Уметь надо! Николай Линник | 30 ноября 2020 г.

Вы никогда не задумывались над тем, что зимой одни рыболовы оказываются с уловом в любых погодных условиях, другие же ловят рыбу крайне эпизодически? Что помогает этим счастливчикам выкручиваться из, казалось бы, безвыходных ситуаций: снасти, приманки, а может - простое рыбацкое везение? Особенно отчетливо эта грань прослеживается в ловле рыбы на безнасадочную мормышку. Попробуем разобраться в этом вопросе.

До сих пор никто из рыболовов не может точно сказать, какое подводное животное напоминает рыбе безнасадочная мормышка? Те названия, которыми мы окрестили некоторые модели мормышек - «Нимфа», «Клопик», «Чёртик», «Коза» - по большому счету плод фантазии людей, их придумавших.

Тем не менее, рыба на эти приманки ловится, причем успешнее и крупнее, чем на мормышку с мотылем. Каждый год этот факт признают всё большее число рыболовов. Однако ловля рыбы на «безнасадку» - процесс настолько индивидуальный и тонкий, что если бы меня попросили ответить одной фразой на вопрос: «В чём кроется причина уловистости безнасадочной мормышки?» - я бы, не задумываясь, ответил: «В умении рыболова».

На самом деле, независимо от того, на какую из вышеперечисленных приманок ловит рыбу человек или он привязал на леску обычную блестящую «Овсинку» – везде нужно умение, которое именно в безнасадочной мормышке намного превышает пресловутое рыбацкое счастье. Вот и получается, что когда речь заходит о ловле рыбы на мормышку без подсадки на крючок чего-либо живого, самой верной оказывается формула «кто умеет, тот и ловит». И это чистая правда.

Собственно, какую модель мормышки применяет рыболов, зависит от его личных пристрастий. А вот потенциальная схожесть самой приманки с каким-либо природным прототипом чаще всего выступают на второй план. Ведь все безнасадочные мормышки объединяет только одно - отсутствие на крючке натуральной насадки. А «игра» приманки, которая и привлекает рыбу, является производной от нескольких факторов: колебаний рук рыболова, правильно подобранного кивка и удобного удильника.

Гораздо важнее, и это говорят все без исключения, рыболовы-безмотыльщики, выступает зацепистость крючка приманки. Ведь очень часто рыба только прикасается к мормышке - и подсечка делается на совершенно бессознательном уровне. Так что от зацепистости крючка зависит очень многое.

Однако самые горячие споры между безмотыльщиками, как правило, начинаются по поводу составляющих самой проводки приманки. Я имею в виду частоту колебаний мормышки и их амплитуду. Порой эти споры перерастают в настоящую войну. Одни до хрипоты отстаивают мнение, что только мелкое и очень частое дрожание приманки является самым привлекательным для рыбы.

Другие полностью отвергают мелкую дрожь приманки, называя это «морозной трясучкой» или «похмельным синдромом» (тут уж кому что ближе) - и отстаивают активную размашистую «игру». Третьи свято верят в то, что залогом уловистости любой безнасадочной мормышки является плавное, без резких скачков, движение приманки в воде.

Одновременно с этим подвергается критике и сама снасть. Толщина лески, длина и материал, из которого изготовлен кивок, «страдают» при этом больше всего. Потом очередь доходит и до удильников: кто-то рыбачит исключительно на «балалайку», кому-то подавай только удильник с ручкой и т.д. На каком-то рыболовном интернет-форуме я встретил ожесточенную перепалку между двумя оппонентами, каждый из которых считал, что только определенный диаметр лески и даже определенный материал кивка (!) могут обеспечить правильную «игру» той или иной модели безнасадочной мормышки. Парадокс заключается в том, что подобные споры не только не приводят к какой-то истине, но отдаляют полемизирующих людей друг от друга.

