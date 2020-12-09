Стиль финесс в ловле прудовой форели Николай Лебедев | 9 декабря 2020 г.

Подчас активность прудовой форели резко падает, её перемещения по водоему сводятся к минимуму – и рыба стоймя стоит в локальных точках. Такое встречается на многих «платниках», особенно тех, где не происходит повторного зарыбления после первого запуска. И вроде конопатой в водоеме достаточно, но в то же время она отказывается клевать.

Казалось бы, нужно просто с этим смириться до появления благоприятных условий. Но опытные рыболовы предпочитают сменить тактику, а главное – технику ловли. Существует даже стиль арийной рыбалки - финесс, цель которого - расшевелить пассивную форель. Вот речь и пойдет о том, как я осваивал данный стиль.

Начало истории

Когда я только знакомился с особенностями ловли прудовой форели, рядом не было такого человека, который мог бы подсказать, научить, направить, поэтому мой опыт нарабатывался довольно долго. И к стилю финесс (finesse, по-английски - деликатный подход) я тоже пришел не сразу.

Обычно я приезжал на водоем, снимал сливки, т.е. активную форель, а когда она «выключалась», просто зачехлял снасти - и домой. Однако через какое-то время пришло осознание того, что хоть ловить активную рыбу и приятно, но куда интереснее завести в подсак ту, которая отказывалась клевать и досталась тебе с большим трудом.

Со стилем финесс, а вернее с его отдаленным подобием, я познакомился при необычных обстоятельствах. На одной из осенних рыбалок на очередном резком забросе силиконовая приманка, имеющая рыхлую консистенцию, слетела с крючка и упала в воду. Я был в поляризационных очках и поэтому отчетливо видел, что с ней в дальнейшем происходило. Поскольку приманка оказалась не плавающей, она начала очень медленно тонуть (подчеркну – очень!).

Пока насаживал новую приманку, увидел, как к слетевшей подплыла форель и стала бодать её носом, потом сделала рывок - и приманка пропала вместе с форелью из моего поля зрения. К тому моменту клёв уже сходил на нет. Любые контакты с рыбой прекратились, не спасали даже 1,5-граммовые головки. И тут я подумал: «А что если мне максимально уменьшить массу головки?» Но поскольку 1,5-граммовые головки были самыми маленькими из имеющихся, пришлось поломать голову. Хорошо, что в этот день на водоеме находилось много поплавочников, которые на противоположной стороне ловили карпа. Я попросил у них грузило-дробинку, мне любезно дали несколько 0,2-граммовых.

Вернувшись на свои мостки, я привязал к шнуру обычный крючок с длинным цевьем и на нём под ушком зажал грузик. Получилась этакая доморощенная джиг-головка (фото 1). С ней я отловил часа два и получил одну уверенную поклевку, которую удалось реализовать, и много тычков. Но мне было некомфортно ловить из-за того, что спиннинг я взял с тестом до 7 г, плетеную леску - #0.5 по японской классификации (примерно 0, 12 мм), так что данный комплект давал в совокупности очень близкий заброс и минимальную чувствительность. После этой рыбалки я понял, что нужно другое удилище с меньшим тестом - граммов до трех - четырех, а также плетеная леска #0.2 - 0.3 (0,075 – 0,09 мм) и маленькие джиг-головки (фото 2).

А уж после того, как в моем арсенале появился новый комплект, пришла практическая уверенность, что экстремально легкие приманки при ловле пассивной форели обеспечивают хороший результат. И я стал уделять такому стилю ловли больше внимания.

Чем же отличен финесс?

Изначально стиль финесс разрабатывался для ловли большеротого черного окуня (или по-простому басса). Данное направление в бассовой рыбалке зародилось в Стране восходящего солнца. Японцы, имея огромный опыт и знания в ловле пассивной рыбы, успешно решили проблему и с этим американским окунем.

Басс, когда он пассивен, очень привередлив и чувствителен к сопротивлению снасти, его может отпугнуть даже натяжение лески. И если он в таком состоянии и берёт приманку, то очень аккуратно, и его поклевки сложно отследить. И поэтому, чтобы получить максимальную чувствительность, леска при подмотке пропускается между большим и указательным пальцами (особенно если используется мультипликатор).

Но это решение всего лишь части проблемы, и главным остается - как вообще заставить клюнуть пассивного басса? Решение было предложено такое: использовать неогруженную силиконовую приманку, анимируемую плавными и короткими рывками в сочетании с паузами, что предельно имитирует живой объект. А хаотичные вздрагивания и метания указывают на то, что этот объект ранен – вот это и толкает басса на поклевку.

Для этого стиля используется несколько видов оснастки для разных условий (фото 3) – среди них наши старые знакомцы дроп-шот, сплит-шот, Московская оснастка и, конечно, неко-риг (neko-rig - фото 4), оснастка, имеющая дело с червем-вэки (wacky). Вот последняя меня и заинтересовала больше всего.

