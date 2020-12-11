Время охоты на судака Степан Гребнев | 11 декабря 2020 г.

Привет, друзья! Приближается зимний рыболовный сезон. Мы все подготавливаем снасти, экипировку и ждем того самого момента, когда лед на реке станет безопасным и мы сможем выходить на него, бурить первые лунки и получать первые поклевки, от которых душа уходит в пятки. И, конечно же, в этом нам помогают приманки.

У каждого они свои – любимые, изгрызенные и покалеченные, словно старые солдаты после сражений. И я хочу рассказать вам о своей коробке приманок, которую я сформировал для поиска судака и берша на просторах Куйбышевского водохранилища. Ведь именно с проблемой выбора уловистых приманок и сталкиваются начинающие рыбаки, которые мечутся в выборе приманок, необходимых именно им.

Итак, с чего же начать? В первую очередь надо определиться с условиями ловли. В этом нам могут помочь знакомые рыбаки, интернет-форумы и, конечно, социальные сети. Для подбора подходящих приманок необходимо собрать как можно больше информации: какое течение, какие классы приманок предпочитает рыба на данном водоеме, какое время ее активности и прочее. Эта информация, собственно, и будет выступать тем самым плацдармом для формирования рабочей коробки приманок.

На Куйбышевском водохранилище, а также на реках Волге вблизи города Казани или Каме в районе Сорочьих Гор я использую зимой разные по типажу приманки массой от 7 до 35 г в зависимости от условий.

Также необходимо обратить внимание, что не стоит копить в коробке одинаковые по типажу и расцветкам приманки, а необходимо формировать их комплект с разной массой, характером игры, формой - чтобы была возможность подобрать ключик под разнонастроенную рыбу. Я обычно применяю приманки двух больших классов - блесны и раттлины. Раттлинами собираю активную рыбу, а блесны способны уговорить пассивного хищника.

При подборе приманок необходимо обращать внимание на следующие моменты. Первый: в коробке обязательно должны быть приманки разного размера. Порой это очень важный фактор, чтобы уговорить капризного судака. Универсальным размером в вибах, например, считается 80 мм, его можно использовать как проверочный вариант.

При постоянных жадных поклевках стоит увеличивать размер, порой это приносит увеличение размера пойманной рыбы. А если судак капризен, есть смысл уменьшать длину приманки до 60 мм, порой это очень выручает.

Второй: также важно иметь приманки разных цветов. Классикой служат «кислота» и «натуралка». Вариация этих двух расцветок дает стабильный результат.

Начну, пожалуй, с раттлинов. Рекомендую вам в первую очередь обратить внимание на модель EcoPro Nemo Slim. Убойный раттлин! Использую его в длине 80 мм и с массой 22 г (фото 1). Игра у Nemo Slim стабильная, раттлин не сбивается, вибрации начинаются при малейшем рывке приманки, имеется балансирный ход при падении – полный набор характеристик, который так нравится судаку! А цена на эту модель может только порадовать.

Еще один важный момент, прибавляющий эксклюзивность – это единственный раттлин на рынке такой формы, имеющий шумовую капсулу. Звук при проводке издается несильный, достаточно глухой, но для стабильных поклевок его достаточно.

Еще одним моим хитом в коробке является EcoPro Phantom (он на заставочном фото), который представляет собой бесшумный виб, я предпочитаю размер 70 мм и массу 26 г. Хорошая стабильная игра, безупречное исполнение за свои небольшие деньги. Мне нравится, и судаку тоже!

Хорошим дополнением к этим двум моделям служим раттлин EcoPro Sandra (фото 2). Спинной плавник делает игру приманки более выразительной. Крупный размер 90 мм и масса в 25 г позволяет ловить хищника на разных глубинах, в том числе и на течении.

Пожалуй, эти три приманки класса Vibration являются основными в моей коробке. Разные по размеру, по характеру игры и шумовым характеристикам, но все они позволяют соблазнить на жадную поклевку активного хищника.

Ну, а классикой зимней рыбалки, конечно, являются блесны. Поговорим о моих любимых моделях. Блесна «Судачья» от EcoPro имеет очень популярную форму, хорошо сыпется, а её «елочка» при падении не оставят без внимания ни берш, ни судак. Использую обычно два размера 60 (фото 3) и 70 мм с массами 10 и 15 г соответственно. Игру использую следующую: взмах удочкой и сброс блесны, после которого приманка играет на падении.

EcoPro Dancer 70 мм и 11 г (фото 4). Интересная форма блесны: ассиметричная, выгнутая, что делает игру привлекательно осыпающейся, а главное стабильной.

Хорошим дополнением к вышеперечисленным приманкам служит EcoPro Killer (фото 5). При проводке отходит в сторону от вертикальной оси, служит хорошим разведчиком для поиска хищника и дополняет «Дансера» с «Судачьей».

Что же, друзья, надеюсь, я помог сформировать рабочую коробку приманок. Ни хвоста, ни чешуи вам!