Не кривя душой, каждый из нас может вспомнить не один случай, когда его тщательно подобранные и вылизанные до блеска снасти давали сбой, в то время как какой-нибудь местный мужичок с удочкой, место которой в археологическом музее, успешно ловил себе рыбу, не оглядываясь ни на частоту колебаний, ни на длину кивка. А теперь представьте душевное состояние новичка, зашедшего на подобный форум, чтобы всего лишь поинтересоваться - как поймать рыбу без мотыля.

Однако если неспешно переключиться на другие факторы, которые так или иначе влияют на клев рыбы, можно обнаружить для себя много чего интересного.

Фактор 1. Распределение рыбы в водоеме

Одним из непременных условий успешности применения безнасадочной мормышки (да и мормышки с подсадкой на крючок живой насадки тоже) является наличие рыбы под лункой. Мормышка - приманка маленькая, и как не тряси ею, привлечь к себе рыбу с большого расстояния она не может. И значит, для достижения успеха рыболов должен сперва найти рыбу, которая находится недалеко от лунки.

И тут есть два варианта решения этой проблемы. Можно заняться спортивным поиском, т.е., бурить во льду лунки до тех пор, пока рыба не будет обнаружена. Обычно лунок приходится бурить много, а иногда - очень много. Порой из-за процесса бурения лунок собственно на рыбалку и времени-то не остается. Да и тяжело это физически.

Но можно пойти другим путем: включить фантазию - и попытаться наложить уже имеющийся запас знаний на существующие условия конкретной рыбалки. По сути, похожие по условиям ловли места есть в любом водоеме, так что отыскать их не составляет большого труда. И набор рыбы в похожих местах, пусть и в разных водоемах, будет приблизительно одинаковый.

А, значит, и приманки, тоже будут почти одинаковыми. А если рыба найдена, то, поверьте, большой разницы, как вы будете играть приманкой, не будет. Поэкспериментировав с различными проводками приманки, можно очень быстро определить, какая из них сегодня самая уловистая. Ведь иногда для поклевки достаточно простого шевеления мормышки на дне или просто равномерного её подъема.

Еще при поиске рыбы, очень полезно учитывать фактор поры года. Так, по перволедью большинство активной рыбы выходит на травянистые отмели, а потом, когда лед становится толстым, и кислорода в воде мало, более-менее активную рыбу скорее найдешь в местах впадения в водоем ручьев, возле родников и т.п. В оттепели рыба выходит к вмерзшим в лед кустам или стеблям тростника. Ну и, конечно, полезно будет вспомнить и про суточные миграции рыбы, и про погодные факторы, которые также влияют на распределение рыбы в водоеме. Меняются стоянки рыбы, меняется её настроение - должна меняться и игра приманкой.

Фактор 2. Характер питания рыбы в водоеме

Зимой рыба питается пищей преимущественно животного происхождения. Все водоемы, на которых мне приходилось рыбачить с мормышкой, я подразделил бы на «мотыльные» и «букашечные». В водоемах первого типа основной пищей рыбы является мотыль, в водоемах второго типа - всевозможные подводные рачки и зимующие личинки насекомых.

Причем, в моей практике «букашечных» водоемов встречалось намного больше, чем «мотыльных». Исходя из этого, сформировался и мой набор рабочих приманок. На 2/3 в нём занимают мормышки, так или иначе имитирующие насекомых.

Это «Лесотки», «Клопики», «Козы» и «Нимфы». Если рыбачить приходится на глубоких речных старицах, где мотыль составляет значительную часть рациона рыбы, то основными приманками уже выступают «Лесотки», и «Чёртики». И не факт, что для «Лесотки» лучшей окажется плавная, с медленным подъемом игра, а вот «Чёртику» нужно будет задавать ту самую игру а-ля «похмельный синдром», о которой писалось в самом начале этой статьи.

В реальности всё может оказаться совершенно наоборот. А еще чаще всего случается так, что придя на следующий день на тот же самый водоем, на те же самые «уловистые грядки», игру приманки придется корректировать заново.