Вы, наверное, подумаете: а при чём тут большеротый окунь, если речь идет о форели? Просто после того, как данный стиль ловли стал очень популярен и оброс последователями, а самое главное – давал хорошие результаты, японцы стали применять его и в форелевой рыбалке. Ведь недаром, в конце концов, еще одно название басса – форелеокунь. Правда, вместо мощных «мыльниц» теперь использовались изящные мультипликаторные катушечки, вместо бассовых удилищ колообразного строя - чувствительные «прутики», а мощная леска уступила место тончайшим «плетенкам». В остальном принцип остался тот же.

В России финесс хорошо прижился, но не без изменений. Поскольку у нашего брата-рыболова с мультипликатором складываются не всегда теплые отношения, данный стиль реализовался в классической спиннинговой снасти (фото 5). На первый план по-прежнему выходят такие параметры, как чувствительность и легкость, а основной приманкой остается маленький «червяк», чутко реагирующий на малейшие манипуляции.

Забавно, но до того, как я подробно узнал о финессе, я ловил, используя что-то, отдаленно напоминающее приманки для этого стиля, разве что применял стандартный «силикон» с миниатюрной джиг-головкой. А уже после просмотра видео Сергея Титова (капитана сборной России по ловле басса), где он подробно рассказывает о данном стиле, я попробовал использовать новую для меня оснастку с вэки.

Сказать, что это было большим открытием, значит не сказать ничего. Какое-то время у меня были трудности с пониманием, как правильно анимировать, какие использовать снасти, какую тактику применить, но вроде разобрался. Давайте теперь вместе подробно разберем технику финесс.

Техника ловли

Как уже ранее было сказано, финесс подразумевает максимальный контроль над приманкой. Что это означает? После заброса я сразу же закрываю дужку катушки и максимально быстро выматываю слабину. В это время приманка медленно планирует в слоях воды. Шнур должен быть в натянутом положении! Только в таком случае можно получить максимальную информацию о том, что происходит на другом его конце.

Но перед тем как соблазнять форель на поклевку, необходимо понять, в каком горизонте она стоит. Обычно я отталкиваюсь от того горизонта, в котором случались последние контакты. Это гораздо проще, нежели искать правильный уровень расположения рыбы, когда она уже крайне пассивна.

Ловля на вэки осуществляется практически вертикально. Это тот тип приманки, который минимально отклоняется влево или право. Именно поэтому удается детально обловить интересующую точку, начиная с верхних слоев и заканчивая нижними. Такая рыбалка чем-то напоминает мне спиннинговую ловлю донными методами, о которых я писал в одной из своих предыдущих «прудовых» статей. Схожесть этих двух принципиально разных стилей в том, что необходим максимальный контроль, и еще удилище, как правило, поднято вертикально.

После заброса есть два варианта развития событий. Первый я использую в безветренную погоду, а второй – когда ветер мешает комфортно ловить. В безветренную погоду держу кончик удилища вертикально и отслеживаю аккуратные поклевки по легкому свису (это традиционный способ), а вот в ветреную погоду кончик спиннинга опускаю ближе к воде (фото 6) - в данном случае чувствительность падает за счет влияния ветра на неутопленную часть шнура.

Также стоит обратить внимание на то, каким образом оснащается червь-вэки. Обычно я использую готовые джиг-головки массой 0,2 – 0,3 г. Крючком прокалываю приманку посередине поперек (фото 7).

Тут интересный момент: если проколоть приманку посередке вдоль (фото 8), то она проживет значительно дольше, но результативность снизится, а если поперек, то живучесть уменьшится, а вот качество подсечек возрастет. Я всегда использую второй вариант.

Также очень важно, чтобы приманка была подвижной в воде. При минимуме манипуляций рыболова «червяк» должен реалистично «играть»! Главная особенность вэки заключается в том, что приманка, если огружена минимально, способна висеть буквально в одной точке. И очень часто атаки рыбы происходят на совершенно неподвижного «червя».

Вариаций проводок множество, но для себя я выделяю лишь несколько. Первая – это очень короткие рывки кончиком удилища и долгие паузы. Например, я могу сделать один короткий рывок и выждать паузу секунд в 8 - 10. Второй вариант анимации отличается тем, что я применяю сдвоенные рывки и уменьшаю паузу до пяти - шести секунд.

Третий вариант может показаться крайне странным, но от этого он не менее рабочий. Я забрасываю приманку, делаю медленно один оборот ручки и выдерживаю паузу в 5 - 6 секунд. В случае с этими тремя способами анимации поклевка происходит как на паузе, так и во время рывка или подмотки.

Хочу отметить, что в случае применения техники финесс не нужно активно перемещаться по водоему. Достаточно знать особенности последнего и постараться определить, в каком горизонте стоит форель.

К особенностям я отношу рельеф и все перспективные участки, которые могут привлечь эту рыбу. Например, есть места, которые я называю «маркерами» и в них всегда присутствует рыба – например, углы водоема, «бурлилки» и аэраторы. Придя на подобную точку, я не вижу смысла переходить куда-то дальше. Ловля в стиле финесс позволит очень точно обловить выбранный участок. Самое главное – иметь самообладание и не торопиться. Зачастую именно медленная подача позволяет сделать результат.

