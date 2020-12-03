Парадоксы золотой лунки Владимир Клень | 3 декабря 2020 г.

Такой термин, как золотая лунка, известен давно, он понятен даже далеким от рыбалки людям. Кто и когда придумал этот словесный оборот, бог весть, но этот некто очень точно и емко окрестил едва ли не беспрерывную ловлю рыб из одной лунки. Пожалуй, в рыбалке в целом нет иного феномена, о котором легенд и мифов сложено больше, чем о золотой лунке. При этом явление до сих пор полно противоречий и окутано завесой таинственности. Ну а сформированный мною подход позволит, надеюсь, придать ему более точную индивидуализацию и сделать понятнее.

Рыбалка – это не только процесс ловли подводных обитателей, для пытливого ума это еще и возможность познания, наверное, самого загадочного из миров – водного. Полагаю, что к земным и воздушным тайнам приблизиться всё-таки проще.

Золотая лунка будоражит моё сознание давно, и потому я от рыбалки к рыбалке методично собираю любые данные, даже мало-мальски относящиеся к теме. Целостную концепцию личного объяснения феномена я сформировал лет десять назад, однако жизнь не стоит на месте. Чем больше данных даёт личная практика, тем глубже проникаешь в суть явления, порой удивляясь, а затем корректируешь собственные суждения. Не зря еще Оскар Уайльд утверждал, что дорога к истине вымощена парадоксами.

Ситуации, когда в какой-то конкретной лунке вдруг начинает активно клевать и ловиться рыба, не единичны. Вот, к примеру, кто-то, рассверлив лед, едва опустил в воду мормышку, а рыба её немедленно схватила - и большинство рыбаков тут же нарекают лунку «золотой». И впоследствии эмоционально рассказывают всем о своей «находке». Полагаю, такой подход является слишком поверхностным, ибо золотая лунка - это куда более сложное явление, обладающее рядом специфических признаков.

Золотая жила

Если припомнить, в рыбалке в целом существует еще множество популярных терминов, характеризующих удачное для ловли место. Например, - перспективная заводь, уловистая акватория, привлекательный ориентир, клёвая точка. Но в сравнении с золотой лункой - это весьма размытые категории. Ключевое значение в отнесении лунки к числу «золотых» играет её уникальность относительно иных лунок во льду. Приведу характерный пример.

На одной из речных стариц мы примерно час безуспешно искали активную рыбу. Видеокамера показала, что та стоит под нами несметными полчищами, но на клёве это положительно не отражалось. Устав от бесплодных попыток, мы прижались к берегу, просверлили десятка полтора лунок на троих и принялись проверять их.

Две мои первые лунки результата не дали, а вот из третьей сразу вылетела красноперка. Опускаю мормышку снова - и тут второй загиб кивка, рыба с алым оперением показывается из-подо льда. В общем, пошло-поехало. Красноперка брала практически на каждой проводке. Минут через тридцать клёв сник, и я дал отдышаться лунке. Примерно час ловил в соседних, получив всего парку рыбок. У приятелей дела шли не лучше. И если один изредка вытягивал то красноперку, то плотву, второй довольствовался лишь несколькими окуньками.

Вернувшись к своей уловистой лунке, я обнаружил, что она ожила, и понял – это реально «золотая жила». Дошло до того, что изрядно натаскав красноперок и даже с десяток плотвиц (фото 1), я попросту уступил свою изумительную лунку друзьям. В итоге они тоже весьма преуспели, обеспечив себя солидными уловами.

Анализируя секрет успеха конкретно этой точки, я пришел к выводу, что не зря нарек её «золотой». Она обладала характеристиками, отличающими её от всех соседних лунок. Располагалась над небольшим бугорком, который я определил при промере глубины. Перепад – не более десятка сантиметров, но при средней глубине в 70 см – это существенно.

Плюс на дне лежала ветка, которая не пересекала пространство под лункой - и потому лишь изредка «ловила» мою мормышку. Кроме того, как показала дальнейшая жизнь, эта зафиксированная мною в навигаторе точка еще несколько лет обеспечивала зимой высокие уловы.

Причем интересно, что красноперки и плотва ловились на самые разные приманки - как с наживками, так и безнасадочного ряда (фото 2). Разве что в один день лучше, в другой – хуже. Иссякла «золотая жила» лишь в результате процесса заболачивания. Не затронь этот процесс старицу – наверное, до сих пор исправно бы выдавала рыбу.

В заключение этого подраздела отмечу, что чем меньше происходит изменений на водных объектах, тем дольше удается «обогащаться» за счет золотых лунок. Появления гидросооружений, мостов, изменения береговых линий, высыхание притоков, колебания уровня воды и т.п. - чаще всего негативно отражаются на сохранности таких феноменальных точек.

Блестит, да не золото

Итак, первым наиважнейшим признаком золотой лунки являются специфичность и уникальность точки ловли. На практике это означает наличие неоднородностей рельефа дна или какой-либо подводной аномалии. Помимо бугра, это может быть ямка, затопленный куст или пень, опоры мостка (фото 3), выход подводного родника, скопление ракушек, зимующих насекомых и пр. Обнаружить их сегодня в разы проще, нежели ранее - достаточно использовать подводную видеокамеру или эхолот.