Фактор 3. Погодный

Никто из рыболовов не станет отрицать тот факт, что зимой погода очень сильно влияет на поведение рыбы. А значит - рыболов не может этого не учитывать. Вот только одни предпочитают весь день сидеть на одной точке и ругать погоду, а другие ищут - и находят «свою» рыбу.

Почему-то принято считать, что в ясную морозную погоду рыба предпочитает клевать у самого дна, а в оттепели – наоборот, она поднимается к самому льду. Однако я могу припомнить из своей практики не один десяток случаев, когда всё происходило с точностью до наоборот. Так что для того, чтобы расшевелить рыбу часто достаточно всего лишь попытаться изменить горизонт проводки приманки или направление её игры.

Фактор 4. Индивидуальный

Каждый рыболов имеет свою, уникальную игру приманкой. Это как почерк - у каждого человека он свой. Так же индивидуальным является и способ захвата удильника рукой. В начале моей практики ловли рыбы на безнасадочную мормышку я, как впрочем, и большинство новичков, пытался копировать и манеру игры своих учителей, и то, как они держат удильник. Сразу скажу, занятие это непростое. В процессе работы рука моя всё время старалась сбиться с заданного темпа, и мне постоянно приходилось себя одергивать.

В конце концов, я устал бороться с самим собой - и начал играть так, как мне было удобно. И по мере того, как я отходил от созданных мною же стереотипов, количество и качество моих уловов постепенно увеличивалось. И теперь я твердо убежден в том, что научить рыболова приемам игры «по книжке» - таким, которые передавали бы приманке колебания, что рыба сразу бы отвечала на них поклевкой - практически нереально. Попробуйте научить человека по книжке водить машину или играть на скрипке. Проба, учитель, и постоянная работа над ошибками – вот единственно верный путь для научения.

Кто-то может спросить, а зачем я рассматривал все эти факторы? Всё очень просто. Тем, кто решил освоить рыбную ловлю на безнасадочную мормышку, которая является очень динамичной и весьма результативной, с самого начала следует запомнить: любая снасть должна комплектоваться в зависимости от задач и условий ловли. А всё остальное - модность, престижность, и комфортность - являются второстепенными качествами, никак не влияющими на уловистость.

То же самое можно сказать и о самих приманках. В настоящее время в магазинах появилось такое множество всевозможных «безмотылок», что просто диву даешься. Из всего этого разнообразия уловистыми оказываются едва ли не 10% от общего количества, потому, что все остальные приманки – это копии, удачные, или не очень, этих самых уловистых приманок. По мере накопления опыта постепенно исчезает и тяга к коллекционированию мормышек.

Ведь некоторые из купленных впопыхах приманок по нескольку лет ждут своей очереди «увидеть воду». А есть и такие мормышки, которые так и остаются невостребованными. У каждого рыболова-безмотыльщика имеется свой индивидуальный набор приманок, в которые он верит и которые, на его взгляд, являются самыми уловистыми. Единственное, что должно соблюдаться свято – это правильный подбор пары «приманка – кивок».

Для каждой массы приманки (прошу не путать массу и форму) должен быть подобран кивок определенной жесткости. Вот почему опытные рыболовы постоянно таскают за собой несколько оснащенных удильников, а все мормышки в их коробочках распределены по тяжести. В моем ящике, например, всегда лежит не менее трех оснащенных удочек, заточенных под различные условия ловли. А на определение того, какая из них на этой рыбалке окажется ведущей, обычно уходит около получаса времени.

И вот когда, по мере накопления опыта, все эти пазлы соберутся в одну картину, а вы научитесь подбирать снасти и приманки точно под условия ловли, окружающие рыболовы, глядя на ваши уловы, станут называть вас везунчиком. Вы же в ответ будете немного высокомерно говорить им: «Уметь надо!»