Поскольку ныне на дворе декабрь и активность форели падает в связи с сезонными особенностями поведения, финесс будет максимально выигрышно смотреться. Сейчас передвижения форели минимальны, она концентрируется, как правило, у мест, которые насыщают воду кислородом – аэраторов. Именно здесь и стоит применять финесс. Повторюсь, необходимо уяснить, что простое хождение по водоему бессмысленно, лучше сосредоточить всё внимание на конкретной точке, тем самым, сэкономив своё время.

Но даже отличное оснащение рыболова, понимание правильной техники и расположение на уловистой точке не могут гарантировать результат, если используется неподходящая приманка.

Мягкий пластик. Особенности выбора и личные грабли

Я нередко оставался ни с чем только по той причине, что неправильно подбирал приманку, а именно её размер, форму и цвет. Например, классические, в моем понимании, форелевые цвета – розовый, красный, белый, зеленый и черный – по пассивной форели просто не работали. Но стоило поставить что-то спокойной естественной окраски, то я сразу же получал поклевку.

Бывало, правда, что именно пассивную рыбу провоцировал на поклевку и ядовитый цвет (фото 9), но в моей практике всё же чаще случалось, что выручали натуральные оттенки, а именно серый, коричневый (и его вариации) и еще цвет «карамель». Со временем у меня натуральные цвета и вовсе стали переигрывать «ядовитые».

Просто надо помнить, что анимируемая стилем финесс приманка должна двигаться в воде как натуральный объект. Ну а какие натуральные объекты, которыми питается конопатая, имеют ярко-зеленую или пронзительно-оранжевую окраску? Вот то-то. Именно по этой причине в финессе превалируют цвета натуральные. Кстати, об этом говорил и Сергей Титов в своём видео.

Натуральному цвету форель доверяет чаще – это уже понятно, но другое дело в плане визуального контроля – эти приманки не очень удобны, особенно, когда видимость крайне плохая. В таком случае объект в провоцирующем цвете не отпугивает рыбу, а, наоборот, может заинтересовать. Но я говорю сейчас не о степени прозрачности воды, а об уровне освещенности - например, когда тучи закрывают солнце и вокруг темнеет.

В общем, выбор цвета – один из главных аспектов успеха - иногда превращается в лотерею, т.к. какую-то системность мне определить не удалось, поскольку форель имеет не одну и не две модели поведения, а десятки, а то и сотни. Поэтому я всегда с собой беру «червей» и в натуральных, и в «ядовитых» цветах.

Что касается формы приманки, то я обычно использую классических для finesse «червей» (finesse worm - фото 10) или что-то похожее, но обязательно нужно иметь в виду такую особенность, что в тот момент, когда форель крайне пассивна, она проявляет интерес к наиболее мелким приманкам. При этом если вы хотите добиться эффекта зависания во время паузы, нужно использовать плавающие модели «червей». В сочетании с 0,2 – 0,3-граммовыми головками эти приманки будут тонуть очень медленно.

Если кого-то смущает джиг-головка в качестве крючка для вэки, то можно посадить приманку на обычный крючок и для дальности заброса поместить небольшой дополнительный грузик в головную часть приманки (есть такие специальные грузы-шурупы – нужно фото 11 и 12). Но уверяю, что особой разницы здесь нет, разве что приманка за счет смещенного центра тяжести станет чуть сильнее кивать головной частью и опускаться на дно именно ею.

После десятка рыбалок я пришел к выводу, что оптимальным размером являются «черви» длиной 5 - 6 см (фото 13), на приманки большего размера рыба реагирует уже значительно хуже.

В моем арсенале есть приманка, которая не вписывается в каноны, но я часто использую её при ловле в стиле финесс пассивной форели. Это имитация многоножки черного цвета (фото 14). Когда на обычных «червях» поклевки заканчиваются, а это рано или поздно происходит, я ставлю эту фантазийную «многоножку» и долавливаю оставшуюся рыбу.

Повторюсь, что основные требования к силикону приманки – это максимальная эластичность и отзывчивость к нашим манипуляциям.

Удилище

При выборе удилища я руководствуюсь тремя основными понятиями: чувствительность, сдерживающий ресурс и легкость. Чувствительность поможет, когда форель будет атаковать на паузе, сдерживающий ресурс позволит без труда «припарковать» агрессивную рыбу, а вот легкость – это большой плюс к балансу.

Многие удилища, которые разрабатывались под стиль финесс, имеют одноименную маркировку на бланке. Как правило, такой спиннинг оснащается вклеенной монолитной вершинкой, позволяющей осуществлять максимальный контроль над приманкой.

Что касается строя, то лапшеватые спиннинги не подойдут, т.к. они обладают худшей отзывчивостью. Оптимальным считается удилище строя fast, но при этом оно должно быть очень упругим и ни в коем случае не колообразным. Сам я использую специализированные арийные удилища, которые разрабатывались под ловлю на сверхлегкие приманки.

Надеюсь, моя статья будет полезна для начинающих, и вы более тщательно присмотритесь к арийной ловли форели.