Впрочем, порой и они не всегда помогают. Бывает, подобного вышеперечисленным ориентира попросту не видно, а рыба клюет одна за другой. Я как-то долго недоумевал, почему лишь в одной лунке у частично затопленной березы (фото 4) активно берёт окунь. Она - одна из трех десятков просверленных относительно рядом отверстий, а обеспечила процентов 70 общего улова. Как мы ни крутили видеокамеру, так и не поняли, в чём секрет. Очевидно, что особенностями лунка обладала, но они так и остались невыясненными.

Впрочем, может это и не столь важно. Главное, что вычислили координату, которая впредь регулярно приносила дивиденды. И вот эта системность наряду со стабильностью клёва на протяжении многократных выездов на водоем являются второй наиважнейшей характеристикой золотой лунки. Безусловно, вечным ничего не бывает, тем более клёв, который неизменно зависит от климатических, техногенных и иных факторов. Тем не менее, с учетом относительно благоприятной обстановки эта составляющая обязательна и крайне важна.

Не разделяю бытующее мнение, что основной критерий золотой лунки – это точечное «попадание в рыбу». Сам факт обнаружения местонахождения стаи не гарантирует постоянства такой точки и улова. Примеров этому не счесть. Даже при ловле окуней лежа на льду и с наблюдением за их реакцией сквозь лунку (фото 5), поймать удается единицы, а то и вовсе можно остаться без улова.

Про подлещиков и говорить не приходится: на ямах они стоят у дна полчищами, но клюют капризно и только при умелых действиях да тщательно подобранных приманках. Выходит, в рыбу «попадаем», а улова нет. Поэтому указанный признак не относится к критериям определения лунки, как золотой.

Возможна и несколько иная ситуация, когда в один день рыба в конкретной лунке будет ловиться отлично, а уже назавтра её там не найти. Это значит, что ярлык благородного металла с лунки можно снимать, ибо он был навешен преждевременно и ошибочно.

Временных «золотых лунок» выделять не следует. В этом случае уместна аналогия с футболом, в котором есть подлинные «звезды», а есть те, кому опрометчиво присваивали такой статус. К примеру, Пеле и Адриано, оба бразильцы. Первый стал трехкратным чемпионом мира и до сих пор носит прозвище Короля футбола. Второму прочили не меньшую славу, но в итоге трижды удостоили приза «Золотая урна» как худшему футболисту Италии и почти не вспоминают.

В общем, ставшая фартовой лунка может оказаться попросту точечной клёвой координатой конкретного дня. Рыба не придерживается её постоянно, а полученный, пусть и хороший результат в ловле обусловлен иными причинами или их комплексом.

К примеру, так называемым выходом рыбы, активизацией на фоне оттепели, удачным выбором приманки, привлекательной проводкой и т.п. Именно поэтому я никогда не обращаю внимания на кем-то воткнутые в лунки метелки тростника или даже тряпки в качестве меток якобы «золотых» лунок. В лучшем случае они окажутся координатами, укладывающимися в схему уловистых мест, в худшем – введут в заблуждение, ибо выставлены рыболовами, для которых и десять рыбок – отменный результат.

Подлинно золотые лунки не рассекречивают, т.к. делиться сокровищами не принято. Соответственно, если ловишь не один, такую точку лучше не палить (фото 6), украдкой складывая рыбу в ящик, пакет или ведро. Тогда и лунка останется незасвеченной, и рыбацкая этика будет соблюдена, ведь удачливый сосед неминуемо раздражает того, кто не может поймать.

Золото – в терпении

Заслуживает внимания вопрос соотношения золотых лунок и уловистых мест. Тут всё предельно просто. При любом выезде мы ориентируемся, прежде всего, на перспективные акватории, а уже позже ищем «золотые скважины».

Иногда это удается, но чаще всего – нет, и свидетельство тому - сотни просверленных во льду лунок (фото 7), подавляющее большинство которых вообще не принесло никому пополнения улова. Так что перспективные или уловистые места чаще всего являются родовым понятием, включающим в себя и золотые лунки в том числе. К таким местам относятся районы основного сосредоточения конкретных рыб в зимний период, маршруты их миграций, системно прикармливаемые рыбаками акватории и т.п.

Редкость обнаружения и уникальность лунок, достойных носить название благородного металла, предполагает их вдумчивую эксплуатацию. В приведенном выше примере я упомянул перерыв, который позволил бы лунке отдохнуть, прежде чем снова заработать.

Такие перерывы должны быть систематическими. Солидарен с теми, кто считает, что рыбу стоит ловить до тех пор, пока она клюет, но при первых симптомах усталости - ставить на паузу. Если клёв затихает, разумнее обловить другие точки, даже если они не столь перспективны. Разведка боем всегда способна привести к неожиданным результатам, открыв ранее неизведанное.

Запасы золотой лунки способны иссякнуть по разным причинам. Многое зависит от количества сосредоточенных под нею рыб. Если их стояло два - три десятка, и почти все особи выловлены, то потребуется время для подхода новых рыб. Так что даже при продолжительных паузах в клёве лунка не теряет статуса «золотой». Пусть позже, но у неё неизменно появится былой блеск.

