихо шипя проклятья, тянет очередную щуку. Андрюха уже колдует над зубастой, пытаясь достать балансир из её пасти. Уже поранился, высасывает кровь, торопится… Хочу ему помочь, предложить лейкопластырь, но кто-то дернул мой удильник книзу. Я не ожидал, не подсек. Но следующий же взмах удильником принес сильный рывок и неплохую щучку. Разловлен еще один виб!

И всё это словно в сказочном сне! Мы не знали, где снова забуриться, потому как лед стал похож на решето. Но всегда клевало в новой лунке и почти сразу. А где-то случались зацепы, приходилось освобождать приманку под шлепанье щучьими хвостами об лед. Вот кто-то не может завести морду щуки в лунку, к нему спешат на помощь двое с багориками. Андрей – тот сразу багорик за голенище заткнул, чтобы всегда под рукой был. Клёв то затихнет, то с новой силой разгорится чуть в стороне. Эта эйфория продолжалась около часа.

Я успел поменять три приманки. Щучий балансир, к сожалению, крепко засадил в обрывок старой сети, так что пришлось специальной кошкой вырывать из неё клок вместе с приманкой. Вдруг мне стало жалко потраченного времени. Балансир ведь более размашисто играет, нежели виб, вот и чаще цепляется где-то там на дне. Дошла очередь до раттлина Mottomo Sailor 70S, который ранее пережил пустую поклевку - и на него в итоге я изловил самую свою крупную щуку в тот день.

Послесловие

Всё закончилось банально - клёв прекратился, как будто кто-то выключил тумблер. Это было настолько явно, что мы просто диву давались. И признавались друг другу, что такого вечернего выхода щуки, да еще и со льда – припомнить не можем. А я опять весь в сомнениях – работали ли мои новые вибы не хуже проверенных приманок шести человек или мои поклевки были просто последствиями «выхода»?

Андрей не выдержал и съездил на это же место ровно через день - и ничего подобного там вечером не произошло. Была поймана одна щука кем-то на жерлицу и парочка «травянок» у берега на балансир. Он-то успокоился, а я, наоборот, всё больше начал сомневаться: а если бы я с ним приехал в капризный в плане клёва день с раттлинами – каков был бы результат? Как бы там ни было, у меня теперь есть интересная альтернатива большим щучьим балансирам – небольшие раттлины. Теперь осталось только дождаться ночных холодов и ледостава в волжских и донских затонах.

Примечание*. Дерево абаши, растущее в Западной Африке, имеет крупнопористую древесину малой плотности, хорошо поддающуюся ручной обработке.