Интересные выводы я сделал из анализа уловистости в период открытой воды точек, где зимой функционировали лунки с брендом «золотая».

За основу брал те, что расположены в прибрежной черте. Вывод такой – чаще всего точка скопления рыбы зимой переставала являться в период весны или осени даже перспективной координатой. Очевидно, что в иной обстановке и условиях рыбы находили для себя более привлекательные точки сосредоточения.

Однако при этом имеют место и приятные исключения. К примеру, давно знаю месторасположение золотой лунки у рухнувшей ольхи в локальной ямке глубиной чуть более метра (фото 8). Зимой в ней ловятся в основном окуни, изредка попадают плотвицы и ерши. После схода льда картина разительно меняется. В ямке регулярно стоит густера, которую дополняют некрупные подлещики, красноперка и снова плотва. Вот такая интересная рокировка.

В разрезе подобного сопоставления важным является еще одно обстоятельство. Именно по открытой воде можно вольно или невольно убить точку, которая зимой потенциально может стать золотой лункой. Для этого достаточно выдернуть из воды куст, вытянуть ветку (порой содержащую мотылей и прочий рыбий корм - фото 9), крупный камень.

Или, наоборот, притопить сваю, бестолково захламить дно - и к зиме лунка в этом месте может оказаться бесплодной. Нет у точки специфических особенностей – нет и рыбы. Во всяком случае, в прежнем количестве.

Полагаю, что если географические координаты золотой лунки приходятся на более глубоководные участки водоема, дело может обстоять сложнее. Всё-таки прибрежная черта в плане клёва отличается большим постоянством и не столь зависима от миграционных процессов. Не зря же бытует поговорка: держись берега - и рыба будет.

Золотые слова

Убежден, что золотые лунки есть с разными населяющими точки рыбами. Неоднократно встречал «плотвичные», «окуневые», «красноперочные», «ершовые» и даже «карасевые» (фото 10). Априори не может быть щучьих, как и не представляю себе «лещовых». Первые по натуре одиночки, а вторые многочисленны в стаях, требуют простора и склонны к постоянству передвижений.

Редко, но всё ж под золотыми лунками встречаются своего рода смешанные по составу сборища подводных обитателей. Однако всегда есть преобладающий вид, разбавленный залетными особями.

Что касается кормовой базы, она является пусть и важным, но не единственным фактором в отнесении лунки к категории «золотых».

Не всегда именно пища приковывает рыбу к конкретной локальной точке. Соответственно, приманки для ловли и способы их презентации приходится подбирать. На что попало рыба не ловится. Более того, часто такая лунка требует использования одного или нескольких, но не всех типов приманок. Приведенный в начале пример с красноперкой – наглядное тому свидетельство.

Лучше иных работали мелкие серебристые и золотистые мормышки, о чём я уведомил напарников. Так что наличие на рыбалке разнообразных видов и цветовой гаммы приманок (фото 11) – не блажь, а необходимость.

А вот к вопросу прикармливания «золотого шурфа» я отношусь скептически. Считаю, раз сама точка притягивает рыб – значит, «доп. питание» не требуется и даже способно привести к обратному эффекту. Разве что в период пауз, обусловленных сокращением рыбьей численности, можно прибегнуть к процедуре. При этом лучше всего использовать кормового мотыля. Он точно не навредит, ибо является постоянным обитателем водного объекта.

Ситуация, когда известная золотая лунка почему-то вообще не приносит результата, возможна. Когда поклевок нет или они надолго прекратились, следует визуально или с помощью «умных» приборов проверить присутствие рыбы. Если не произошло форс-мажора и она там еще стоит, попытаться определить причины забастовки. Они могут быть связаны с внешними факторами, либо с самим рыбаком, что-то делающим не так, что-то не учитывающим или недооценившим. Остается расшевелить рыбу, а это является делом техники и упорства.

Бурить рядом с золотой дополнительные лунки не всегда целесообразно. Можно не увидеть ни одной поклевки. Ведь, повторюсь, нет аномалии – нет и рыбы. Кроме того, излишние «дыры» способны негативно отразиться на клёве, особенно на малых глубинах. Помимо шума, это излишнее освещение или, возможно, потревоженный куст или корч, так полюбившийся рыбе.

Обобщая всё изложенное выше, приведу определение термину «золотая лунка», которое передаёт суть моего представления о феномене. Золотой является лунка, просверленная во льду над местом, обладающим специфическими особенностями на данном водоеме, привлекательными для рыбы в период стояния льда. В ней наблюдается стабильный и результативный клёв чаще всего определенного вида рыб при относительно благоприятных климатических условиях и использовании имеющими разные навыки ловли рыбаками схожих по своим характеристикам оснасток.

Учитывая, что в мире рыбалке постоянства нет и быть не может, не претендую на истину в последней инстанции. Золотые слова произнес Виссарион Белинский, подчеркнувший, что истина только вначале встречает сильное сопротивление, но чем более выявляется, чем более становится фактом, тем большее число приобретает себе друзей и поборников.